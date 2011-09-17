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AMD'den Bulldozer FX işlemcileri için ilk test sonuçları geldi

7 yıl
13,5b
1
104
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekim ayında lanse edilecek Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için AMD ilk defa sessizliğini bozdu ve geçtiğimiz hafta içerisinde, Intel'in IDF 2011 etkinliğiyle eş zamanlı olarak aynı bölgedeki bir otelde basın mensuplarına özel sunumlar gerçekleştirdi.
Hot Chips Konferansı'nda Bulldozer mimarisinin detaylarını açıklayan AMD, lansmanına sayılı günler kalan yeni işlemci ailesi için yavaş yavaş sessizliğini bozmaya başladı. IDF 2011 için San Francisco'ya giden gazetecileri aynı zamanda kendi etkinliğinde ağırlayan AMD, FX işlemcili canlı demo sistemleriyle karşılaştırmalı testler gerçekleştirdi.
AMD'nin gerçekleştirdiği ilk test, H.264 formatlı 5 dakika uzun SD videonun Handbrake ile dönüştürülmesi üzerine oldu. Karşılaştırma için model bilgisi bilinmeyen Core i5 işlemci kullanılırken, demoyu izleyen Hardware-Info sitesinin yayınladığı sonuçlara göre 8 çekirdekli AMD sistem 223 kare/saniye, Intel sistem ise 188 kare/saniye sonucunu vermiş. AMD'nin karşılaştırma için neden Core i5 işlemci kullandığı henüz bilinmiyor ancak bir ihtimal olarak ilgili FX işlemcisinin Intel tarafında üst seviye Core i5 işlemcilerle benzer fiyat seviyesinde olabileceği düşünülüyor fakat yine de gerçek nedeni kestirmek şu an için oldukça zor.
AMD bir başka testinde ise 8 çekirdekli FX işlemcisinin karşısına, Intel'in güncel ürün gamındaki en hızlı işlemcilerden biri olan 6 çekirdekli Core i7-980X'i koydu. Anakart ve işlemci haricinde aynı konfigürasyona sahip olan AMD ve Intel sistemlerle 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde gerçekleştirilen Dirt 3 testinde, AMD sistemin 82.8 kare/saniye, Intel sistemin ise 80.9 kare/saniye sonucuna imza attığı belirtiliyor.
Core i7-980X'e karşı FX işlemci güçlü bir performans ortaya koymuş olsa bile aradaki 2 kare/saniyelik fark bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Zira her iki sistemde de Crossfire modunda çalışan iki adet Radeon HD 6970'in kullanılmış olması ve testlerin yüksek çözünürlükte gerçekleştirilmiş olması dikkat çekici zira bilindiği üzere Crossfire teknolojisi, AMD'nin 990FX çipsetli anakartlarında Intel çözümlerine göre daha iyi ölçeklenebiliyor. Bu noktada Nvidia SLI teknolojisi veya tek kart ile yapılacak karşılaştırmanın ortaya çıkan bu soruların yanıtlanması adına daha net sonuçlar doğurabileceği düşünülüyor.
Core i7-980X'in güncel satış fiyatı ve AMD FX işlemci ailesinin mevcut ön-sipariş fiyatları birlikte değerlendirildiğin üstelik daha önceki haberimize konu olan yüksek hız aşırtma başarımı ortaya konulduğunda, AMD kampının rekabet gücünü ciddi oranda arttıracağını söylemek mümkün ancak asıl tabloyu bağımsız yayınlar tarafından gerçekleştirilecek test sonuçları ortaya koyacak. Intel tarafına baktığımızda ise şirketin uzunca bir süre daha performans liderliğini koruyacağını söylemek mümkün. 
Ortaya çıkan test sonuçlarına göre AMD, FX işlemci ailesi ile Intel'in mevcut işlemci çözümlerini yakalamayı başarıyor ancak yakında çıkacak Sandy Bridge-E serisi işlemcilerin, şu anki en hızlı Intel işlemcisinden en az %20 daha hızlı olacağı söyleniyor ki bu değerler ile Intel'in yerini pekiştireceğini kesin gözüyle bakılıyor.
Önümüzdeki birkaç ay işlemci dünyası için son derece hareketli geçecek. Ekim ayında yapılacak Bulldozer lansmanını, son günlerde daha erkene çekileceği konuşulsa da güncel dökümanlarına göre Kasım ayında gerçekleşecek Sandy Bridge-E lansmanı izleyecek ve hem AMD hem de Intel kampı, en güçlü masaüstü işlemcilerini arka arkaya pazara sunacak. Bu noktada gözler daha çok AMD cephesinde olacak zira Sandy Bridge-E güncellemesini mevcut iş geliştirme programının parçası olarak sunacak Intel'den farklı olarak AMD, 2003'den bu yana en büyük mikroişlemci güncellemesini ve yıllara uzanan ar-ge çalışmasının sonucunu masaya koymuş olacak.

