AMD'den enerji verimli yeni işlemci: Fusion A10-6700T

AMD ürün gamına yeni bir işlemci modeli daha ekledi. Kısa bir süre önce satışa sunulan Fusion A10-6700T işlemcisinde enerji verimliliğinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Richland serisi güncel Fusion işlemcilerinde, TDP olarak bilinen ısıl tasarım gücü modeline göre 65 Watt veya 100 Watt seviyesinde seyrederken, haberimize konu olan A10-6700T'de ise 45 Watt.

Dört çekirdekli tasarıma sahip olan Soket FM2 formundaki yeni işlemci, standart olarak 2.5GHz'de görev yaparken, uygun koşullar altında Dynamic Boost özelliği devreye girdiğinde 1GHz otomatik artış ile 3.5GHz'de görev yapabiliyor. 384 adet paralel işlem birimiyle donatılan Radeon HD 8650D entegre grafik biriminin baz değerde 720MHz, dinamik artış özelliğinde ise 840MHz hızında çalıştığı işlemci, verimlilik anlamında değerlendirildiğinde 11.25 Watt / çekirdek (11.25*4=45) değeri sunduğunu söyleyebiliriz.

HTPC yani oturma odasına yönelik düşük güç tüketen ve görece sessiz çalışan bilgisayarlar için önemli bir seçenek olarak değerlendirilebilecek işlemci, fiyatlandırmanın genel olarak bir miktar daha yüksek olduğu Japonya pazarında 170$-180$ bandında sunuluyor. AMD aynı zamanda daha alternatif bir model olarak baz hızı 2.1GHz olarak belirlenen ve Radeon HD 8650D yerine 8550D GPU'su ile gelen 6500T modelini de hazırlıyor.