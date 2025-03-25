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Tam Boyutta Gör AMD’nin yeni nesil ekran kartı Radeon RX 9070 XT, piyasaya çıktığı günden bu yana büyük bir başarıya imza attı. Şirketin CEO’su Dr. Lisa Su, önceki nesle kıyasla 10 kat daha fazla satış gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bu etkileyici satış başarısı, AMD’nin RDNA 4 mimarisinin başarılı olduğunu gösteriyor. Elbette satış performansında Nvidia’nın yaşadığı sorunların da etkisi mutlaka var.

AMD memnun

AMD’nin RDNA 4 tabanlı ekran kartları, fiyat/performans dengesiyle oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Şirket, yeni nesil kartlarının satış rakamlarının ilk hafta itibarıyla bir önceki neslin 10 katına ulaştığını doğrulamış durumda. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AMD’nin 200.000’den fazla Radeon RX 9000 serisi kart sattığına dair bazı raporlar ortaya çıkmıştı. AMD bunları doğrulamadı ancak mevcut satış ivmesi, bu rakamların çok da uzak olmadığını düşündürüyor.

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Artan talebe yanıt olarak AMD, RDNA 4 mimarili ekran kartlarının üretim kapasitesini artırma kararı aldı. CEO Lisa Su, daha fazla oyuncuya ulaşabilmek için üretimi hızlandırdıklarını ve arz-talep dengesini korumak için çalıştıklarını belirtti.

Ayrıca, AMD’nin yakında yeni RDNA 4 kartlarını tanıtması bekleniyor. Özellikle Radeon RX 9060 serisinin hem 16 GB hem de 8 GB bellek seçenekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Eğer Nvidia, RTX 5060 ailesinde isteneni veremezse AMD'nin bu modelleri de rağbet görebilir.

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AMD’nin Radeon RX 9070 XT satışları önceki nesilden 10 kat fazla