http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http://nl.hardware.info/nieuws/24619/eerste-officiele-benchmarks-amd-fx-processor Yorum Yaz
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veleciraptor 7 yıl en beğenilen
Karşılaştırma yaptıkları Core i5 ile aynı fiyattan piyasaya sürülecekse AMD mükemmel iş çıkarmış demektir. Tutup da Intel %20 daha hızlı işlemciyi %100 fiyat farkı ile satacaksa kusura bakmasın kimse de ben paramı sokağa atacak kadar enayi değilim.
Karşılaştırma yaptıkları Core i5 ile aynı fiyattan piyasaya sürülecekse AMD mükemmel iş çıkarmış demektir. Tutup da Intel %20 daha hızlı işlemciyi %100 fiyat fa...
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H.sD 7 yıl
Açıkcası ne komut seti nede ghz faktörü.
Ben işlemci alırken, sadece işlemcide degil her türlü ürünü alırken ilk ihtiyaçlarıma bakarım.
Ne yapıyorum?
Render alıyor muyum? alıyorum
Convert işlemleri yapıyormuyum? yapıyorum?
oyun oynuyormuyum ? scII birde çıkarda diablo III oynarım.
Über acaip zenginmiyim? hayır kazandıgım para belli harçama belli.
Şimdi ihtiyaçlarım belli.
İşlemci alıcam ve buna 250 papel ayırıyorum. ( hepimiz performans odaklı alıyoruz yanlış olan bu olsa gerek )
Maddi durumum da belli.
İnterneti açıyorum ve 250 papel olan işlemcileri sıralıyorum. ( i5 idir i3 üdür phenomudur bulldozeridir )
sonra benchmark testlerine bakıyorum.
1. önceligim render.
2. önceligim convert
3. önceligim oyun. ( burda ekran kartıda işin içine giriyor. )
bakıyorum 250 papel de hangi işlemci render convert ve oyun işlemlerinde yüksek puan alıyorsa gidiyorum o işlemciyi alıyorum.
Bu kadar basit.
Ama 8 çekirdekli olup intele işlemcilerle render testi yapılmamasını bende garipsiyorum.
Sonuç olarak BZ'ler işlemciler sadece convert ve oyun olarak test edilmiş.
bi cinemark bench. görmek lazım.
CAD lerdeki rendırlarda durum ne görmek lazım.
öyle her şey oyun ve video convert demek degil.
herkezin gidip xeon alıcak parasıda yok.
Açıkcası ne komut seti nede ghz faktörü.Ben işlemci alırken, sadece işlemcide degil her türlü ürünü alırken ilk ihtiyaçlarıma bakarım.Ne yapıyorum?
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WinteR 7 yıl
Intel'i sıkıştırması için yakalaması değil geçmesi gerekiyor, zira aralarında yaklaşık 1 yıl var, testler yetersiz özellikle güç tüketimi görmek gerek, oc ile f/p ürünü olaiblir. Şimdilik bir başka bahara diyip Bulldozer 2'leri bekleyeceğiz sanırım.
Intel'i sıkıştırması için yakalaması değil geçmesi gerekiyor, zira aralarında yaklaşık 1 yıl var, testler yetersiz özellikle güç tüketimi görmek gerek, oc ile ...
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DH Misafiri 7 yıl

