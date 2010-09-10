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AMD'nin Radeon HD 6770 modeli gün ışığına çıktı

8 yıl
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71
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Radeon HD 6770 modeli gün ışığına çıktı
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AMD'nin Radeon HD 6770 modeli gün ışığına çıktı
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ATi Radeon HD 5870'ini yerini alması beklenen Cayman XT ve Radeon HD 5400 serisinin yerini alması beklenen Caicos kod adlı modellerden sonra, Radeon HD 5770'in yerini alması beklenen Radeon HD 6770 modeline ait görseller de gün ışığına çıktı. Bart XT kod adlı grafik yongasının güç verdiği ekran kartı, kimi kaynaklara göre, Radeon HD 6770 yerine Radeon HD 6870 olarak ta isimlendirilebilir. Gün ışığına çıkan görüntülere göre üzerinde iki adet 6pin PCIe güç konnektörü bulunan DirectX 11 destekl ikinci jenerayon ekran kartı, 4+1 fazlı güç tasarımına sahip. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ve bu açıdan yerini alacağı modele göre %80 ila %100 arasında daha fazla bellek bant genişliği sunacağı belirtilen Bart XT tabanlı yeni modelde, görüntü aktarımı için çift DVI, bir adet HDMI ve iki de Mini DisplayPort konnektörüne yer verildiğini görüyoruz.

Üzerinde yer alan CrossFire konnektörü ile çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan yeni modelin soğutucu tasarımı ise mühendislik örneği için hazırlanan özel bir prototip. Hacimli üretime girecek nihai sürümünde, baskılı devreye boydan boya kaplayan soğutucu tasarımının kullanılacağı Bart XT tabanlı yeni modelin Ekim ayında lanse edilmesi bekleniyor.


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tahir40 8 yıl
En azından 256bit... O da bi ilerleme 5770'den sonra...
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kartal.24 8 yıl
bunu piyasaya nezaman sunacaklar acaba bir açıklama yapıldımı amd tarafında resmi olarak
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mhamadko 8 yıl

kartal.24

bunu piyasaya nezaman sunacaklar acaba bir açıklama yapıldımı amd tarafında resmi olarak



25 ekim
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DH Misafiri 8 yıl
"Hacimli üretime girecek nihai sürümünde, baskılı devreye boydan boya kaplayan soğutucu tasarımının kullanılacağı Bart XT tabanlı yeni modelin Ekim ayında lanse edilmesi bekleniyor."
resme bakıp yorum yapmayın yazı yazılmış emek harcanmış bi dk nızı alır ;) 4xxx serisinden bu yana alt segmentler dışında soğutmaları fena değil amd'nin bunda da 5870 teki gibi olması muhtemel tabi benim fikrim. zaten nvidia'nın aksine 90-100'C sıcaklıklarda değil de 40-50 lerde çalışmaları kalitelerini gösterir ;)
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Master_Evil 8 yıl
aynı resim 6850-6770 diye geziyor
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StreamRolleR 8 yıl
Prototip ama normal hali bundan çok farklı olmaz
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acbold 8 yıl
forum aralarında var bi sürü gereksiz insan.ana sayfayada dadanmışlar.yok kart niye kirli.yeni olsa temiz olurdu.rengi niye böyle.soğutucusu neden şöyle.
kart büyük ihtimal 6770 olucak.kapatılan yerdede gpu mimari ismi vs yer alıyorsa kapatabilirler.çoğu kez aynı gpu nun güçlendirilerek başka kartlar oluşturulduğunu gördük.ayrı yeten şuan gördüğümüz kart prototype olduğu belirtiliyor.son kullanıcıyla bu şekilde buluşcağını söylenmiyor.ayrıca son kullanıcı ile gösterilen kartlar satışa çıksa bile.asus,gigabyte vs bi sürü marka üzerlerindeki referans soğutucuları değişiyorlar.
bizim bu karttan beklentimiz eski kartları aratmaması,fşyat olarak performans olarak ve ek olarak bize imkanlar sağlaması olacaktır.kılıyla tüyüyle uğraşmayalım.
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H.E.B Sup 8 yıl
Önemli olan kartın şekli şemali değil verdiği performanstır.Tabi bazı arkadaşlar kartı vitrine koycaksa o zaman böyle bi kart almasınlar.2. olarak kart 2 tane 6 pin içerdiğine göre en az 150 watt çekecektir.Gerçi 256 bit için normal bi değer.
Burdan şöyle bi yorum yapabilirmiyiz acaba : 6870 2 tane 6pin veya 6+8 pin 6970 direk 2 tane 8 pin ?.Tabi bu durumlarda fermiler gibi yüksek watt değerlerine ulaşması mümkün.Bekleyelim görelim bakalım nasıl olacak
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Epicus 8 yıl
forumda kartıyla yatağa girenler var sanırım
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ogkasa 8 yıl
Okumuyomusunuz haberi mühendislik örneği diyor. Satışa sunulacağı zaman boydan boya soğutucu kullanılacakmış. Allahım ne cahiller var
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buraoca2 8 yıl
Tasarım faciasıymış... Tasarım harikası bir kart varda benim mi haberim yok?
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ghost recon advanced 8 yıl
tam arka kısmı 2900 serileri gibi olmuş ya
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mavizaman 8 yıl
Yorumlara bakın dh'da seviye ne boyutlarda...
çift güç girişi bu kartın 6770 olma ihtimalini düşürüyor.
öte yandan prototip olduğu her halinden belli bir karta dizayn eleştirisi getirmek gafletini gösteren insanların kartın dizaynlı yüzeyinin zaten kasada görülemeyecek şekilde anakrta monte edildiğinden haberleri yok sanırım.
ayrıca güç girişlerinin yukarı bakması "salaklık" değil bilakis yana montesinden daha uygundur hava sürkülasyonu açısından..
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Batuist 8 yıl
kartın özellikleri oldukça iyi.. sanırım en fazla beklenen model bu olsa gerek..
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zarifaydin 8 yıl
arkadaşlar hemen celallenmeyin , bu kart henüz ASUS, Saphire, Powercolor ve diğerlerinin elinden geçmemiş hâli.....
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