AMD'den Bulldozer FX işlemcileri için ilk test sonuçları geldi

Ekim ayında lanse edilecek Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için AMD ilk defa sessizliğini bozdu ve geçtiğimiz hafta içerisinde, Intel'in IDF 2011 etkinliğiyle eş zamanlı olarak aynı bölgedeki bir otelde basın mensuplarına özel sunumlar gerçekleştirdi.

Hot Chips Konferansı'nda Bulldozer mimarisinin detaylarını açıklayan AMD, lansmanına sayılı günler kalan yeni işlemci ailesi için yavaş yavaş sessizliğini bozmaya başladı. IDF 2011 için San Francisco'ya giden gazetecileri aynı zamanda kendi etkinliğinde ağırlayan AMD, FX işlemcili canlı demo sistemleriyle karşılaştırmalı testler gerçekleştirdi.

AMD'nin gerçekleştirdiği ilk test, H.264 formatlı 5 dakika uzun SD videonun Handbrake ile dönüştürülmesi üzerine oldu. Karşılaştırma için model bilgisi bilinmeyen Core i5 işlemci kullanılırken, demoyu izleyen Hardware-Info sitesinin yayınladığı sonuçlara göre 8 çekirdekli AMD sistem 223 kare/saniye, Intel sistem ise 188 kare/saniye sonucunu vermiş. AMD'nin karşılaştırma için neden Core i5 işlemci kullandığı henüz bilinmiyor ancak bir ihtimal olarak ilgili FX işlemcisinin Intel tarafında üst seviye Core i5 işlemcilerle benzer fiyat seviyesinde olabileceği düşünülüyor fakat yine de gerçek nedeni kestirmek şu an için oldukça zor.

AMD bir başka testinde ise 8 çekirdekli FX işlemcisinin karşısına, Intel'in güncel ürün gamındaki en hızlı işlemcilerden biri olan 6 çekirdekli Core i7-980X'i koydu. Anakart ve işlemci haricinde aynı konfigürasyona sahip olan AMD ve Intel sistemlerle 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde gerçekleştirilen Dirt 3 testinde, AMD sistemin 82.8 kare/saniye, Intel sistemin ise 80.9 kare/saniye sonucuna imza attığı belirtiliyor.

Core i7-980X'e karşı FX işlemci güçlü bir performans ortaya koymuş olsa bile aradaki 2 kare/saniyelik fark bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Zira her iki sistemde de Crossfire modunda çalışan iki adet Radeon HD 6970'in kullanılmış olması ve testlerin yüksek çözünürlükte gerçekleştirilmiş olması dikkat çekici zira bilindiği üzere Crossfire teknolojisi, AMD'nin 990FX çipsetli anakartlarında Intel çözümlerine göre daha iyi ölçeklenebiliyor. Bu noktada Nvidia SLI teknolojisi veya tek kart ile yapılacak karşılaştırmanın ortaya çıkan bu soruların yanıtlanması adına daha net sonuçlar doğurabileceği düşünülüyor.

Core i7-980X'in güncel satış fiyatı ve AMD FX işlemci ailesinin mevcut ön-sipariş fiyatları birlikte değerlendirildiğin üstelik daha önceki haberimize konu olan yüksek hız aşırtma başarımı ortaya konulduğunda, AMD kampının rekabet gücünü ciddi oranda arttıracağını söylemek mümkün ancak asıl tabloyu bağımsız yayınlar tarafından gerçekleştirilecek test sonuçları ortaya koyacak. Intel tarafına baktığımızda ise şirketin uzunca bir süre daha performans liderliğini koruyacağını söylemek mümkün.

Ortaya çıkan test sonuçlarına göre AMD, FX işlemci ailesi ile Intel'in mevcut işlemci çözümlerini yakalamayı başarıyor ancak yakında çıkacak Sandy Bridge-E serisi işlemcilerin, şu anki en hızlı Intel işlemcisinden en az %20 daha hızlı olacağı söyleniyor ki bu değerler ile Intel'in yerini pekiştireceğini kesin gözüyle bakılıyor.

Önümüzdeki birkaç ay işlemci dünyası için son derece hareketli geçecek. Ekim ayında yapılacak Bulldozer lansmanını, son günlerde daha erkene çekileceği konuşulsa da güncel dökümanlarına göre Kasım ayında gerçekleşecek Sandy Bridge-E lansmanı izleyecek ve hem AMD hem de Intel kampı, en güçlü masaüstü işlemcilerini arka arkaya pazara sunacak. Bu noktada gözler daha çok AMD cephesinde olacak zira Sandy Bridge-E güncellemesini mevcut iş geliştirme programının parçası olarak sunacak Intel'den farklı olarak AMD, 2003'den bu yana en büyük mikroişlemci güncellemesini ve yıllara uzanan ar-ge çalışmasının sonucunu masaya koymuş olacak.

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