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AMD'nin gelirleri ikinci çeyrekte %40 arttı

AMD, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Rekor sayıda mobil işlemci satışı gerçekleştirdiğini belirten firma, kârlılığa hazırlanıyor.
8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den sonra AMD de ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek dilimde güçlü bir performans sergileyen AMD, gelirlerini %40 oranında arttırmayı başararak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1.18 milyar dolar seviyesinden 1.65 milyar dolara çıkardı. Artan gelirlerle birlikte kayıplarını da minimize etmeye başlayan AMD, ikinci çeyrekte 43 milyon dolar kaybettiğini açıklarken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaybedilen 330 milyon dolar dikkate alındığında finansal yapıdaki gelişim çok daha net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre 43 milyon dolarlık kaybın arkasındaki neden olaraksa GlobalFoundries kaynaklı masraflar gösteriliyor. Sergilediği güçlü performansla Wall Street uzmanlarını da yanılatan AMD, son dönemin en iyi "çeyrek" dönemlerinden birini geçirmiş oldu.

AMD'nin gelirleri ikinci çeyrekte %40 arttı
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AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer

Yeni mobil platformları, maliyet odaklı 6 çekirdekli işlemcileri ve DirectX 11 destekli ekran kartlarıyla pazar performansını arttırdığı belirtilen AMD'de, finansal sonuçlarla ilgili açıklama yapan CEO (tepe yönetici) Dirk Meyer,

"Yeni mobil platformlarımıza gelen yoğun talep ve güçlü bir yönetim, ikinci çeyrekte rekor gelir ve sağlıklı kâr marjı getirdi. İşlemci ve grafik yeteneklerimizin eşi görülmemiş kombinasyonu, müşterilerimizin rekor sayıda yeni mobil ve masaüstü platform lanse etmesiyle sonuçlandı." dedi.

AMD'nin gelirleri ikinci çeyrekte %40 arttı
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Açıklanan rakamlara göre, AMD'nin kâr marjı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 seviyesinden %45'e çıkarken, bu yılın ilk çeyreği ile kıyaslandığında %47 seviyesinden %45'e geriledi. AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, açıklamasında, ikinci çeyrekte mikroişlemci müşterisi olarak Sony'nin de aralarına katıldığını ve bu gelişmenin Intel ile olan pazar payı savaşı için önemli olduğunun altını çizdi.

  • AMD'nin bilgi-işlem çözümleri segmentinde gelirler, ilk çeyreğe kıyasla %4, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %31 arttı. AMD'nin gelirlerindeki artışta, yeni mobil platformlar sayesinde rekor sayıda mobil işlemci ve mobil çipset satışta önemli rol oynadı. İşte AMD'nin açıkladığı detaylar;
    • Operasyonel kazanç 128 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam ilk çeyrekte 146 milyon dolar, 2009'un aynı döneminde ise ise 167 milyon dolardı.
    • Mikroişlemciler için ortalama satış fiyatı (ASP) ilk çeyrekle dengeli giderken, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse arttı.
    • AMD, Computex 2010 fuarında "Ontario" ve "Llano" kod adlarını taşıyan dünyanın ilk Fusion işlemcilerini tanıttı. Fusion işlemcileri, mikroişlemci (CPU) ve grafik işlem birimi (GPU) tek bir silikonda bir araya getirdiği, benzersiz bir görsel işlem performansı ile yüksek performans/watt verimliliği sağlanacağı açıklandı.
    • AMD işlemcili çözümler sunan üreticilere Sony de katıldı.. Acer, Dell, HP, Lenovo, Sony, ve Toshiba, AMD VISION teknolojili dizüstü bilgisayarlarını tanıttı.. VISION teknolojili dizüstü bilgisayarların sayısı, bir önceki yıla göre üç kat arttı.
    • AMD, dünyanın ilk bulut bilgi-işlem ve hyperscale veri merkezleri için özel olarak geliştirilen sunucu platformunu lanse etti. Endüstrinin en düşük güç tüketim / çekirdekli oranlı x86 sunucu işlemcisi tanıtıldı. Acer, Dell, HP ve Supermicro, Opteron 4000 serisine adapte olarak ürün gamlarına ekleyeceklerini duyurdular.
    • AMD mikroişlemcileri dünyanın en yüksek performanslı süper-bilgisayarlarına güç veriyor. TOP500 Süperbilgisayar listesinin zirvesinde yer alan ilk 4 sistemin üçü AMD işlemcilerinden güç alıyor. AMD, TOP500 listesinde hem CPU hem de GPU ile yer alan dünyanın tek şirketi unvanına sahip.
  • Grafik segmentinde gelirler ilk çeyreğe kıyasla %8, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %87 arttı. Düzenli artıi rekor GPU satışıyla elde edilirken, ortalama satış fiyatı düştü. AMD'nin grafik bölümüyle rakamlar;
    • Operasyonel kazanç 33 milyon dolar. İlk çeyrekte 47 milyon dolar olan bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde 17 milyon dolarlık kayıptı.
    • Sadece üç çeyrek dilimde 16 milyondan fazla DirectX 11 destekli GPU satan AMD, ATi Radeon HD 5000 serisinin tavandan tabana modeller içeren tek DX11 ailesi olduğunu belirtiyor.
    • Dell, yüksek performanslı iş istasyonlarında ATi FirePro serisi profesyonel grafik kartları kullanmaya başladı.

