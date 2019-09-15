AMD yeni sürücü güncellemesiyle daha fazla karta Radeon Image Sharpening sundu

RDNA mimarili yeni nesil modellerin tanıtımında dikkat çeken özelliklerden birisi de Radeon Image Sharpening’ti. Firma yeni özelliği sürücü güncelleştirmesi aracılığıyla daha fazla ekran kartına açtı.

Polaris'e de Radeon Image Sharpening geldi

https://wccftech.com/amd-radeon-adrenalin-19-9-2-expands-radeon-image-sharpening-to-several-polaris-based-cards/

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Başlangıçta RX 5700 serisi ekran kartlarına DX9, DX12 ve Vulkan API’lerini kullanan oyunlarda Windows 10 işletim sistemi üzerinde sunulan destek son sürücü güncelleştirmesiyle Polaris modellerine de geldi.sınırlı tutulan iyileştirme RDNA mimarili kartların aksine yalnızcavekullanan yapımlarda geçerli.Diğer taraftan RX 5700 modellerine sahip kullanıcılarartışını deneyimleyebilecek. Düzeltilen hatalar başlığında ise RLive ile kaydedilen ekran kayıtlarındaki ses problemini, 75 Hz monitörlerde yaşanan v-sync sorununu, Enhanced Sync’le uyumsuzluk yaşayan oyunlara dair düzeltmenin yer aldığını görmekteyiz.