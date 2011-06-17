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AMD'nin Radeon HD 7000 serisine güç verecek yeni nesil GPU mimarisi detaylandı

7 yıl
12,1b
1
56
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Fusion Geliştiriciler Zirvesi 2011 etkinliğinde önemli açıklamalar yaptı. Fusion platformunun detaylarını açıklayan ve önümüzdeki yıla ilişkin Fusion planlarını paylaşan AMD, ilk defa Southern Islands kod adını taşıyan ve Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarına güç verecek olan grafik işlem birimlerinde kullanılacak yeni nesil grafik mimarisinin detaylarını da paylaştı. AMD'nin Grafik Bölümü Teknoloji Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Eric Demers tarafından açıklanan yeni nesil grafik işlemci mimarisi, Southern Islands serisiyle ilgili spekülasyonları boşa çıkardı ve AMD'nin radikal değişikliker planladığını ortaya koydu.
AMD'yi bir GPU üreticisi olarak ele aldığımızda, firma tarafından pazara sunulan en yenilikçi GPU tasarımının, ilk defa Radeon HD 2900 serisinde kullanılan R600 olduğunu görüyoruz.  Ağırlıklı olarak ATi tarafından (AMD satın almadan önce) tasarlanan R600 GPU'su, şirketi DirectX 10 dünyasına taşıyan ilk yonga olmuş ve pek çok ilki de bünyesinde barındırmıştı. VLIW-5 tasarımını baz alan bu GPU, HD 2000 serisi ekran kartlarından DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartlarını içeren Radeon HD 6800 serisine kadar olan süreçte geliştirilerek kullanıldı. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru lanse edilen Radeon HD 6900 serisi ise R600'den bu yana yani 2007'den günümüze AMD'nin sunduğu en yenilikçi tasarımı içeriyordu zira hazırlanan Cayman kod adlı grafik yongası ile birlikte VLIW-5 yerine daha verimli olan VLIW-4 tasarımına geçilmişti.
AMD'nin Radeon HD 7000 serisine güç verecek yeni nesil GPU mimarisi detaylandı
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Eric Demers, AMD Grafik Bölümü Teknoloji Müdürü ve Başkan Yardımcısı
Cayman GPU'sunun kullanıldığı Radeon HD 6900 serisinden sonran kuşkusuz tüm beklentiler Radeon HD 7000 serisine çevrilmişti. Southern Islands kod adlı grafik işlem birimlerinin kullanılacağı yeni seri için şimdiye kadar ki genel kanı, Cayman tasarımının 28nm üretim teknolojisine uyarlanacağı ve performans arttırıcı geliştirmeler ve yeni özelliklerle donatılacağı şeklindeydi. Ancak Washington'da düzenlenen Fusion Geliştiriciler Zirvesi, yukarıda da belirttiğimiz gibi bu iddiaların aksine Southern Islands serisinin çok daha fazlasını sunacağını gözler önüne serdi. Yazımızın bu kısmında sonrası, yeni nesil grafik işlemci mimarisinin detaylarını ve kısaca FSA olarak tanımlanan Fusion Sistem Mimarisi'ne ilişkin bilgileri içeriyor.  Bu arada, detaylarını aşağıda bulacağınız yeni mimarideki özelliklerin tamamının Southern Islands serisinde yer almayacağını ve AMD'nin kademeli olarak GPU'ları yeni özelliklerle donatacağını belirtmekte de fayda var. 
Donanım dünyasını özellikle de ekran kartı pazarını yakından takip edenlerin bildiği üzere, AMD ve Nvidia'nın yeni GPU stratejileri farklılık göstermektedir. CUDA ile birlikte GPU tasarımında birinci önceliği GPGPU ve GPU tabanlı hesaplama özelliklerine veren ve bunu Fermi jenerasyonunda iyiden iyiye hissetiren Nvidia'nın aksine AMD, grafik performansını öncelik vermiş ve GPGPU gibi fonksiyonları ise ikinci planda değerlendirmişti. Teorik işlem gücü (tek ve çift hassasiyetli hesaplamalar) açısından Nvidia çözümlerine göre ciddi oranda üstün olan AMD GPU'ları için birinci öncelikli pazar son kullanıcı segmenti olduğundan bu alanda hiç bir zaman Nvidia çözümleri kadar etkin bir portre çizemediler. Ancak AMD bu durumu değiştirmeye kararlı gibi gözüküyor zira firma cephesindeki gelişmeler, bundan sonraki nesillerde grafik performansı kadar GPU tabanlı hızlandırmaya da büyük önem verileceğini gösteriyor. Açıkçası bu şaşırtıcı bir gelişme değil zira Fusion platformuyla birlikte AMD'nin bu yönde adım atacağı biliniyor ancak ne zaman ve hangi ürünle olacağı bilinmiyordu ki artık tüm bu detaylar netleşmiş oldu.

