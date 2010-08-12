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AMD-ATi Southern Islands serisi yeni nesil ekran kartlarını Ekim ayında lanse edecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzakdoğu merkezli saygın yayın organlarından Digitimes'ın, ekran kartı üreticilerine dayandırarak verdiği yeni bir habere göre AMD'nin Southern Islands kod adlı yeni nesil ekran kartları Ekim ayında lanse edilecek. Resmi satışına Kasım ayında başlanacağı bildirilen ikinci jenerasyon DirectX 11 modellerinden önce AMD, mevcut pazar pozisyonu korumak ve eldeki stokları eritebilmek adına ATi Radeon HD 5000 serisinde de genel bir fiyat indirimine gidecek.

AMD Japonya tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan bir yol haritasında, Northern Islands serisi yeni nesil ekran kartlarının 32nm üretim teknolojisiyle üretileceği belirtiliyordu ancak TSMC'nin 32nm fabrikasyon sürecini es geçerek 28nm için hazırlıklara başlaması, AMD'nin yol haritasında da bazı değişiliklere neden oldu. Northern Islands serisini 28nm üretim süreciyle 2011'de lanse etmeyi planlayan AMD, aradaki boşluğu melez tasarımlı Southern Islands serisi ile dolduracak.

Henüz AMD tarafından doğrulanmış olmasa bile, endüstriyel kaynaklar Southern Islands serisi ekran kartlarına, yeni nesil grafik işlemci mimarisinden alınan bazı özelliklerle güncellenmiş ve özellikle Tessellation performans geliştirilmiş Radeon HD 5000 mimarisinin güç vereceğini iddia ediyorlar.


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Fear Dot Com 9 yıl
ATI mi? beyler Ati kalmıyomuydu yeni nesil ekrankartlarında AMD -RADEON olarak gececekti benmi yanlış biliyorum
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl

Fear Dot Com

ATI mi? beyler Ati kalmıyomuydu yeni nesil ekrankartlarında AMD -RADEON olarak gececekti benmi yanlış biliyorum


Haberin tarihine bak
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vidoko 9 yıl
hakıkaten atı buşekilde giderse 2011 de nvidia zarar edecek.. nvidiada yola gelecek
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mk2kill 9 yıl
gtx 470 ve 480 le hayal kirikligi yaratan Nvidia gtx460 ile cok guzel isler yapiyordu. yalniz gorunen o ki nvidia daha GTX460 in kaymagini yiyemeden Radeon 6000 serisinin orta segment kartlari GTX460 i yiyecek. Ust segmentte zaten sikintisi olmayan ati bu taktikle orta segmentte de nvidia yi bitirmek istiyor. 28nm fermi icin 2011 sonunu bekleyeceksek nvidia cok sikinti yasar. ati 6000 serisi orta segment kartlarini cikarmadan once nvidia biraz daha aggresive fiyat la gtx460 satislarini hizlandirmali ve piyasayi karta doyurmali yoksa ati alir basini gider.
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ghost recon advanced 9 yıl
ati nin 5000 seirlerinde artık adam gibide fait indirimi yapması gerekiyor her ne kadar harika bi seri olsada stok eritme açısından ciddi nidirim söz konusu gerekiyor böylece atinin kullanıcısı Nvidia kullanıcılarını katlar geçer rahatlıkla
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laserion 9 yıl
Vallahi helal olsun ATI bu gidişle tekel olma yolunda iyi adımlar atıyor işin kötü tarafı yavaş yavaş kullanıcı dostu ünvanını kaybedecek umarım öyle olmaz ve uygun fiyattan GPU satmaya devam eder.
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Tolgá 9 yıl
R600 ü ne hale getirdiler
bence direk yeni mimari ile çıkmalıydı kullanıcıların karşısına
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Source 9 yıl

DEATH71

R600 ü ne hale getirdiler
bence direk yeni mimari ile çıkmalıydı kullanıcıların karşısına


28nm nedeniyle 5xxx serisi ile arasında büyük bir boşluk oluşacağı için böyle ara bir model çıkartıyorlar
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Denorath 9 yıl
Nvidia daha Fermi serisini tamamlayamadı :)
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