AMD’nin gelirleri beklentileri aştı ama veri merkezi hedefi tutmadı

Yatırımcılar bir yandan sevindi, bir yandan üzüldü
AMD, 2025 için iyimser
AMD CEO'su Lisa Su, yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede, 2025 yılı için "güçlü çift haneli gelir ve hisse başına kazanç büyümesi" beklediklerini belirtti. AMD'nin masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için ürettiği çipler, "client revenue" kategorisinde değerlendiriliyor. Bu segment, yıllık yüzde 58 oranında bir artış göstererek 2,3 milyar dolar gelir elde etti. Masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi mobil cihazlardaki güçlü talep devam etmekte.
Bunun yanı sıra, AMD, Nvidia'nın ardından ikinci en büyük oyun GPU üreticisi konumunda. Ancak, oyun çipleri segmentindeki gelir, geçen yıla göre yüzde 59 oranında bir düşüş yaşayarak 563 milyon dolar olarak kaydedildi. Şirketin görece küçük bir başka bölümü olan entegre çipler ise 923 milyon dolarlık gelir elde etti, ancak burada da yüzde 13'lük bir gerileme söz konusu.