AMD'nin Radeon HD 7000 serisine güç verecek yeni nesil GPU mimarisi detaylandı
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Netbook'lar ve düşük maliyetli bazı mobil sistemler için geliştirdiği Brazos kod adlı Fusion platformunu Ocak ayında, performans odaklı mobil sistemler için hazırladığı Sabine kod adlı Fusion platformunu ise birkaç gün önce pazara sunan AMD,  OpenCL, Direct Compute, ve duyurusu yeni yapılan C++ AMP desteğine daha önce hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde eğilmeye başlıyor. Fusion teknolojisinin yani CPU+GPU konseptini baz alan yeni nesil işlemcileriyle AMD'nin hedefi, işlemciye entegre olarak gelen yüksek performanslı grafik işlem birimlerini, paralel iş yükleri için yardımcı işlemci olarak kullanabilmek zira Intel ile kıyaslandığında GPU tasarımında ciddi bir avantaja sahip olan AMD, bu hedef üzerine giderek ciddi bir avantaj sağlamayı ve pazar payını ciddi oranda arttırmayı planlıyor.
Kağıt üzerinde güçlü görünen detayları pratikte bir araya getirip yüksek verimilik seviyesinde işlerlik kazandırabilmek mümkün olmasına mümkün ama çok ciddi çalışmaları gerektiriyor.  AMD'nin Fusion platformuyla ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirebilmesi için işletim sistemi seviyesinde ve uygulama geliştirme ortamlarında ciddi destek alması gerekiyor. CPU ve GPU ile heterojen bilgi-işlemi işlemci pazarının geleceği olarak gören AMD, arkasında ciddi bir yatırım ve yıllara dayanan bir çalışma olan Fusion Sistem Mimarisini, şirketin gelecek vizyonu olarak duyurdu.
AMD'nin Radeon HD 7000 serisine güç verecek yeni nesil GPU mimarisi detaylandı
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Nvidia'nın Fermi mimarisinden önceki en radikal GPU tasarımı olan G80,  Vec4+Skalar formundaki operasyonlara destek sunan VLIW mimarisi yerine tamamiyle skalar bir mimari anlayışı temel alıyordu. Tasarımdaki bu yaklaşım değişikliğinin sonucunda ise operasyon tipleri için esneklik, zamanlamalarda kolaylık ve işlem birimlerinden yüksek oranda faydalanma gibi sonuçlar ortaya çıkıyordu. AMD de yeni mimarisi ile birlikte buna benzer bir adım atıyor ve ileri seviyede özelleştirilmiş önemli özellikleri, yeni mimari ile birlikte GPU'lara entegre etmeye hazılanıyor. AMD'nin yeni mimarisi, Nvidia'nın aksine saf skalar kurulum yerine vektör + skalar  çözüm olarak nitelendiriliyor.
Yeni grafik işlem mimarisi, Compute Unit (CU) yani İşlem Birimleri etrafında şekilleniyor. Bu birimler, fonksiyonel ünitelerin hepsini içeriyorlar. Neredeyse bağımsız birer işlemci olarak nitelendirebileceğimiz bu birimler kendi L1 belleklerine, dallanma ve MSG ünitelerine, kontrol ve kod çözme ünitelerine, komut getirme fonksiyonalitesi ile birlikte tabi ki skalar ve vektör ünitelerine sahipler. İşlem Birimlerinde, öncelikli çalışan olarak vektör üniteleri geliyor ve her ünitede dört adet çekirdek bulunuyor, herhangi bir zamanda işleme üzeri dört adet aynı faz dalgasına izin verilebiliyor.
VLIW4 ve VLIW5 tabanlı önceki AMD GPU'larına göre işlem birimlerinin daha verimli ve efektif kullanılacağı belirtilen yeni tasarımda, skalar ünite ise işaretçi operasyonlar ve dallanma kodlarından sorumlu olacak. Bu açıdan değerlendirildiğinde bu özel kurulumun 1980'lerdeki Cray süperbilgisayarlarını anımsattığını da söylemek gerekiyor. O dönemde skalar ve vektörel işlemcilerin kombinasyonu iş yükleri için çok sezgiselken onu AMD'nin işaret ettiği günümüzün modern iş yükleri takip etti.
AMD'nin Radeon HD 7000 serisine güç verecek yeni nesil GPU mimarisi detaylandı
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Skalar ve vektör işlemcilerinin kombinasyonu ve CU yani İşlem Birimleri'nin genel dizaynı, mimariye farklı tipteki ünitelerin özelliklerini kazandırıyor. Açıklamak gerekirse, bu özelliklerle mimari hem MIMD yani çoklu veri paralelliği sağlayan çok çevrimli komutlar ile farklı uygulamalarda her vektör için her döngüde dört izlek adresleyebiliyor hem de daha önceki GPU tasarımlarıyla benzer şekilde  SIMD yani çoklu veri paralelliği sağlayan tek çevrimli komutlar gibi de davranabiliyor.
SIMD ve MIMD ile birlikte yeni mimarinin bir diğer önemli özelliği de SMT yani simetrik çoklu izlek ya da eşzamanlı çoklu izlek desteğini kazanıyor olması. Bilindiği üzere bu özellik Intel'in modern işlemcilerinde de kullanılıyor ve her çekirdeğe çift izlek desteği kazandırıyor. AMD'nin yaptığı açıklamalara göre 4 vektör ünitesinin tamamı farklı komutlar üzerinde çalışabiliyor ve herhangi bir zamanda her işlem biriminde (CU) aktif 40 dalga olabiliyor. Diğer taraftan yeni tasarımla birlikte çoklu asenkron ve bağımsız komut akışlarına da destek sunuluyor. Esasen bu ünite veri ya da komutun kaynağı her ne olursa olsun tüm iş yükleri üzerinde çalışabiliyor.
AMD'nin Radeon HD 7000 serisine güç verecek yeni nesil GPU mimarisi detaylandı
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Yenilikler dikkat çekici ancak belirsizliği süren bazı detaylar var. Southern Islands GPU tasarıına sahip olacak Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarındaki GPU'ların ne kadar İşlem Birimi'ne sahip olacağı, bunların nasıl düzenleneceği ve doku üniteleriyle bağlantı şekli bilinmiyor. Diğer taraftan ROP birimlerinde ne gibi yenilikler olacağı da henüz açıklanmıyor. AMD'nin yeni grafik işlemci mimarisi için Fusion Geliştiriciler Zirvesi'nde üzerinde en çok detaylardan biri de yeni bellek sistemi idi. Dahili bellek sisteminde önemli değişiklikler yapan AMD, tamamiyle sanallaştırılmış bellek tasarımına da büyük önem veriyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi İşlem Birimleri'nin hepsi veri, komut ve yük/depolama olarak ayrılan kendi L1 belleklerine sahip.  Diğer taraftan GPU tamamiyle birbirine yapışık L2 belleğe sahip. Her L1 bellek, L2 belleğe 64-bit veri yolu ile bağlanıyor. Buradan hareketle bellekler arasında saniyede terabytelar seviyesinde oldukça büyük bir bant genişliğinden söz edebilmek mümkün. 
AMD'nin Radeon HD 7000 serisine güç verecek yeni nesil GPU mimarisi detaylandı
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Yeni mimarinin bellek alt sistemindeki değişikliklerden biri de, daha önceki mimarilerde sadece okuma özelliğine sahip olan L1 bellek ve doku belleklerinin artık hem okuma  hem de yazma özelliklerine sahip olması şeklinde. AMD'nin hedefleri dikkate alındığında bu önemli bir detay çünkü bu sayede, performans ve verimlilik ile birlikte yüksek işlem gücü gerektiren iş yükleri için gerekli olan bellek özelliklerini sağlıyor olacak. Bellek desteğindeki bir sonraki seviye ise merkezi işlem birimi ile tamamiyle sanallaştırılmış olan bellek olacak. Daha önceki jenerasyonlarına ait ürünlerde, ekran kartlarında hangi bellek ve tampon belleğin olacağı sınırlıydı ve bu durum grafik odaklı içeriğe ek olarak işlem gücü gerektiren diğer iş yükleri için de problem yaratıyordu. Büyük veri blokları bir hayli zorlayıcı oluyor ve  merkezi işlem biriminin sanal belleğinden ayrı bir bellek sanallaştırma sistemi gerektiriyordu.
