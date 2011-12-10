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AMD'nin ikinci nesil FX işlemcilerİ 2012 üçüncü çeyreğinde

7 yıl
20,5b
1
29
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Birinci nesil FX işlemci ailesini Ekim ayında pazara sunan AMD, 2012'nin ikinci yarısı ile birlikte FX Next kod adını taşıyan ve Vishere olarak ta bilinen ikinci nesil Bulldozer işlemcilerini sahaya sürecek. Temel yapı olarak mevcut Bulldozer mimarisi üzerine inşa edilmekte olan yeni işlemciler Piledriver çekirdek tasarımını temel alacak ve  AMD'nin açıklamalarına göre şu anki modellere göre  %15'e varan oranda daha hızlı olacaklar.
Aynı zamanda güç tüketimine yönelik çeşitli optimizasyonlar sayesinde daha yüksek frekanslara çıkabilmesi beklenen yeni işlemcilerde performans artışı getirecek en büyük güncelleme olarak IPC yani döngü başına komut yeteneklerinin geliştirilecek olması gösteriliyor.
GlobalFoundries'in Dresden/Almanya'daki tesislerinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerde en hızlı modeller yine 8 çekirdekli olacak. Hatırlanacağı üzere AMD, Komodo kod adını taşıyan 10 çekirdekli işlemciler de planlamış ancak daha sonra bu planından vazgeçerek 8 çekirdekli modellere yoğunlaşmıştı.
İkinci nesil Bulldozer FX işlemciler Soket AM3+ yapısında oldukları için geriye dönük uyumluluk sergileyecekler ve bu sayede 9 serisi anakartlarda kullanılabilecekler. Ancak diğer taraftan AMD'nin doğal USB 3.0 desteği sunan 1090FX yonga setini de piyasaya sunması bekleniyor.
Önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde çıkması beklenen Piledriver tabanlı FX Next ya da diğer ifadeyle ikinci nesil FX işlemcilerini takiben 2013 içerisinde Piledriver tasarımından %10-15 daha hızlı olacak Streamroller çekirdek tasarımının 2014'te ise Streamroller tasarımından %10-15 daha hızlı olacak Excavator tasarımlarının sunulması ve tabi bu süreçte yeni üretim teknolojilerine de adapte olunması bekleniyor.  

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DISTURBED 7 yıl
%15 ile bu iş olmaz be amd ..
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Rubisco 7 yıl en beğenilen
Ne kadar satıcaksınız diyosunuz da yurtdışında perakendecilerin en azından bi kısmı kendilerine mal gelir gelmez satıldığını bittiğini söylüyolar. Öyle 1 2 tane mağza faln da değil. Şaşırtabilir ama satış açısından hepten kötü değil durumu.

Salt üretim maliyeti açısından bakarsanız Phenom IIlerin hepsinden daha düşük üretim maliyetleri var. Ben hala fiyat indirimi yapabilecek aralıkları olduğuna inanıyorum. Ama yeni çıkmış bi üründe fiyat indirimi zaten insanlardaki kötü algıyı daha da kötü hale getirir.

Diğer taraftan mesela FX4100 120$ fiyatı Phenom ii x4 955 ile aynı iken, üretim maliyeti onun çok çok altında, 2 çekirdekli X2 den biraz fazla. Buna tutup 90$ gibi bi fiyata yerleştirseler, f/p oranı bi anda işleri tersine çevirmiş olur.

Benzeri şekilde 8150'nin de üretim maliyeti x6 dan daha düşük. Satış fiyatını 2500lere göre çok daha uygun bi yere indirirlerse yine çok çok büyük bi f/p kavuşmuş olacak.

