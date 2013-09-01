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AMD'den enerji verimli yeni işlemci: Fusion A10-6700T

5 yıl
1,1b
1
22
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den enerji verimli yeni işlemci: Fusion A10-6700T
AMD ürün gamına yeni bir işlemci modeli daha ekledi. Kısa bir süre önce satışa sunulan Fusion A10-6700T işlemcisinde enerji verimliliğinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Richland serisi güncel Fusion işlemcilerinde, TDP olarak bilinen ısıl tasarım gücü modeline göre 65 Watt veya 100 Watt seviyesinde seyrederken, haberimize konu olan A10-6700T'de ise 45 Watt.
Dört çekirdekli tasarıma sahip olan Soket FM2 formundaki yeni işlemci, standart olarak 2.5GHz'de görev yaparken, uygun koşullar altında Dynamic Boost özelliği devreye girdiğinde 1GHz otomatik artış ile 3.5GHz'de görev yapabiliyor. 384 adet paralel işlem birimiyle donatılan Radeon HD 8650D entegre grafik biriminin baz değerde 720MHz, dinamik artış özelliğinde ise 840MHz hızında çalıştığı işlemci, verimlilik anlamında değerlendirildiğinde  11.25 Watt / çekirdek (11.25*4=45) değeri sunduğunu söyleyebiliriz.
HTPC yani oturma odasına yönelik düşük güç tüketen ve görece sessiz çalışan bilgisayarlar için önemli bir seçenek olarak değerlendirilebilecek işlemci, fiyatlandırmanın genel olarak bir miktar daha yüksek olduğu Japonya pazarında 170$-180$ bandında sunuluyor. AMD aynı zamanda daha alternatif bir model olarak baz hızı 2.1GHz olarak belirlenen ve Radeon HD 8650D yerine 8550D GPU'su ile gelen 6500T modelini de hazırlıyor.

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Serciey 5 yıl
cengiz4565
Bu tdp değerine grafik işlemci dahil değil mi?

Evet benim de sorguladığım bir konu bu. Testlerde 65wattlık işlemci 90 küsür watta çıkıyor gpu kullanılnca. Zaten 8xxx serisi 60 küsür watt harcıyor. O nasıl oluyor anlamadım. Bilen varsa açıklarsa sevinirim bende.
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1Kedi7Beni 5 yıl
Dahili grafik de iyi, Türkiye ye güzel fiyattan gelirse ileride Upgrade yapacaklar için on numara apu
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6.cadde 5 yıl
am3+ soket gaminda matx bi anakart yok. olanlar da 760g cipsetli eski anakartlar.
fm2 sokette matx anakartlar var ve a10 6800knin
1920x1080pde hd7870, gtx760, gtx770 ve hd 7970ile olan performansini merak ediyorum. Amd islemcili bir lanparty sistem kurmak isteyenler muhakkak oluck.
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auronus 5 yıl
türkiyeye asla gelmez bunu bilin!!! intelin düşük tdp li T serisi de hiçbir zaman Türkiye'ye gelmedi.
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OverClocK1ng 5 yıl
ssbrutality
içinde ekran kartı olan fx8350 varsa gösterinde ne demek? Fx series ile Apu ları kıyaslamayı bırakın,yanyana bile koymak doğru değil.Saf işlem gücü/performansı isteyen gider Fx alır.sizin bahsettiğiniz durum yeni nesil gelecek olan amd 7000 series (7800K gibi) işlemcilerde olacak ve çok daha az güç tüketecek f/p)

Biz de biliyoruz. Zaten o yüzden söyledim. Yukarıdaki işlemci, düşük güç tüketimi olsun, üzerindeki ekran kartının HTPC için yeterli olması ile olsun, HTPC'ler için olduğu bariz ortada. İnternet'e girmek, film izlemek vs. gibi işler için de biçilmiş kaftan.
Benim alıntı yaptığım arkadaş ise "Bunun fiyatına FX8350 var" diyerek bununla aynı statüde olmayan farklı bir kulvarın işlemcisi ile, sırf fiyatları yakın diye karşılaştırma yapıyor.
Birisi 125 Watt, diğeri 45...
Birisinde ekran kartı da bu güç tüketimine ve işlemcinin fiyatına dahil, diğerinde değil.
FX8350 alırsın, 196 Dolar verirsin. Sonra yanına bunun üzerindeki güçte bir ekran kartı da alıp 54 Dolar falan verdiğin zaman, toplamda 250 Dolar para harcamış olursun. Bunda ise 170 Dolara, çok daha sessiz ve daha az enerji tüketen bir sistem yapabiliyorsun. İnternet veya film izlemek için de FX8350 almak zorunda hissetmeyen kişiler veya güç kaynağı değiştirmek için bütçesi olmayan ama oyun da oynamak isteyenler için de iyi bir tercih.
Yine de fiyat bence 140 Dolar seviyesinde olmalıydı, ona katılmıyor da değilim...
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SystemRQ 5 yıl
Dahili gpu olması büyük avantaj , keşke 8350 içinde böyle birşey düşünülseydi
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ssbrutality 5 yıl
OverClocK1ng
biggameFiyatı düşük olsa şöle 140dolar gibi satılması iyiydi ama aynı fiyata fx 8350 var maalesef olmamış amd fiyatlar orantılı değil kim yönetiyor bu şirketleri anlamıyorum
Tamam, haklı olduğunuz nokta var ama içinde ekran kartı da olan ve 45 Watt güç tüketen 8350 varsa gösterin, yoksa bu Abdurrahman Çelebi...

