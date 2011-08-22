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AMD'den üç yeni Fusion işlemci; C-60, E-300 ve E-450

7 yıl
26b
1
73
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son kullanıcıların merakla beklediği Bulldozer tabanlı yeni FX işlemcileri için artık son hazırlıklarını yapan AMD, Fusion işlemci ailesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde masaüstü sistemler için hazırladığı üç çekirdekli Fusion-A6 3500 işlemcisini kullanıma sunan şirket, detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz Fusion  C-60, E-300 ve E-450 modellerini de bugün itibariyle endüstrinin beğenisine sunmuş oldu.
AMD'nin netbook'lar ve giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı en hızlı Fusion işlemcisi olan çift çekirdekli E-450 modeli, Bobcat mimarisini temel alıyor ve TSMC'nin tesislerinde 40nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor. Çalışma frekansı 1.65GHz olan ve entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan yeni işlemci, 508MHz'de çalışan, 80x paralel işlemcili Radeon HD 6320 entegre grafik birimiyle gelirken, DirectX 11 desteği sunan bu birim, HD video hızlandırma da yapabiliyor.
Fusion E-300 işlemcisi ise daha düşük çalışma frekansına sahip. Benzer şekilde çift çekirdekli yapıda olan işlemci, 1.3GHz'de görev yapıyor ve 488MHz'de çalışan Radeon HD 6310 entegre grafik birimi ile geliyor. Hem işlemci çekirdekleri hem de entegre grafik birimi için daha düşük çalışma frekansına sahip olan Fusion E-300 buna rağmen Fusion E-450 ile aynı ısıl tasarım gücünü sunuyor yani her iki işlemci de 18 Watt TDP değeri ile geliyorlar. Fusion C-60  ise yeni modellerin arasında en yavaş ancak aynı zamanda en az güç işlemci.
Standart olarak 1GHz'de çalışan ancak Turbo teknolojisi ile saat hızını 1.33GHz'e kadar yükseltebilen C-60 işlemcisinde, 276MHz'de çalışan ve yine Turbo teknolojisi ile hızını 400MHz'e kadar yükseltebilen Radeon HD 6290 entegre grafik birimine yer veriliyor. 18 Watt TDP değerine sahip olan diğer iki işlemcinin aksine ısıl tasarım gücü 9 Watt olan bu işlemci, Turbo desteğiyle de ayrılmayı başarıyor. Her üçü de HDMI 1.4a ve DisplayPort gibi görüntü arabirimlerine destek sunan yeni işlemcilerin OEM üreticilere sevkiyatının başladığı açıklandı.

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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
invisible_jn
Intel Atom çift çekirdekler 8.5 W ile çalışırken ne bitmesi. Rakip bile değil.

Rakip bile değil mi?
Atom'un 1.8Ghz Dual Core olanı bile AMD Fusion 1.6 Ghz olanından yavaş. Yukarıda beğenilmeyen E450 nin Atom'un 2Ghz inden daha iyi olacağını söyleyebilirim.
Üstelik Netbooklarda kullanılacak olan bu işlemcileri A8-3850 gibi masaüstü bir işlemciyle karşılaştırılmasını da garip buldum.
Bu araba ile kamyon aynıdır gibi bir şey.
invisible_jnIntel Atom çift çekirdekler 8.5 W ile çalışırken ne bitmesi. Rakip bile değil.Rakip bile değil mi?Atom'un 1.8Ghz Dua...
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gezgin 7 yıl

invisible_jn





Neden? Netbook ile 11 kare crysis mi oynayacaksın
Amaç daha uzun pil ömrü ve internet...


He zaten ben netbooku crysis oynamak için kullanıyorum.

