AMD'nin Fusion A10-6800K işlemcisi 8GHz'e hız aşırtıldı

AMD'nin üçüncü nesil masaüstü Fusion işlemci ailesinin en hızlı üyesi olan A10-6800K ile önemli bir hız aşırtma başarımına imza atıldı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve standart olarak 4.1GHz'de, Turbo devreye girdiğinde ise 4.4GHz'de çalışan A10-6800K işlemcisi, The Stilt rumuzlu hız aşırtma profesyoneli tarafından LN2 yani sıvı azot kullanılarak gerçekleştirilen ekstrem çalışmada 8GHz'e çıkartıldı.

-185 derecede çalıştırılan işlemci 1.992v çekirdek çalışma geriliminde, 127MHz Bclk ve 63 çarpanı kullanılarak çıkartıldı 8GHz frekans değerine. Dört çekirdeğinin tamamının aktif olarak çalıştığı hız aşırtma çalışmasına, Asus'un A85X çipsetli F2A85-V anakartı ev sahipliği yaparken, bellek tarafında ise markası bilinmeyen 2x 4GB çift kanal kit kullanıldı.



