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AMD'nin eski nesil bazı işlemcileri, Windows 8.1'in 64-bit versiyonu ile uyumlu değil

5 yıl
1,7b
1
26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin eski nesil bazı işlemcileri, Windows 8.1'in 64-bit versiyonu ile uyumlu değil
AMD'nin bir döneme damgasını vuran bazı işlemci modelleri, Windows 8.1 ile problem yaşıyor. Microsoft tarafından da doğrulanan bilgiye göre,  güvenlik verimliliğini arttırabilmek adına Windows 8.1'den kaldırılan CMPXCHG16b komutu nedeniyle, AMD64 serisi Athlon X2 64 ve Opteron 185 serisi işlemcilerin kullanıldığı sistemlere, Windows 8.1'in 64-versiyonu malesef kurulamıyor. 
Bu işlemcilerin çalıştırdığı sisteme sahip kullanıcılar, dilerlerse Windows 8.1'in 32-bit versiyonunu kullanabilirler. Microsoft cephesi, bu değişiklikten etkilenen bilgisayar sayısının son derece az olduğunu belirtiyor. Seattle merkezli şirketin bu açıklaması, en azından mevcut durum itibariyle, konuya çözüm olacak bir güncellemenin yakın gelecekte pek mümkün olmayacağının sinyali olarak değerlendiriliyor. 

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fx57 5 yıl en beğenilen EISMANN
EISMANN

abicim bırakın amd nin eski işlemcisi win 8 çalıştırsa ne çalıştırmasa ne

yurt dışı sitler cayır cayır r9 290x inceliyor siz amd nin üretimden kalkmış işlemcilerine haber yapıyorsunuz. lansmana gittiniz taa dünyanın ucuna noldu ??

sık sık güncellenen haber sitesi diyorsunuz neyse..

su akar dh bakar..

Merhaba,

AMD henüz R9 290X'i sağlayamadı, inceleme de bundan dolayı çıkmadı.

AMD, Hawaii etkinliğinde herhangi bir kart vermemiştir, kartları daha sonra ülkelere göndermiştir. Ancak Türkiye için sorun, gümrük mevzuatından ötürü kartların çekilmesinde problemler yaşanması.

Emek harcanmış bir içeriği, asıl nedenini bilmediğiniz asılsız bir gerekçe ile karalamaya çalışmanız hakkında sadece bir sözü hatırlatmak istiyorum; "Bilgi sahibi olunmadan, fikir sahibi olunmaz."

İyi geceler.
EISMANNabicim bırakın amd nin eski işlemcisi win 8 çalıştırsa ne çalıştırmasa neyurt dışı sitler cayır cayır r9 290x inceli...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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boksit 5 yıl
O işlemciyi kullanıp 8.1 kuranlar ne içiyor aynısından istiyorum
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Onurcan91 5 yıl
Windows 7 fazlasıyla o kullanıcıların işini görecektir..
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DH Misafiri 5 yıl
amd e-450 apu hd radeon 7470m işlemci ve ekran kartım ve win 8.1 i yükledim 64 bit de denildiği gibi ekran da parazitlenme oluyor 32 biti yükledim onda da aynı sorun var catalyst in denemediğim driver ı kalmadı sonuç hep aynı oldu win 8 de sorunu çözene kadar baya bir uğraşmıştım ve başarmıştım win 8 64 bitte ama win 8.1 de olmuyor..Tamamiyle hayal kırıklığından başka bir şey değil bu durum!!!
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AMD HASTASI 044 5 yıl fx57
Ben suan amd sempron 3000+ ile msi n1996 k8mmv anakarti kullaniyorum gayet iyi
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Nokia Specialist 5 yıl AMD HASTASI 044
Eski kullanıcı adı: intel hastası