İntel iyidir ama inteli iyiyapan şey amdnin kendisidir intel bütün stratejisini amd nin üstüne kurmuştur amd çalışırsa çalışır uyursa uyur yeni işlemci çıkarırsa kendide çıkarır ve kendidinin çıkarttığı işlemci amdnin çıkarttığından daha pahalı olur
İntel yatsın kalksın Yüce Allayım bana Amd gibi bir rakip gönderip 1 dolara malaettiğim işlemciyi 100 dolara satmamı sağladığın için minnettarım
diye yatsın kalksın dua etsin Bazen intel ve amd nin ortak olduğunu bile düşünüyorum
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vidoko 7 yıl
intel ve amd işlemci fiyatları arasında ufak hız farklarında yüksek fiyat farkı olunca doğal olarak amd tercihimizdir. ancak intel yakın birfiyat ve performans la ürün satsa tabiki intel de alınır ancak intel yıllardır kullanıcısını sömüren bir şirket bunu kabul ediyorum. yeni bulldozer lerden bende umutluydum tam bir fark atmasını bekliyordum ancak olmadıysada gene amd tercihimiz çünkü F/p olrak ucuz.
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rtsbora 7 yıl
@setek01 madem sevmiyorsun, bu sefer alıntı yapmıyorum. önceki mesajımda da belirttiğim gibi, amacım tartışma çıkarmak veya birine çatmak değil. avatarımda amd logosu kullanmamın sebebi şu an amd sistem kullanıyor olmam. yakın zamana kadar intel kullanıyordum. eski sistemim bana baya çektirdi. bu yüzden amdye karşı bir sempatim oluştu. yani intel de amd de kullandım. fanboy da değilim. dediğim gibi sadece sempatizanım.


ayrıca benim mesajımı okursan ben intel veya amd daha iyi demedim. sadece senin yazdığın fiyatlara itiraz ettim. 2500K lı bir sistemim bahsettiğin kadar ucuza toplanmadığını anlatmaya çalıştım.

anakart konusunda da maalesef sana katılmıyorum. high-end anakart benim için özel tasarımdan öte çipsetle alakalıdır. senin saydığın formula tarzı anakartlar, özel tararım anakartlar. sadece high-end değil. bu anakartları alabilen kullanıcı sayısnın çok fazla olmadığına da eminim. o yüzden çipsete bakmak daha mantıklı. ayrıca intelin özel tasarım anakartları amd den çok daha pahalı.

tekrar keyifli forumlar.
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iskambildestesi 7 yıl
çok enterasandırki amd haberlerine intel haberlerinden daha çok yorum yapılıyor. yani diyebilirizki amd kullanıcıları daha çok sosyal daha atak daha kavgacı (arkadaşım fiyat performanstan bahsediyoruz burda bilip bilmeden konuşma gibi) daha çok konuşkan diyebilirmiyiz. ve yine çok enteresandırki en geç bir hafta içinde yeni bir amd haberi yayınlanırken intel haberleri daha geç yayınlanıyor. ve burdada diyebilirizki sürekli akla amd haberleri sokuluyor. amd şöyledir böyledir. fiyat performanstır. felen filan. diyebilirmiyiz?
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enigmatr01 7 yıl
amd bizim osmanlı taktigi yapmış olasın?hilal taktigi merkez yeniliyormuş gibi geri çekilir bunu gören düşman merkeze yüklenir ve kanatlardan şiddetli saldırıya geçilip düşman imha edilir ,şimdi amd geri çekliyor sanki i5 tamam buymuş gib,i sonraki işlemcilerle FX lerle öldürücü darbe hazırlıgı olabilir...dile kolay 5 yıl ugraştılar....artık amd ucuzcu kalıbından çıkmalı gerçek rakip olmalı...ben isterdimki i7 990 nı geçsin fiyatıda 500 dolar olsun ...



