AMD'nin Fusion E2-3200 işlemcisi HP'nin yeni bilgisayarıyla ortaya çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin yıl sona ermeden önce pazara sunmayı planladığı Fusion E2-3200 işlemcisi, HP'nin TouchSmart serisi hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarında ortaya çıktı.
Fusion-E serisi işlemci ailesinin Bobcat mimarisini temel alan güncel üyelerinden farklı olarak çift çekirdekli yeni model, yüksek performanslı LIano tasarımını kullanıyor.
Standart çalışma hızı 2400MHz olan ve 1MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelen işlemci, entegre bellek kontrolcüsü ile çift kanal DDR3-1600MHz bellek desteği sunuyor.
Entegre grafik birimi olarak, 160x paralel işlem birimine sahip olan ve 443MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli Radeon HD 6370D ile gelen işlemci, E serisinin en hızlı modeli olarak dikkat çekiyor.
HP'nin hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarı TouchSmart 320m, Fusion E-3200 işlemcisine ek olarak Fusion A6-3600 ve A8-3800 işlemcileriyle de konfigüre edilebiliyor.
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Yok bir aralar böyle haberler ayyuka çıktı ama HP hala yerinde duruyor.Ayrıca şu all-in-one ların fiyatları biraz düşse şunlardan bir tane almak istiyorum kesinlikle.Ama hoş görünümlü orta donanımlı bir all-in-one'ı bile çok ahlaksız fiyatlarla servis ediyorlar şu zamanarda.