Yani illeki crysise dokunduracaksınız. kaç kat güçlü kartlar kan ağlıyorken.
Ama dediğin gibi amaç uzun pil ve internet. Hiç atom işlemcili netbookla internette gezdin mi bir flash içeriğiyle karşılaştığı zaman nasıl bir tepki verir bilir misin?
Ben gezmedim ama 3ghz lik core2duo mun çektiği işkenceleri düşününce tahmin edebiliyorum.
Flash için gpu hızlandırma diye birşey var ve bazı flash içerikleri hızlandırıyor. Atomun kan ağladığı yerde fusion rahat edecek veya yanımızda taşıyoruzya film izlemek istedik gpu hızlandırma sayesinde rahat bir şekilde kendi ekranından ya da hdmi çkışla fulhd televizyondan izle. Hadi oldu ya tatildekeyken sana icil bir iş çıktı fotoshop veya autocad te yapılacak bazı düzeltmeler kesinlikle atomla çok rahat edersin değilmi ?
invisible_jnNeden? Netbook ile 11 kare crysis mi oynayacaksınAmaç ...
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mugurgok 7 yıl
a8-3850 100w tüketiyo, bu işlemciler 9-18 watt harcıyo.
Belliki farklı kategorilerde işlemciler
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AkdenizLee 6 yıl
Arkadaslar hangisi daha hizlidir internette size göre N2600 mü C-60 mi?
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jr_schaten 6 yıl AkdenizLee
AkdenizLee

Arkadaslar hangisi daha hizlidir internette size göre N2600 mü C-60 mi?

nette gezinme imkanınız varsa video oynatma imkanınız varsa ikisini deneyin karşılaştırın. Ben c60 tan memnun değilim açıkcası nette gezinirken sıkıntı oluyo
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Bir İntel değil.
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rasater06 6 yıl
arkadaşlar yeni hp compaq cq58 modelini aldım ve amd fussion e-300 1,3 ghz işlemci mevcut şunu söyleyim medieval total war 2 ,company of heroes oyunlarını sorunsuz çalıştırdı göründüğünden çok daha performanslı bi işlemci
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serty23 7 yıl
Arkadaşlar tartışma hep netbook úzerìnden yùrúmüş , amd E-350 nín matx kasa íçìn ûretílmíş tùmleşík gpu lu anakartlarıda var fìyatları 150-200 lîra arası , bende 7 yıllık kasa var fabrìka gíbì calışıyor net ve torrent içín kullanıyorum bìde counter oynuyorum , benìm kasaya almayı dúşünüyorum bôle bì anakrt hem dúşúk túketîm hem performans olarak benim 7 yıllık athlon 3000 den daha kôtü olmaz sanırım bu arada youtube de e-350 ve entegre gpu ìle modern warfare oynanıyor ìnansak mı bìlemedìm ?????
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Rubisco 7 yıl
Düşük ayarlarla 30fps oynatabilir yani, 1024 low quality ile hawx idare ediyor sanırsam.

CPU kısmı olarak atomdan biraz daha iyi, işin içinde bi de gpu var, medya bilgisayarı gibi de kullanılır torrent makinası da. 3d bluray istemediğiniz sürece her işe gelir sanırım.

Bi de alternatif olarak ucuza 785/880g anakart alınıp üstüne sempron 140 145 takılabilir. 100TL civarına 785/880g anakartlar var. sempron da 70 80tl. e-350 ile aynı fiyata geliyor. CPU gücü olarak 2 kat civarı bi gücü var, çekirdek açma imkanı var. Anakartta hd4200 var, bluray dahil bu da herşeyi çözebiliyor. e-350 ye göre böle bi sistem daha fazla güç tüketiyor doğal olarak.

Güç tüketimi kimileri için çok önemli değil, kimileri de rahatsız oluyor. e350 sistem idle 12w civarı full yükte 20-25w civarı güç tüketiyor. Sempron ve 785/880 temelli bi sistem ise en az 20w 30w civarı fazla tüketebilir. 7/24 açık ve çalışıyo olsa, ortalama kullanımda min 30w civarı da fark olsa, yıllık 40TL civarında bi elektrik tüketimi farkı oluyor e-350 yerine sempron kullanmanın. Bu da karşılaştırma açısından ilginç olabilir bence. e-350 yeterlimi üstüne performans lazımmı? gibi sorular sorulabilir. Torent web film faln için uygun bi çözüm diğer yandan. Ama e-450 olsa bu MSI'ın 170-180 tl ye satıaln sistemi gibi, bence çoğu kimse medya playera bakmaz artık.
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one22one 7 yıl serty23
serty23

