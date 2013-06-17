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AMD'nin Fusion A10-6800K işlemcisi 8GHz'e hız aşırtıldı

5 yıl
2,3b
1
58
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion A10-6800K işlemcisi 8GHz'e hız aşırtıldı
AMD'nin üçüncü nesil masaüstü Fusion işlemci ailesinin en hızlı üyesi olan A10-6800K ile önemli bir hız aşırtma başarımına imza atıldı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve standart olarak  4.1GHz'de, Turbo devreye girdiğinde ise 4.4GHz'de çalışan A10-6800K işlemcisi, The Stilt rumuzlu hız aşırtma profesyoneli tarafından LN2 yani sıvı azot kullanılarak gerçekleştirilen ekstrem çalışmada 8GHz'e çıkartıldı.
-185 derecede çalıştırılan işlemci 1.992v çekirdek çalışma geriliminde, 127MHz Bclk ve 63 çarpanı kullanılarak çıkartıldı 8GHz frekans değerine. Dört çekirdeğinin tamamının aktif olarak çalıştığı hız aşırtma çalışmasına, Asus'un A85X çipsetli F2A85-V anakartı ev sahipliği yaparken, bellek tarafında ise markası bilinmeyen 2x 4GB çift kanal kit kullanıldı. 

AMD'nin Fusion A10-6800K işlemcisi 8GHz'e hız aşırtıldı

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grafman09 5 yıl en beğenilen
Bu işlemcinin tanıtıldığı toplantıyı izledim internetten.. Karşılaştırma için, haswel i5 işlemciler kullandılar.. Grafik konusunda çok üstün olduğunu gördüm. Haswel' i5 işlemcinin yanında + ekran kartı ile toplam performansı 6800k dan düşük olduğu görülüyor.. Bununla ilgili bir yorumu programınızda göremedim.. Çünkü bu işlemcinin tanıtımı sizinde katıldığınız konferansta yapılmıştı.. Bununla ilgili sizlerden de inceleme bekliyoruz.. iyi çalışmalar..
Bu işlemcinin tanıtıldığı toplantıyı izledim internetten.. Karşılaştırma için, haswel i5 işlemciler kullandılar.. Grafik konusunda çok üstün olduğunu gördüm. Ha...
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ismailreyiz 5 yıl
Hala daha 6670ile cf olması büyük hata olmuş bence minimum 7750-7770 ile cf olmalıydı ve bu durumda 7870 gibi performans verirdi
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1 Avatar
AppleFans 5 yıl
Su mobil versiyonlari da guclendirsinler artik. Kendi gpu'suna bile darbogaz yapiyor. Neredeyse i3 ile esdeger mobil a10'lar.
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OldGamers86 5 yıl
Bu ne arkadaş böyle. Akıllara zarar. Faturayı da düşünen yok.
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DH Misafiri 5 yıl
Bilgisayar toplayacam beynim sulandı
İşlemci : Amd FX-8350 X8 yada Amd A10-6800K düşünüyorum
Ram : CORSAIR 16GB (2X8GB) VENGEANCE DDR3 2400 MHZ düşünüyorum
Anakart :Gigabyte F2A88X-D3H Amd A88X 2133MHz DDR3
Ekran kartı : Sapphire Amd Radeon R9 270 Dual-X OC 2GB 256Bit GDDR5 (DirectX 11.2)
NASIL YAPMALIYIM BU SİSTEM BİRBİRİNE UYUMLUMU ... NEYİ DÜZELTSEM DAHA İYİ OLUR Bİ YOL GÖSTERİN ...
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NewsTR 5 yıl
Ah amd Ghz savaşı yapacağına,işlemcilerin saf çekirdek gücünü yükseltse, bugün intel fanları burada konuşamaz...
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DH Misafiri 5 yıl
ben bunu alsam skyrim oynayabilir miyim? skyrim oynatsın yeter :D
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APOLL0 5 yıl
Celeron 300A. 450 oluyordu. baba giydi.
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Infernall 5 yıl
herkes evinde sıvı azot taşıyor zaten 4770kyı 8 ghz ile yakalamak için


içindeki kart 7770 gibi bir kartla cf olmadığı sürece bunlar talep görmeyecek kısıtlı ekran kartı alıyorsunuz,aldığın zaman yanına istediğin ekran kartını takamayınca,taktığında içindeki ekran kartı boşa gidince bunun ne manası kalacak?
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ozanözgür 5 yıl
Hikaye bunlar kaç saat dayanabilicek bu hızda stabil çekilde bu hızı kullanamadıktan sonra sadece bir şehir efsanesi olmaktan öteye geçemiyorlar
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booozy 5 yıl
Süper læ
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umut_baris 5 yıl
Apu çözümü intel'in i serisi işlemci ailesinden daha iyi ve kullanıcı dostu bir çözüm oldu açıkçası.

Apu'lu bir kasa ile güzel bir htpc yapılabilir ya da günlük işler için güzel bir kasa toplanabilir.
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cumfiçu 5 yıl
Süpermiş ucuza sistem alacaklara seçenek.
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OZKNaln 5 yıl
gpu iyidirde cpu gene geride
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EjderBoğan 5 yıl
@Rubisco

Hocam komut setleri konusunda pek bilgili değilim. Yeni komut setlerinden hangisi nerede ve ne kadar fark yaratır?
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karayulun 5 yıl
OverClocK1ng
DovahkiinAcaba içindeki GPU da OC olabiliyor mu?
Oluyor tabi. Nasıl Haswellin içindeki GPU yu test ederken 1750 MHz yaptılar, bunun GPU su da gayet normal oluyor. Hem de biostan ve kolayca.Hepsini geçtim, taa eskiden beri onboard GPU lar overclock oluyor. AMD nin 785 çipsetli HD3000 ekran kartında bile oluyordu.

usta, gene karşılaştık.
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