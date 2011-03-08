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AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri Haziran ayında satışa sunulabilir

8 yıl
6,7b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD bugün yaptığı duyuru ile çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modelini kullanıma sundu ve HD 5970 ile elinde tuttuğu performans liderliğini pekiştirmiş oldu. Bu lansmana ek olarak AMD cephesinde bir gelişme daha yaşandı ve firmanın yaklaşık beş yıldır üzerinde çalıştığı yeni nesil Bulldozer işlemcilerinin çıkış tarihine ilişkin yeni bilgiler geldi.

AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri Haziran ayında satışa sunulabilir
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Daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz gibi, Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisi AMD tarihinin bu konudaki en ciddi yatırımı olarak gösteriliyor. Tamamiyle yenilenen ve modül tasarımını baz alan Bulldozer mimarisinin güç verdiği ilk jenerasyon Bulldozer işlemciler, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyorlar.

Scorpius platformu kapsamında lanse edilecek Zambezi kod aldı yeni nesil işlemcilerin, 20 Haziran haftasında satışa sunulacakları bildiriliyor. Yani bu plan çerçevesinde AMD, Bulldozer işlemcileri için ortaya koyduğu ikinci çeyrek planını tutturmuş olacak ancak işlemcilerin yaygınlaşması yılın ikinci yarısında gerçekleşecek gibi görünüyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, ilk etapta Bulldozer tabanlı 8 yeni işlemci lanse edecek. Bu işlemcilerden dördü 8 çekirdekli (Octa-core), ikisi 6 çekirdekli ve ikisi de dört çekirdekli olacak. Daha önce dünyada ilk defa açıkladığımız bilgi çerçevesinde AMD, Bulldozer tabanlı işlemcileriyle birlikte "FX" markasını da yeniden kullanmaya başlayacak.

AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri Haziran ayında satışa sunulabilir
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8 çekirdekli modelleri FX8000 serisi altında duyurması beklenen AMD, 6 çekirdekli modelleri FX6000 ve dört çekirdekli modelleri de FX4000 serisi altında sunabilir. Resmi satış başlamadan önce Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri muhtemelen ilk olarak Computex 2011 ve ardından da oyun fuarı E3 2011'de görme şansı yakalayabileceğiz.


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batu9507 8 yıl
ya intelle amd kıyaslamak bana bi garip geliyor hani... ne biliyim 900tl den fazla verip bi i7 4 çekirdektense bi 300 tlden fazla verip phenom x6 almak hem önbellek olarakda üstün olması bana daha cazip geliyor açıkcası... yok altın tozu fazla kullanıyomuşda intel falan filan bana hikaye geliyor... Özellikle ati'yi amd aldı artık ekran kartınında chipsetini amd olarak çıkartmaya başladı 6xxx serisinde ve işlemcisindede amd radeon'a olan uyumluluğunuda gördükten sonra bizzat bir amd kullanıcısı olarak asla amd'den şaşmam... İntel core 2 quad topladım arkadaşa yoğun isteği üzerine nvidia ekran kartıda aldım fakat o çocuğun kardeşine topladığım phenom x4 ve radeon 6790dan sonra fiyat ve performans farkına bakılınca midesine oturdu biraz :) nekadar core 2 quad 12mb olsada phenom'un 7mb x4 ü radeonla birleşinde ortamı biraz ağlattı tek fark fiyat ...
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DH Misafiri 8 yıl
gigabyte 890fxa ud5 modelleri simdi bu pin to pin mevzusuna gore destekleyecekmı yoksa ana kartlarımız çöp mu pın to pınden kasıt ne acaba revize edilmiş yeni soketli olan 890fx lerde çalışcak demek ??
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İstan34bul 8 yıl
Yuhh amd kepenk kapat git daha iyi.Bende bugün yarın gelir diyordum.Millet uzayda yaşamı buldu...
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SLaYeR KiNG 8 yıl
Bu bulldozer'in çıkması ile 6 çekirdekler elde patlayacak.. tam geçiş dönemi işlemcisi olmuş oldu.. ne doğru dürüst bir yazılım desteği geldi ne de buna dair bir umut ne de bir çaba..

ne de olsa amd çalışıyor..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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carter 8 yıl
fiyat hakkinda bilgisi olan varmi ayrica tskkrler
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Batuist 8 yıl
daha bulodozerin rakibide çıkmadı.. intelin 2011 pin işlemcileri çıksın bir görelim AMD bulldozerin altındamı kalcak yoksa ezcekmi görcez.. gerçi inteli ezmek zannemiyorum kolay olsun..
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vidoko 8 yıl
inşllh kullanıcıyı düşünen bir fiyat politikası olur herzaman ki gibi..
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suwar 8 yıl
ocak sonu gibi pc toplamaya karar vermişken acaba beklesem mi diye düşünüyordum. şimdi, beklememekle iyi bir tercih yaptığıma kanaat getirdim.

ayrıca am3 anakartlarla çalışırsa harika olur
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Rainbow6 8 yıl
bunlar server icin mi olacak acaba ? birde anlamadigim fusion dogru duzgun piyasada degil bune hemen yeni islemciler falan farkli yapida mi bunlar bu arada C-50 acer netbook kullandim hic umdugum gibi cikmadi oldukca yavas ...birtek daha yuksek cozunuruge sahip tabi ekran karti performansi digerlerine kiyasla daha iyi olacaktir ben test edemedim ama acilisi webde gezinme multi tasking pek ic acici degil
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theyapici 8 yıl
1. mart
2. nisan
3. mayıs
4. haziran sonu
5. Türkiye'ye de temmuz gibi gelir 5 ay maşşallah az değil bu arada intele rakip olarak ne sunacak ?
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mistifa 8 yıl
Haziran mı?
Demek ki Eylül'den önce piyasada olmayacak.
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dodomoco 8 yıl
çıkarıcak ve 4 ay sonra ıvy gelicek amd yine f/pye oynıcak şuan bi sandy anakart ve işlemci alıp ıvyler çıktıktan sonrada anakartı değiştirmeden işlemciler yayınlanabilir birza geç kaldın amd
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diemcizone 8 yıl
Arkadaşlar, Nisanda yeni işlemci gelmiyormu?
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mertekin 8 yıl
Bi zahmet sunsunlar artık insanlar beklemekten bıktılar.
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