Yeni mimaride bu sorunu çözen AMD, GPU üzerinde x86-64 sanal bellek desteğine giderek önceki jenerasyonlarda yaşanan büyük veri sıkıntılarını aşmayı hedefliyor. Bu değişiklik ile birlikte GPU, sanal bellek alanını paylaşıyor ve bu, veri kullanma ile yerellik geliştirmeleriyle sayfa hatalarına ile sağlanabilenden daha fazla veri talebine karşı daha  daha fazla alan sunuyor. Bu değişiklikler ile hedeflenen programlama modelini geliştirmek. Sanal bellek ile birlikte GPU'nun durumu gizli değil ve bu, hızlı içerik değişimine olanak tanıyor ki hem grafik tabanlı hem de işlem gücü tabanlı iş yüklerinin olduğu bir çalışma ortamında, yukarıda saydığımız yeni özellikler sayesinde işlemlerin daha akıcı bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün kılınıyor, daha fazla performans artışı getiriliyor. 
AMD'nin Radeon HD 7000 serisine güç verecek yeni nesil GPU mimarisi detaylandı
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Bellek altı sisteminde yapılan bu yeniliker, yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalardaki kazanımlara ek olarak oyunlar gibi grafik odaklı iş yükleri için de önemli avantajlar sağlıyor. Örneğin ekran kartının ön belleğine sığmayan yüksek boyutlu kaplamalar, yeni tasarımda sanal bellekte tutulabilecek ve bu sayede sabit diskten doku çağırmak ile kıyaslandığında çok ciddi bir hız kazanımı sağlanmış olacak. Yeni mimarideki bellek sanallaştırma özelliği, harici GPU ile entegre grafik birimi arasında paylaşılabilir olacak. Tabi ki işlemciye entegre grafik birimleri, merkezi işlem biriminin -CPU- bellek kontrolcüsüne erişebiliyor hatta Fusion ailesinde, öncelik GPU'ya veriliyor.
AMD'den Eric Demers'in açıklamalarına göre, şu anki dört çekirdekli işlemciler, tam yük altındayken 8-12GB/saniyte bant genişliği sunabiliyorlar. Bu aslında önemli bir açıklama zira 1333MHz'den 1600MHz DDR3 bellek kullanımına geçildiğinde AMD tarafında neden kaydadeğer performansı artışı yaşanmadığını da açıklıyor. Intel tarafında ise zaten şu an için 1333MHz üstü hızlara resmi destek sunulmuyor. Bu konu üzerinde ciddi bir çalışma yapan AMD, entegre grafik biriminin bunu değiştirdiğini ve bellek kontrolcüsünü, GPU'ya saniyede 30GB veri sağlayacak şekilde yeniden tasarladığını açıkladı. Entegre bellek kontrolcüsündeki gelişme ortada, peki ayrık ekran kartlarında bu sistem nasıl işleyecek? Açıklamalara göre sanal bellek PCIe bağlantısı üzerinden sağlanacak. 
AMD'nin Radeon HD 7000 serisine güç verecek yeni nesil GPU mimarisi detaylandı
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CPU ve GPU arasındaki parallelik, karşıt yerine destekleyici bir unsur olacak. Bilindiği üzere CPU sıralı işlemleri, GPU ise daha paralel işlemleri üstlenebiliyor. Paylaştırılmış sanal bellek alanı ile CPU ve GPU birbiri için iş zamanlaması yapabilecek. AMD genel bellek performansını yükseltmek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini, bunun sadece önbellekle sınırlı olmadığını, bellek kontrolcüsü ve sanallaştırmayı da kapsadığını söylüyor. Yeni mimaride çift hassasiyetli hesaplama diğer jenerasyonlarda olduğu gibi destekleniyor ancak bu defa çok daha esnek bir şekilde yapılıyor.
VLIW-5 ve VLIW-4 mimarilerinin doğası gereği tek hassasiyetli işlem gücünün 1/5'i kadar olan çift hassasiyetli işlem gücü, vektör tabanlı ünteler sayesinde katlanarak artıyor ve tek hassasiyetli işlem gücünün yarısını karşılayabiliyor  ki uygulamalar bunu kullanabilirse özellikle işlem gücü gerektiren ortamlarda çok ciddi performans artışlarından söz edeceğiz gibi görünüyor. Ancak burada ölçeklenebilirlik esas olacak ve AMD, örneğin FirePro serisi ekran kartlarında fiyat ve hedef segmente göre farklı seçenekler sunacak. Kabaca örneklendirmek gerekirse, en üst seviye FirePro ekran kartları tek hassasiyetli işlem gücünün yarısı kadar çift hassasiyet seviyesi sunbilecek buna karşın daha düşük maliyetli modellerde bu 1/6'ı seviyesine kadar çekilebilecek. 
Yeni mimaride AMD için en önemli öncelik yine grafik performansı olacak ve çıtayı yukarı taşıyacak çok sayıda yenilik sunulacak.  Bu noktada pek çok fonksiyonda ciddi geliştirmeler yapıldığı belirtilirken, ROP ve Z-unitesi birimlerinin sayısında da önemli artışlar bekleniyor. Eyefinity ve 3D gibi teknolojiler için piksel doldurma performansını ciddi oranda arttıracağı belirtilen AMD'nin aynı zamanda yeni fabrikasyon sürecine paralel olarak daha fazla kas gücü için daha yüksek frekans seviyelerine - özellikle bellek yongalarında- çıkması bekleniyor.
Yeni mimarinin kullanıldığı grafik birimine sahip Fusion işlemcileri içinse bir süre daha beklememiz gerekecek. Duyurusu yeni yapılan Fusion LIano işlemciler, VLIW-5 tabanlı GPU tasarımını kullanırken, Trinity kod adını taşıyan Bulldozer tabanlı yeni nesil Fusion işlemcilerinde (2012'nin ilk yarısında çıkması bekleniyor) ise AMD'nin mevcut GPU tasarımındaki gibi VLIW-4 tabanlı grafik işlemci mimarisine yer verilecek. Southern Islands tabanlı GPU kullanan Fusion işlemcileri ise en iyi ihtimalle 2012 sonunda çıkacak gibi görünüyor. 
AMD'nin Radeon HD 7000 serisine güç verecek yeni nesil GPU mimarisi detaylandı
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AMD'ye yeni tasarım fizik hızlandırma gibi alanlarda büyük avantajlar getirecek. CPU üzerinde yer alan ve aynı bellek kontrolcüsünü kullanarak sistem belleğine çok daha hızlı bir şekilde erişebilen entegre grafik biriminin, ayrık ekran kartı yerine render ve fizik hesaplama ya da bilgi işlem yüklerini aynı anda üstlenebileceği belirtiliyor.  Yeni sanal bellek uygulaması ilk etapta sadece AMD platformunda olacak ancak görünüşe bakılırsa AMD bu konsepti diğer üreticilere de lisanslayabilecek. Yani eğer isterse Intel de bu sistemi platformuna entegre edebilecek ancak bu basit bir sürücü güncellemesi kadar kolay olmayacak. Öte yandan Nvidia'nın bu özelliğe nasıl reaksiyon göstereceği ise merak konusu. Firma hali hazırda GPU'ları için sanal bellek moduna sahip ancak bu özellik AMD'nin ki gibi aynı zamanda CPU ile paylaşımlı değil ve aynı sanal alanda olamıyor. 
Fusion Geliştiriciler Zirvesi ile AMD, endüstriyi şaşırtan açıklamalarda bulunarak özellikle heterojen bilgi-işlem konusuna çok ciddi yatırımlar yaptığına işaret eden yeniliklerini tanıttı. Bu noktada Intel'in nasıl yanıt vereceği merak konusu zira OpenCL ve OpenGL gibi uygulama dilleri ve endüstrinin bu alandaki yoğun gayretleri  ile birlikte yakın gelecekte güçlü grafik birimlerine sahip merkezi işlemcilerin çok daha kritik bir öneme sahip olacağı belirtilirken, AMD'nin mevcut Fusion LIano işlemcileri bile şu anda 500 GigaFLOP seviyesinde teorik işlem gücü sunabiliyorlar.  Diğer taraftan AMD, Radeon HD 7000 serisi ile Nvidia'nın Fermi hamlesine benzer, GPGPU odaklı önemli özellikler içeren öte taraftan grafik performansının hala birinci öncelikte tutuluduğu yeni nesil grafik işlem birimlerini de pazara sunacak.
Kısaca özetlemek gerekirse AMD, grafik işlemci tasarımında son yılların en büyük adımını atıyor. Detaylandırılan özellikler daha çok GPGPU üzerine olmakla birlikte doğrudan grafik performansına yönelik açıklanmayan önemli güncellemelerin olduğu ifade ediliyor. Tüm bunların yanında AMD cephesinde heterojen bilgi-işlem'in giderek daha fazla ağırlık kazanacağı ve yeni nesil GPU tasarımlarında Fusion platformunun giderek daha fazla önem kazanacağını da söyleyebiliriz. Hepimizin merak ettiği detay olan Radeon HD 7000 serisi içinse spesifik özellikler  ve performans seviyesiyle ilgili olarak bir süre daha beklememiz gerekecek. 

http://pcper.com/reviews/Graphics-Cards/AMD-Fusion-System-Architecture-Overview-Southern-Isle-GPUs-and-Beyond Yorum Yaz
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6for6 7 yıl en beğenilen
Yazı müthişs ayrıntılı ve 5., 6. paragraftan sonraki kısmını anlamak için nvidia ya da amd mühendisi olmak gerekiyor sanırım.
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rodri 7 yıl
konuyu okumadım bile ama merak ediyorum. 3 tane gtx580 gücünde bir kart çıksa bile ne işe yarıycak? piyasadaki mevcut kartların kaldıramadığı oyun mu var. küçücük alanlara sıkıştığımız, çevre etkileşimi sıfır, mantık sıfır, konsollardan uyarlanmış oyunlar var.
konuyu okumadım bile ama merak ediyorum. 3 tane gtx580 gücünde bir kart çıksa bile ne işe yarıycak? piyasadaki mevcut kartların kaldıramadığı oyun mu var. küçü...
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M@U 7 yıl
Yazıdan çıkardığım sonuçlar:

- Akış işlemci mimarisi (Stream Processor) bırakılıyor. Kendisi ilk kez r580'de kullanılmıştı. Tam olarak r600'de olgunlaşmış ve uzun süre aynı şekilde kullanılmıştı. Cayman'da (her akış işlemci birimi içinde 4 adet akış işlemcisi bulunan) son hali sunulmuştu. Şimdi "İşlem Birimi" (CU) adı altında monolitik yapıda birimler olacak. Ancak bunlar Cayman'da olduğu gibi 4 farklı komutu işleyebilecekler. Yani artık tek ve büyük bir shader işlemcisi var ancak bu işlemcinin gücü daha önceki 5'li ve 4'lü akış işlemci birimleri kadar olacak. Hatta kağıt üstünde daha fazla. İlginçtir ki Nvidia'nın Unified Shader (Tümleşik İşlemci) mimarisi ile aşırı derecede benzer özellikler gösteriyor.


- AMD'nin İşlem Birimi (CU)'da dikkat çeken bir diğer özellik ise L1 ve L2 tampon belleği ön plâna çıkarmış olması. Artık bellek bant genişliği Fermi mimarisindeki gibi daha az önemsenecektir ki bu da beklenen bir yenilikti. Ayrıca Nvidia'nın mimarisine benzediğini söylememdeki bir diğer neden de bu.

- Yeni bir bellek mimarisi de geliyor. Gerçi bu da beklenmeyen bir şey değildi. Zira AMD her üç seride bir kez bellek mimarisini günceller. Hatırlayacak olursak r580 ile birlikte Akış İşlemci mimarisi kullanıma sunulmuştu ve bellek mimarisi olarak da Ring Bus duyurulmuştu. İlginçtir ki Ring Bus bellek sistemi 512 bit hedeflenerek kullanılmıştı. Ancak başarısız olunca 256 bit'e geri dönülmüştü. Zaten daha sonrasında da r770 ile (HD4800) yeni bir bellek mimarisi kullanıma sunulmuştu. Bu sefer çekirdeği çevreleyen istemciler ve kontrolcüler yoktu. Farklı şekilde bellek kontrolcüler Rop birimlerine yakın tutulmuş ve L2 bellekler ile güçlendirilmişti. Tüm kontrolcüler bir hub'a bağlı idi ve istemci olarak çalışıyordu. Bu kontrolcü sistemi zaten üst düzey bir verimlilik sağlamıştı. Yeni bellek mimarisinde gördüğüm kadarıyla (fazla detay yok sanırım bu konuda, varsa da anlamadım) direk olarak pratikte artış sağlayacak bir yöntem izlenmiş. Tampon bellekler arasında çok yüksek bir bant genişliği olduğunun altı çizilmiş, bunun yanısıra bu belleklerin okuma-yazma yeteneklerinin artırıldığı söylenmiş. Sanallaştırılmış bellek yapısından bahsedilmiş ancak bu özelliği daha kesin hatları ile sanıyorum ki ilk gpu'ların tanıtımında kavrayabileceğiz.

- Yeni mimarinin HD7000'de kullanılacağına dair pek bir kanıt görmedim ancak beklentim tüm seride direk olarak İşlem Birimi mimarisinin kullanılmayacağı yönünde. HD6000 serisine benzer şekilde, HD7000 serisinin üst seviye gpu'larında yeni mimarinin kullanılmasını bekleyebiliriz. Ayrıca artık AMD'nin "Sweet Spot" yaklaşımını bırakıp, büyük ve güçlü gpu'lar yapması da beklenebilir. Zira her açıdan Nvidia'nın g71'den g80'e gidişine benziyor AMD'nin yaptıkları.

- HD7000 serisi tamamen yeni mimari ile gelirse, büyük ihtimalle ilk adımda başarısız olacaktır diye düşünüyorum. Zira çok köklü değişimlerden bahsediliyor. Bunun yanısıra 28nm gibi sıkıntılı bir üretim tekniği ile ölçeklendirileceği için büyük sorunlar çıkarabilir. O nedenle beklentim adım adım yeni mimariye geçiş yapılması.

- Mimari hakkında bilgi verilmiş olsa da gpu yapısı hakkında bilgi verilmemiş. Kaç adet İşlem Birimi (CU) olacağı, rop sayısı, bellek veriyolu vs. herhangi bir bilgi yok. Cypress'ta 320 tane olan akış işlemci birimi, Cayman'da 384'e çıkarılmıştı. Tabi gpu'da büyümüştü. Buradan hareketle yeni gpu'da en az 500 üzerinde İşlem Birimi bulunması olası.

- Yeni mimaride oyun performansı geri plâna atılmış olabilir. Bilindiği üzere Nvidia g80 ile CUDA'yı duyurmuş ve CUDA performansını artırmak için yaptığı her gpu tasarımında oyun piyasasında geriye düşmüştü (Tesla = GT200, Fermi = GF100). Şimdi de AMD'nin benzer bir yol izleyeceğinden bahsediliyorsa bu durum benim için şüphe uyandırıcıdır. Üstüne bir de 28nm'de yaşanabilecek olası sorunları hesaba katarsak yeni bir r600 veya gf100 vakası yaşanabilir. O nedenle, ısrarla AMD'nin adım adım yeni mimariye geçmesini bekliyorum ve istiyorum. Aslında Cypress'tan Cayman'a geçerek bunu yapmıştı. Açıkcası yeni gpu hakkında bilgi verilmemiş olması da beni umutlandırıyor. Ancak tutup da pat diye yeni mimariye geçilecek olursa şahsen pek bir beklenti içerisine giremem ben.
Yazıdan çıkardığım sonuçlar:- Akış işlemci mimarisi (Stream Processor) bırakılıyor. Kendisi ilk kez r580'de kullanılmıştı. Tam olarak r600'de olgunla...
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cezabg 7 yıl
Yeni Nesil GPU ekran kartlari PCI Express 3.0 ile mi gelicek acaba bilen varmi ?
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sedoman34 7 yıl
peki bu intel ve özellikle 2012 sonundaki amd nin gpu lu cpuları harici ekran kartı pazarında tuhaflıklara yol açmayacakmı , bu teknolojik gidişat birşeyleri yaratırken bazılarınıda çürüterek mi ilerliyor.

ayrıca dahili gpu lu işlemciler den ötürü zaten dar alanda sıkışmış kalmış dizüstü pc lerin daha da çok alev alev ısınması, masa üstü pclerinin de dahili gpu ile yapılacak işlemlerde teknolojiye ragmen düşmeyen işlemci watt degerlerine negatif etkisi tartışmaya açık degilmi.

