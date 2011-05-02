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AMD'nin masaüstü Fusion işlemcileri için hazırladığı en hızlı entegre grafik birimi; Radeon HD 6550

8 yıl
64b
1
23
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Netbook'lar başta olmak üzere giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar ve Mini-ITX anakartlar için hazırladığı Brazos kod adlı Fusion platformunu Ocak ayında pazara sunan ve ilk çeyrek sonunda üç milyon adet gibi dikkat çekici bir satış rakamına ulaşan AMD, yaz aylarıyla birlikte daha yüksek performanslı Fusion işlemcilerini pazara sunacak.

Bobcat mimarisini kullanan Brazos platformundan farklı olarak güncellenmiş Phenom II mimarisini (kod adı Husky) kullanan Fusion işlemcilerinin yer aldığı Lynx platformu, entegre grafik performansı en yüksek işlemci ailesine (LIano) ev sahipliği yacapacak gibi görünüyor zira AMD'nin iddiasına göre üst seviye Fusion işlemcilerindeki entegre grafik birimi, Intel'in Sandy Bridge işlemcilerinde kullandığı entegre grafik tasarımı ile kıyaslandığında %300+ seviyesinde daha yüksek grafik performansı sunabilecek. Intel'in iki jenerasyon eski grafik birimi kullandığını öne süren AMD'nin masaüstü Fusion işlemcilerinde kullandığı en gelişmiş entegre grafik birimi olan Radeon HD 6550'nin teknik özelliklerine yakından bakıyoruz.

Elimize ulaşan resmi dökümanlara göre Radeon HD 6550 entegre grafik birimi, yeni nesil Fusion işlemci ailesinin en hızlı iki modeli olan Fusion A8-3550 ve Fusion A8-3550P işlemcilerinde kullanılacak. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan ve ısıl güç tasarımları 100 Watt olarak açıklanan yeni işlemciler, AMD'ye göre geleneksel x86 işlemci tasarımlarından farklı bir amaca hizmet ediyor ve gelişmiş grafik birimi sayesinde kullanıcıların karşı karşıya kaldığı modern farklı iş yükleri için (özellikle grafik odaklı) yüksek performansı vaad ediyor. Peki Radeon HD 6550 IGP'si hangi özellikerle geliyor? AMD'ye göre yeni grafik birimi, pek çok oyunu kabul edilebilir seviyelerde oynatabilecek.

Radeon HD 6000 serisindeki Tessellation odaklı mimari güncellemeleri de içeren 400x paralel işlem birimine sahip Radeon HD 6550'nin çalışma frekansı ise 594MHz olarak belirlenmiş durumda. Bununla yetinmeyen AMD, Radeon HD 6550 entegre grafik biriminin, Turks GPU'sunu kullanan Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670 modelleriyle paralel olarak (Dual GPU) modunda kullanılacağını belirtiyor ve Radeon HD 6550 IGP'si ve Radeon HD 6670 kombinasyonunu Radeon HD 6690 olarak tanımlıyor.

Intel'in, 22nm Ivy Bridge işlemcileri öncesinde entegre grafik tasarımında güncelleme yapmayacağı dikkate alınırsa Radeon HD 6550 entegre grafik birimi ile AMD, bu alandaki en hızlı çözüme sahip olacak. Bu arada son bir not olarak AMD'nin yıl sona ermeden Fusion A8-3550'den daha hızlı model veya modeller sunmayı planladığını da belirtelim.


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Furkan! 8 yıl en beğenilen
Fusıon atomu katladı neyın pesındesın ?
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Firaristt 8 yıl
@xf kesinlikle katiliyorum. Full HD film izleyen, güncel oyunlari oynamak isteyen ve çok para vermek istemeyen kullanicilar için biçilmiş kaftan bence... birçok oyunu orta ayarlarda makul bir çözünürlükte oynatabilir bana göre. Zaten ülkemizdeki kullanicilarin çoğu bilgisayardan pek anlamadiği ve kolay olmasi nedeniyle hazir pc lere yöneliyor ve aman amanda performansa ihtiyaç duyulmuyor. Umarim insanimiz biraz bilinçlenir de marka ön yargilarini unutup uygun fiyata düzgün sistem kullanirlar..(yil olmuş 2011 ama AMD hala isiniyor(muş) yahu o kaç sene önceydi...)
@xf kesinlikle katiliyorum. Full HD film izleyen, güncel oyunlari oynamak isteyen ve çok para vermek istemeyen kullanicilar için biçilmiş kaftan bence... birçok...
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Python 8 yıl
WinteR
İşlem gücü düşük, düşük olmasında ziyade Phenom II mimarisi var, 4 çekirdekde 100wattlık çok fazla artık, intel aynı işlem performansını nerdeyse yarı güç tüketiminde yapıyor. Fusion bekleneni veremedi bence, Bulldozerleri bekleyeceğim.

