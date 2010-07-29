AMD-ATi ekran kartı satışlarında Nvidia'yı geçti

Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Mercury Research'ün yeni raporuna göre AMD-ATi, harici ekran kartı satışlarında Nvidia'yı geçmeyi başardı. DirectX 11 rekabetinde ipi önde göğüsleyen AMD-ATi, rakibinden aylar önce pazar girmiş ve geçtiğimiz aylarda ürün gamının tamamında DirectX 11 dönüşümünü tamamlamıştı. Grafik işlemci mimarisinde radikal bir güncellemeye giden ve bu nedenle DirectX 11 destekli ekran kartlarında bazı gecikmeler yaşayan Nvidia'nın bu durumu AMD-ATi'ye kazandırırken, firma ikinci çeyrek finansal sonuçların açıklandığı toplantıda 16 milyondan fazla DirectX11 ekran kartı sattığını açıklamıştı. Mercury Research'ün araştırmasına göre AMD, ikinci çeyrek satışlarıyla pazarın %51'ini kontrol ederken, Nvidia'da ise bu oran %49 seviyesinde. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde pazarın %59'una sahip olan Nvidia'nın bu düşüşünde AMD-ATi'deki hızlı DirectX 11 dönüşümünün etkili olduğu belirtiliyor.

Mercury Research'ün hazırladığı rapor, entegre grafik ünitelerini de içine alan genel bir değerlendirme de sunuyor. Buna göre Intel, %54.3 ile açık ara liderliğine devam ederken, AMD'nin %24.5 ile ikinci sırada yer aldığı, Nvidia'nın ise %19.8'lik pazar payına sahip olduğunu belirtiliyor. DirectX 11 destekli iki grafik yongasına ve dört ekran kartına sahip olan Nvidia'nın, aynı zamanda en hızlı ekran kartına sahip olmaması da firmanın pazar performansını ciddi derecede etkilediği belirtiliyor. GeForce GTX 460'ın çıkışıyla birlikte, içerisinde bulunduğumuz üçüncü çeyrek sonuçlarının Nvidia adına biraz daha olumlu olacağı tahmin edilirken, AMD'de ise Radeon HD 6000 serisi öncesinde Eylül ayına doğru yeni bir fiyat indirimine gideceği beklentileri bir hayli yüksek. Bloomberg Businessweek tarafından NASDAQ-100 endeksinin en kötü performansını sergilediği açıklanan Nvidia, son olarak ikinci çeyrek finansal beklentilerini aşağı çektiğini açıklamıştı. AMD ise kısmen daha rahat zira son olarak, iPhone ve iPad sayesinde iMac satışlarını da arttıran Apple, AMD ile anlaşarak yeni nesil iMac ve Mac Pro sistemlerinde ATi Radeon HD 5000 serisini kullanmaya başlamıştı.