örnek: 2012 model dahili gpu lu bir işlemci (ocli ) + extrem cpu cooler + extrem power supply = yüksek maliyet +yüksek elektrik tüketimi.
veya: 2011model tek cpu (ocli) + ekran kartı + cooler+power = yüksek maliyet + yüksek tüketim degerleri .

yeni teknoloji = yüksek maliyeti kabullensek bile sürekli artan elektrik tüketimi teknolojiyle pek örtüşmüyor gibi. özellikle de sürekli artan enerji ihtiyacını yakın gelecekte nasıl temin edilecegi konusu ciddi problemlere yol açacak gibi .
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EgoisTe91 7 yıl
Beyler amd driver çıkarırken sadece 6xxx serisi için artış olduğu söyleniyor ama benim 4670'de bile artış oluyor belkide adamlar test ettikleri serileri söylüyorlardır.
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atyay 7 yıl

OverClocK1ng

Hatta konuyla ilgili, bir konuşmada ben GPU işletim sistemini hızlandıramaz mı diye bir konu sormuştum ve ATYAY arkadaşımız da şu anki sistemle epey zor demişti. Ama AMD olayı çözmüş ve benim sorumu bir nevi cevaplamış. Düşündüğüm şeyi yapıyorlar.

Bu arada Metyu arkadaşımızın yazdıklarını da beğendim. Hepsi gözümün önünden geçti. Hakikaten güzel yazmışsın M@U , zevkle okudum...

-----------
Ekleme:

Yukarıda yazdığım "Ben zaten GPU'nun CPU ya yardım etmesi ile ilgili yazı yazmıştım" ile ilgili baktım.
Bugün ayın 17 si ve Haziran.
Ben 6 Ocakta yani bundan 5 ay 11 gün önce GPU hızlandırması ile ilgili bir takım şeyler yazmışım. Konu şurada:

donanimhaber.com/...

Yalnız ilgilenen varsa alta kadar okusun. Çünkü daha altta 2-3 tane daha cevabım var ve en altlara doğru ATYAY arkadaşımızın konuyla ilgili yorumu var.

O da bunu okuyunca bakalım ne diyecek. Onun da benim gibi çok heyecanlanacağına eminim...


Hocam umarım bu açıklamalardan gpu yada işlemcinin içersine gömülü igp sayesinde single thread performansının artıcağını düşünmüyosundur,gerçi görünün köy kılavuz istemiyor yine heyecanlanmışsın ama emin olmak için sorayım yinede:)

M@U

- Akış işlemci mimarisi (Stream Processor) bırakılıyor. Kendisi ilk kez r580'de kullanılmıştı. Tam olarak r600'de olgunlaşmış ve uzun süre aynı şekilde kullanılmıştı. Cayman'da (her akış işlemci birimi içinde 4 adet akış işlemcisi bulunan) son hali sunulmuştu. Şimdi "İşlem Birimi" (CU) adı altında monolitik yapıda birimler olacak. Ancak bunlar Cayman'da olduğu gibi 4 farklı komutu işleyebilecekler. Yani artık tek ve büyük bir shader işlemcisi var ancak bu işlemcinin gücü daha önceki 5'li ve 4'lü akış işlemci birimleri kadar olacak. Hatta kağıt üstünde daha fazla. İlginçtir ki Nvidia'nın Unified Shader (Tümleşik İşlemci) mimarisi ile aşırı derecede benzer özellikler gösteriyor.



M@U,hocam CU sanılandan daha büyük olucak sanırım...
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Buda VLIW4 den farkı.
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virtiöz 7 yıl
biz artık pci exp3.0 istiyoz bi sonraki nesile geçilsin artık
crysis1 çıkalı 5 sene oldu
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İstan34bul 7 yıl
Yorumları okudum
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DH Misafiri 7 yıl
Çok büyük keyifli okudum, yazıyı hazırlayan Fx57'ye yayıncı Donanım Haber'i bu tür çalışmalarından ötürü teşekkürü bir borç bilirim.
@Erasmus78, kişisel olarak bu görüşünüze katılmıyorum. Internet gibi bilginin çok hızlı eskiye bildiği bir ortamda, geriye dönük atıfta bulunmak hoş bir detay. Okuyucu yormadan güzel bir bağlantı kurulmuş.
İki şeyi unutmayalım;
- Bir gelişmenin nereden başladığını bilemezsek, nereye gideceğini anlamamız zor olur.
- Herkesin aynı bilgi seviyesinde olduğunu düşünmeyelim. Siz belki Radeon 9700'den beri AMD'yi takip ediyorsunuzdur ama ilk defa bu yazı ile AMD GPU mimarisine ilgi duymaya başlayan veya bu alanda ilk defa böyle yazılar okuyanlar da olabilir.
@sahafiec, yazıyı okudum evet bir kaç yerde ufak imla hatası var ama nerelerde olmuyor ki ben çalıştığım üniversitede aylarca emek harcanan tezlerde ne yazım hatalarına tanık oluyorum anlatsam sayfalara sığmaz. Bunun her gün yayınlanan haber temposunda hazırlanmış bir makale olduğunu unutmamalıyız bence.
Ayrıca bir teknoloji/donanım sevdalısı olarak yerli siteler kadar yabancıları da çok sık takip ederim. Ve bu yazıdan sonra yabancı kaynakları da araştırdım, birkaç site haricinde kimse yeni mimariye bu kadar kapsamlı değinmemişti.
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El Mukteda 7 yıl
fx57'ye çok teşekkür ederiz, çok detaylı bir makale ama bu yazıyı anlayabilecek kesim donanım düzeyinde programlama yapan insanlar. o da forumda %2 varsa iyidir.
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OverClocK1ng 7 yıl
TURK-ŞAD
Çogu yorum konuyu anlamakdan ve haberde bahsedilenlerden bi haber, bu haberi okuyan oyuncuların ilk yorumları kaç FPS verecek, 3 GTX 580 olsa ne olur, gibi konu ile alakasız yormlar gelmiş. Burada bahsedilen AMD ve INTEL in halihazırda artık işlemci ve ekran kartlarını CPU nun içersinde birleştirmiş durumda ve bunu bir adım daha öteye götürerek GPU ların yüksek hesaplama güçlerini CPU ile birleştirmeyi ve birbiri ile uyumlu çalıştırmayı hedefliyor... Şu kilit noktaya dikkat ederseniz haberin ana hatlarıyla vermek istediği mesajı daha iyi yakalayabilirsiniz..
Fusion teknolojisinin yani CPU+GPU konseptini baz alan yeni nesil işlemcileriyle AMDnin hedefi, işlemciye entegre olarak gelen yüksek performanslı grafik işlem birimlerini, paralel iş yükleri için yardımcı işlemci olarak kullanabilmek

Canım kardeşim. İyi doğru söylüyorsun da ben o konuya girmedim. Yoksa dediğin doğru. Yalnız benim yazdıklarımı takip eden, okuyan arkadaşlar bilirler ki ben GPU'nun CPU ya yardım etmesi gerektiğini, şu an piyasada bulunan GPU ların CPU lardan çok daha güçlü olduğunu ve o gücün sistemde öylece ölü olarak yattığını ve çok az kullanıldığını çooook önceden söyledim. Hatta GPU'nun artık daha fazla kullanılmaya başladığını ve Internet Videoları ve Flash donanım ivmelendirme, Video Convert, DXVA Video GPU hızlandırması gibi şeylerde kullanıldığından dolayı artık ekran kartının daha fazla işlerde kullanıldığını ve çok güçlü bir CPU almaktansa daha iyi ekran kartı almanın artık öneminin arttığını en az 6 ay önce söyledim. Hatta bundan bir kaç ay önce kendime 75$ lık işlemci ama 250$ lık ekran kartı aldım. Eğer benim düşündüğüm gibi (veya AMD'nin) GPU , CPU ya işletim sistemini de hızlandırmada daha fazla yardımcı oluyor olursa bundan sonra AMD'nin üreteceği tüm CPU'ların içerisinde GPU olacaktır. Umarım AMD dediklerini başarır da uyuyan güç GPU lar sistemde de kullanılır.

Hatta konuyla ilgili, bir konuşmada ben GPU işletim sistemini hızlandıramaz mı diye bir konu sormuştum ve ATYAY arkadaşımız da şu anki sistemle epey zor demişti. Ama AMD olayı çözmüş ve benim sorumu bir nevi cevaplamış. Düşündüğüm şeyi yapıyorlar.

Bu arada Metyu arkadaşımızın yazdıklarını da beğendim. Hepsi gözümün önünden geçti. Hakikaten güzel yazmışsın M@U , zevkle okudum...

-----------
Ekleme:

Yukarıda yazdığım "Ben zaten GPU'nun CPU ya yardım etmesi ile ilgili yazı yazmıştım" ile ilgili baktım.
Bugün ayın 17 si ve Haziran.
Ben 6 Ocakta yani bundan 5 ay 11 gün önce GPU hızlandırması ile ilgili bir takım şeyler yazmışım. Konu şurada:

donanimhaber.com/...

Yalnız ilgilenen varsa alta kadar okusun. Çünkü daha altta 2-3 tane daha cevabım var ve en altlara doğru ATYAY arkadaşımızın konuyla ilgili yorumu var.

O da bunu okuyunca bakalım ne diyecek. Onun da benim gibi çok heyecanlanacağına eminim...
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Mete Can Karahasan 7 yıl
Tabi ki işlemciye entegre grafik birimleri, merkezi işlem biriminin -CPU- bellek kontrolcüsüne erişebiliyor hatta Fusion ailesinde, önceliği CPU'ya veriyor.

Ben önceliği GPU'ya veriyor diye okumuştum, yeni Fusion işlemcileri ile alakalı bir makalede. 2 günde iki yeni açıklama olabileceğini düşünmüyorum, her ne kadar AMD yeniliklerin bayrakçısı olsa da.

Bu Anandtech incelemesinden:
Second, and most importantly, AMD can dynamically prioritize memory bandwidth between the CPU and GPU. In most cases, when both processors are heavily consuming data, the GPU is given priority over the CPU.

Bu da HotHardware:
Here's what AMD had to offer on it: "The Radeon Memory bus aggregates requests from all the Graphics and Multimedia clients and presents a well-ordered (for DRAM efficiency) stream of requests to the back end of the NorthBridge. These requests bypass any of the coherency mechanisms associated with the front-end of the Northbridge. The Radeon Memory bus is capable of making all the system memory bandwidth available to the Radeon compute Units."
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alpa07 7 yıl
amd çalesıyor aferin
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OverClocK1ng 7 yıl
Yazıdan çıkarttığım düşünceler:
AMD yapacağı şeyleri tek tek açıklamış. Her şeyde olduğu gibi kopyalayan Intel şimdi burada nasılsa tek tek anlatılmış gider aynılarını HAYVANÎ Ar-Ge bütçesi ile daha önceden yapar, AMD de aval aval bakar.
Intel 64bit mimarisini yapamamış, AMD den lisanslamıştı. Bunda da AMD yapacağı şeyi Intel'e de lisanslayabilirmiş. Intel bunu da lisanslar, sonra gider AMD den daha fazla geliştirir ve yine daha hızlı işlemci yapar. Ne de olsa adamlarda para bol. AMD de yine aval aval bakar.
Akıllanmayacak mısın AMD ?
Gidip te şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz diye anlatmasan da sonradan da senin yapacağın şeyleri senden önce yapıp senden önce çıkartmasalar olmaz mı?
Patlar mısın, çatlar mısın ?
Lisanslama kardeşim GPU üzerinde sanal belleği Intel'e.
Kimse sana tekelci diyemez. Sonuçta bu olmadan da işlemci oluyor.
Ölür müsün ?
Bak. Entegre bellek denetleyicisi yaptın, Intel de baktı sana yetişemiyor o da yaptı ve yetişti geçti. Yapmadan önce söylemesen de, adamlar çıkartana kadar seninkini daha da geliştirsen de bari geri kalmasan.
Görürsün 2 gün sonra Intel "Biz de yapıyoruz aynısını" derse şaşmam valla...
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WinteR 7 yıl
AMD'nin DirectCompute ile daha öncede yapmaya çalıştığı şeyi daha büyüterek sunuyor, çok önenmli atılımlar, ama işin önemli tarafı yazılımsal olarak da desteklenmeleri, daha profesyonel ve daha pahalı yazılımlar ancak bu desteği veriyor, yaygınlaşması uzun süre alacaktır, Amerikayı keşfetmeye gerek yok, Cuda da Stream de bekleneni veremedi. GPU yazılımdan özgür müdahale etmedikçe uzun süresi var.
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dogo argentino 7 yıl
OverClocK1ng

Yazıdan çıkarttığım düşünceler:

AMD yapacağı şeyleri tek tek açıklamış. Her şeyde olduğu gibi kopyalayan Intel şimdi burada nasılsa tek tek anlatılmış gider aynılarını HAYVANÎ Ar-Ge bütçesi ile daha önceden yapar, AMD de aval aval bakar.