Arkadaşlar tartışma hep netbook úzerìnden yùrúmüş , amd E-350 nín matx kasa íçìn ûretílmíş tùmleşík gpu lu anakartlarıda var fìyatları 150-200 lîra arası , bende 7 yıllık kasa var fabrìka gíbì calışıyor net ve torrent içín kullanıyorum bìde counter oynuyorum , benìm kasaya almayı dúşünüyorum bôle bì anakrt hem dúşúk túketîm hem performans olarak benim 7 yıllık athlon 3000 den daha kôtü olmaz sanırım bu arada youtube de e-350 ve entegre gpu ìle modern warfare oynanıyor ìnansak mı bìlemedìm ?????

az once goruntu aldim ;) bence 3 tane atoma bedel
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DH Misafiri 7 yıl
ya bilmeden şuaralara yorum atanları anlamıyor bende atom n570 li netbok var i5 li laptop var p4 lü hd 4670 li m.üstü var.demişler yok grafik kartı var yok 1080p 10''ekranda full hd diyecekler hdmı ile o zaman zaten 600 700 tl civar ıgit notebook al o zaman enerji tasarrufu diyorsan atom lardan şaşma abarttıkları kadar da kötü degil çift çekirdekleri ama oyun zaten oynarım diye kimse almaz.bi kere o e350 ile atom n570 arasında fazla fark yok yınede atom alırım sonuçta intel netde falan gayet iyi pc
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usb2.0 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ya bilmeden şuaralara yorum atanları anlamıyor bende atom n570 li netbok var i5 li laptop var p4 lü hd 4670 li m.üstü var.demişler yok grafik kartı var yok 1080p 10''ekranda full hd diyecekler hdmı ile o zaman zaten 600 700 tl civar ıgit notebook al o zaman enerji tasarrufu diyorsan atom lardan şaşma abarttıkları kadar da kötü degil çift çekirdekleri ama oyun zaten oynarım diye kimse almaz.bi kere o e350 ile atom n570 arasında fazla fark yok yınede atom alırım sonuçta intel netde falan gayet iyi pc

temiz sallamışsın tebrikler..fark yok dediğin e350 nin içinde gpu var ve video hızlandırma yapıyor..al daha düşük model amd c50 ile atom n550 1080p karşılaştırması izlede övdüğün atom yeterlimi sende öğren.bu cihazların tek kullanım amacı internet değil bunuda bil

youtube.com/...
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Sanat Günesi 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ya bilmeden şuaralara yorum atanları anlamıyor bende atom n570 li netbok var i5 li laptop var p4 lü hd 4670 li m.üstü var.demişler yok grafik kartı var yok 1080p 10''ekranda full hd diyecekler hdmı ile o zaman zaten 600 700 tl civar ıgit notebook al o zaman enerji tasarrufu diyorsan atom lardan şaşma abarttıkları kadar da kötü degil çift çekirdekleri ama oyun zaten oynarım diye kimse almaz.bi kere o e350 ile atom n570 arasında fazla fark yok yınede atom alırım sonuçta intel netde falan gayet iyi pc

Arkadaş asıl sen iyi sallamışsın harbiden... Benim baba gitmiş kız kardeşime hediye almak için intel atomlu netbook almış. İnternete girdiğin zaman işlemci tavan yapıyor sen ne konuşuyorsun ? HD filmi bırak youtube'den video izlemek için ne kadar program varsa sildim netbookta anca izleniyor kasmadan. Ama her durumda işlemci tavan yapıyor. Genel performansı o kadar düşükki işlemcinin masaüstünde dolaşmak bile işkence. Hele birde annem ablam ile kameralı sohbet etmeye çalışırken tam zıvanadan çıkıyor işlemci msn kendiliğinden kapanıyor çünkü işlemci dayanamıyor. Hergün yaşadığım tecrübe bu arada işletim sistemi starter 2gb ram var. intelin o dandik tümleşik gpusu var ... SAKIN ARKADAŞLAR SAKIN AMA SAKIN GİDİPTE İNTEL ATOMLI BİR PC'YE PARA VERMEYİN HATTA SİNİR KRİZLERİ GEÇİRMEK İSTEMİYORSANIZ ÜSTÜNE PARA VERSELER ALMAYIN İNANIN KIRARSINIZ ....
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1963bursa 7 yıl
Atomla kıyaslayan arkadaşlar alınmasınlar da, bu işlemcilerin rakibi f/p'ye bakıldığında asla Atom değildir, Via Nano X2'lerdir. Piyasa Intel Atom işlemci kaynıyor, millet elindekileri satmak için müşteriye olur olmaz yalanlar diziyor, bu sebepten ister istemez birileri Atomu iyi bişe zannetmeye başlıyor.
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janparey 7 yıl
invisible_jn
can_66
invisible_jn
can_66
vernoncougar Asla ve asla INTEL ıslemcıler gıbı olamaz AMDnın ıslemcılerı, ne yaparlarsa yapsınlar..
aşağıdaki link öyle demiyor
invisible_jn Intel Atom çift çekirdekler 8.5 W ile çalışırken ne bitmesi. Rakip bile değil.
intel atom 1080P videoyu doğru düzgün oynatamazken ne rakibi olacak.Aşağıdaki videoda bütün güç tüketim-performans tablosu var atom C-50ye rakip değilse e300,350,400 ve C-60a hiç olmaz youtube.com/...
1. olarak o videolar flash, ve orta seviye bir pc bile zorlanıyor hd flash video oynatırken. Fakat aynı pc hd videoları uygun bir multimedya player ile oynatabiliyor. Bizim zaten grafik performansına diyeceğimiz yok fakat kim ister grafik performansını bir netbookta? Ufacık ekranda hd videoyu ne yapacağız? Dediğim gibi önemli olan cpu ve güç performansı. 2. olarak da orada 2 farklı markanın toplam sistem gücü gösteriliyor. Söz konusu olan atom işlemci amd olandan daha az güç tüketiyor...
artık grafik hızlandırması kullanan çok fazla uygulama var dahada artıyor,tarayıcılar dahil ve bu sistemler htpc lerde de kullanılacak sadece netbooklar ile sınırlı değil fullhd telvizyonu altında Htpc olan kişi 720P ile mi yetincek,ayrıca winrarda da fark atıyor videoda görüldüğü gibi.
Winrarda disk performansı da önemli. Araştırırsan cinebenchde atomun daha yüksek puan aldığını görürsün. Amdnin grafik hızlandırmasının ne kadar geriden geldiğini hepimiz biliyoruz ayrıca.

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invisible_jn 7 yıl

can_66

invisible_jn

can_66
invisible_jn
can_66
vernoncougar Asla ve asla INTEL ıslemcıler gıbı olamaz AMDnın ıslemcılerı, ne yaparlarsa yapsınlar..
aşağıdaki link öyle demiyor
invisible_jn Intel Atom çift çekirdekler 8.5 W ile çalışırken ne bitmesi. Rakip bile değil.
intel atom 1080P videoyu doğru düzgün oynatamazken ne rakibi olacak.Aşağıdaki videoda bütün güç tüketim-performans tablosu var atom C-50ye rakip değilse e300,350,400 ve C-60a hiç olmaz youtube.com/...
1. olarak o videolar flash, ve orta seviye bir pc bile zorlanıyor hd flash video oynatırken. Fakat aynı pc hd videoları uygun bir multimedya player ile oynatabiliyor. Bizim zaten grafik performansına diyeceğimiz yok fakat kim ister grafik performansını bir netbookta? Ufacık ekranda hd videoyu ne yapacağız? Dediğim gibi önemli olan cpu ve güç performansı. 2. olarak da orada 2 farklı markanın toplam sistem gücü gösteriliyor. Söz konusu olan atom işlemci amd olandan daha az güç tüketiyor...
artık grafik hızlandırması kullanan çok fazla uygulama var dahada artıyor,tarayıcılar dahil ve bu sistemler htpc lerde de kullanılacak sadece netbooklar ile sınırlı değil fullhd telvizyonu altında Htpc olan kişi 720P ile mi yetincek,ayrıca winrarda da fark atıyor videoda görüldüğü gibi.
Winrarda disk performansı da önemli. Araştırırsan cinebenchde atomun daha yüksek puan aldığını görürsün. Amdnin grafik hızlandırmasının ne kadar geriden geldiğini hepimiz biliyoruz ayrıca.

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Amd grafik hızlandırması derken yazılım desteği olarak söylemiştim. Zaten entegre grafik birimi olduğu için grafik performansı olarak bu sonuçları alması gerekiyor. Ama Cinebench'de dediğim gibi atom önde. Dediğim gibi bunları anca bu yıl üretebildi. Intel cpu performansı olarak çok daha ileri gidecek yeni işlemcileriyle. Amd anca eski atomları yakaladı. Seneye yeni işlemciler geldiğinde fusionların grafik hızlandırmasıyla birlikte cpu performanslarını yeni atomlarla karşılaştırırız...
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invisible_jn 7 yıl
can_66
vernoncougar Asla ve asla INTEL ıslemcıler gıbı olamaz AMDnın ıslemcılerı, ne yaparlarsa yapsınlar..
aşağıdaki link öyle demiyor
invisible_jn Intel Atom çift çekirdekler 8.5 W ile çalışırken ne bitmesi. Rakip bile değil.
intel atom 1080P videoyu doğru düzgün oynatamazken ne rakibi olacak.Aşağıdaki videoda bütün güç tüketim-performans tablosu var atom C-50ye rakip değilse e300,350,400 ve C-60a hiç olmaz youtube.com/...

1. olarak o videolar flash, ve orta seviye bir pc bile zorlanıyor hd flash video oynatırken. Fakat aynı pc hd videoları uygun bir multimedya player ile oynatabiliyor. Bizim zaten grafik performansına diyeceğimiz yok fakat kim ister grafik performansını bir netbookta? Ufacık ekranda hd videoyu ne yapacağız? Dediğim gibi önemli olan cpu ve güç performansı.
2. olarak da orada 2 farklı markanın toplam sistem gücü gösteriliyor. Söz konusu olan atom işlemci amd olandan daha az güç tüketiyor...
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janparey 7 yıl

invisible_jn

can_66

vernoncougar Asla ve asla INTEL ıslemcıler gıbı olamaz AMDnın ıslemcılerı, ne yaparlarsa yapsınlar..
aşağıdaki link öyle demiyor
invisible_jn Intel Atom çift çekirdekler 8.5 W ile çalışırken ne bitmesi. Rakip bile değil.
intel atom 1080P videoyu doğru düzgün oynatamazken ne rakibi olacak.Aşağıdaki videoda bütün güç tüketim-performans tablosu var atom C-50ye rakip değilse e300,350,400 ve C-60a hiç olmaz youtube.com/...


1. olarak o videolar flash, ve orta seviye bir pc bile zorlanıyor hd flash video oynatırken. Fakat aynı pc hd videoları uygun bir multimedya player ile oynatabiliyor. Bizim zaten grafik performansına diyeceğimiz yok fakat kim ister grafik performansını bir netbookta? Ufacık ekranda hd videoyu ne yapacağız? Dediğim gibi önemli olan cpu ve güç performansı.

2. olarak da orada 2 farklı markanın toplam sistem gücü gösteriliyor. Söz konusu olan atom işlemci amd olandan daha az güç tüketiyor...



artık grafik hızlandırması kullanan çok fazla uygulama var dahada artıyor,tarayıcılar dahil ve bu sistemler htpc lerde de kullanılacak sadece netbooklar ile sınırlı değil fullhd telvizyonu altında Htpc olan kişi 720P ile mi yetincek,ayrıca winrarda da fark atıyor videoda görüldüğü gibi.
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janparey 7 yıl
vernoncougar

Asla ve asla INTEL ıslemcıler gıbı olamaz AMD'nın ıslemcılerı, ne yaparlarsa yapsınlar..

aşağıdaki link öyle demiyor
invisible_jn

Intel Atom çift çekirdekler 8.5 W ile çalışırken ne bitmesi. Rakip bile değil.

intel atom 1080P videoyu doğru düzgün oynatamazken ne rakibi olacak.Aşağıdaki videoda bütün güç tüketim-performans tablosu var atom C-50'ye rakip değilse e300,350,400 ve C-60'a hiç olmaz
youtube.com/...
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sleepnir 7 yıl
Fusion işlemcilerin Atom işlemciler karşısında çok büyük avantajları var. Intel ayrıca GPU işini pek kotaramıyor. AMD'nin bu konuda avantajı olduğu kesin. Ayrıca şu habere de bir göz atabilirsiniz: http://www.donanimhaber.com/tm.asp?m=51897552
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KroLyne93 7 yıl
Core i9 işlemcileri görelim birde.. :)
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crtasus 7 yıl
artık netbook'larda oyun oynayabilecez
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invisible_jn 7 yıl crtasus
crtasus

artık netbook'larda oyun oynayabilecez


Bunu diyorum işte
10 yıllık oyunları oynarsınız ne mutlu size
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