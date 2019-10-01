Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD yongaları ile oyun hediyesi tekrar başlıyor

    Kampanya dahilinde bulunan AMD yongalarından satın aldığınızda Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, The Outer Worlds, ve Borderlands 3 oyunları hediye edilecek.
    1 hf.
    2,7b
    1
    31
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Belirli aralıklarla işlemci ve ekran kartı modelleri ile birlikte oyun hediyesi kampanyası yapan AMD, Raise the Game adını verdiği kampanyaların yenisini başlatıyor. Yeni kampanya oldukça geniş bir ürün kataloğuna sahip.

    Yine başladı

    Yeni kampanyada Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, The Outer Worlds, ve Borderlands 3 oyunları sunuluyor. Ekran kartı ürünlerinde Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint ve Borderlands 3 oyunları yer alırken işlemci ürünlerinde ise The Outer Worlds, ve Borderlands 3 oyunları bulunuyor. Ayrıca oyun içinde de özel hediye paketleri olacak.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 3000 Pro işlemciler duyuruldu"

    Aldığınız AMD ürününe göre bu oyunlardan bir tanesini seçebiliyor veya ikisini de alabiliyorsunuz. Ayrıca her üründe 3 aylık Xbox Game Pass aboneliği de hediye olarak sunuluyor. APU ürünlerinde ise oyun hediyesi yok. Sadece abonelik hediyesi var.

    Ekran kartı tarafında Radeon RX 560 ve üzeri modellerde, RX 5700 modellerinde, Radeon VII ile Radeon RX Vega modellerinde belirtilen oyun hediyeleri olacak. İşlemci tarafında ise Ryzen 7 2700, 2700X, Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 3800X ve Ryzen 9 3000 modelleri yer alıyor.

     


