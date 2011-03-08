AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri Haziran ayında satışa sunulabilir

AMD bugün yaptığı duyuru ile çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modelini kullanıma sundu ve HD 5970 ile elinde tuttuğu performans liderliğini pekiştirmiş oldu. Bu lansmana ek olarak AMD cephesinde bir gelişme daha yaşandı ve firmanın yaklaşık beş yıldır üzerinde çalıştığı yeni nesil Bulldozer işlemcilerinin çıkış tarihine ilişkin yeni bilgiler geldi.

Daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz gibi, Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisi AMD tarihinin bu konudaki en ciddi yatırımı olarak gösteriliyor. Tamamiyle yenilenen ve modül tasarımını baz alan Bulldozer mimarisinin güç verdiği ilk jenerasyon Bulldozer işlemciler, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyorlar.

Scorpius platformu kapsamında lanse edilecek Zambezi kod aldı yeni nesil işlemcilerin, 20 Haziran haftasında satışa sunulacakları bildiriliyor. Yani bu plan çerçevesinde AMD, Bulldozer işlemcileri için ortaya koyduğu ikinci çeyrek planını tutturmuş olacak ancak işlemcilerin yaygınlaşması yılın ikinci yarısında gerçekleşecek gibi görünüyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, ilk etapta Bulldozer tabanlı 8 yeni işlemci lanse edecek. Bu işlemcilerden dördü 8 çekirdekli (Octa-core), ikisi 6 çekirdekli ve ikisi de dört çekirdekli olacak. Daha önce dünyada ilk defa açıkladığımız bilgi çerçevesinde AMD, Bulldozer tabanlı işlemcileriyle birlikte "FX" markasını da yeniden kullanmaya başlayacak.

8 çekirdekli modelleri FX8000 serisi altında duyurması beklenen AMD, 6 çekirdekli modelleri FX6000 ve dört çekirdekli modelleri de FX4000 serisi altında sunabilir. Resmi satış başlamadan önce Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri muhtemelen ilk olarak Computex 2011 ve ardından da oyun fuarı E3 2011'de görme şansı yakalayabileceğiz.