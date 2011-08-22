AMD'den üç yeni Fusion işlemci; C-60, E-300 ve E-450

Son kullanıcıların merakla beklediği Bulldozer tabanlı yeni FX işlemcileri için artık son hazırlıklarını yapan AMD, Fusion işlemci ailesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde masaüstü sistemler için hazırladığı üç çekirdekli Fusion-A6 3500 işlemcisini kullanıma sunan şirket, detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz Fusion C-60, E-300 ve E-450 modellerini de bugün itibariyle endüstrinin beğenisine sunmuş oldu.

AMD'nin netbook'lar ve giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı en hızlı Fusion işlemcisi olan çift çekirdekli E-450 modeli, Bobcat mimarisini temel alıyor ve TSMC'nin tesislerinde 40nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor. Çalışma frekansı 1.65GHz olan ve entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan yeni işlemci, 508MHz'de çalışan, 80x paralel işlemcili Radeon HD 6320 entegre grafik birimiyle gelirken, DirectX 11 desteği sunan bu birim, HD video hızlandırma da yapabiliyor.

Fusion E-300 işlemcisi ise daha düşük çalışma frekansına sahip. Benzer şekilde çift çekirdekli yapıda olan işlemci, 1.3GHz'de görev yapıyor ve 488MHz'de çalışan Radeon HD 6310 entegre grafik birimi ile geliyor. Hem işlemci çekirdekleri hem de entegre grafik birimi için daha düşük çalışma frekansına sahip olan Fusion E-300 buna rağmen Fusion E-450 ile aynı ısıl tasarım gücünü sunuyor yani her iki işlemci de 18 Watt TDP değeri ile geliyorlar. Fusion C-60 ise yeni modellerin arasında en yavaş ancak aynı zamanda en az güç işlemci.

Standart olarak 1GHz'de çalışan ancak Turbo teknolojisi ile saat hızını 1.33GHz'e kadar yükseltebilen C-60 işlemcisinde, 276MHz'de çalışan ve yine Turbo teknolojisi ile hızını 400MHz'e kadar yükseltebilen Radeon HD 6290 entegre grafik birimine yer veriliyor. 18 Watt TDP değerine sahip olan diğer iki işlemcinin aksine ısıl tasarım gücü 9 Watt olan bu işlemci, Turbo desteğiyle de ayrılmayı başarıyor. Her üçü de HDMI 1.4a ve DisplayPort gibi görüntü arabirimlerine destek sunan yeni işlemcilerin OEM üreticilere sevkiyatının başladığı açıklandı.