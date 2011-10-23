AMD'nin Fusion E2-3200 işlemcisi HP'nin yeni bilgisayarıyla ortaya çıktı

AMD'nin yıl sona ermeden önce pazara sunmayı planladığı Fusion E2-3200 işlemcisi, HP'nin TouchSmart serisi hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarında ortaya çıktı.

Fusion-E serisi işlemci ailesinin Bobcat mimarisini temel alan güncel üyelerinden farklı olarak çift çekirdekli yeni model, yüksek performanslı LIano tasarımını kullanıyor.

Standart çalışma hızı 2400MHz olan ve 1MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelen işlemci, entegre bellek kontrolcüsü ile çift kanal DDR3-1600MHz bellek desteği sunuyor.

Entegre grafik birimi olarak, 160x paralel işlem birimine sahip olan ve 443MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli Radeon HD 6370D ile gelen işlemci, E serisinin en hızlı modeli olarak dikkat çekiyor.

HP'nin hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarı TouchSmart 320m, Fusion E-3200 işlemcisine ek olarak Fusion A6-3600 ve A8-3800 işlemcileriyle de konfigüre edilebiliyor.