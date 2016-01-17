AMD'den ARM tabanlı sunucu işlemcisi: Opteron A1100





ARM'ın son dönemde sunucu pazarına yönelik yaptığı hamleler gözlerden kaçmıyor. Uzun yıllar bu tarafa geçebilmenin hayalini kuran ARM, mimarileri geliştikçe farklı fırsatlar yakalamaya başladı. Firmanın hedefi 2020 yılına kadar yüzde 25 civarında pazar payı yaklayabilmek. Bu yıl farklı firmaların ARM tabanlı sunucu işlemcileri piyasada olacak. AMD bunlardan birisi.





Intel'in güçlü işlemcilerine karşı, ARM'ın ekonomik bir alternatif olacağına inanan AMD, Opteron A1100 işlemci ailesine resmiyet kazandırdı. Opteron A1100 işlemci ailesi, tamamen ARM çekirdeklerinden oluşuyor ve düşük maliyet ile enerji verimliliğini bir araya getirmek isteyen tüketicilere hitap ediyor.





Opteron A1100 ailesinde, firmanın Hierofalcon adındaki ARM yonga seti kullanılıyor. Hierofalcon sunucu yonga seti, 2GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A57 çekirdeği barındırıyor. AMD'nin ilk 64-bitlik ARM tasarımı olma özelliğine sahip yonga setindeki 8 adet çekirdek, her ikisi için 1MB Seviye 2 önbellek olmak üzere toplamda 4MB önbellek ve paylaşımlı 8MB Seviye 3 önbellek kullanıyor.





Güvenlik yönetimi için ek bir Cortex-A5 çekirdeği kullanan yonga seti, ayrıca şifreleme ve sıkıştırma için de ek bir yardımcı işlemciye yer veriyor. Böylece ana çekirdeklerin yükü hafifletilmiş oluyor. Çift kanal 64-bit DDR3/DDR4 1866MHz bellek kontrolcüsü ile desteklenen yonga seti, en fazla 64GB RAM kapasitesine kadar çıkabiliyor. Ayrıca 14 adet SATA 3 portu, 2 adet 10Gb Ethernet portu, 8 hatlı PCIe Gen 3 arabirimi de mevcut.









Opteron A1100 işlemci ailesinde 3 farklı model yer alacak. A1170 modelinde 2GHz saat hızında 8 çekirdek ve A1150 modelinde de 1.7GHz saat hızında 8 çekirdek yer alacak. Bu iki işlemcinin ısıl tasarım gücü 32Watt. A1120 ise 1.7GHz saat hızında 4 çekirdek barındırıyor. TDP değeri ise 25Watt olarak gerçekleşiyor. GlobalFoundries tarafından üretilen işlemci, 28nm fabrikasyon sürecine sahip.





Ortaya çıkan ilk benchmark sonuçlarına göre Hierofalcon, performans odaklı testlerde AMD Athlon, Kabini, Kaveri, Phenom gibi platformları geride bırakırken, Intel Sandy Bridge tabanlı Core işlemcilerin ise gerisinde kalıyor. Performans/watt testlerinde ise Hierofalcon zaman zaman tüm rakiplerini ikiye katlarken, zaman zaman da sadece Sandy Bridge işlemcilerin az bir farkla arkasına yerleşiyor.





Sunucuların termal bütçeleri oldukça fazla olduğu için Cortex çekirdeklerini sonuna kadar zorlamak mümkün oluyor. Yani Snapdragon 810 yonga setinde ortaya çıkan aşırı ısınma ve güç tüketimi sorunları burada yaşanmıyor. Henüz ARM'ın en güçlü mimarisi Cortex-A72, sunucu tarafına adım atmadı. Özellikle Cortex-A72 takviyesiyle performans değerlerinin daha da yükseleceği aşikar. Tabii Qualcomm gibi ortakların, özelleştirilmiş ARM çekirdekleri ile sunucu pazarına giriş yaptığını belirtmek gerek.

http://hexus.net/tech/news/cpu/89741-amd-announces-arm-based-opteron-a1100-processor/