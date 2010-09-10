AMD'nin Radeon HD 6770 modeli gün ışığına çıktı

ATi Radeon HD 5870'ini yerini alması beklenen Cayman XT ve Radeon HD 5400 serisinin yerini alması beklenen Caicos kod adlı modellerden sonra, Radeon HD 5770'in yerini alması beklenen Radeon HD 6770 modeline ait görseller de gün ışığına çıktı. Bart XT kod adlı grafik yongasının güç verdiği ekran kartı, kimi kaynaklara göre, Radeon HD 6770 yerine Radeon HD 6870 olarak ta isimlendirilebilir. Gün ışığına çıkan görüntülere göre üzerinde iki adet 6pin PCIe güç konnektörü bulunan DirectX 11 destekl ikinci jenerayon ekran kartı, 4+1 fazlı güç tasarımına sahip. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ve bu açıdan yerini alacağı modele göre %80 ila %100 arasında daha fazla bellek bant genişliği sunacağı belirtilen Bart XT tabanlı yeni modelde, görüntü aktarımı için çift DVI, bir adet HDMI ve iki de Mini DisplayPort konnektörüne yer verildiğini görüyoruz.

Üzerinde yer alan CrossFire konnektörü ile çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan yeni modelin soğutucu tasarımı ise mühendislik örneği için hazırlanan özel bir prototip. Hacimli üretime girecek nihai sürümünde, baskılı devreye boydan boya kaplayan soğutucu tasarımının kullanılacağı Bart XT tabanlı yeni modelin Ekim ayında lanse edilmesi bekleniyor.