IB lerin çıkma zmanına denk geliyor yenilerin çıkış tarihi, bu çok çok kötü. Ya çok daha önce çıkmalı, yada performansı çok daha yukarılara taşımalı. Bu ikisi de aynı anda olmayacağı için şimdilik görünüm bence kötü. IB lerin mimari iyileştirmeleri çok iyi ve kaç zmandır söylediğim gibi SB lerden en az %10-20 arası CPU gücünde artış olucak. Burda şu var, fiyatlandırmayı nasıl yapacakları ve kullanıcıların çarpan kilitsiz K modellerine mi direk yöneleceği, yoksa kilitli olsa bile "hmm bu 4ghz lik i5 2500k ile neredeyse aynı performans ben bunu alayım oc faln hiç uğraşmıyım" mı diyecek. SB lerinde üretimden ne zman kalkacağı, fiyat indirimine gidilip gidilemeyeceği de önemli. SB ler üretimten kalkmadan i5 2500k mesela 180$ gibi fiyatlara inse mesela ortalığı kavurur. Yeni IB ler eğer fiyat olarak şimdiki BD ler ile rekabetçi fiyatta olursa veya kilitli olanlar bile oc li Bdlerden belirgin bi üstünlğü olrsa AMD yine kötü duruma girebilir.

Piledriver %15 perf %5 civarlarında da win8 etkisi olsa, %20 performans hiç de yabana atılır bi perf değil. Beklediğiniz %80 %100 gibi daha ileride olması ise yanlış bakıyorsunuz. Yeterince yazılım desteği olmadan şimdiki BD yapısı çok çok hızlı bi şekilde gelişemez. İşlemcinin Front-end kısmındaki iyileştirmeler çoğunlukla performans artışı getirecek olan değişiklikler. Hiçbişey geçmişteki gibi değil çünkü, ilk Athlonların çıktığı zmanki gibi değil. İşin yazılım kısmı o zmandan beri çok çok fazla değişti. Geçmişte ne paralel kod yazmak şimdiki kadar önemliydi nede mimariler arasındaki farkdan dolayı farklı kod yazma ihtiyacı bu kadar belirgin şekilde açığa çıkıyordu.

O yüzden piledriver şimdiki BD den %20 performans artışı koya bunu da uygun fiyatla verebilirse ne ala. Önce bi sağlam durabilsin de AMD, sonrasında beklenilen Inteli altust etmek için ondan %bilmem kaç daha ileri gelmek için çabalar hale gelebilsin.
Ne kadar satıcaksınız diyosunuz da yurtdışında perakendecilerin en azından bi kısmı kendilerine mal gelir gelmez satıldığını bittiğini söylüyolar. Öyle 1 2 ta...
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crtasus 7 yıl
amd ile intel arasındaki en büyük fark :
İkinci nesil Bulldozer FX işlemciler Soket AM3+ yapısında oldukları için geriye dönük uyumluluk sergileyecekler ve bu sayede 9 serisi anakartlarda kullanılabilecekler.
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DH Misafiri 7 yıl
Amd nin yerinde olsam 7000 serisi radeon¨ları Liano platformuna entegre ederdim
28 nm olduğu için bu daha kolay olurdu
Ama gpu satışları biraz etkilenebilirde
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DH Misafiri 7 yıl
Kesin 8 ay ertelerler!
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m_esref 7 yıl
bu gün intel işlemcileride rahatça alabiliyorsanız amd saysesindedir
rekabetsiz bir oartamın zararı tüketiciyedir, ayrıca ben 8450 3 çekirdekli işlemci kullanıyorum. aldığım paraya 2 çekirdek bir intel alamazdım. çok mu yavaş kesinlikle hayır enerji tüketimi çok değil benim gibi ev kullanıcıları için fazladan ne gerekli bilmiyorum. ihtiyaç olmadan harcanan para sadece zarardır bence
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KANUNI61 7 yıl
kimse bişey beklemez kardeşim bir önceki model işlemcisine gecilen bir işlemciyi kim nicin alsın buldozer yalan oldu 2+2=4 amd cuvalladı hemde ciddi bir şekilde
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Mutlu Dal 7 yıl
Rekabet olmadıkça zarar bize.
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Adoniss 7 yıl
Hala AMD'yi yerden yere vuranlar şurayı bir okusun;

