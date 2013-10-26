AMD'nin eski nesil bazı işlemcileri, Windows 8.1'in 64-bit versiyonu ile uyumlu değil

AMD'nin bir döneme damgasını vuran bazı işlemci modelleri, Windows 8.1 ile problem yaşıyor. Microsoft tarafından da doğrulanan bilgiye göre, güvenlik verimliliğini arttırabilmek adına Windows 8.1'den kaldırılan CMPXCHG16b komutu nedeniyle, AMD64 serisi Athlon X2 64 ve Opteron 185 serisi işlemcilerin kullanıldığı sistemlere, Windows 8.1'in 64-versiyonu malesef kurulamıyor.

Bu işlemcilerin çalıştırdığı sisteme sahip kullanıcılar, dilerlerse Windows 8.1'in 32-bit versiyonunu kullanabilirler. Microsoft cephesi, bu değişiklikten etkilenen bilgisayar sayısının son derece az olduğunu belirtiyor. Seattle merkezli şirketin bu açıklaması, en azından mevcut durum itibariyle, konuya çözüm olacak bir güncellemenin yakın gelecekte pek mümkün olmayacağının sinyali olarak değerlendiriliyor.