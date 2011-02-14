AMD'den Sevgililer Günü mesajı: "Duydum ki Sandy B. kalbini kırmış..."

Bugün Sevgililer Günü... Kimimiz için çok özel, kimimiz içinse herhangi bir günden farklı olmayan ama her halukarda "bol kırmızı" içeren "sevgili" gününü geride bırakmak üzereyiz. Son dönemde agresif bir tanıtım kampanyası yürüterek, hazırladığı videolarda, "maymunlara ekran kartı taktıran", "özel kuvvetlere Fermili ev bastıran" ve son olarak "Fusion'ın peşindeki endüstriyel casusları" tasvir eden AMD de Sevgililer Günü'nü unutmadı ve yurt dışındaki bazı basın kuruluşlarına bir kutu çikolatayla birlikte özel bir mesaj gönderdi.
Yukarıdaki fotoğraftan da görülebileceği üzere AMD'nin kutlama mesajı "Duydum ki Sandy B.(Bridge!) kalbini kırmış..." diye başlıyor ve son olarak ikinci çeyrekte pazara sunulacak L1Ano kod adlı üst seviye Fusion işlemcilerinin gelişini hatırlatan ifadelere yer veriliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AMD'den Leslie Sobon'un açıklamasını içeren bir haber yayınlamıştık. Intel'deki çipset sorununun, müşterilerden ve perakende zincirlerinden gelen tablebi arttırdığını belirten Sobon, satışların artış gösterdiğini belirtmişti.
http://techreport.com/discussions.x/20420 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
intel gelen yeni çipsetli bordlara 1dolar zam yapsa ettiği 700milyon dolar zararı çıkarır gene amd günü kurtarsın yeter boş konuşcağına bu sefer 32nm buldozer cpular ile yeni bir sinerji yaratsın x6larda yakaladığı başarı kısa sürdü çünkü core7 950modelinin 250dolar gibi fiyatla indirebilen intel var karşısında 250dolar şuan x6 1055t
helal amd core i7 950 kullanıyorum
İntelden şaşmam sanırım epeyce
Onu yapmasınlar bence hocam. AMD çok iyi chipset yapıyormuş öyle diyorlar. Bir chipset yapsınlar SB için Hibrid anakartlar çıksın ortalığa.
Şimdi Sandy Bridge CPU ise diğerleri ne ? Diğerleri CPU ise Sandy Bridge ne ?
Crysis.
4400 den 2600k ya geçersen öyle hissetmen normal. Ek: Brisbane kısmını es geçmişim, kusura bakmayın. Yoksa sandy kasayı felan havalandırmıyor, alt tarafı performanslı bir işlemci işte. Öyle uçtuğu, kaçtığı da yok. Ama İNTEL sandy ler ile işlemci tarafında iyi iş çıkardı. Belki de çoğumuzun beklemediği derecede hemde. Ivy ler asıl merak ettiğim. Performanslarına göre bir sonraki platformum ya ıvy ya da bulldozerII olacak.
şu zor günlerde bizi gülümsettiğin için teşekkürler amd
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