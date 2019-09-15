AMD yeni sürücü güncellemesiyle daha fazla karta Radeon Image Sharpening sundu

RDNA mimarili yeni nesil modellerin tanıtımında dikkat çeken özelliklerden birisi de Radeon Image Sharpening’ti. Firma yeni özelliği sürücü güncelleştirmesi aracılığıyla daha fazla ekran kartına açtı.
Polaris'e de Radeon Image Sharpening geldiBaşlangıçta RX 5700 serisi ekran kartlarına DX9, DX12 ve Vulkan API’lerini kullanan oyunlarda Windows 10 işletim sistemi üzerinde sunulan destek son sürücü güncelleştirmesiyle Polaris modellerine de geldi. RX 470, RX 480, RX 570, RX 580 ve RX 590’la sınırlı tutulan iyileştirme RDNA mimarili kartların aksine yalnızca DX12 ve Vulkan kullanan yapımlarda geçerli.
https://wccftech.com/amd-radeon-adrenalin-19-9-2-expands-radeon-image-sharpening-to-several-polaris-based-cards/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle