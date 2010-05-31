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AMD başkan yardımcısı ve Nvidia tepe yöneticisi, Türkiye'de ilk defa Donanım Haber'de

AMD'nin başkan yardımcısı Nigel Dessau ve Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Türkiye'de sadece Donanım Haber'de.
8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD başkan yardımcısı ve Nvidia tepe yöneticisi, Türkiye'de ilk defa Donanım Haber'de
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Donanim Haber olarak öncelikli amaçlarımızdan birisi de ülkemizi yurt dışında hakkıyla temsil edebilmek. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız yoğun mesainin karşılığı olarak özellikle son iki senedir, pek çok haberimiz yurt dışına kaynak olurken, dünyaca ünlü pek çok haber sitesine referans olmayı başardık. Bu süre zarfında önde gelen isimlerle röportaj yapma fırsatı da bulduk ki bunlar arasında Gigabyte, Western Digital ve Nvidia gibi alanlarında öncü isimlerin üst düzey yöneticileri yer almakta. Uluslararası arenadaki bilinirliğimizin günden güne artmasına paralel olarak bir süre öncesine kadar ulaşılması güç isimlere ulaşma ve onlarla doğrudan kontakt kurarak merak ettiklerimize ilk ağızdan cevap alma fırsatı yakalamaya başladık. İşte bunun bir göstergesi olarak Türkiye'de ilk defa hem AMD hem de Nvidia'nın en tepedeki isimleriyle konuşma fırastı yakaladık.

AMD'nin kıdemli başkan yardımcısı Nigel Dessau ile gerçekleştirdiğimiz ve yakında yayınlayacağımız video röportajda firmanın geleceği üzerine konuşurken, Nvidia'nın bir numaralı ismi olan, şirketin kurucusu ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang ile de tanışma fırsatı ve Nvidia'nın bu seneki planlarını ondan dinleme (bu bilgileri Computex 2010 haberleri kapsamında, farklı başlıklar altında sunarak) fırsatı yakaladık. Her iki isimle ilgili haberlerimizin hazırlık aşamasında olduğunu ve çok yakında sizlerle paylaşacağımızı belirtmek isteriz.

AMD başkan yardımcısı ve Nvidia tepe yöneticisi, Türkiye'de ilk defa Donanım Haber'de
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Fear Dot Com 8 yıl
Kanka su nvidianın adamına ayar oldum çıkşta bi alak bakalım ne ayak :)
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M@U 8 yıl
İlk mesajın tarihine bakınca konu hortlamış gibi olacak ama
acaba röportajlar nerede? Göremedim. Videolara da baktım, yok.
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hsyn2802 8 yıl
merakla videoları bekliyoruz
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X-FI 8 yıl
süpermiş gerçekten.
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mav1li 8 yıl
Montajdır o montaj. lol
Tebrikler. Bakalım fermi fiyaskosuna Jen-Hsun Huang ne cevap vermiş.
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hellteam 8 yıl

mav1li

Montajdır o montaj. lol



Tebrikler. Bakalım fermi fiyaskosuna Jen-Hsun Huang ne cevap vermiş.



Arkadaş şakayla karışık haklı çıkmış ,bizde sazan durumuna düşmüşüz bunu beklemezdim
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DavutGENC 8 yıl
Donanım haber amd yi sevmeyemi başladı acaba :D
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TELESCOPE 8 yıl
güzel bir gelişmenin haberi güzel
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CeFurkan 8 yıl
Türkiye adına gurur verici

tebrikler
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showstopper41 8 yıl
roportajları bekliyoruz. Jen-Hsun Huang neler diyecek onu çok merak ediyorum. Fermi çıkmadan önceki süreçte çokça gördük kendisini.
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cgdincer 8 yıl
Huang la amma benziyorsunuz siz öyle gözler aynı :D
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M1A2Abrams 8 yıl
mükemmel bir resim olmuş röportajı sabırsızlıkla bekliyorum sizi onların arasında görmek gerçekten çok güzel
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alpa07 8 yıl
tbr
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Source 8 yıl

alpa07

tbr


Bu nasıl bir yorumdur?
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wacd 8 yıl
Bu seviyelerdeki insanlara ulaşıp röportaj yapmayı başardığınız için DH ekibini yürekten kutlarım.
Merakla bekliyorum.
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ULYSES 8 yıl
Nvidia sonunda Türkiye gibi genç nüfusun yoğun olduğu büyük bir pazarı ciddiye almaya başladı görünüşe göre. Yıllar önce ati'nin yaptığı yatırımlar bugün binlerce ati sever olarak geri dönüyor. Nvidia ise büyük bir ihmalkarlıkla Türkiyeyi kaale almamıştı. Bu röpörtaj Donanımhaber için ise ayrı bir başarı.
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uA_OzaN 8 yıl
Jen-Hsun Huang





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Batuist 8 yıl
iştebu yaa.. sanki benim sitemmiş gibi sevindim valla.. yani yanlış adreste olmadığımdan iyice emin oldum...
beyler adres DH doğru yerdesiniz :)
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leech 8 yıl
Merak merak merak sardı 4 bi yanımı
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Tolgá 8 yıl
Batuist

iştebu yaa.. sanki benim sitemmiş gibi sevindim valla.. yani yanlış adreste olmadığımdan iyice emin oldum...

beyler adres DH doğru yerdesiniz :)

bende gerçekten çok sevindim seviyorum bu siteyi
taklitlerinden sakının
nvidia tepe yöneticisi ile konuşmanız gerçekten çok bomba bir olay
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