Haberi keske okusaydiniz.
WinteRİşlem gücü düşük, düşük olmasında ziyade Phenom II mimarisi var, 4 çekirdekde 100wattlık çok fazla artık, intel aynı işlem performansını...
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ehhalil 8 yıl
100W çok diye yaygara koparılmış ama haberin altındaki tabloda aynı işlemcilerin hem 100W hem de 65W lık versiyonlarının olduğu görünüyor. ben mi yanlış görüyorum ya da yanlış değerlendiriyorum?? aynı model işlemcinin iki farklı TDP değeri ile sunulması nedendir acep?? ikisi de aynı performansı sunmaz sanırım, aynı perf.sunsa herkes 65W lık olanı alır.. yanlış mı düşünüyorum? bilenler bilmeyenlere(bana) anlatabilirse, bilmeyenler çok memnun olur :)
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Virtue34 8 yıl
isim tam gillette den çalıntı olmuş yanlız
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DH Misafiri 8 yıl
100W laptoplar için çok fazla. Llano nun en çok tercih edileceği platform orta seviye laptoplar. Eğer güç kullanımı performanstan kaybetmeden(2 Ghz ın altına inmeden) 60W a düşüremezse AMD nin işi zor. Desktoplar içinse Llano fiyat/performans olarak çok avantajlı olsa da performansı yetersiz.
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OverClocK1ng 8 yıl
Valla ben okur okumaz çok hoşuma gitti haber. İnternet cafe var. Bilgisayarlara ben bakıyorum. Daha 3 ay önce AMD X3 435 işlemci ve HD4670 ekran kartlı 3 tane sistem topladım. Şimdi eğer bu anakartlar çok pahalı olmazsa 65$ olan 4670 ekran kartının en az yarı parası cebe kalır. Dedikleri gibi 4670 performansı verse ve 60 lira falan daha ucuz olsa ve 4Gb Ram taksak bellekler beleşe gelir.
Zaten 4670 dediğin 50 Watt falan tüketiyor.
Açıkçası ben çok çok başarılı buldum...
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korcerrah 8 yıl
erencexor
bazı arkadaşlar bu haberi neresiyle okuyor şaşıyorum ! ? :Darkadaş bu masa üzeri sistemler için GPU+CPU = 100W diyor ! yani kısacası hiç bir şey ! :]piyasada en uyduruk ekran kartı zaten tek başına 75W yiyor da HD yi bile adam gibi açamazken !ve piyasadaki standart bir CPU tek başına 100W yiyor ama onda tek başına hava gazıykenher 2si ve birde anakartla birlikte 200~250W tüketipte internete girmekten başla bir işe yaramayan onca sistem varken ! hesap kitap bilmeyenler toplama çıkarma yapmadan bu sistemleri eleştirmeleri gayet doğaldır :D

bu yoruma daha ne söylenebilirki
insanımız önce matematik öğrenmesi lazım hakikaten :)
agzına saglık
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SEO-Uzmanı 8 yıl
bazı arkadaşlar bu haberi neresiyle okuyor şaşıyorum ! ? :D
arkadaş bu masa üzeri sistemler için GPU+CPU = 100W diyor ! yani kısacası hiç bir şey ! :]
piyasada en uyduruk ekran kartı zaten tek başına 75W yiyor da HD yi bile adam gibi açamazken !
ve piyasadaki standart bir CPU tek başına 100W yiyor ama onda tek başına hava gazıyken
her 2si ve birde anakartla birlikte 200~250W tüketipte internete girmekten başla bir işe yaramayan onca sistem varken ! hesap kitap bilmeyenler toplama çıkarma yapmadan bu sistemleri eleştirmeleri gayet doğaldır :D
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ScreamAiMFire 8 yıl
Masaüstü ekran kartı olan 5550 750MHZ de 4670 gücüne yetişiyor. Eğer birazda olsa performas iyileştirilmesi yapılmışsa bu işlemciyi alarak hem dört çekirdekli bir phenoma hemde 4670e sahip oluruz. Geyet güzel. İntelin o rezalet ob lerinden bin kat iyi. 100W olmasının sebebi phenomdur. 5550 DDR5 bellekleriyle birlikte 40W tüketen bir karttır. 6670ile HCF yapıldığında 5750ye yetişebilir.
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Hobar 8 yıl
Bunun bir de max 30-40W civarında mobil verisiyonunu çıkarmaları lazım.
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manyakurt 8 yıl
4 çekirdekli bulldozer fusionları merak ediyorum bende, tablet versiyonlarını görmek isterim.
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DH Misafiri 8 yıl
Amd yi soket yenileyene kadar beklicez 2012 deniyo hadi hayırlısı
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