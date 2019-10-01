AMD yongaları ile oyun hediyesi tekrar başlıyor

Belirli aralıklarla işlemci ve ekran kartı modelleri ile birlikte oyun hediyesi kampanyası yapan AMD, Raise the Game adını verdiği kampanyaların yenisini başlatıyor. Yeni kampanya oldukça geniş bir ürün kataloğuna sahip.
Yine başladı
Yeni kampanyada Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, The Outer Worlds, ve Borderlands 3 oyunları sunuluyor. Ekran kartı ürünlerinde Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint ve Borderlands 3 oyunları yer alırken işlemci ürünlerinde ise The Outer Worlds, ve Borderlands 3 oyunları bulunuyor. Ayrıca oyun içinde de özel hediye paketleri olacak.
Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 3000 Pro işlemciler duyuruldu"
Aldığınız AMD ürününe göre bu oyunlardan bir tanesini seçebiliyor veya ikisini de alabiliyorsunuz. Ayrıca her üründe 3 aylık Xbox Game Pass aboneliği de hediye olarak sunuluyor. APU ürünlerinde ise oyun hediyesi yok. Sadece abonelik hediyesi var.
Ekran kartı tarafında Radeon RX 560 ve üzeri modellerde, RX 5700 modellerinde, Radeon VII ile Radeon RX Vega modellerinde belirtilen oyun hediyeleri olacak. İşlemci tarafında ise Ryzen 7 2700, 2700X, Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 3800X ve Ryzen 9 3000 modelleri yer alıyor.
https://www.techpowerup.com/259661/amd-raise-the-game-bundle-makes-a-comeback Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ii.Sınır: Her bir e-posta adresi veya kişi için bir (1) Uygulama.
iii.Sınır: Her bir hane halkı için üç (3) Uygulama.
iv.Sınır: Uygulama, satın alma işleminin yapıldığı ülkede kullanılmalıdır.
Böyle bir kampanya yapacağını belliydi. Acele edip alıp kullan iki aydır sonra hani bana diye ağlamayın
teknobiyotik.com/...
AMD'ye mesaj attım yapacağınız işe diye. 2 tane firmayla anlaşmışlar diğer kullanıcılarını mal yerine koyuyorlar.
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