AMD’nin gelirleri beklentileri aştı ama veri merkezi hedefi tutmadı

Tam Boyutta Gör AMD, 2024 yılı dördüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, satışlar ve kazançlar açısından beklentileri aşarken, hisse senedi değerinde yaklaşık yüzde 6'lık bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün nedeni, AMD'nin kritik öneme sahip veri merkezi segmentindeki beklentileri karşılayamamasıydı.

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Tam Boyutta Gör AMD'nin dördüncü çeyrek raporuna göre firmanın gelirleri 7,66 milyar dolar oldu. Şirketin bu çeyrekteki net kazancı ise 482 milyon olarak gerçekleşti. Bu dönemde gelirlerde yüzde 24 artış yakalanmış olsa da net kazançta yüzde 28’lik düşüş engellenemedi. 2024 yılının tamamına bakıldığında ise AMD’nin gelirleri yüzde 14 artarak 25,8 milyar dolara, net geliri ise yüzde 92 artarak 1.64 milyar dolara yükseldi.

Tam Boyutta Gör AMD bu arada 2025’in ilk çeyreğine dair gelir beklentisi 7,1 milyar dolar olarak açıklandı. Bu tutarda 300 milyon dolarlık bir değişkenlik payı bulunurken piyasanın beklentisi de 7 milyar seviyesindeydi. Ayrıca brüt kar marjının yüzde 54 civarında olacağını öngörülüyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin en önemli birimi olan veri merkezi segmenti, son birkaç çeyrekte artan taleple büyüme göstermişti. Bu büyüme, özellikle yapay zeka uygulamalarında kullanılan grafik işleme birimleri (GPU'lar) sayesinde gerçekleşti. Şirket, veri merkezi satışlarının 3,86 milyar dolara çıktığını, bu rakamın yıllık yüzde 69'luk bir artışa işaret ettiğini duyurdu.

Tam Boyutta Gör Ancak, analistler veri merkezi satışlarının 4,14 milyar dolar olmasını bekliyorlardı. Hisse senedindeki düşüşün nedeni de bu. 2024 yılı boyunca, veri merkezi gelirleri yüzde 94 oranında bir artış göstererek 12,6 milyar dolara ulaşırken, bunların 5 milyar dolarlık kısmı yapay zeka uygulamalarına yönelik Instinct GPU'larından geldi. AMD, veri merkezi GPU'ları konusunda Nvidia'ya kıyasla hala geride olsa da, son yıllarda MI300X gibi rekabetçi ürünler sunarak Meta ve Amazon gibi büyük müşteriler kazandı.

AMD, 2025 için iyimser

AMD CEO'su Lisa Su, yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede, 2025 yılı için "güçlü çift haneli gelir ve hisse başına kazanç büyümesi" beklediklerini belirtti. AMD'nin masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için ürettiği çipler, "client revenue" kategorisinde değerlendiriliyor. Bu segment, yıllık yüzde 58 oranında bir artış göstererek 2,3 milyar dolar gelir elde etti. Masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi mobil cihazlardaki güçlü talep devam etmekte.

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Bunun yanı sıra, AMD, Nvidia'nın ardından ikinci en büyük oyun GPU üreticisi konumunda. Ancak, oyun çipleri segmentindeki gelir, geçen yıla göre yüzde 59 oranında bir düşüş yaşayarak 563 milyon dolar olarak kaydedildi. Şirketin görece küçük bir başka bölümü olan entegre çipler ise 923 milyon dolarlık gelir elde etti, ancak burada da yüzde 13'lük bir gerileme söz konusu.

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AMD’nin gelirleri beklentileri aştı ama veri merkezi hedefi tutma