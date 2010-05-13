AMD Vision 2010 Prömiyeri: AMD, işlemciler yerine kullanımdan bahsedecek

AMD, Vision 2010 platformuyla birlikte bugüne kadar takip ettiği iş geliştirme stratejisinde radikal değişikliklere gidiyor. AMD'nin satış ve pazarladan sorumlu üst yöneticisi Nigel Dessau sunumunda, AMD'nin artık tek başına işlemciler yerine platform bazında kullanım ihtiyaçlarına yoğunlaşacağını belirtti. AMD'yi yakından takip eden, AMD ürünleri kullanan teknoloji sevdalısı tüketicilerin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten AMD, Vision 2010 platformuyla birlikte teknolojiyi yakından takip etmeyen ve ilgiden çok ihityacı için kullanan tüketicilere doğru ürünü, doğru fiyat ve güçlü bir performans ile sunacaklarını söyledi. Ürünlerini Vision, Vision Premium, Vision Ultimate ve Vision Black olmak üzere dört temel kategori altında sınıflandıracak olan AMD, yeni bir sistem satın alma arefesindeki ihtiyaç sahibi müşterilere, terimler ve teknolojiler arasında yollarını kaybettirmeden, doğru ürünü kolay bir şekilde seçebilmelerini sağlamak istiyor.

Özellikle taşınabilir bilgisayar arenasında efektif bir şekilde kullanılması beklenen bu strateji ile AMD, pazar payını arttırmayı hedefliyor. Güçlü ve rekabetçi çözümlere sahip olduğunu belirten AMD, hem işlemci hem yonga seti hem de ekran kartı geliştirmenin Vision 2010 gibi platform bazında, kullanım odaklı bir yaklaşım geliştirmek için ideal şartları sağladığını söylüyor. Önümüzdeki yıl, yeni nesil işlemcilerle birlikte çok daha güçlü bir konum elde edeceğini belirten AMD, mobil pazarda ciddi bir büyüme hedefliyor. Sadece Acer'ın, AMD tabanlı 22 yeni notebook modelini pazara sunacağını açıklayan firma, gelecek yıl bu sayının çok daha ileri gideceğini iddia ediyor ve hem Fusion hem de Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilere gönderme yapıyor. "AMD Vision 2010 Prömiyeri" haber dizimiz devam edecek.