AMD'nin Fusion A10-6800K işlemcisi 8GHz'e hız aşırtıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin üçüncü nesil masaüstü Fusion işlemci ailesinin en hızlı üyesi olan A10-6800K ile önemli bir hız aşırtma başarımına imza atıldı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve standart olarak 4.1GHz'de, Turbo devreye girdiğinde ise 4.4GHz'de çalışan A10-6800K işlemcisi, The Stilt rumuzlu hız aşırtma profesyoneli tarafından LN2 yani sıvı azot kullanılarak gerçekleştirilen ekstrem çalışmada 8GHz'e çıkartıldı.
-185 derecede çalıştırılan işlemci 1.992v çekirdek çalışma geriliminde, 127MHz Bclk ve 63 çarpanı kullanılarak çıkartıldı 8GHz frekans değerine. Dört çekirdeğinin tamamının aktif olarak çalıştığı hız aşırtma çalışmasına, Asus'un A85X çipsetli F2A85-V anakartı ev sahipliği yaparken, bellek tarafında ise markası bilinmeyen 2x 4GB çift kanal kit kullanıldı.
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İşlemci : Amd FX-8350 X8 yada Amd A10-6800K düşünüyorum
Ram : CORSAIR 16GB (2X8GB) VENGEANCE DDR3 2400 MHZ düşünüyorum
Anakart :Gigabyte F2A88X-D3H Amd A88X 2133MHz DDR3
Ekran kartı : Sapphire Amd Radeon R9 270 Dual-X OC 2GB 256Bit GDDR5 (DirectX 11.2)
NASIL YAPMALIYIM BU SİSTEM BİRBİRİNE UYUMLUMU ... NEYİ DÜZELTSEM DAHA İYİ OLUR Bİ YOL GÖSTERİN ...
içindeki kart 7770 gibi bir kartla cf olmadığı sürece bunlar talep görmeyecek kısıtlı ekran kartı alıyorsunuz,aldığın zaman yanına istediğin ekran kartını takamayınca,taktığında içindeki ekran kartı boşa gidince bunun ne manası kalacak?
Apu'lu bir kasa ile güzel bir htpc yapılabilir ya da günlük işler için güzel bir kasa toplanabilir.
Hocam komut setleri konusunda pek bilgili değilim. Yeni komut setlerinden hangisi nerede ve ne kadar fark yaratır?
usta, gene karşılaştık.
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İşlemci, overclock ve amd