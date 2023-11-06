TOGG, Fransa’da sergilendi

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Türkiye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili TOGG, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen Türkiye Fuarı'nda sergilendi.

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Fransa’nın Strazburg kentinde 3 ve 5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar kapsamında Türk kültürü ve yemeklerinin yanı sıra Anadolu'nun yöresel halk oyunları tanıtıldı.

Çok sayıda Fransız ve Türk vatandaşının ziyaret ettiği Türkiye Fuarı'nda sergilenen TOGG, büyük ilgi topladı.

Yerli üretim TOGG'un renkleri Türkiye'nin coğrafyasından esinlenerek belirlendi.

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