AMD başkan yardımcısı ve Nvidia tepe yöneticisi, Türkiye'de ilk defa Donanım Haber'de

Donanim Haber olarak öncelikli amaçlarımızdan birisi de ülkemizi yurt dışında hakkıyla temsil edebilmek. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız yoğun mesainin karşılığı olarak özellikle son iki senedir, pek çok haberimiz yurt dışına kaynak olurken, dünyaca ünlü pek çok haber sitesine referans olmayı başardık. Bu süre zarfında önde gelen isimlerle röportaj yapma fırsatı da bulduk ki bunlar arasında Gigabyte, Western Digital ve Nvidia gibi alanlarında öncü isimlerin üst düzey yöneticileri yer almakta. Uluslararası arenadaki bilinirliğimizin günden güne artmasına paralel olarak bir süre öncesine kadar ulaşılması güç isimlere ulaşma ve onlarla doğrudan kontakt kurarak merak ettiklerimize ilk ağızdan cevap alma fırsatı yakalamaya başladık. İşte bunun bir göstergesi olarak Türkiye'de ilk defa hem AMD hem de Nvidia'nın en tepedeki isimleriyle konuşma fırastı yakaladık.

AMD'nin kıdemli başkan yardımcısı Nigel Dessau ile gerçekleştirdiğimiz ve yakında yayınlayacağımız video röportajda firmanın geleceği üzerine konuşurken, Nvidia'nın bir numaralı ismi olan, şirketin kurucusu ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang ile de tanışma fırsatı ve Nvidia'nın bu seneki planlarını ondan dinleme (bu bilgileri Computex 2010 haberleri kapsamında, farklı başlıklar altında sunarak) fırsatı yakaladık. Her iki isimle ilgili haberlerimizin hazırlık aşamasında olduğunu ve çok yakında sizlerle paylaşacağımızı belirtmek isteriz.