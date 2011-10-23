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AMD'nin Fusion E2-3200 işlemcisi HP'nin yeni bilgisayarıyla ortaya çıktı

7 yıl
13,8b
1
5
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yıl sona ermeden önce pazara sunmayı planladığı Fusion E2-3200 işlemcisi, HP'nin TouchSmart serisi hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarında ortaya çıktı.
Fusion-E serisi işlemci ailesinin Bobcat mimarisini temel alan güncel üyelerinden farklı olarak çift çekirdekli yeni model, yüksek performanslı LIano tasarımını kullanıyor.
Standart çalışma hızı 2400MHz olan ve 1MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelen işlemci, entegre bellek kontrolcüsü ile çift kanal DDR3-1600MHz bellek desteği sunuyor.
Entegre grafik birimi olarak, 160x paralel işlem birimine sahip olan ve 443MHz'de görev yapan  DirectX 11 destekli Radeon HD 6370D ile gelen işlemci, E serisinin en hızlı modeli olarak dikkat çekiyor. 
HP'nin hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarı TouchSmart 320m, Fusion E-3200 işlemcisine ek olarak Fusion A6-3600 ve A8-3800 işlemcileriyle de konfigüre edilebiliyor.

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alpa07 7 yıl
Ne satması TR de bile fabrikası var.
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carloska 7 yıl
bu 11 saatlik pil ömrü olan notebook lar nerde yav
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janparey 7 yıl
crazy_crazy112
hp bilgisayar bölümünü satmamış mıydı?

Yok bir aralar böyle haberler ayyuka çıktı ama HP hala yerinde duruyor.Ayrıca şu all-in-one ların fiyatları biraz düşse şunlardan bir tane almak istiyorum kesinlikle.Ama hoş görünümlü orta donanımlı bir all-in-one'ı bile çok ahlaksız fiyatlarla servis ediyorlar şu zamanarda.
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mrtsr35 7 yıl
Amd umarım bu fusionlardan iyi bir gelir elde eder
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rofiteta 7 yıl
hp bilgisayar bölümünü satmamış mıydı?
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