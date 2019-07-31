AMD yeni EPYC işlemcilerini tanıtmak için bir etkinlik planlıyor

Lisa Su’nun AMD’nin yılın 2. Çeyreği için düzenlediği mali rapor konferasında doğruladığı üzere kırmızı ekip 7 nm EPYC ROME işlemcilerinin tanıtımı için 7 Ağustos’ta bir etkinlik düzenleyecek.

Güncellenmiş tasarım

ROME kod adlı yeni sunucu yongalarıyla birlikte Zen 2 mimarisi sayesinde önceden sahip oldukları bellek gecikmesi ve yönetimi konusundaki eksiklikler giderilmiş olacak. 14 nm üretim sürecinden geçen I/O kontrolcüsü sayesinde 8 kanal bellek kontrolcüsü tek bir noktada birleştirilmiş olacak.

Bu da hali hazırdaki tasarımda her çiplete ayrılan çift kanalın bellekteki verilerin çekirdekler arasındaki veri transferinin gerektiği durumda performansı kısıtlayan gecikmeyi önleyecek.

Tabi 64 çekirdek 128 izleğe kadar ölçeklenen yeni EPYC yongaları bu sayede hesaplama yoğunluğunda 4 kata kadar, kayar nokta işlemlerinde ise 2 kata kadar performans artışı sunacaklar.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/amd_plans_to_host_an_epyc_rome_launch_event_on_august_7th/1