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AMD'den Sevgililer Günü mesajı: "Duydum ki Sandy B. kalbini kırmış..."

8 yıl
28,3b
1
69
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bugün Sevgililer Günü... Kimimiz için çok özel, kimimiz içinse herhangi bir günden farklı olmayan ama her halukarda "bol kırmızı" içeren "sevgili" gününü geride bırakmak üzereyiz. Son dönemde agresif bir tanıtım kampanyası yürüterek, hazırladığı videolarda, "maymunlara ekran kartı taktıran", "özel kuvvetlere Fermili ev bastıran" ve son olarak "Fusion'ın peşindeki endüstriyel casusları" tasvir eden AMD de Sevgililer Günü'nü unutmadı ve yurt dışındaki bazı basın kuruluşlarına bir kutu çikolatayla birlikte özel bir mesaj gönderdi.

Yukarıdaki fotoğraftan da görülebileceği üzere AMD'nin kutlama mesajı "Duydum ki Sandy B.(Bridge!) kalbini kırmış..." diye başlıyor ve son olarak ikinci çeyrekte pazara sunulacak L1Ano kod adlı üst seviye Fusion işlemcilerinin gelişini hatırlatan ifadelere yer veriliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AMD'den Leslie Sobon'un açıklamasını içeren bir haber yayınlamıştık. Intel'deki çipset sorununun, müşterilerden ve perakende zincirlerinden gelen tablebi arttırdığını belirten Sobon, satışların artış gösterdiğini belirtmişti.


http://techreport.com/discussions.x/20420 Yorum Yaz
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CrySystem 8 yıl en beğenilen

Ateşle oynama yanarsın
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demircibu 8 yıl
amddeki çalışanlar maaşlarını gününde alıyorlarsa intelin sayesindedir
satışları neki intelle aşık atıcaksın, intelden aldıkları 1,5milyar dolar harçlık bitti belli


intel gelen yeni çipsetli bordlara 1dolar zam yapsa ettiği 700milyon dolar zararı çıkarır gene amd günü kurtarsın yeter boş konuşcağına bu sefer 32nm buldozer cpular ile yeni bir sinerji yaratsın x6larda yakaladığı başarı kısa sürdü çünkü core7 950modelinin 250dolar gibi fiyatla indirebilen intel var karşısında 250dolar şuan x6 1055t


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eriten 8 yıl
Espiri olarak güzel bir mesaj olmuş
helal amd core i7 950 kullanıyorum
İntelden şaşmam sanırım epeyce
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recaus 8 yıl
süper iyi güldüm
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dodomoco 8 yıl
bastır amd bitir şu inteli
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kadirkayik 8 yıl
hahahha harika :) bence amd bu yaratıcılıgını umarım yepyeni işlemcilerine de getirir de o zaman daha güzel olur gülmek
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X-FI 8 yıl
i5 2500K ile i7 2600K yı geçecek bir işlemci yapsın AMD önce.... bu hareketler aşırı çocukça ve amatörce....
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setek01 8 yıl

X-FI

i5 2500K ile i7 2600K yı geçecek bir işlemci yapsın AMD önce.... bu hareketler aşırı çocukça ve amatörce....

Onu yapmasınlar bence hocam. AMD çok iyi chipset yapıyormuş öyle diyorlar. Bir chipset yapsınlar SB için Hibrid anakartlar çıksın ortalığa.
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sonalp 8 yıl
intel ile 386DX2 ile tanıştım, sonra bir PII 233 üm oldu, AMD ile tanışmam Athlon XP 2500+ ile oldu, sonra venice 3500 ile 64 bit dünyasına merhaba dedim, derken toledo 4400 ile çift çekirdek macerasına atıldım, sonra brisbane ile 65 nm işlemci kullandım ve maceranın son aktörü i7 2600K @ 5.0 GHz ile Intel e yeniden merhaba dedim.
Şimdi Sandy Bridge CPU ise diğerleri ne ? Diğerleri CPU ise Sandy Bridge ne ?

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Chembond 8 yıl

sonalp

intel ile 386DX2 ile tanıştım, sonra bir PII 233 üm oldu, AMD ile tanışmam Athlon XP 2500+ ile oldu, sonra venice 3500 ile 64 bit dünyasına merhaba dedim, derken toledo 4400 ile çift çekirdek macerasına atıldım, sonra brisbane ile 65 nm işlemci kullandım ve maceranın son aktörü i7 2600K @ 5.0 GHz ile Intel e yeniden merhaba dedim.

Şimdi Sandy Bridge CPU ise diğerleri ne ? Diğerleri CPU ise Sandy Bridge ne ?






Crysis.
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MÜŞAVİR 8 yıl
sonalp

intel ile 386DX2 ile tanıştım, sonra bir PII 233 üm oldu, AMD ile tanışmam Athlon XP 2500+ ile oldu, sonra venice 3500 ile 64 bit dünyasına merhaba dedim, derken toledo 4400 ile çift çekirdek macerasına atıldım, sonra brisbane ile 65 nm işlemci kullandım ve maceranın son aktörü i7 2600K @ 5.0 GHz ile Intel e yeniden merhaba dedim.

Şimdi Sandy Bridge CPU ise diğerleri ne ? Diğerleri CPU ise Sandy Bridge ne ?





4400 den 2600k ya geçersen öyle hissetmen normal. Ek: Brisbane kısmını es geçmişim, kusura bakmayın. Yoksa sandy kasayı felan havalandırmıyor, alt tarafı performanslı bir işlemci işte. Öyle uçtuğu, kaçtığı da yok. Ama İNTEL sandy ler ile işlemci tarafında iyi iş çıkardı. Belki de çoğumuzun beklemediği derecede hemde. Ivy ler asıl merak ettiğim. Performanslarına göre bir sonraki platformum ya ıvy ya da bulldozerII olacak.
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Python 8 yıl
güzel olmuş amd zaten f/p oynuyor intel gibi milletle 999 dolara işlemci satmıyor en azından :)
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genelkurmay89 8 yıl
sabah haberi okudum güldüm tekrar okudum tekrar güldüm...
şu zor günlerde bizi gülümsettiğin için teşekkürler amd
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CeFurkan 8 yıl
2600k @ 4.8 GHZ de akiyorum kalbi kırılan yok
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theyapici 8 yıl
GEÇMİŞ KANDİLİN:) MÜBAREK OLSUN AMD
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barisdragon 8 yıl
dikey çizgi problemli 58xx kartları kakalayıp (toplamak yerine) sonra windows update'ini bahane eden şirkete de bu yakışır.
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sahafiec 8 yıl
helal olsun, fırsatı kaçırmamışlar - gülmek sağlıktır. ;))
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