AMD'nin 1GB bellekli Radeon HD 6970 modeli 279$ seviyesinden sunulacak

25 Ocak'ta lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 560 Ti modeliyle 300 dolar altı fiyat segmentinde iddialı olmayı planlayan Nvidia'ya karşı AMD cephesi de hazırlıklarını sürdürüyor. Cayman GPU'sunu kullanan ve standart olarak 2GB GDDR5 bellekle gelen Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarının 1GB bellekli daha ekonomik versiyonlarını hazırlayan AMD, gelen son bilgilere göre Radeon HD 6970 1GB modelini 279$ seviyesinden duyurmayı planlıyor. 2GB bellekli modele kıyasla 70 dolar civarında daha ucuz olacağı belirtilen ekran kartının, diğer özellikleri itibariyle güncel model ile aynı çizgide yer alması bekleniyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536x paralel işlem birimine sahip olacak 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6970'e ek olarak AMD tabanlı ekran kartı üreticilerinin Radeon HD 6870'in yüksek hızlarda çalışan Super-Overclock versiyonunu da lanse edecekler. Sapphire, PowerColor ve XFX gibi firmalar tarafından sunulması beklenen bu kartların 940-975MHz civarı hızlarda görev yapacakları ve 229-259$ seviyesinden sunulacakları bildiriliyor.