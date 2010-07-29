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AMD-ATi ekran kartı satışlarında Nvidia'yı geçti

AMD-ATi ekran kartı satışlarında Nvidia'yı geride bıraktı. İşte sonuçlar...
8 yıl
10,5b
1
104
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Mercury Research'ün yeni raporuna göre AMD-ATi, harici ekran kartı satışlarında Nvidia'yı geçmeyi başardı. DirectX 11 rekabetinde ipi önde göğüsleyen AMD-ATi, rakibinden aylar önce pazar girmiş ve geçtiğimiz aylarda ürün gamının tamamında DirectX 11 dönüşümünü tamamlamıştı. Grafik işlemci mimarisinde radikal bir güncellemeye giden ve bu nedenle DirectX 11 destekli ekran kartlarında bazı gecikmeler yaşayan Nvidia'nın bu durumu AMD-ATi'ye kazandırırken, firma ikinci çeyrek finansal sonuçların açıklandığı toplantıda 16 milyondan fazla DirectX11 ekran kartı sattığını açıklamıştı. Mercury Research'ün araştırmasına göre AMD, ikinci çeyrek satışlarıyla pazarın %51'ini kontrol ederken, Nvidia'da ise bu oran %49 seviyesinde. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde pazarın %59'una sahip olan Nvidia'nın bu düşüşünde AMD-ATi'deki hızlı DirectX 11 dönüşümünün etkili olduğu belirtiliyor.

Mercury Research'ün hazırladığı rapor, entegre grafik ünitelerini de içine alan genel bir değerlendirme de sunuyor. Buna göre Intel, %54.3 ile açık ara liderliğine devam ederken, AMD'nin %24.5 ile ikinci sırada yer aldığı, Nvidia'nın ise %19.8'lik pazar payına sahip olduğunu belirtiliyor. DirectX 11 destekli iki grafik yongasına ve dört ekran kartına sahip olan Nvidia'nın, aynı zamanda en hızlı ekran kartına sahip olmaması da firmanın pazar performansını ciddi derecede etkilediği belirtiliyor. GeForce GTX 460'ın çıkışıyla birlikte, içerisinde bulunduğumuz üçüncü çeyrek sonuçlarının Nvidia adına biraz daha olumlu olacağı tahmin edilirken, AMD'de ise Radeon HD 6000 serisi öncesinde Eylül ayına doğru yeni bir fiyat indirimine gideceği beklentileri bir hayli yüksek. Bloomberg Businessweek tarafından NASDAQ-100 endeksinin en kötü performansını sergilediği açıklanan Nvidia, son olarak ikinci çeyrek finansal beklentilerini aşağı çektiğini açıklamıştı. AMD ise kısmen daha rahat zira son olarak, iPhone ve iPad sayesinde iMac satışlarını da arttıran Apple, AMD ile anlaşarak yeni nesil iMac ve Mac Pro sistemlerinde ATi Radeon HD 5000 serisini kullanmaya başlamıştı.


