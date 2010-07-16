AMD'nin gelirleri ikinci çeyrekte %40 arttı

Intel'den sonra AMD de ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek dilimde güçlü bir performans sergileyen AMD, gelirlerini %40 oranında arttırmayı başararak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1.18 milyar dolar seviyesinden 1.65 milyar dolara çıkardı. Artan gelirlerle birlikte kayıplarını da minimize etmeye başlayan AMD, ikinci çeyrekte 43 milyon dolar kaybettiğini açıklarken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaybedilen 330 milyon dolar dikkate alındığında finansal yapıdaki gelişim çok daha net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre 43 milyon dolarlık kaybın arkasındaki neden olaraksa GlobalFoundries kaynaklı masraflar gösteriliyor. Sergilediği güçlü performansla Wall Street uzmanlarını da yanılatan AMD, son dönemin en iyi "çeyrek" dönemlerinden birini geçirmiş oldu.

AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer

Yeni mobil platformları, maliyet odaklı 6 çekirdekli işlemcileri ve DirectX 11 destekli ekran kartlarıyla pazar performansını arttırdığı belirtilen AMD'de, finansal sonuçlarla ilgili açıklama yapan CEO (tepe yönetici) Dirk Meyer,

"Yeni mobil platformlarımıza gelen yoğun talep ve güçlü bir yönetim, ikinci çeyrekte rekor gelir ve sağlıklı kâr marjı getirdi. İşlemci ve grafik yeteneklerimizin eşi görülmemiş kombinasyonu, müşterilerimizin rekor sayıda yeni mobil ve masaüstü platform lanse etmesiyle sonuçlandı." dedi.

Açıklanan rakamlara göre, AMD'nin kâr marjı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 seviyesinden %45'e çıkarken, bu yılın ilk çeyreği ile kıyaslandığında %47 seviyesinden %45'e geriledi. AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, açıklamasında, ikinci çeyrekte mikroişlemci müşterisi olarak Sony'nin de aralarına katıldığını ve bu gelişmenin Intel ile olan pazar payı savaşı için önemli olduğunun altını çizdi.

AMD'nin bilgi-işlem çözümleri segmentinde gelirler, ilk çeyreğe kıyasla %4, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %31 arttı. AMD'nin gelirlerindeki artışta, yeni mobil platformlar sayesinde rekor sayıda mobil işlemci ve mobil çipset satışta önemli rol oynadı. İşte AMD'nin açıkladığı detaylar; Operasyonel kazanç 128 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam ilk çeyrekte 146 milyon dolar, 2009'un aynı döneminde ise ise 167 milyon dolardı. Mikroişlemciler için ortalama satış fiyatı (ASP) ilk çeyrekle dengeli giderken, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse arttı. AMD, Computex 2010 fuarında "Ontario" ve "Llano" kod adlarını taşıyan dünyanın ilk Fusion işlemcilerini tanıttı. Fusion işlemcileri, mikroişlemci (CPU) ve grafik işlem birimi (GPU) tek bir silikonda bir araya getirdiği, benzersiz bir görsel işlem performansı ile yüksek performans/watt verimliliği sağlanacağı açıklandı. AMD işlemcili çözümler sunan üreticilere Sony de katıldı.. Acer, Dell, HP, Lenovo, Sony, ve Toshiba, AMD VISION teknolojili dizüstü bilgisayarlarını tanıttı.. VISION teknolojili dizüstü bilgisayarların sayısı, bir önceki yıla göre üç kat arttı. AMD, dünyanın ilk bulut bilgi-işlem ve hyperscale veri merkezleri için özel olarak geliştirilen sunucu platformunu lanse etti. Endüstrinin en düşük güç tüketim / çekirdekli oranlı x86 sunucu işlemcisi tanıtıldı. Acer, Dell, HP ve Supermicro, Opteron 4000 serisine adapte olarak ürün gamlarına ekleyeceklerini duyurdular. AMD mikroişlemcileri dünyanın en yüksek performanslı süper-bilgisayarlarına güç veriyor. TOP500 Süperbilgisayar listesinin zirvesinde yer alan ilk 4 sistemin üçü AMD işlemcilerinden güç alıyor. AMD, TOP500 listesinde hem CPU hem de GPU ile yer alan dünyanın tek şirketi unvanına sahip.

Grafik segmentinde gelirler ilk çeyreğe kıyasla %8, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %87 arttı. Düzenli artıi rekor GPU satışıyla elde edilirken, ortalama satış fiyatı düştü. AMD'nin grafik bölümüyle rakamlar;

Operasyonel kazanç 33 milyon dolar. İlk çeyrekte 47 milyon dolar olan bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde 17 milyon dolarlık kayıptı. Sadece üç çeyrek dilimde 16 milyondan fazla DirectX 11 destekli GPU satan AMD, ATi Radeon HD 5000 serisinin tavandan tabana modeller içeren tek DX11 ailesi olduğunu belirtiyor. Dell, yüksek performanslı iş istasyonlarında ATi FirePro serisi profesyonel grafik kartları kullanmaya başladı.



AMD içinde bulunduğumuz üçüncü çeyrekte, daha yüksek gelir elde edeceğini ve kârlılığa döneceğini tahmin ediyor.

Notlar;

Burada vereceğimiz detayların, AMD'nin ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili raporlar arasında yer almamakla birlikte konferans görüşmesindeki soru-cevap kısmından alınan bilgiler olduğu belirtiliyor.



- AMD'nin Ontario kod adını taşıyan Fusion işlemcileri, gelir elde etmek için bu yıl satışa sunulacak ancak lansman 2011 başında gerçekleştirilecek.

- Llano kod adlı Fusion işlemcilerinin çıkışı Ontario sonrasına ertelenirken, 2011'in ilk yarısında satışa sunulmuş olacaklar.

- Bulldozer mimarisi için tasarım çalışmaları bitti ancak örneklerin üreticilere satışı henüz başlamadı. Büyük sistem üreticilerinin, Bulldozer tabanlı işlemci örneklerini yılın bu yarısında almaları, yeni nesil işlemcilerin 2011'de pazara sürülmesi bekleniyor.

- 32nm üretim teknolojisine yönelik verimlilik çalışmaları, AMD'nin tahmin ettiği kadar hızlı gelişmiyor.