AMD'den Sevgililer Günü mesajı: "Duydum ki Sandy B. kalbini kırmış..."

Bugün Sevgililer Günü... Kimimiz için çok özel, kimimiz içinse herhangi bir günden farklı olmayan ama her halukarda "bol kırmızı" içeren "sevgili" gününü geride bırakmak üzereyiz. Son dönemde agresif bir tanıtım kampanyası yürüterek, hazırladığı videolarda, "maymunlara ekran kartı taktıran", "özel kuvvetlere Fermili ev bastıran" ve son olarak "Fusion'ın peşindeki endüstriyel casusları" tasvir eden AMD de Sevgililer Günü'nü unutmadı ve yurt dışındaki bazı basın kuruluşlarına bir kutu çikolatayla birlikte özel bir mesaj gönderdi.

Yukarıdaki fotoğraftan da görülebileceği üzere AMD'nin kutlama mesajı "Duydum ki Sandy B.(Bridge!) kalbini kırmış..." diye başlıyor ve son olarak ikinci çeyrekte pazara sunulacak L1Ano kod adlı üst seviye Fusion işlemcilerinin gelişini hatırlatan ifadelere yer veriliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AMD'den Leslie Sobon'un açıklamasını içeren bir haber yayınlamıştık. Intel'deki çipset sorununun, müşterilerden ve perakende zincirlerinden gelen tablebi arttırdığını belirten Sobon, satışların artış gösterdiğini belirtmişti.

http://techreport.com/discussions.x/20420