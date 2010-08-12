AMD-ATi Southern Islands serisi yeni nesil ekran kartlarını Ekim ayında lanse edecek

Uzakdoğu merkezli saygın yayın organlarından Digitimes'ın, ekran kartı üreticilerine dayandırarak verdiği yeni bir habere göre AMD'nin Southern Islands kod adlı yeni nesil ekran kartları Ekim ayında lanse edilecek. Resmi satışına Kasım ayında başlanacağı bildirilen ikinci jenerasyon DirectX 11 modellerinden önce AMD, mevcut pazar pozisyonu korumak ve eldeki stokları eritebilmek adına ATi Radeon HD 5000 serisinde de genel bir fiyat indirimine gidecek.

AMD Japonya tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan bir yol haritasında, Northern Islands serisi yeni nesil ekran kartlarının 32nm üretim teknolojisiyle üretileceği belirtiliyordu ancak TSMC'nin 32nm fabrikasyon sürecini es geçerek 28nm için hazırlıklara başlaması, AMD'nin yol haritasında da bazı değişiliklere neden oldu. Northern Islands serisini 28nm üretim süreciyle 2011'de lanse etmeyi planlayan AMD, aradaki boşluğu melez tasarımlı Southern Islands serisi ile dolduracak.

Henüz AMD tarafından doğrulanmış olmasa bile, endüstriyel kaynaklar Southern Islands serisi ekran kartlarına, yeni nesil grafik işlemci mimarisinden alınan bazı özelliklerle güncellenmiş ve özellikle Tessellation performans geliştirilmiş Radeon HD 5000 mimarisinin güç vereceğini iddia ediyorlar.