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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'den Nvidia'ya göndermeler içeren yeni video; "HD 6990 en hızlı ekran kartı"

8 yıl
29,7b
1
70
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 modelini dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse eden Nvidia'ya AMD'den sert yanıt gelmiş ve firma, Radeon HD 6990'ın 3DMark 11'de zirvede olduğuna dikkat çekerek, Nvidia'nın iddialarını ispatlamasını istemişti. Geçen süre zarfında AMD'nin çağrısına Nvidia'dan herhangi bir yanıt gelmezken, AMD cephesi sessiz kalmadı ve yeni bir video yayınlandı. Rakibi Nvidia'ya göndermeler içeren videoyu, baba-oğul ilişkisi üzerine kuran AMD, Radeon HD 6990'ı bir kez daha "dünyanın en hızlı ekran kartı" olarak tanımlarken, satır arasında önemli vurgu daha yapıyor ve Radeon HD 6990'ın "müthiş" hız aşırtma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Bilindiği üzere Nvidia'nın GeForce GTX 590 modelinin hız aşırtma yetenekleri ve dayanıklılığı konusunda önemli sorunlar baş göstermiş hatta bazı inceleme siteleri, hız aşırtma denemelerinden sonra GTX 590'ın kullanılamaz hale geldiğini rapor etmişti. Bakalım AMD'nin videolu Radeon HD 6990 atağına karşı Nvidia nasıl yanıt verecek, bekleyip göreceğiz.




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CodeMachine 8 yıl en beğenilen
Bunlar birbirlerini yiyeceklerine oyun yapımcılarına baskı yapıp PC platformuna adam gibi oyun çıkarma peşinde koşsunlar, ben gtx 295 ile şu an her oyunu rahat rahat oynarken neden 6990 veya 590 alayım, oyun mu var piyasada...
Bunlar birbirlerini yiyeceklerine oyun yapımcılarına baskı yapıp PC platformuna adam gibi oyun çıkarma peşinde koşsunlar, ben gtx 295 ile şu an her oyunu rahat ...
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atiktuk 8 yıl
nvidia hıc cıkartmayacaktı gtx 590 ı..acele etti başına iş aldı..1 hafta geçmiş amd ye cevap vermemiş..e fazla söze gerek yok
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mustafa1300 8 yıl
kral amd gerisi yalan f/p
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rabitelli 7 yıl
Ben kavga çıkar diyodum ama pek sakin ortalık...

Aaa doğru, millet 23 nisan'a gitti
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Zero Limit 7 yıl rabitelli
rabitelli

Ben kavga çıkar diyodum ama pek sakin ortalık...

Aaa doğru, millet 23 nisan'a gitti


forum tarinde de böyle de hakaret görülmedi
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carloska 7 yıl rabitelli
rabitelli

Ben kavga çıkar diyodum ama pek sakin ortalık...

Aaa doğru, millet 23 nisan'a gitti


+1907




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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar sız boyle yortum yazıyorsunuz ya kart alacaklara cok kotu ornek oluyorsunuz hep yanlıs yonlendırıyorsunuz
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Alucard:. 7 yıl
mesele firmalar değil mesele adam gibi kartlar üretsinler bide oyunlar bana fark etmez firmalar kim sağlam ve cebe uygun kart üretirse nu alırım GTX 560 Ti yetiyor şuan gidip 590 da alsam birşey değişmez anca 3 tane monitör takacaz yada 590 alıp foto cekip hava atmak olur . Görenler şunu demeli adama bak şu oyunu full ayarlarda kasmadan oynuyor ama öyle bi oyun yok :(
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soykan_20 8 yıl
ati de sınırları zorluyorsun nvıdıa da stabıl oluyosun ati ısınma sorunu ve drıver sorunu cozerse mıkıp atıcak fıyat polıtaksı acısından atı her zaman daha ıyı ama nvıda kendını kanıtlamıs nvıda her ay drıver guncellıyor atı guncellese bıle ındırdıgınde kartın ... oluyor 5870 eyefinity aldım 3 gun sonra oyunda donma oldu sonra gokkusagı tonlarında donmalar asus gtx560 ti le degıstırdım hayelcı olmak tansa memeur olmak lazım...
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Velasew06 8 yıl
ATİ --- Nvidia'yı öptü... bunun açıklaması yok başka benim gibi Nvidia takıntılı adam bile 8800 GT den HD6850 ye geçti. Sonuçta insanın doğasında en iyisine sahip olma hırsı vardır. Bu nedenle çoğu kişi 6990 seçecektir.
Ama Nvidia nın kartı bayağ güzel iyi bir soğutucu ile gelirse OC da yapmazsan yeterli bana kalsa iki karta da verilen paraya yazık. 500 tl civarı kartlar neyinize yetmiyo.
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wildboyankara 8 yıl
ben kendi düşüncemi söledim bana öle geliyor dedim başkasına farklı gelebilir

HANZO lafını kullanan arkadaş bu lafı bana mı dedi tam anlayamadım Eğer bana dediyse hakaret ettiğinin farkındadır umarım
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rylai2113 8 yıl
ya ati nvidia bir yanada hatun hoş :D çocuk belki kart seçiminde iyi belkide değil ama hatun konusunda başarılı :D
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DH Misafiri 8 yıl
Mesele prestij arkadaşlar yoksa bu kartların hıc bır oyuncuya faydası yok orta hallı modellerı cok rahat ıslerımızı goruyo 2 markanında ama gtx 590 nvidia nın prestiji olarak yayınladığı bir karttı bu yuzden bir cok beklentiyi onceki bi kaç başarısına dayandırarak sankı gercekmıs gıbı kabullenıp yayınladı ama nvidia bu sefer amd hd6990 nın prestij showunu ızleyıp özenmekten başka bısey yapamamadı. Bu ne kadar kötü keşke rekabet olsa da yenı terimler ucuk hızlar eşşiz performanslar ucuz fiyatlar görsek ama rakipsiz olmakta bi ayrıcalıktır 3 AMD Radeon BÜYÜKSÜN
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huseyincarnege 8 yıl
evet verir ama ağlayarak :)
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estaba 8 yıl
Herkes bişey der ama sonunu her zaman AMD/Ati der diyorum.
Nvdia çıkartsın Ati yine çıkartacakdır. Gereksiz Yere gidip reklam parası ayırmıyorlar gidiyorlar üretime harcıyorlar yeni teknoloji için birikim yapıyorlar. aslında gerekte yok reklama. Hem ev dostu az elektrik Hem her oyun full fps kanımca..! Kaldırmıyor diyenler oyunlar fps çok geliyor diyenler aynı karttan koysun yanına bi tane daha cf yapsın nasıl olsa yeni cıkan nvdia kartlar kadar performans alırsınız ve fiyat düşük olur elektrik de ayrı tabii.!
fazla çostum :D
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İstan34bul 8 yıl
Mobil girenler için video nun mp4 olanı yokmu link verin hocam bizde izleyelim
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desert_rain 8 yıl
ne ogrenc videoymus arkadas.
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