ben 3 aydır buldozer bekleyenlerdenim tam hayal kırıklıgı olur bizim için...
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tolgabes64 7 yıl
corei5 in karşısına büyük ihtimal dengini koymuşlardır ondan sonra en üste geçmişlerdir yoksa öyle corei5 ile 8 fxi karşılaştırdıysaar core i 7 karşısındaki 8 çekirdekli FX in şansı olmazdı diye düşünüyorum :)
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setek01 7 yıl
1- Neden modeli bilinmeyen Core i5? 2500k değilse hangi işlemci acaba? Core i5 750 ya da 760 olmasın
.Yine de 2500k olduğunu varsayalım. 4C/4T 3,3 GHZ@turbo ile 3,7GHZ karşı, 8C/8T 3,6@Turbocore ile 4,2 GHZ hızında işlemciyle yapılan video dönüştürme hızında %20'lik fark yeterli değil. Ayrıca Fiyat farkı da var ve sanırım %30 civarında.
2-Dirt 3 AMD logolu oyun. 2560 çözünürlükte daha ziyade GPU'nun gücü önemli ve 6970 CF yerine GTX580 ya da tek 6970 kullanılıp testin işlemcinin de katkı yaptığı 1920 ya da daha düşük seviyelerde yapılması gerekmez miydi?
3-Bazı yorumlarda 1000USD'lik işlemciye karşı 266 USD'lik işlemciyle benzer performanstan bahsedilmiş. Buna karşılık her şey oyun değil cevapları da verilmiş. İkinci yorum yani profesyonel amaçlı kullanımlar daha az sayıda kullanıcya hitep etmekte. Dolayısıyla evet aslında her şey oyundan ibaret ve 1000USD'lik işlemciden oyun açısından aşağı kalmayan işlemci vardır, İntel'in işlemcisidir. Fiyatı 202 USD'dir(Vatan %25) ve çok iyi OC potansiyeline de sahiptir, 9 aydır piyasada olup milyonlaca da satmıştır: 2500k... Üstelik SLI CF düzeneğine bir arada sahip olan kaliteli ve 900 chipset boardlardan maliyet olarak aşağı kalmayan p67 anakartlarda vardır. Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti.

Bir kaç gün önce estirilen 2C/2T olarak elde edilmiş 8,4 GHZ dünya rekorunun ardından hemen hava soğutmayla 5 GHZ geçilebiliyor haberi geldi!!! Ardından da bu test sonuçları duyuruldu ve Core i5 işlemciye karşı üstelik. Tabi ki bağımsız testleri görmeden kesin birşey söylemek yanlış ama High-End seviye 900 serisi anakartlarda artık eskisi kadar ucuz satılmıyor zaten.
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7Mhz 7 yıl

setek01

...Tabi ki bağımsız testleri görmeden kesin birşey söylemek yanlış ama High-End seviye 900 serisi anakartlarda artık eskisi kadar ucuz satılmıyor zaten.


Bu dediğin, yükselen dolar yüzünden, bütün donanımlar için geçerli. Aslında 9 serisi Am3+ anakartlar bir önceki seriden (8) daha ucuzlar ama, ülkemizde, yüksek kurun kurbanı oldular.
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rtsbora 7 yıl

