AMD'nin eski nesil bazı işlemcileri, Windows 8.1'in 64-bit versiyonu ile uyumlu değil

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin bir döneme damgasını vuran bazı işlemci modelleri, Windows 8.1 ile problem yaşıyor. Microsoft tarafından da doğrulanan bilgiye göre, güvenlik verimliliğini arttırabilmek adına Windows 8.1'den kaldırılan CMPXCHG16b komutu nedeniyle, AMD64 serisi Athlon X2 64 ve Opteron 185 serisi işlemcilerin kullanıldığı sistemlere, Windows 8.1'in 64-versiyonu malesef kurulamıyor.
Bu işlemcilerin çalıştırdığı sisteme sahip kullanıcılar, dilerlerse Windows 8.1'in 32-bit versiyonunu kullanabilirler. Microsoft cephesi, bu değişiklikten etkilenen bilgisayar sayısının son derece az olduğunu belirtiyor. Seattle merkezli şirketin bu açıklaması, en azından mevcut durum itibariyle, konuya çözüm olacak bir güncellemenin yakın gelecekte pek mümkün olmayacağının sinyali olarak değerlendiriliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Merhaba,
AMD henüz R9 290X'i sağlayamadı, inceleme de bundan dolayı çıkmadı.
AMD, Hawaii etkinliğinde herhangi bir kart vermemiştir, kartları daha sonra ülkelere göndermiştir. Ancak Türkiye için sorun, gümrük mevzuatından ötürü kartların çekilmesinde problemler yaşanması.
Emek harcanmış bir içeriği, asıl nedenini bilmediğiniz asılsız bir gerekçe ile karalamaya çalışmanız hakkında sadece bir sözü hatırlatmak istiyorum; "Bilgi sahibi olunmadan, fikir sahibi olunmaz."
İyi geceler.