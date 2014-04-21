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AMD'nin 64-bitlik ARM tabanlı Seattle sunucu yongaseti yıl sonunda piyasada olacak

5 yıl
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD'nin 64-bitlik ARM tabanlı Seattle sunucu yongaseti yıl sonunda piyasada olacak

Uzun süredir masaüstü pazarına giriş yapmak için fırsat kollayan ve ilk adımı sunucular ile atan ARM, bununla birlikte yaygın olarak kullanıma geçememişti. İlk sunucu örneklerinde yardımcı modül olarak yer alan veya 32-bitlik çekirdekleri kullanan ARM, 64-bitlik A-5x serisiyle artık ciddi manada segmente eğileceğini gösteriyordu. 

ARM ile sunucu konusunda işbirliği içerisinde olan AMD, geçen yıl ortalarında Seattle adını verdiği 64-bitlik ARM sunucu yongasetini duyurmuştu. Firma nihayet bu yıl sonuna doğru Seattle kod adlı yongasetini pazarlamaya başlayacak.

Bizzat firmanın patronu tarafından verilen bilgilere göre Opteron A1150 yongasını temel alan Seattle kod adlı yongaseti, firmanın ilk 64-bitlik ARM tabanlı sunucu işlemcisi olacak ve 28nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Böylece AMD hem x86 hem de ARM tabanlı sunucu yongasistemleri sağlayan tek firma olacak.

Opteron işlemcisi 4 veya 8 çekirdekli olacak ve Cortex-A57 çekirdeğini temel alacak. 4MB Seviye 2 önbellek ve 8MB'a kadar Seviye 3 önbellek sunacak olan Seattle yongası, 8 adet 3. nesil PCI-Express, iki adet 10GB/s Ethernet, 8 adet SATA 3 portu barındıracak. Ayrıca DDR3 ve DDR4 bellekler için kontrolcü desteği de sunulacak.

Seattle'ın şu anki Opteron X serisi sunucu işlemcilerinden 2-4 kat daha fazla performans sergilemesi ve watt başına işlemde daha gelişmiş olması bekleniyor. Ayrıca 128GB DRAM desteği de mevcut.

AMD 64-bitlik ARM sunucularını önümüzdeki 10 yılın en önemli gelişmesi olarak görüyor ve treni zamanında yakaladıklarını belirtiyor. Seattle kod adlı yongasetleri yılın sonuna doğru piyasaya sürülmüş olacak. Seattle tabanlı SeaMicro sunucularını ise gelecek yıl başlarında görebileceğiz. 

ARM çekirdekleri bilindiği gibi üst seviye performansı düşük enerji tüketimi ile birleştirerek mobil cihazlarda ve melez tablet modellerinde başarılı bir şekilde görev yapıyor. Ancak sunucu tarafında ARM'ın kat kat fazla enerji harcayan rakip sunucu işlemcileri ile rekabet etmekten oldukça uzak olduğunu belirtelim. ARM genelde giriş seviyesi sistemlerde rekabet etmeyi düşünüyor. Zira AMD'nin Seattle yongasetleri Intel'in Atom düşük güçte çalışan sunucu işlemcilerine cevap olarak hazırlandı. 

http://vr-zone.com/articles/arms-64-bit-seattle-server-socs-track-fourth-quarter-launch/76263.html Yorum Yaz
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selahattın ısık 5 yıl en beğenilen
PC dünyasından daha fazla haber görmek gerçekten de güzel...
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gagiloglu52 5 yıl
AMD A107850K FOREVER :)
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tahir40 5 yıl
Çok güzel bir haber. Tablet ve telefonlar Qualcomm Mediatek, laptoplar intel Nvidia tarafından domine edilmiş. Mobil platformda AMD neredeyse yok. Konsollara da girmeseler AMD'nin işi zordu...
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SEO-Uzmanı 5 yıl
ARM güç konusunda iyi ama sabit sunucu olan bir makine direk şebekeye bağlı
açıkcası ARM & AMD işbirliğini taşınabilir donanımlarda görmek isteriz çünkü bu noktada
12 ile 24 saat dayanan dizüstü PC çıkaracağı düşüncesindeyiz :)
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Adrenalin_ 5 yıl
Çöp








İntel Forever
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fukox 5 yıl Adrenalin_
Hakan3460
Çöp








İntel Forever

Senin gibi fanboyları bloklamayı çok seviyorum
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Sanat Günesi 5 yıl
Fx serisinden performans işlemcisi çıkarmamaya yeminlimi bu firma :)
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selahattın ısık 5 yıl en beğenilen
PC dünyasından daha fazla haber görmek gerçekten de güzel...
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