    https://www.techpowerup.com/259661/amd-raise-the-game-bundle-makes-a-comeback Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ezicioyuncu 1 hf. en beğenilen
    Ne kadar sacma rx 570 alan da 1 hediye aliyor 5700xt alanda, en azindan 5700xt iki oyunu verseydi
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    wolferto 1 hf.
    ekrem71 amd reklamımı paylaşmış dünyanın sonu geliyor heralde
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Surpentor 1 hf.
    i.Sınır: Her bir Geçerli Sistem veya Geçerli AMD Ürünü için bir (1) Uygulama.
    ii.Sınır: Her bir e-posta adresi veya kişi için bir (1) Uygulama.
    iii.Sınır: Her bir hane halkı için üç (3) Uygulama.
    iv.Sınır: Uygulama, satın alma işleminin yapıldığı ülkede kullanılmalıdır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TheNewAtilla 1 hf.
    Adamlar beleş oyun veriyor yine yaranamıyor
    Böyle bir kampanya yapacağını belliydi. Acele edip alıp kullan iki aydır sonra hani bana diye ağlamayın
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    xgny58x 1 hf. TheNewAtilla
    Beleş oyunu bile verirken saçmalıyor. İki tane firmayla anlaşmış diğer firmalardan alanların tabiri caizse mal yerine koyuyor. Öbürleri AMD kullanıcısı değil mi? Birde kupon alıp sisteme kaydettiriyorsun öyle yapana kadar fatura+seri numarası ile teslim etsene çok mu zor?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MogoLKhan 1 hf. TheNewAtilla
    Amd sayesinde hiç alamayacağım oyunları pc ye yükledim oyunları hesaplasam ekran kartı veya işlemci bedavaya geliyor ama bakıyorum millet hep şikayet derdinde.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cloud35 1 hf.
    30 eylül - 31 aralık tarihleri arasında yapılan alımlar için geçerliymiş. Ayrıca satış noktasından talep ekdilecekmiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Reanimate 1 hf.
    Teknobiyotik de kampanya var gözüküyor.
    teknobiyotik.com/...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cloud35 1 hf.
    Kampanya tarih aralığı nedir? Sadece 30 eylül sonrası alımlar için mi geçerli? Tarih aralığı veya nasıl temin edileceği ile ilgili tam bir bilgi göremedim?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ilkerinanç 1 hf.
    18 Temmuzda 570X aldım ,ne yapıcaz şimdi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    prozik 1 hf.
    Urunu nasil alacagiz urunun seri nosunu felan mi gireceğiz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    saliharslann 1 hf.
    Eğer hediye veriyorsan ve bunda samimi isen ürünün seri numarasını sitene girelim oyunu sende hediye ver bize. Ben şimdi 5700 xt aldım. Benim suçum ne? Direk çıkar çıkmaz almak mı suçumuz yani. Bunu amd ye yakıştıramıyorum. Evet güzel bir kampanya ama burada sanki bizlerde cezalandırılmış gibiyiz sanki
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Wadjet 1 hf. saliharslann
    Kötü niyetli çok insan var buralarda.MSI'ın X570 anakartlar ile sıvı soğutma hediye ettiği kampanyada ilk başladığında kartı alıp sıvı soğutmayı istedikten sonra iade eden bir yığın insan oldu. O yüzden seri numarası ile vs vermezler.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Forum1th 1 hf.
    AMD'nin böyle kampanyalar yapması güzel, ama arkadaşım, geçenki Division 2 ile bu kampanya arasında kalan zaman diliminde alanlar oyunları alamayacak. Bunu geçtim, şu satıcıdan alacaksın ulan diyor AMD. Ya istediğimden alayım ver şu oyunu ikisi de aynı ürün.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    xgny58x 1 hf.
    Bu hediyeyi almak içinde 1-2 tane firmayla anlaşmışlar. AMD yapacağın işe tüküreyim. Seri numarasıyla alma olarak yapsa çok daha iyi olmaz mı?
    AMD'ye mesaj attım yapacağınız işe diye. 2 tane firmayla anlaşmışlar diğer kullanıcılarını mal yerine koyuyorlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    bluemoon +141 Morphinz +111 Akasha_Ether +90 White Water +90 StaatSanWalt +68 Ölüyen Yürüler +66 SC0RPI0N +64 mpolat35 +61 alemburda34 +61 TherafluForte +60
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2696 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd, amd raise the game ve
    3 etiket daha Ekran Kartı Donanım Ekrem71
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76b
    YouTube Kanalı247b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. iPhone 11 serisinin Türkiye çıkış tarihi ne zaman? 1 hf. Google Play Store'daki 172 kötü niyetli uygulama, 335 milyon kez indirildi 1 hf. WhatsApp uygulamasına kendini imha eden mesaj özelliği geliyor 1 hf. GoPro HERO8 Black önemli yeniliklerle duyuruldu 1 hf. Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de dahil oldu 1 hf. Ubisoft, “Rabbids Coding” adını verdiği ücretsiz kodlama oyununu duyurdu 1 hf. NASA, Mars depremlerinin ses kayıtlarını yayınladı 1 hf. Çin’in 500 megapiksellik kamerası binlerce yüzü aynı anda net bir şekilde görüntüleyebiliyor 1 hf. 6 Underground: Netflix'in Ryan Reynolds'lı aksiyon filminden fragman geldi 1 hf. 2si1 | Bu oyun farklı olacak The Last of Us Part 2 1 hf. Amazon Lojistik, KOBİ’lere destek için geliyor 1 hf. Sağlık Bakanı açıkladı: Elektronik sigara tamamen yasaklanıyor! 1 hf. Hacker uyumlu Lightning kabloları satışa çıkıyor 1 hf. Tübitak’ın geliştirdiği lazer silahı kabul testlerini geçti 1 hf. Birds of Prey: Yeni DC filminin ilk fragmanı nihayet paylaşıldı 1 hf. Netflix'e Ekim 2019'da eklenecek dizi ve filmler 1 hf. Türkiye'den Volkswagen'e Avrupa Parlamentosunu karıştıran taahhüt 1 hf. Windows 10'un Bitlocker özelliği artık varsayılan SSD şifreleme yöntemi olacak 1 hf. Huawei Mate 40'ın işlemcisi belli oldu: 5 nm Kirin 1000 1 hf. Kablosuz şarj olabilen HyperX Pulsefire Dart oyuncu faresi satışa çıkıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN AMD yongaları ile oyun hediyesi tekrar başlıyor Sonraki TSMC patent ihlali iddiasıyla GlobalFoundries aleyhine dava açtı 1 hf. iPhone'daki iyileştirilmiş pil şarjı özelliği ne işe yarıyor? 1 hf. Venezuela merkez bankası kripto para stoklayacak 1 hf. Call of Duty: Mobile indirmeye sunuldu 1 hf. 2020 Toyota C-HR, 184 beygirlik yeni hibrit motoruyla tanıtıldı 1 hf. 1250 TL altına alınabilecek ekran kartı modelleri 1 hf. Mini-LED ekranlı iPad ve MacBook modelleri 2020 yılında gelebilir 1 hf. Apple TV Plus filmleri ilk önce sinemalarda gösterilebilir 1 hf. Microsoft Surface Pro 7'nin basın görselleri sızdı 1 hf. Yolcu uçaklarında yeni dönem: 'Hava polisi' uygulaması başlıyor 1 hf. WhatsApp artık iOS 8 cihazlarda çalışmayacak 1 hf. Hyundai, uçan araç tasarımı için eski bir NASA çalışanını saflarına kattı 1 hf. Geleceğin bilgisayarı elimizde | Çift ekranlı dizüstü bilgisayar 1 hf. NASA, 'şekil değiştiren' robotlarla Güneş Sistemi'ni keşfetmek istiyor 1 hf. Antarktika’daki Amery buz sahanlığından 315 milyar tonluk buz dağı koptu 1 hf. Netflix, Stranger Things'in 4. sezonunu resmen duyurdu 1 hf. AMD Ryzen 3000 Pro işlemciler duyuruldu 1 hf. iOS 13.1.2 güncellemesi yayınlandı 1 hf. Huawei Kirin A1 çipi giyilebilir teknoloji ve kulaklıklar için geliyor 1 hf. Çinliler bunu da iyi yapıyor | Zhiyun-Tech Weebill Lab Gimbal inceleme Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Mansur Yavaş: "Hani pkklıları Dolduruyorduk Belediye'ye, 10000...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim