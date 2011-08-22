AMD'den üç yeni Fusion işlemci; C-60, E-300 ve E-450

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son kullanıcıların merakla beklediği Bulldozer tabanlı yeni FX işlemcileri için artık son hazırlıklarını yapan AMD, Fusion işlemci ailesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde masaüstü sistemler için hazırladığı üç çekirdekli Fusion-A6 3500 işlemcisini kullanıma sunan şirket, detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz Fusion C-60, E-300 ve E-450 modellerini de bugün itibariyle endüstrinin beğenisine sunmuş oldu.
AMD'nin netbook'lar ve giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı en hızlı Fusion işlemcisi olan çift çekirdekli E-450 modeli, Bobcat mimarisini temel alıyor ve TSMC'nin tesislerinde 40nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor. Çalışma frekansı 1.65GHz olan ve entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan yeni işlemci, 508MHz'de çalışan, 80x paralel işlemcili Radeon HD 6320 entegre grafik birimiyle gelirken, DirectX 11 desteği sunan bu birim, HD video hızlandırma da yapabiliyor.
Fusion E-300 işlemcisi ise daha düşük çalışma frekansına sahip. Benzer şekilde çift çekirdekli yapıda olan işlemci, 1.3GHz'de görev yapıyor ve 488MHz'de çalışan Radeon HD 6310 entegre grafik birimi ile geliyor. Hem işlemci çekirdekleri hem de entegre grafik birimi için daha düşük çalışma frekansına sahip olan Fusion E-300 buna rağmen Fusion E-450 ile aynı ısıl tasarım gücünü sunuyor yani her iki işlemci de 18 Watt TDP değeri ile geliyorlar. Fusion C-60 ise yeni modellerin arasında en yavaş ancak aynı zamanda en az güç işlemci.
Standart olarak 1GHz'de çalışan ancak Turbo teknolojisi ile saat hızını 1.33GHz'e kadar yükseltebilen C-60 işlemcisinde, 276MHz'de çalışan ve yine Turbo teknolojisi ile hızını 400MHz'e kadar yükseltebilen Radeon HD 6290 entegre grafik birimine yer veriliyor. 18 Watt TDP değerine sahip olan diğer iki işlemcinin aksine ısıl tasarım gücü 9 Watt olan bu işlemci, Turbo desteğiyle de ayrılmayı başarıyor. Her üçü de HDMI 1.4a ve DisplayPort gibi görüntü arabirimlerine destek sunan yeni işlemcilerin OEM üreticilere sevkiyatının başladığı açıklandı.
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Rakip bile değil mi?
Atom'un 1.8Ghz Dual Core olanı bile AMD Fusion 1.6 Ghz olanından yavaş. Yukarıda beğenilmeyen E450 nin Atom'un 2Ghz inden daha iyi olacağını söyleyebilirim.
Üstelik Netbooklarda kullanılacak olan bu işlemcileri A8-3850 gibi masaüstü bir işlemciyle karşılaştırılmasını da garip buldum.
Bu araba ile kamyon aynıdır gibi bir şey.
He zaten ben netbooku crysis oynamak için kullanıyorum.
Yani illeki crysise dokunduracaksınız. kaç kat güçlü kartlar kan ağlıyorken.
Ama dediğin gibi amaç uzun pil ve internet. Hiç atom işlemcili netbookla internette gezdin mi bir flash içeriğiyle karşılaştığı zaman nasıl bir tepki verir bilir misin?
Ben gezmedim ama 3ghz lik core2duo mun çektiği işkenceleri düşününce tahmin edebiliyorum.
Flash için gpu hızlandırma diye birşey var ve bazı flash içerikleri hızlandırıyor. Atomun kan ağladığı yerde fusion rahat edecek veya yanımızda taşıyoruzya film izlemek istedik gpu hızlandırma sayesinde rahat bir şekilde kendi ekranından ya da hdmi çkışla fulhd televizyondan izle. Hadi oldu ya tatildekeyken sana icil bir iş çıktı fotoshop veya autocad te yapılacak bazı düzeltmeler kesinlikle atomla çok rahat edersin değilmi ?
Belliki farklı kategorilerde işlemciler