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GrkmAdr 8 yıl
Bu basari sadece masaustunden dolayi degildir , dizustunde nvidia dx 11 krizi yasadi hatta ekran kartlari hala daha rezil durumda.. Tavan kartlari gtx 260-280m kullanilan modeller inanilmaz pahali, 3000-4000 lira falan:) halbuki 1200 liradan 2200 liraya kadar Core i3-i5-i7 veya Phenom II Quad-Core destekli DX 11 HD 56-57 serisi laptoplar peynir ekmek gibi satiliyor su an.. Adamlar resmen rekor kirdilar bu sene dizustu satislarinda.. Konulara bakacak olursaniz durumu anlarsiniz. Ati muthis is cikarmis dizustunde, sag olsunlar butun oyunlari rahat rahat oynuyoruz:) gecen sene aldigim 2 tane ekran karti parasina bi tane laptop aldim bu sene, Intel Core i5 + Radeon HD 5730 , cok memnunum coooook :) gecin babalar bu isleri, pro duzeyde ilgilenmiyorsaniz paraniza yazik. Tatil yapin falan, cidden:)
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karayulun 8 yıl
her durumda da ATI daha uygun fiyata ürün pazarlıyor. Teknoloji olarak AMD çok hızlı geliştiriyor. Burada ortak odak noktamız performans seviyesi kartlar.
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Dreampark 8 yıl
FİYAT PERFOMANS4A BAKILDIĞINDA GAYET NORMAL BİR DURUM HATTA ANORMA OLAN FARKIN AZ OLMASI DAHADA BUYUYECEKTIR...
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RevivaL 8 yıl
Tandığım çoğu kişinin kafasında hep ATI var, hiç Nvidia olmadı. Geçmesi normal
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DH Misafiri 8 yıl
Ati derim ben.Daha önceki ekran kartım Nvidia idi zamansız gümledi.
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turkishwarrior 8 yıl
her zaman ki gibi atı 10 numara
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Seko92 8 yıl
Senin kartların en büyük rakibinin son derece yeterli performanstaki kartlarından sadece %10 - 20 daha performanslı iken sen kendininkileri iki katı fiyattan piyasaya sürüp bu tavrını iki kart nesli boyunca devam ettirirsen olacağı budur. Nvidia kendisini hala 10 sene önceki, ekran kartlarının 25 kare/s'yi zor tutturdukları dönemde zannediyor. O zamanlar daha hızlı bir kart için oldukça yüksek miktarları insan gözden çıkarabiliyordu çünkü karşılığında konforlu bir şekilde oyun oynama garantisi veriyorlardı. Oysa şimdi bir iki oyun dışında tüm kartlar oyunlarda bu performansı sağlayabiliyorlar. Fiyat/performans faktörünü atlamaya devam ederlerse bir sonraki nesil de fark daha da açılır.
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hellcowboy90 8 yıl
çok iyi oldu çok da güzel oldu tamammı
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DH Misafiri 8 yıl
nvdia hak ettiğini buldu
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cagancelik 8 yıl
Ben ASUS 5870 aldım ve arkama bile bakmadım. Özel soğutucu takıp 1Ghz'de kullanıyorum. Şu da belirtmem lazım ATI taraftarı değilim. Bekleyip internetteki incelemelerini okuyup güncelliyorum ekran kartlarımı. Bu round'da ATI aldı paramı. Belki NVIDIA 2011 başında Fermi'yi 28nm'ye çekip 485/475 modellerini çıkartırsa, 5870'i satıp 485 alırım.
Çünkü GTX480 bazı özellikleri kısıtlanmış, BETA kart gibi birşey şu an gözümde. FULL 512 Shader,64TMU, çekirdek ve bellek hızlarında artırıma gidilip ve 200W altı güç tüketimine sahip hale getirilirse müthiş bir kart olur. Azcık da beklenirse özel soğutuculu (Zotac AMP! gibi) modelleri çıkınca yapışırım o karta 1,500TL olsa bile.
Tabi bu tam da ATI'nın Northern Islands (HD 7000) çıkaracağı zamana denk geliyor ama neyse... (anlayan anladı)
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TsG 8 yıl
Nvidia çok dikleşti geçen sene içinde, Intel ile kavgalıydı, keza AMD diğer rakibi. Bence ciddi darboğaza girecek ve bu düşüşü devam edecek...
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cobi 8 yıl
nvidia'nın bir an önce toparlnaması lazım;şu zamana kadar ATI'ye kendimce destek verme sebebim nvidia'nın sermaye olarak
daha sağlam şirket olmasıydı ancak artık nvidia'nın da dengeyi kurmasını istiyorum
çünki bu iki frimadan bir tanesi çok zarar ederse diğeri son kullanıcya hiç acımaz
ATI zaten hd 4xxx ve hd 5xxx serilerinde bayağı kart sattı o alıştığımız indirmleri
piyasada tek olduğu için yapmadı bu yüzden nvidia artık f/p ve üst segmentte iyi işler çıkarırsa
çok sevineceğim
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