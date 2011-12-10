AMD'nin ikinci nesil FX işlemcilerİ 2012 üçüncü çeyreğinde

Birinci nesil FX işlemci ailesini Ekim ayında pazara sunan AMD, 2012'nin ikinci yarısı ile birlikte FX Next kod adını taşıyan ve Vishere olarak ta bilinen ikinci nesil Bulldozer işlemcilerini sahaya sürecek. Temel yapı olarak mevcut Bulldozer mimarisi üzerine inşa edilmekte olan yeni işlemciler Piledriver çekirdek tasarımını temel alacak ve AMD'nin açıklamalarına göre şu anki modellere göre %15'e varan oranda daha hızlı olacaklar.

Aynı zamanda güç tüketimine yönelik çeşitli optimizasyonlar sayesinde daha yüksek frekanslara çıkabilmesi beklenen yeni işlemcilerde performans artışı getirecek en büyük güncelleme olarak IPC yani döngü başına komut yeteneklerinin geliştirilecek olması gösteriliyor.

GlobalFoundries'in Dresden/Almanya'daki tesislerinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerde en hızlı modeller yine 8 çekirdekli olacak. Hatırlanacağı üzere AMD, Komodo kod adını taşıyan 10 çekirdekli işlemciler de planlamış ancak daha sonra bu planından vazgeçerek 8 çekirdekli modellere yoğunlaşmıştı.

İkinci nesil Bulldozer FX işlemciler Soket AM3+ yapısında oldukları için geriye dönük uyumluluk sergileyecekler ve bu sayede 9 serisi anakartlarda kullanılabilecekler. Ancak diğer taraftan AMD'nin doğal USB 3.0 desteği sunan 1090FX yonga setini de piyasaya sunması bekleniyor.

Önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde çıkması beklenen Piledriver tabanlı FX Next ya da diğer ifadeyle ikinci nesil FX işlemcilerini takiben 2013 içerisinde Piledriver tasarımından %10-15 daha hızlı olacak Streamroller çekirdek tasarımının 2014'te ise Streamroller tasarımından %10-15 daha hızlı olacak Excavator tasarımlarının sunulması ve tabi bu süreçte yeni üretim teknolojilerine de adapte olunması bekleniyor.