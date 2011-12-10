AMD'nin ikinci nesil FX işlemcilerİ 2012 üçüncü çeyreğinde

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Birinci nesil FX işlemci ailesini Ekim ayında pazara sunan AMD, 2012'nin ikinci yarısı ile birlikte FX Next kod adını taşıyan ve Vishere olarak ta bilinen ikinci nesil Bulldozer işlemcilerini sahaya sürecek. Temel yapı olarak mevcut Bulldozer mimarisi üzerine inşa edilmekte olan yeni işlemciler Piledriver çekirdek tasarımını temel alacak ve AMD'nin açıklamalarına göre şu anki modellere göre %15'e varan oranda daha hızlı olacaklar.
Aynı zamanda güç tüketimine yönelik çeşitli optimizasyonlar sayesinde daha yüksek frekanslara çıkabilmesi beklenen yeni işlemcilerde performans artışı getirecek en büyük güncelleme olarak IPC yani döngü başına komut yeteneklerinin geliştirilecek olması gösteriliyor.
GlobalFoundries'in Dresden/Almanya'daki tesislerinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerde en hızlı modeller yine 8 çekirdekli olacak. Hatırlanacağı üzere AMD, Komodo kod adını taşıyan 10 çekirdekli işlemciler de planlamış ancak daha sonra bu planından vazgeçerek 8 çekirdekli modellere yoğunlaşmıştı.
İkinci nesil Bulldozer FX işlemciler Soket AM3+ yapısında oldukları için geriye dönük uyumluluk sergileyecekler ve bu sayede 9 serisi anakartlarda kullanılabilecekler. Ancak diğer taraftan AMD'nin doğal USB 3.0 desteği sunan 1090FX yonga setini de piyasaya sunması bekleniyor.
Önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde çıkması beklenen Piledriver tabanlı FX Next ya da diğer ifadeyle ikinci nesil FX işlemcilerini takiben 2013 içerisinde Piledriver tasarımından %10-15 daha hızlı olacak Streamroller çekirdek tasarımının 2014'te ise Streamroller tasarımından %10-15 daha hızlı olacak Excavator tasarımlarının sunulması ve tabi bu süreçte yeni üretim teknolojilerine de adapte olunması bekleniyor.
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Salt üretim maliyeti açısından bakarsanız Phenom IIlerin hepsinden daha düşük üretim maliyetleri var. Ben hala fiyat indirimi yapabilecek aralıkları olduğuna inanıyorum. Ama yeni çıkmış bi üründe fiyat indirimi zaten insanlardaki kötü algıyı daha da kötü hale getirir.
Diğer taraftan mesela FX4100 120$ fiyatı Phenom ii x4 955 ile aynı iken, üretim maliyeti onun çok çok altında, 2 çekirdekli X2 den biraz fazla. Buna tutup 90$ gibi bi fiyata yerleştirseler, f/p oranı bi anda işleri tersine çevirmiş olur.
Benzeri şekilde 8150'nin de üretim maliyeti x6 dan daha düşük. Satış fiyatını 2500lere göre çok daha uygun bi yere indirirlerse yine çok çok büyük bi f/p kavuşmuş olacak.
IB lerin çıkma zmanına denk geliyor yenilerin çıkış tarihi, bu çok çok kötü. Ya çok daha önce çıkmalı, yada performansı çok daha yukarılara taşımalı. Bu ikisi de aynı anda olmayacağı için şimdilik görünüm bence kötü. IB lerin mimari iyileştirmeleri çok iyi ve kaç zmandır söylediğim gibi SB lerden en az %10-20 arası CPU gücünde artış olucak. Burda şu var, fiyatlandırmayı nasıl yapacakları ve kullanıcıların çarpan kilitsiz K modellerine mi direk yöneleceği, yoksa kilitli olsa bile "hmm bu 4ghz lik i5 2500k ile neredeyse aynı performans ben bunu alayım oc faln hiç uğraşmıyım" mı diyecek. SB lerinde üretimden ne zman kalkacağı, fiyat indirimine gidilip gidilemeyeceği de önemli. SB ler üretimten kalkmadan i5 2500k mesela 180$ gibi fiyatlara inse mesela ortalığı kavurur. Yeni IB ler eğer fiyat olarak şimdiki BD ler ile rekabetçi fiyatta olursa veya kilitli olanlar bile oc li Bdlerden belirgin bi üstünlğü olrsa AMD yine kötü duruma girebilir.
Piledriver %15 perf %5 civarlarında da win8 etkisi olsa, %20 performans hiç de yabana atılır bi perf değil. Beklediğiniz %80 %100 gibi daha ileride olması ise yanlış bakıyorsunuz. Yeterince yazılım desteği olmadan şimdiki BD yapısı çok çok hızlı bi şekilde gelişemez. İşlemcinin Front-end kısmındaki iyileştirmeler çoğunlukla performans artışı getirecek olan değişiklikler. Hiçbişey geçmişteki gibi değil çünkü, ilk Athlonların çıktığı zmanki gibi değil. İşin yazılım kısmı o zmandan beri çok çok fazla değişti. Geçmişte ne paralel kod yazmak şimdiki kadar önemliydi nede mimariler arasındaki farkdan dolayı farklı kod yazma ihtiyacı bu kadar belirgin şekilde açığa çıkıyordu.
O yüzden piledriver şimdiki BD den %20 performans artışı koya bunu da uygun fiyatla verebilirse ne ala. Önce bi sağlam durabilsin de AMD, sonrasında beklenilen Inteli altust etmek için ondan %bilmem kaç daha ileri gelmek için çabalar hale gelebilsin.