forum.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
selamlar...
bırakın bu 3. çeyrek 5. çeyrek heyy amd sen önce tr ye fx 8xxx serılerını getır ve başarısız distributorlerini incele sen zamanında işlemciyi çıkarmadığın gibi tedariğindede sorun yaşıyorsun..
intel aynı gün tr de satışda amd halen yok allahtan exreme işlemci yapmadı belki 2 sene sonra gelirdi tr ye distributorler ise sordugumuzda inşallah gelcek masallah gelcek havasında müşteri oyalama taktiklerinde çözüm üreten yok.
her capta işte bu böyledir söyle açıklıyım :
ülkeler liderlerinin büyüklüğü kadar ilerler
şirketlerde yöneticilerinin büyüklüğü ve geleceği görmesi ile ilerler
yukarıdaki sözler benim kendi düşüncemin ürünü amd ye büyük yönetici beyin takımı şart.
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scorpıonkıng 7 yıl
Herseyden önce bence doların biraz düşmesi lazım 1.85 ne demek :(
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müntekim 7 yıl
Amd için neredeyse arm üretecek diye haberler çıkıyo oysaki o piyasa kurtlar sofrası resmen, tek çıkış yolu uygun fiyata notebook sattırmakki.
Bırak hadi Türkiyede yok ama henüz A8 3850 kullanan notebook global pazarda bile yok,.A8 3850 bariz bir şekilde i7 740QM geçebiliyorki , fusionlar için ilk söylenenler ısı problemi olmadığıydı halbuki i7 li bir notebook fanı ile cidden yağsız kızartma yapılabilir.
Ayrıca intel yeni nesil i5/i7 ler ile opengl 3.0 desteği sağlamaya başladı, intelden yüksek grafik performansı beklemiyorum ama teknolojik olarak çok eski, fusion alınca elinizde opengl 4.0 destekli ekran kartınızda oluyor.
Fusion A serisi uygun fiyattan satılsa peynir ekmek gibi gider bence.
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Rubisco 7 yıl müntekim
müntekim

Amd için neredeyse arm üretecek diye haberler çıkıyo oysaki o piyasa kurtlar sofrası resmen, tek çıkış yolu uygun fiyata notebook sattırmakki.

Bırak hadi Türkiyede yok ama henüz A8 3850 kullanan notebook global pazarda bile yok,.A8 3850 bariz bir şekilde i7 740QM geçebiliyorki , fusionlar için ilk söylenenler ısı problemi olmadığıydı halbuki i7 li bir notebook fanı ile cidden yağsız kızartma yapılabilir.

Ayrıca intel yeni nesil i5/i7 ler ile opengl 3.0 desteği sağlamaya başladı, intelden yüksek grafik performansı beklemiyorum ama teknolojik olarak çok eski, fusion alınca elinizde opengl 4.0 destekli ekran kartınızda oluyor.

Fusion A serisi uygun fiyattan satılsa peynir ekmek gibi gider bence.


Mobil Lianolar var A8 3500m 35w tdp var, çok güzel notebook çıkıyo bunlardan. Güç kullanımı açısından çok iyiler, grafik performansı i5 2520m + gt 525 temelli intel sistemlerden performansı 3 aşa 5 yukarı aynı gibi geçtiği yerler faln da var. Sistemin boşta 10w full yükte 42w gibi güç harcadığını gösteren testler okudum. Yurt dışında 500$ civarına sanırım A8 3500m 6 gb ramlı faln notebooklar,750$ civarına A8 3500m +8ram + 6750 var crossfire ile baya bi yüksek kapasiteye kavuşuyor alet. Yaygınlaşırsa ve tüketici yönelirse baya bi AMD nin işine gelir.

Bide diğer taraftan aynı işi yapma vs. batarya kullanımı testleri var, AMD acayip bi şekilde verimli kullanıyor enerjiyi.

en.inpai.com.cn/...
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DemirAtlı 7 yıl
intel 2012 ortalarında çoktan ivy bridgeleri çıkartmış olacak, tik-tak döngüsü işlerken amd evet nerede kalmıştık diye sahaya geri dönecek ama işler umduğu gibi gidecekmi bakalım...
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arseniCem 7 yıl
düşüncemi eksik belirtmişim. 4 çekirdek düzeyince yakalayabilse
yoksa 8150 performans olarak gerçekten iyi işler çıkartıyor.
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