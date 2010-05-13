AMD Vision 2010 Prömiyeri: AMD, işlemciler yerine kullanımdan bahsedecek

AMD, Vision 2010 platformuyla birlikte bugüne kadar takip ettiği iş geliştirme stratejisinde radikal değişikliklere gidiyor. AMD'nin satış ve pazarladan sorumlu üst yöneticisi Nigel Dessau sunumunda, AMD'nin artık tek başına işlemciler yerine platform bazında kullanım ihtiyaçlarına yoğunlaşacağını belirtti. AMD'yi yakından takip eden, AMD ürünleri kullanan teknoloji sevdalısı tüketicilerin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten AMD, Vision 2010 platformuyla birlikte teknolojiyi yakından takip etmeyen ve ilgiden çok ihityacı için kullanan tüketicilere doğru ürünü, doğru fiyat ve güçlü bir performans ile sunacaklarını söyledi. Ürünlerini Vision, Vision Premium, Vision Ultimate ve Vision Black olmak üzere dört temel kategori altında sınıflandıracak olan AMD, yeni bir sistem satın alma arefesindeki ihtiyaç sahibi müşterilere, terimler ve teknolojiler arasında yollarını kaybettirmeden, doğru ürünü kolay bir şekilde seçebilmelerini sağlamak istiyor.
Özellikle taşınabilir bilgisayar arenasında efektif bir şekilde kullanılması beklenen bu strateji ile AMD, pazar payını arttırmayı hedefliyor. Güçlü ve rekabetçi çözümlere sahip olduğunu belirten AMD, hem işlemci hem yonga seti hem de ekran kartı geliştirmenin Vision 2010 gibi platform bazında, kullanım odaklı bir yaklaşım geliştirmek için ideal şartları sağladığını söylüyor. Önümüzdeki yıl, yeni nesil işlemcilerle birlikte çok daha güçlü bir konum elde edeceğini belirten AMD, mobil pazarda ciddi bir büyüme hedefliyor. Sadece Acer'ın, AMD tabanlı 22 yeni notebook modelini pazara sunacağını açıklayan firma, gelecek yıl bu sayının çok daha ileri gideceğini iddia ediyor ve hem Fusion hem de Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilere gönderme yapıyor. "AMD Vision 2010 Prömiyeri" haber dizimiz devam edecek.
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Simdi biz Bilgisayar alıcaklara öneride bulunurken AMD HD-PC, superior rich web, organize&share yada lifelike gamin PC alınmı dicez. Platform bazında derken bunumu kastediyor?
Vision Black ..Bunlar sırayla en güçlü ve en komplekse doğru gidiyor..Mesela eğer olur da bu şekilde sınıflanmış bir dizüstü gördün diyelim..İşlemcisine bile bakmadan önceden performansı hakkında bir ön fikire sahip olacaksın,işlemci gibi..Mesela en alt kadame Vison ofis işleri veya düşük güç tüketim ve uzun süreli kullanım için olabilir..Amd, ihtiyaçların belirlenmesinden bahsettiğine göre Bunun sınıflandırması ve o sınıfa ait neler yapılabildiği hakkında yönlendirme ve raklam da olacağını sanıyorum..Böylece tahmin ettiğim gibiyse mesela Vision da hangi işlemci kullanıyor, Vision Premium da hangi işlemci yada çipset kullanılıyor ve bunların özellikleri nelerdir önceden bilebileceksin..Böylece ihtiyaçlarına hangisi cevap veriyorsa bütçene göre seçimin kolaylaşacaktır.. Detayı her zamanki gibi yakın gelecek görebiliriz.
Kanıtlanmıştır. Açlığı tetikleyen bir renktir.
Her tür açlığı. Nasıl yani derseniz. McDonalds ve Burger King ve ya iç çamaşırı derim.