setek01

1- Neden modeli bilinmeyen Core i5? 2500k değilse hangi işlemci acaba? Core i5 750 ya da 760 olmasın
.Yine de 2500k olduğunu varsayalım. 4C/4T 3,3 GHZ@turbo ile 3,7GHZ karşı, 8C/8T 3,6@Turbocore ile 4,2 GHZ hızında işlemciyle yapılan video dönüştürme hızında %20'lik fark yeterli değil. Ayrıca Fiyat farkı da var ve sanırım %30 civarında.
2-Dirt 3 AMD logolu oyun. 2560 çözünürlükte daha ziyade GPU'nun gücü önemli ve 6970 CF yerine GTX580 ya da tek 6970 kullanılıp testin işlemcinin de katkı yaptığı 1920 ya da daha düşük seviyelerde yapılması gerekmez miydi?
3-Bazı yorumlarda 1000USD'lik işlemciye karşı 266 USD'lik işlemciyle benzer performanstan bahsedilmiş. Buna karşılık her şey oyun değil cevapları da verilmiş. İkinci yorum yani profesyonel amaçlı kullanımlar daha az sayıda kullanıcya hitep etmekte. Dolayısıyla evet aslında her şey oyundan ibaret ve 1000USD'lik işlemciden oyun açısından aşağı kalmayan işlemci vardır, İntel'in işlemcisidir. Fiyatı 202 USD'dir(Vatan %25) ve çok iyi OC potansiyeline de sahiptir, 9 aydır piyasada olup milyonlaca da satmıştır: 2500k... Üstelik SLI CF düzeneğine bir arada sahip olan kaliteli ve 900 chipset boardlardan maliyet olarak aşağı kalmayan p67 anakartlarda vardır. Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti.

Bir kaç gün önce estirilen 2C/2T olarak elde edilmiş 8,4 GHZ dünya rekorunun ardından hemen hava soğutmayla 5 GHZ geçilebiliyor haberi geldi!!! Ardından da bu test sonuçları duyuruldu ve Core i5 işlemciye karşı üstelik. Tabi ki bağımsız testleri görmeden kesin birşey söylemek yanlış ama High-End seviye 900 serisi anakartlarda artık eskisi kadar ucuz satılmıyor zaten.


1) i5 2500K şu an en ucuz fiyat olarak 460 liraya satılıyor. vatandaki indirim haftasonuna ve world carda özeldi.

http://www.teknofiyat.com/?search=2500k

2) intel 1155 soketli anakartların 250 lira altındaki modellerinde ram slotu bile sadece 2 adet. adam gibi 1155 anakart alabilmek için en az 300 lirayı gözden çıkarmak gerek. o paraya amd 990 çipsetli en üst seviye anakartları alabiliyorsun.
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alpa07 7 yıl
AMD nin pazarlama dersi alması lazım apple dan
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blizzard3 7 yıl
ege royun için pc alıcaksanız amdeden sasmayın inteli solluyor :)
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MxFxOx 7 yıl
Bu testen bile inteli geçemiyeceği anlaşılıyor 2 fsb'lik fark önemsiz bu seviye sistemlerde önemsiz bir değer ancak amd kopmle sistemlerde daha avantajlı zaten 2 fsb fark bu sekilde oluşmuş
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sadtneverdie 7 yıl

MxFxOx

Bu testen bile inteli geçemiyeceği anlaşılıyor 2 fsb'lik fark önemsiz bu seviye sistemlerde önemsiz bir değer ancak amd kopmle sistemlerde daha avantajlı zaten 2 fsb fark bu sekilde oluşmuş


FPS
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DH Misafiri 7 yıl
Simdi Intel fanlari neden i5 islemci karsisinda test yapiyorlar i7 yi gecemedikleri icin mi derler... bence daha b2 revizyonunda olan fx islemciler hala istenilen performans degerine ulasamadilar. Intel elbetteki yeni nesil islemciler cikardiginda Amd den daha iyi performans verecektir ancak burda onemli olan f/p vede Amd nin yillar sonra Intel e yakin bir performans sergileyebilmesidir. Ayrica Amd basarili fx islemcileri cikartmasa Intel fiyat indirimine gitmeyecektir.
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yugams 7 yıl
alamadıktan sonra en hızlısını en iyisini kim yapmış ne önemi var bi laf vardır ( ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca ) yani ucuz ve performaslı olan kimse tercih o olacak.........
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