AMD yongaları ile oyun hediyesi tekrar başlıyor

Belirli aralıklarla işlemci ve ekran kartı modelleri ile birlikte oyun hediyesi kampanyası yapan AMD, Raise the Game adını verdiği kampanyaların yenisini başlatıyor. Yeni kampanya oldukça geniş bir ürün kataloğuna sahip.

Yine başladı

Yeni kampanyada Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, The Outer Worlds, ve Borderlands 3 oyunları sunuluyor. Ekran kartı ürünlerinde Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint ve Borderlands 3 oyunları yer alırken işlemci ürünlerinde ise The Outer Worlds, ve Borderlands 3 oyunları bulunuyor. Ayrıca oyun içinde de özel hediye paketleri olacak.

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Aldığınız AMD ürününe göre bu oyunlardan bir tanesini seçebiliyor veya ikisini de alabiliyorsunuz. Ayrıca her üründe 3 aylık Xbox Game Pass aboneliği de hediye olarak sunuluyor. APU ürünlerinde ise oyun hediyesi yok. Sadece abonelik hediyesi var.

Ekran kartı tarafında Radeon RX 560 ve üzeri modellerde, RX 5700 modellerinde, Radeon VII ile Radeon RX Vega modellerinde belirtilen oyun hediyeleri olacak. İşlemci tarafında ise Ryzen 7 2700, 2700X, Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 3800X ve Ryzen 9 3000 modelleri yer alıyor.