içinde ekran kartı olan fx8350 varsa gösterinde ne demek? Fx series ile Apu ları kıyaslamayı bırakın,yanyana bile koymak doğru değil.Saf işlem gücü/performansı isteyen gider Fx alır.sizin bahsettiğiniz durum yeni nesil gelecek olan amd 7000 series (7800K gibi) işlemcilerde olacak ve çok daha az güç tüketecek f/p)
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OverClocK1ng 5 yıl
Orijinalden alıntı: biggame
Fiyatı düşük olsa şöle 140dolar gibi satılması iyiydi ama aynı fiyata fx 8350 var maalesef olmamış amd fiyatlar orantılı değil kim yönetiyor bu şirketleri anlamıyorum

Tamam, haklı olduğunuz nokta var ama içinde ekran kartı da olan ve 45 Watt güç tüketen 8350 varsa gösterin, yoksa bu Abdurrahman Çelebi...
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ssbrutality 5 yıl
M@U
fx57 ...verimlilik anlamında değerlendirildiğinde  11.25 Watt / çekirdek (11.25*4=45) değeri sunduğunu söyleyebiliriz.
AMDnin açıklaması nedir tam olarak? Toplam 45w mı? Yoksa çekirdek başına 11.25w mı? Çekirdek hesabında grafik işlemci hesaba katılmamış oluyor.

çekirdek başına 11.25w den daha düşüktür.Toplam 45w Olmalı.
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KANUNI61 5 yıl
125 W DAN 45 Watt. cok iyi
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M@U 5 yıl fx57
fx57

...verimlilik anlamında değerlendirildiğinde  11.25 Watt / çekirdek (11.25*4=45) değeri sunduğunu söyleyebiliriz.

AMD'nin açıklaması nedir tam olarak? Toplam 45w mı? Yoksa çekirdek başına 11.25w mı? Çekirdek hesabında grafik işlemci hesaba katılmamış oluyor.
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Rubisco 5 yıl M@U
M@U

fx57

...verimlilik anlamında değerlendirildiğinde  11.25 Watt / çekirdek (11.25*4=45) değeri sunduğunu söyleyebiliriz.

AMD'nin açıklaması nedir tam olarak? Toplam 45w mı? Yoksa çekirdek başına 11.25w mı? Çekirdek hesabında grafik işlemci hesaba katılmamış oluyor.

45w, bütün çip, intelin frekansı düşürüp TDP'si düşük olan çipleri gibi. Tek fark bunu oc edebilirsin istersen o kadar (5700/6700'ü oc edebilmen gibi). Richlandın güç yönetimi / p-state seçimi biraz daha iyi Trinity'den farkı o sadece. Richland daha fazla güç tüketiyor yerine göre bide.

"Energy Efficient" PR için sadece. Intel vs. hepsi içn geçerli. Frekansı düşürürsen voltajı düşürebilirsin, TDP düşer. Düşüş logaritmik olurken performans kaybın genelde lineer olur, aynı enerji ile daha çok iş yapmış görünürsün. Ama bi bakarsın durduğun yerden aldığın performans pek kabul edilebilir değil. Aynı mimari aynı üretim tekniği temeli kullandığın sürece hepsi aynı zaten. Yine de 720p için 40-60 FPS , 1080 için 20-30 fps ler kabul edilebilirse enerji verimliliği daha iyi oluyor watt/perf gibi bakarsak :/// Öbür taraftan kilitli kilitsiz herhangi bi APU al, undervolt et, al sana verimli düşük TDPli işlemci.

Performansı soran arkadaş için salt cpu gücüne dayanan yerlerde %15 civarlarında geride olur heralde. Grafik için de yine oyununa göre çok değişecektir ama en iyi durumda a10 6700 yine en az %10 daha iyi olur (frekansa göre oyunların tepkisi farkediyor belirgin olarak yerine göre). 6700 / 6800 arasındaki farka bakarsanız ı en iyi durumda %10 geriden gelmesi lazım diye düşünüyorum. 6700 >>> 5800'ü geçemezken daha düşük CPU frekansı ile bu işlemci imkansız.
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