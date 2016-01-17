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AMD'den ARM tabanlı sunucu işlemcisi: Opteron A1100

Mobil dünyada büyük bir hakimiyete sahip olan ARM, artık sunucu pazarında da pay kovalıyor. Qualcomm'dan sonra AMD de sunuculara yönelik ARM işlemcisi geliştirdi.
3 yıl
5,8b
1
7
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD'den ARM tabanlı sunucu işlemcisi: Opteron A1100


ARM'ın son dönemde sunucu pazarına yönelik yaptığı hamleler gözlerden kaçmıyor. Uzun yıllar bu tarafa geçebilmenin hayalini kuran ARM, mimarileri geliştikçe farklı fırsatlar yakalamaya başladı. Firmanın hedefi 2020 yılına kadar yüzde 25 civarında pazar payı yaklayabilmek. Bu yıl farklı firmaların ARM tabanlı sunucu işlemcileri piyasada olacak. AMD bunlardan birisi. 

Intel'in güçlü işlemcilerine karşı, ARM'ın ekonomik bir alternatif olacağına inanan AMD, Opteron A1100 işlemci ailesine resmiyet kazandırdı. Opteron A1100 işlemci ailesi, tamamen ARM çekirdeklerinden oluşuyor ve düşük maliyet ile enerji verimliliğini bir araya getirmek isteyen tüketicilere hitap ediyor. 

Opteron A1100 ailesinde, firmanın Hierofalcon adındaki ARM yonga seti kullanılıyor. Hierofalcon sunucu yonga seti, 2GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A57 çekirdeği barındırıyor. AMD'nin ilk 64-bitlik ARM tasarımı olma özelliğine sahip yonga setindeki 8 adet çekirdek, her ikisi için 1MB Seviye 2 önbellek olmak üzere toplamda 4MB önbellek ve paylaşımlı 8MB Seviye 3 önbellek kullanıyor. 

Güvenlik yönetimi için ek bir Cortex-A5 çekirdeği kullanan yonga seti, ayrıca şifreleme ve sıkıştırma için de ek bir yardımcı işlemciye yer veriyor. Böylece ana çekirdeklerin yükü hafifletilmiş oluyor. Çift kanal 64-bit DDR3/DDR4 1866MHz bellek kontrolcüsü ile desteklenen yonga seti, en fazla 64GB RAM kapasitesine kadar çıkabiliyor. Ayrıca 14 adet SATA 3 portu, 2 adet 10Gb Ethernet portu, 8 hatlı PCIe Gen 3 arabirimi de mevcut. 


Opteron A1100 işlemci ailesinde 3 farklı model yer alacak. A1170 modelinde 2GHz saat hızında 8 çekirdek ve A1150 modelinde de 1.7GHz saat hızında 8 çekirdek yer alacak. Bu iki işlemcinin ısıl tasarım gücü 32Watt. A1120 ise 1.7GHz saat hızında 4 çekirdek barındırıyor. TDP değeri ise 25Watt olarak gerçekleşiyor. GlobalFoundries tarafından üretilen işlemci, 28nm fabrikasyon sürecine sahip. 

Ortaya çıkan ilk benchmark sonuçlarına göre Hierofalcon, performans odaklı testlerde AMD Athlon, Kabini, Kaveri, Phenom gibi platformları geride bırakırken, Intel Sandy Bridge tabanlı Core işlemcilerin ise gerisinde kalıyor. Performans/watt testlerinde ise Hierofalcon zaman zaman tüm rakiplerini ikiye katlarken, zaman zaman da sadece Sandy Bridge işlemcilerin az bir farkla arkasına yerleşiyor. 

Sunucuların termal bütçeleri oldukça fazla olduğu için Cortex çekirdeklerini sonuna kadar zorlamak mümkün oluyor. Yani Snapdragon 810 yonga setinde ortaya çıkan aşırı ısınma ve güç tüketimi sorunları burada yaşanmıyor. Henüz ARM'ın en güçlü mimarisi Cortex-A72, sunucu tarafına adım atmadı. Özellikle Cortex-A72 takviyesiyle performans değerlerinin daha da yükseleceği aşikar. Tabii Qualcomm gibi ortakların, özelleştirilmiş ARM çekirdekleri ile sunucu pazarına giriş yaptığını belirtmek gerek.  
AMD'den ARM tabanlı sunucu işlemcisi: Opteron A1100
 

http://hexus.net/tech/news/cpu/89741-amd-announces-arm-based-opteron-a1100-processor/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 yıl
böyle giderse insanlar sosyal paylaşımlarını kendi cep telefonu üzerinden yaparlar ama bu durum tüm insanları fişleyen sistemlerin hoşuna gitmez !
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Firaristt 3 yıl SEO-Uzmanı
Araç kullanmayın, çevirme falan olur...Sanki işletim sistemini tüketici yazıyor


Habere yorumum: ARM tasarımlarının gücünü görebiliyoruz. Ölçeklenebilirlik konusunda da gayet geniş bir alana sahip. Bir takip daha çıksa süper olur. A72'nin kısıtlanmamış, büyük zar alanına sahip hali kullanılan bir işlemci demek ki bayağı iş yapar.
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CooL_ROMEO 3 yıl
Evimde pi2 yi denemelerim için server olarak kullanıyorum internet hızım ve ekstra ping değerleri dahilinda mesajlaşma da en fazla 0.5 sn gecikme yaşıyorum. Ki bu whatsapp la birebir bir değer (sadece node.js ve socket.io kullanmiyorum). Enerji de harcamıyor 5v 1a adaptörle 2 aydır prize takılı fatura da değişim yok denecek kadar az. Üstüne üstlük hala ekstra işlem yapacak gücü bulunuyor.

Sözün özü gayet hızlandı arm işlemciler ve IOT den tut serverlara kadar her alanda lider konuma gelebilirler tabii ki yeterince gelişirlerse.
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interwap 3 yıl
Bir ara AMD ARM işlemci geliştirirse Intel lisnasını iptal eder dedikoduları vardı.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Sunucular için arm işlemciler mükemmel bişey çünkü çok sayıda görev aynı anda çalışmak zorunda olduğundan 8 değil 16 çekirdek te koysan hepsini kullanıyor. Mobil cihazlardaki gibi güçlü çekirdek gereksinimi pek yok. Ayrıca sunucuların ısı ve gürültü bağışıklığı da yüksek olduğundan iyi bir fan ile ciddi seviyede overclock mümkün. Arm işlemciler çok iyi oc oluyor.
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Elsa 3 yıl interwap
interwap
Bir ara AMD ARM işlemci geliştirirse Intel lisnasını iptal eder dedikoduları vardı.

Yüzyılın en büyük sazanıydı o
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umut_baris 3 yıl interwap
interwap

Bir ara AMD ARM işlemci geliştirirse Intel lisnasını iptal eder dedikoduları vardı.

ARM İngiliz firması. X86 için o. Bana kalırsa saçma ama işte adalet burada tıkanmış.
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