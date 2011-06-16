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AMD'nin CEO adayları arasında Steve Jobs'un sağ kolu Tim Cook da var

7 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eski tepe yöneticisi Dirk Meyer ile mobil cihazlara yönelik vizyon uyuşmazlığı nedeniyle yollarını ayıran AMD cephesinde, şirketin başında geçecek yeni yönetici için arayışlar aylardır devam ediyor ve geçen süre zarfında sektörde önemli başarılara imza atmış çok sayıda isimle görüşmeler yapıldığı belirtiliyor. Bazı kaynaklara göre devam eden arayışın birkaç hafta içerisinde sona ermesi ve AMD'nin yeni tepe yöneticisini açıklaması bekleniyor.
Saygın ekonomi yayıncısı Bloomberg'in haberine göre AMD, aralarında Steve Jobs'un sağlık nedenleriyle ayrıldığı dönemlerde Apple'ın başına geçen, gelecekte de bu görevi kalıcı olarak sürdürmesi beklenen Tim Cook (Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı-Apple) ile yıllarca Intel'de çalışan ve son döneminde başkan yardımcısı olarak ta görev yapan ancak kimilerineg öre Larrrabee Projesi'nin başarısızlığı, kimilerine göreyse Paul Otellini'den sonra başkan olamayacağının anlaşılması gibi nedenlerden ötürü Intel'den ayrılan Pat Gelsinger (EMC Başkan Yardımcısı) da dahil olmak üzere önemli isimlerle konuştu.
Tim Cook ve Paul Otellini ile birlikte AMD Yönetim Kurulu'nun,  HP'de tepe yöneticisi iken olaylı bir şekilde ayrılan ve Oracle'da başkan yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Marc Hurd ve bir dönem Freescale satın almasıyla gündeme gelen özel yatırım grubu Carlyle'da yönetici direktör olan Greg Summe ile  görüştüğü de belirtiliyor. Ancak bu noktada akıllara gelen soru şu; bahsi geçen isimlerin hepsi piyasa büyüklüğü açısından AMD'den daha büyük şirketlerde görev yaparken ve isimleri çalıştıkları şirkette yeni tepe yöneticisi olarak anılırken AMD'yi tercih ederler mi?. Örneğin dünyanın en büyük veri yönetim şirketlerinden EMC'de başkan yardımcısı olan Pat Gelsinger'in, önümüzdeki yıl içerisinde tepe yöneticiğine terfi etmesi bekleniyor zira şu an o görevi üstlenen Joe Tucci kısa bir süre önce emekli olacağının sinyallerini vermişti.
Yeni tepe yöneticisiyle ilgili tartışılan bir diğer önemli nokta ise "uzmanlık alanı" üzerine. İsmi geçen bazı adayların mühendis kökenli olmaması, Dirk Meyer ile mobil strateji uyuşmazlığından ötürü yollarını ayıran AMD'de doğru seçim olup olmayacağı tartışılıyor. Ekonomi eğitimi alan tepe yöneticisi Paul Otellini ile kuruluşundan bu yana en başarılı yıllarını yaşayan Intel, bu noktada AMD adına en önemli örnek. Diğer taraftan AMD içerisindeki yeni yönetim yapılaşması da dikkatlerden kaçmıyor. Mühendislikle ilgili üst yönetim kadrolarında ATi jenerasyonundan gelenlerin sayısı artarken, kurumsal yönetimle ilgili pozisyonlarda ise özellikle daha önce HP tecrübesi edinmiş isimlerin tercih edildiği gözlemleniyor.
Dışarıdan gelecek yeni bir tepe yöneticisine ek olarak AMD içerisindeki bir grubun, içerden birinin bu pozisyona geçmesini istediği de öne sürülmüştü. Bu noktada en güçlü aday olarak, Dirk Meyer'den sonra bu görevi geçici -interim- olarak üstlenen Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Thomas Seifert'in, kalıcı olarak CEO koltuğunda oturmak istemediği ifade ediliyor. Seifert'ten sonra adı en çok anılan isimse, Ürünlerden Sorumlu Genel Müdür ve Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Rick Bergman. Ancak şirket içerisinde ağırlıklı olan düşüncenin, yeni bir soluk getirecek dışardan bir isimde yoğunlaştığını da not düşelim. 

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gerbay 7 yıl
"Oldu olacak bizden birini alsalar bari."
neden olmasın? neden küçümsüyorsunuz bu kadar. eskiden Exar ın CEO su Türk tü. Şu anda da silikon vadisinde Türk CEO lu firmalar var..
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Batuist 7 yıl

gerbay

"Oldu olacak bizden birini alsalar bari."

neden olmasın? neden küçümsüyorsunuz bu kadar. ...

hani teknolojisi arttıkça işlemcilerinde pin sayıları artarya.. şayet bir Türkü o şirketin başına getirirseniz tam tersi olur sürekli pin sayısı azalır..

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Batuist 7 yıl
kim gelirse gelsin yalnız geniş bir vizyonu olsun.. mesela ARM işlemci üretimine sıcak baksın..
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OverClocK1ng 7 yıl
iRanıYokİçmeyeAtlaGider...
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met@lrock 7 yıl
.45 ACP
ifusion ibulldozer.

Yorum super :) Yarıldım.. iPhenom II, iAlton :) hatta iHD6500 :)
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7Mhz 7 yıl
Hazır sandıkları çıkarmışken, biz seçsek Ceo'yu.
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Wilson Fisk 7 yıl
ifusion ibulldozer.
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DigitalWorld 7 yıl
Oldu olacak bizden birini alsalar bari.

Kim gelise gelsin arkadaşın dediği gibi geniş bir vizyonu olsun. En azından günde iki saatini ayırıp dünya forumlarına bir baksın bakalım kullanıcılaın talebi ne yönde. Kafalarına göre at koşturmasınlar.
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