AMD içinde bulunduğumuz üçüncü çeyrekte, daha yüksek gelir elde edeceğini ve kârlılığa döneceğini tahmin ediyor.

Notlar;

Burada vereceğimiz detayların, AMD'nin ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili raporlar arasında yer almamakla birlikte konferans görüşmesindeki soru-cevap kısmından alınan bilgiler olduğu belirtiliyor.

- AMD'nin Ontario kod adını taşıyan Fusion işlemcileri, gelir elde etmek için bu yıl satışa sunulacak ancak lansman 2011 başında gerçekleştirilecek.
- Llano kod adlı Fusion işlemcilerinin çıkışı Ontario sonrasına ertelenirken, 2011'in ilk yarısında satışa sunulmuş olacaklar.
- Bulldozer mimarisi için tasarım çalışmaları bitti ancak örneklerin üreticilere satışı henüz başlamadı. Büyük sistem üreticilerinin, Bulldozer tabanlı işlemci örneklerini yılın bu yarısında almaları, yeni nesil işlemcilerin 2011'de pazara sürülmesi bekleniyor.
- 32nm üretim teknolojisine yönelik verimlilik çalışmaları, AMD'nin tahmin ettiği kadar hızlı gelişmiyor.


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fz18 8 yıl
tebrikler AMD
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RevivaL 8 yıl
Amd olmasa şimdiye kadar intele para yetiştiremezdik. Daha çok artış olur umarım
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SupermanPrime 8 yıl
elophidae bir üstündeki yorumu oku anlarsın neyin ne oluğunu , amd garibanın yanında diyene sitem edenler adam intele laf etmemişki lafı hemen niye oraya çekiyosunuz?
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elophidae 8 yıl
İntel tekelinin yıkılması lazım. Daha doğrusu bütün tekellerin yıkılması lazım. Eğer bir firma ki bunun adı intel, amd ya da her ne olursa olsun tekel olmamalı. Eğer amd olmasaydı şu anda celeron işlemcileri 500 dolara satardı intel.
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yonex78 8 yıl
su piyasada intelin tekelinin kırılabilmesi lazım
via gibi dünyada x86 işlemci üretmeye yetkili 3 firmadan biri neden rekabet için cesaretli olamazki keşke via da n vidia veya başka güçlü bir firma ile işbirligi yapsa piyasa hareketlense....
amd çok iyi gidiyor...
global foundriess işi de tammalansa tüm projelerini daha esnek şekilde geliştirebilir özellikle 28 nm süreci çok güzel geçecek kanımca...
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sadtneverdie 8 yıl
bunca şeye rağmen adamalr zarar ediyor çok enteresan... nvidia gecikmemiş olsa daha da zarar edeceklerdi. nvidia sonuçları açıklasın bakalım ne oalcak. intel e hiç girmiyorum bile adamalrın ar-ge bütçesi amd nin yıllık geliriyle yarışacak.
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575m 8 yıl
Sadtneverdie illa bi dengesizlik yakalıcaksın dimi..
Adamlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 büyüdük diyo daa ne yapsın..Senin rekor kıran İntel bile o kadar sıçrama yapmamıştır. Evet kayıp var diyor ama ne kaybı..Ortağı olduğu Global Foundriese olan masraflarından bahsetmiş
(Pek muhtemel yatırım da olur-kapasitesini genişleteceği ve tsmc'ye bağlı kalmamak adına kendi gpularını bir kısmını burada üreteceği biliniyor.)
Nasıl bir yatırım olduğunu düşünki %40lık büyümeye rağmen kayıp yaşatmış..Daha bunun Fusion'u var..Demekki buz dağının buz kısmını bile görmüş değiliz..Bikaç defa söyledim asıl patlama 2011de olacak diye..(Ellerinde patlamasında :0 şaka.)
Nvidia değil de İntelin çekeceği var buraya yazıyorum.
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NecroCyber-777 8 yıl
@ selcuk_tr_31
Artar tabi amd her zaman için garibanın yanında
ne kadar saçma bir yorum yapmışsın...
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575m 8 yıl
Eğer Fusion işlemcilerinin en azından bir kısmı am3 soketi desteklerse bakın o zaman kar nasıl oluyor..Bir zorunlu olarak kendinize mecbur bırakmak var bir de isteyerek ve sevdirerek tercih edilmek.. Müşteri memnuniyeti dediğimiz şey er yada geç size kar olarak geri döner.
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kenan109 8 yıl
Şu sektörde birde Via devam edebilse.Keşke IBM via'yı satın alsa:)
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KANUNI61 8 yıl

Flammable
16.07.2010 Saat: 13:48
Sevindim doğrusu ama neye bilmiyorum :D:D
ben söyleyim amd en azından israil in malı deyil ve kar etmesi ne svindim
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vidoko 8 yıl
amd artık kankamız oldu :))
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VenomS 8 yıl
vallahi fusionların bir şekilde AM3 versiyonlaını çıkarırsa AMD o zaman karını bayabir artırır gibime geliyor ( daha doğrusu benim için 785G ile yola devam etmek iyi olur :) )
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kuu1x 8 yıl
AMD iyidir, rekabet de iyidir.AMD olmasa Intel'den ne kazıklar yiyeceğiz.
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mehmetgirgin 8 yıl
helal sana amd güle güle harca paranı
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MustaTheGamer 8 yıl
Evet gerçekten iyi ki var AMD.
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