Intel 64bit mimarisini yapamamış, AMD den lisanslamıştı. Bunda da AMD yapacağı şeyi Intel'e de lisanslayabilirmiş. Intel bunu da lisanslar, sonra gider AMD den daha fazla geliştirir ve yine daha hızlı işlemci yapar. Ne de olsa adamlarda para bol. AMD de yine aval aval bakar.

Akıllanmayacak mısın AMD ?

Gidip te şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz diye anlatmasan da sonradan da senin yapacağın şeyleri senden önce yapıp senden önce çıkartmasalar olmaz mı?

Patlar mısın, çatlar mısın ?

Lisanslama kardeşim GPU üzerinde sanal belleği Intel'e.
Kimse sana tekelci diyemez. Sonuçta bu olmadan da işlemci oluyor.
Ölür müsün ?

Bak. Entegre bellek denetleyicisi yaptın, Intel de baktı sana yetişemiyor o da yaptı ve yetişti geçti. Yapmadan önce söylemesen de, adamlar çıkartana kadar seninkini daha da geliştirsen de bari geri kalmasan.

Görürsün 2 gün sonra Intel "Biz de yapıyoruz aynısını" derse şaşmam valla...



CPU yada GPU üretimi tasarımıda işin içine kattığınızda haftalar yada aylar değil yıllar alan bir süreçtir.Firma kendine yıllarca süren bir plan oluşturur ve plana sadık kalır.Kimse yıllarca bir ürün için zaman ve para harcadıktan sonra planda olmayan başka bir ürün için zaman ve para harcamaz,harcayamaz.Harcaması kar değil zarar etmesene sebep olur.Kaldı ki burda bahsedilen firma dünyada işlemci üzerine markalaşmış 2 işlemci üreticisinden biri.Böyle firmaların planlarının 3-4 yıldan bile daha uzun süreli olduğuna eminim.Yani diyeceğim o ki hiç bir firma AMD nin 4-5 önceden mimari tasarımını,üretim planını,karşılaşılıcak sorunları ve bunların çözümlerini,satış stratejisini belki aklımıza bile gelmeyecek onlarca faktörü hesapladığı bir teknolojiyi alıp zırt die kopyalıyamaz da geliştiremezde.Yazılımdan bahsetmiyorum bile.İşlemci mimarisini alıp kopyalamak iphoneun klonunu yapmak kadar basit bişey değil
koskoca firmada çalışan okadar yöneticinin okadar mühendisin sizin söylediklerinizin olacağını hesaplayamaması ihtimali varmı sizce
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Solitude 7 yıl

OverClocK1ng

Yazıdan çıkarttığım düşünceler:

AMD yapacağı şeyleri tek tek açıklamış. Her şeyde olduğu gibi kopyalayan Intel şimdi burada nasılsa tek tek anlatılmış gider aynılarını HAYVANÎ Ar-Ge bütçesi ile daha önceden yapar, AMD de aval aval bakar.

Intel 64bit mimarisini yapamamış, AMD den lisanslamıştı. Bunda da AMD yapacağı şeyi Intel'e de lisanslayabilirmiş. Intel bunu da lisanslar, sonra gider AMD den daha fazla geliştirir ve yine daha hızlı işlemci yapar. Ne de olsa adamlarda para bol. AMD de yine aval aval bakar.

Akıllanmayacak mısın AMD ?

Gidip te şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz diye anlatmasan da sonradan da senin yapacağın şeyleri senden önce yapıp senden önce çıkartmasalar olmaz mı?

Patlar mısın, çatlar mısın ?

Lisanslama kardeşim GPU üzerinde sanal belleği Intel'e.
Kimse sana tekelci diyemez. Sonuçta bu olmadan da işlemci oluyor.
Ölür müsün ?

Bak. Entegre bellek denetleyicisi yaptın, Intel de baktı sana yetişemiyor o da yaptı ve yetişti geçti. Yapmadan önce söylemesen de, adamlar çıkartana kadar seninkini daha da geliştirsen de bari geri kalmasan.

Görürsün 2 gün sonra Intel "Biz de yapıyoruz aynısını" derse şaşmam valla...

Kesinlikle katılıyorum fikirlerime tercuman oldun. Ayrıca fikirleri önceden söylemese beceriksiz konumuna düşmez. Bulldozerde gördük halk arasında bir tabir vardır, fikir varda zikir yok diye, sen 5 yıldır bulldozer anlat sonra çıkarıcam de biz işlemci beklerken habire erteleme haberleri okuyalım. Karizmayı boşuna çizdirmez en azından.
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EgoisTe91 7 yıl
Adamlar gram boş durmamış amd bir türk firması olsaydı yan gelip yatardı. Yeni mimariye geçmemeleri iyi olmuş ilk önce 28nm acemiliği bi atsınlar. Bu gelişmeler daha çok iş dünyası için amd kartlar zaten çok yüksek hesaplama gücüne sahipti. Birde şu CPU'ları yok etseler süper olur. BII ve HD7XXX alcam sanırım beklemekte yarar var. Gerçi nvidia fermi mimarisi 28nm ile çok daha fazla güçlenecek mimarinin kötü yanı ısınma ve güç tüketimi nm'lik küçülme ile bunun önüne geçilcektir.
@Overlocking hocam haklısın intel kesin koplayama başlamıştır ama amd böyle birşeyi açıkladıysa güvendiği birşey vardır. Acaba işlemcileri yok etmeye mi hazırlnıyorlar gerçekten yüzyılın haberi olurdu.
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DH Misafiri 7 yıl
Bu güzel ve detaylı yazı için Fx57'ye teşekkürler. AMD bomba gibi geliyor, sanallaştırılmış bellek ve bellek kontrolcüsü üzerinden cache erişimi gibi daha pek çok detay ile AMD bu sefer oyunu sert oynayacak gibi. Saygılar
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