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AMD yeni sürücü güncellemesiyle daha fazla karta Radeon Image Sharpening sundu

RX 5700 serisi ekran kartlarıyla duyurulan Radeon Image Sharpening desteği genişletiliyor. Yeni sürücü ayrıca kayda değer performans artışını da beraberinde getiriyor.
3 sa.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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RDNA mimarili yeni nesil modellerin tanıtımında dikkat çeken özelliklerden birisi de Radeon Image Sharpening’ti. Firma yeni özelliği sürücü güncelleştirmesi aracılığıyla daha fazla ekran kartına açtı.

Polaris'e de Radeon Image Sharpening geldi 

Başlangıçta RX 5700 serisi ekran kartlarına DX9, DX12 ve Vulkan API’lerini kullanan oyunlarda Windows 10 işletim sistemi üzerinde sunulan destek son sürücü güncelleştirmesiyle Polaris modellerine de geldi. RX 470, RX 480, RX 570, RX 580 ve RX 590’la sınırlı tutulan iyileştirme RDNA mimarili kartların aksine yalnızca DX12 ve Vulkan kullanan yapımlarda geçerli.
Diğer taraftan RX 5700 modellerine sahip kullanıcılar Borderlands 3’te %16’ya varan performans artışını deneyimleyebilecek. Düzeltilen hatalar başlığında ise ReLive ile kaydedilen ekran kayıtlarındaki ses problemini, 75 Hz monitörlerde yaşanan v-sync sorununu, Enhanced Sync’le uyumsuzluk yaşayan oyunlara dair düzeltmenin yer aldığını görmekteyiz.

https://wccftech.com/amd-radeon-adrenalin-19-9-2-expands-radeon-image-sharpening-to-several-polaris-based-cards/ Yorum Yaz
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Spider_hip 1 sa. en beğenilen
Yalnız ne Rx serisiymiş yahu. RX 580, 1060'ın altında başladı, sonra geçti, şimdi 1070'e yetişti :D Son oyunlarda recommended kısmında rx 570 ile 1060 falan bir tutuluyor. Helal amd'ye. Birileri driver güncellemelik performansı sonrasında süper, pro, ti diye ekstra satıyor, amd kalkıp kaç sene sonra bile driver ile güç arttırıyor.
Yalnız ne Rx serisiymiş yahu. RX 580, 1060'ın altında başladı, sonra geçti, şimdi 1070'e yetişti :D Son oyunlarda recommended kısmında rx 570 ile 1060 falan bir...
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jem991 2 sa.
Rtx680 670 660 yapıp ona eklemeliydiler bu özelliği nvdiadan hiç bir şey öğrenmiyorlar
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cobi 48 dk.
Bir aralar 1060 az gecerdi benim rx 480 ,simdi benim kart hatrı sayılır şekilde daha iyi birde bu imaj sharpening olayı da üstüne harika oldu.
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TheNewAtilla 1 sa.
Amd’den Allah razı olsun
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Spider_hip 1 sa. en beğenilen
Yalnız ne Rx serisiymiş yahu. RX 580, 1060'ın altında başladı, sonra geçti, şimdi 1070'e yetişti :D Son oyunlarda recommended kısmında rx 570 ile 1060 falan bir tutuluyor. Helal amd'ye. Birileri driver güncellemelik performansı sonrasında süper, pro, ti diye ekstra satıyor, amd kalkıp kaç sene sonra bile driver ile güç arttırıyor.
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jem991 2 sa.
Rtx680 670 660 yapıp ona eklemeliydiler bu özelliği nvdiadan hiç bir şey öğrenmiyorlar
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