AMD'den Nvidia'ya göndermeler içeren yeni video; "HD 6990 en hızlı ekran kartı"

Çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 modelini dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse eden Nvidia'ya AMD'den sert yanıt gelmiş ve firma, Radeon HD 6990'ın 3DMark 11'de zirvede olduğuna dikkat çekerek, Nvidia'nın iddialarını ispatlamasını istemişti. Geçen süre zarfında AMD'nin çağrısına Nvidia'dan herhangi bir yanıt gelmezken, AMD cephesi sessiz kalmadı ve yeni bir video yayınlandı. Rakibi Nvidia'ya göndermeler içeren videoyu, baba-oğul ilişkisi üzerine kuran AMD, Radeon HD 6990'ı bir kez daha "dünyanın en hızlı ekran kartı" olarak tanımlarken, satır arasında önemli vurgu daha yapıyor ve Radeon HD 6990'ın "müthiş" hız aşırtma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekiyor.
Bilindiği üzere Nvidia'nın GeForce GTX 590 modelinin hız aşırtma yetenekleri ve dayanıklılığı konusunda önemli sorunlar baş göstermiş hatta bazı inceleme siteleri, hız aşırtma denemelerinden sonra GTX 590'ın kullanılamaz hale geldiğini rapor etmişti. Bakalım AMD'nin videolu Radeon HD 6990 atağına karşı Nvidia nasıl yanıt verecek, bekleyip göreceğiz.
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Aaa doğru, millet 23 nisan'a gitti
forum tarinde de böyle de hakaret görülmedi
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Ama Nvidia nın kartı bayağ güzel iyi bir soğutucu ile gelirse OC da yapmazsan yeterli bana kalsa iki karta da verilen paraya yazık. 500 tl civarı kartlar neyinize yetmiyo.
HANZO lafını kullanan arkadaş bu lafı bana mı dedi tam anlayamadım Eğer bana dediyse hakaret ettiğinin farkındadır umarım
Nvdia çıkartsın Ati yine çıkartacakdır. Gereksiz Yere gidip reklam parası ayırmıyorlar gidiyorlar üretime harcıyorlar yeni teknoloji için birikim yapıyorlar. aslında gerekte yok reklama. Hem ev dostu az elektrik Hem her oyun full fps kanımca..! Kaldırmıyor diyenler oyunlar fps çok geliyor diyenler aynı karttan koysun yanına bi tane daha cf yapsın nasıl olsa yeni cıkan nvdia kartlar kadar performans alırsınız ve fiyat düşük olur elektrik de ayrı tabii.!
fazla çostum :D
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