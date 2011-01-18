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AMD'nin 1GB bellekli Radeon HD 6970 modeli 279$ seviyesinden sunulacak

8 yıl
17,2b
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41
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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25 Ocak'ta lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 560 Ti modeliyle 300 dolar altı fiyat segmentinde iddialı olmayı planlayan Nvidia'ya karşı AMD cephesi de hazırlıklarını sürdürüyor. Cayman GPU'sunu kullanan ve standart olarak 2GB GDDR5 bellekle gelen Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarının 1GB bellekli daha ekonomik versiyonlarını hazırlayan AMD, gelen son bilgilere göre Radeon HD 6970 1GB modelini 279$ seviyesinden duyurmayı planlıyor. 2GB bellekli modele kıyasla 70 dolar civarında daha ucuz olacağı belirtilen ekran kartının, diğer özellikleri itibariyle güncel model ile aynı çizgide yer alması bekleniyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536x paralel işlem birimine sahip olacak 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6970'e ek olarak AMD tabanlı ekran kartı üreticilerinin Radeon HD 6870'in yüksek hızlarda çalışan Super-Overclock versiyonunu da lanse edecekler. Sapphire, PowerColor ve XFX gibi firmalar tarafından sunulması beklenen bu kartların 940-975MHz civarı hızlarda görev yapacakları ve 229-259$ seviyesinden sunulacakları bildiriliyor.


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namigencan 8 yıl
Grafik kartları mükemmelde oyun yok adam gibi hemen biten oyun istemiyoruz. Grafiği abartana kadar oyunu zevkli ve uzun soluklu yapsınlar.
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Virinom 8 yıl
8 Yıllık Nvidia taraftarlığım sona ercek gibi yinede pek emin değilim bence bu kart türkiyede 500 civarı olur şuan 9800 kullanmaktayım ve şimdilik düşüncem 9800'ü çiftlemek şeklinde çünkü hala Dx11 Beni kışkırtmıyor çıkan Dx11 oyunlarda sırf Dx11 oyun çıkarmış olmak için(Tabiki hepsi değil)çıkartılıyor ve Dx10 gibi bişey gerçekten iyi tesselation kalitesi olan oyun yok dolayısıyla 2012'ye kadar Dx10'a devam
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theyapici 8 yıl
iyiymiş ne denebilir ki?
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ghost recon advanced 8 yıl
beklemekte yarar var sonuçta şuanda çok aşırı bi oyun trafiği yok zaten faitlarda daha düşer
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djduke 8 yıl
sa arkadaşlar 2 gb hd 6950 nin yanına 1 gb hd 6950 ile crossfire nasıl bir sonuç verir acaba ?....
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setek01 8 yıl
Önce konut piyasasında oluşan sorunların finansal sistemde yarattığı çatlaklarla başlayan 2008 başında Bearn Stears gibi köklü bir yatırım firmasının iflasıyla başlayıp sonbahara girerken sırasıyla; Lehman Borthers ve sonrasında Fany Mae, Fredy Mac gibi dev mortgage firmaları ve bunun zincirlemesiyle AIG gibi bir dev Sigorta şirketinin batışı ve 2009 başına kadar CityGruop'un iki defa batması ile zaten olmayan ahlak iyice bozuldu. Buradan nereye varmak isterim gerçekten 1GB 6970
279 USD ben şahsen İntel ve Nvidia tercihi yapan biri olsam da son bir yılda en müthiş açıklama. Ancak bunun GTX560 öncesi manipulasyon olarak kalmamasını ve bir önce piyasada yerini almasını sabırsızlıkla beklerim tabi. Bir de o zaman eğer başlıkta hata yoksa 1 gb HD6950 kaç para olacak o ayrı konu. Eğer bu 100 usd civarı indirim HD6950 1GB modeline de yansıtılırsa GTX560 400TL üzerinde zor satacaktır. Bir düşünce daha diyelim ki çok iyi bir GTX560 geldi o zaman GTX570 ve üstü ölü doğmuş olur.
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fth-bsky 8 yıl
600+ lira gibi cıkar gibime geliyor en az bu olur tr de
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yerroner 8 yıl
Çok sevindim bu habere. Demek ki GTX 570'in fiyatı da 300 doların altına düşecek.
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zeqh 8 yıl
499 çıkar :P
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tylor 8 yıl
hali hazırda bizim gibi oyuncuların 1gb tan fazla ram e ihtiyacı yok zaten, kaç kişi evinde eyefinity düzenek kurmayı düşünüyor olabilir ?
eğer bu yeni gelecek 1gb lık 6950 de modlanabiliyorsa, 2011 nvidia için kötü bizler için harika bir yıl olur.
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xbizx 8 yıl
Rekabet biraz daha artsa Nvida bu hamleye fiyatları düşürerek cevap versede kazanan biz olsak
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::Ashes:: 8 yıl
69xx serisi 68xx serisinden çok farklı olmadığını zaten belirtiyordum şimdi fiyatlarını çok yaklaştırdılar.
rekabet güzeldir fiyatlar düşsün :)
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gageracer 8 yıl
haberde anlamadığım normal 1gb 6970 in 279$ olacağı ve powercolor gibi firmaların bu ekran kartının Super-Overclock versiyonunu daha ucuza satacağı?
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mertekin 8 yıl

gageracer

haberde anlamadığım normal 1gb 6970 in 279$ olacağı ve powercolor gibi firmaların bu ekran kartının Super-Overclock versiyonunu daha ucuza satacağı?

''Radeon HD 6970'e ek olarak AMD tabanlı ekran kartı üreticilerinin Radeon HD 6870'in yüksek hızlarda çalışan Super-Overclock versiyonunu da lanse edecekler.''
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