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gerbay 5 yıl
işlemci önce çıktığına, işletim sistemi sonra çıktığına göre haber başlığı şu şekilde düzeltilmeli;
Windows 8.1 in 64-bit sürümü AMD nin bazı eski işlemcilerini desteklemiyor
madem Türkçe yazıyorsunuz "versi'y'on" yerine de "sürüm" ya da "uyarlama" kelimesini kullanın bari..
problem AMD nin eski işlemcisinde gibi bir hava verecek şekilde başlık kullanıyorsunuz.. Adamlar taa kaç yıl sonra çıkacak windows 8.1 in içindeki kodları tahmin edip işlemci tasarlayamazlardı de mi..
donanımhaber bazı firmalara karşı takım fanatikleri gibi tavır takınıyor.. bu da hoş olmuyor..
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NewsTR 5 yıl
Zaten eski versiyon belirtilen işlemcilerle windows 8.1 kullanılması biraz saçma olur.
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BoltAction 5 yıl
Bizim pc nin neden goctugu anlasildi...

Ekleme: x2 260 ta problem yokmuş....:)
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Ryzen 5 yıl
eski işlemci olsu nokadar
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Python 5 yıl
Father Torque
Bu ne ya? Windows 8imi 8.1e yükselttim, ilk açılışta bir baktım ki şu sürücü uyumsuz, bu yazılım uyumsuz yardım almak ister misiniz? diye soruyor bir de. Onca programın felan bir de 8.1 uyumlu olanını ara güncelle kur şimdi. Allahtan şu donanımın uyumsuz diye bir mesaj karşılamadı beni derken al işte...

8.1 biraz sorunlu benimde başıma şöyle birşey geldi,intel i5 tabanlı hd4000 grafik birimli ulrabook kullanıyorum,harici grafik birimi amd hd7000 serisi windows 8 bana hangi uygulamalarda haricinin hangisinde dahilinin çalışacağını soruyordu,steam oyuna girerken harici çalışmıyor,dahili hd4000'den oyunu açıyordu hariciden açmaya kalkıncada d3d garip hatalar veriyordu ben sorunu çözemeyip mecbur windows 8'e geri döndüm,amd bakıyorum sürücü yok,lenovo sitesinden bakıyorum 8.1 sürücüleri var tek tek kuruyorum hayda gene aynı sorun şuan mecbur 8 kullanıyorum.
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Crimson 5 yıl
millet birbirine diz atıyor şu haber iyi bu haber kötü diye
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Skörtıl_Nimo 5 yıl
yok şu türkiyeye ne zaman geldi siz ne zaman incelediniz,yok yabancı siteler neler yapıyor siz neler yapıyosunuz,beğenmiyosan girme siteye arkadaşım seni zorlamı sokuyolar ,şu koskaca türkiyede kaç tane teknoloji sitesi var peki soruyorum varmı erdi abi gibi haber yapan?,sanki ekran kartları işlemciler bilmem neler ofiste duruyoda keyfinden incelemiyor adam,cumartesi saat 11 de haber girmiş hangi insan cumartesi saat 11 de çalışır? bunudabi düşün
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people66 5 yıl
athlon x2 6000+ 3.0 win7 de yağ gibi akıyor...
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C28_ 5 yıl
Oyun oymadıktan sonra internet için XP yerine win7 yada Win8 (başlat olmadığı için 8.1 tercih edecekler) kullanılabilir. Sonuçta Win7 yada Win8 hem sistemde gayet seri çalışıyor hemde güvenlik sorunları ve çökme derdinden kurtarıyor. Ben AMD X2 3600 denedin gayet güzel çalışıyor. Sonuçta elinde X2 6000 yada 7850BE işlemciler giriş seviye gayet güzel oyunda oynatıyor, bu işlemcileride çöpe atamazsın yerine 150 TL verip ölü yatırımda yapamazsın.
Tabi illada 8.1 kurmak zorunda değil canavar gibi Win 7 var
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gcb1903 5 yıl
Zaten o seviyede işlemci kullananlar en fazla 2 gb ramli sisteme sahiptirler 6 bit niye kursunlar. 8 gb ram varsa zaten 200 liralık ram alan 100 lira verip athlon 2 x2 250/260/270 alır.
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