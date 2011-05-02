AMD'nin masaüstü Fusion işlemcileri için hazırladığı en hızlı entegre grafik birimi; Radeon HD 6550

Netbook'lar başta olmak üzere giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar ve Mini-ITX anakartlar için hazırladığı Brazos kod adlı Fusion platformunu Ocak ayında pazara sunan ve ilk çeyrek sonunda üç milyon adet gibi dikkat çekici bir satış rakamına ulaşan AMD, yaz aylarıyla birlikte daha yüksek performanslı Fusion işlemcilerini pazara sunacak.

Bobcat mimarisini kullanan Brazos platformundan farklı olarak güncellenmiş Phenom II mimarisini (kod adı Husky) kullanan Fusion işlemcilerinin yer aldığı Lynx platformu, entegre grafik performansı en yüksek işlemci ailesine (LIano) ev sahipliği yacapacak gibi görünüyor zira AMD'nin iddiasına göre üst seviye Fusion işlemcilerindeki entegre grafik birimi, Intel'in Sandy Bridge işlemcilerinde kullandığı entegre grafik tasarımı ile kıyaslandığında %300+ seviyesinde daha yüksek grafik performansı sunabilecek. Intel'in iki jenerasyon eski grafik birimi kullandığını öne süren AMD'nin masaüstü Fusion işlemcilerinde kullandığı en gelişmiş entegre grafik birimi olan Radeon HD 6550'nin teknik özelliklerine yakından bakıyoruz.

Elimize ulaşan resmi dökümanlara göre Radeon HD 6550 entegre grafik birimi, yeni nesil Fusion işlemci ailesinin en hızlı iki modeli olan Fusion A8-3550 ve Fusion A8-3550P işlemcilerinde kullanılacak. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan ve ısıl güç tasarımları 100 Watt olarak açıklanan yeni işlemciler, AMD'ye göre geleneksel x86 işlemci tasarımlarından farklı bir amaca hizmet ediyor ve gelişmiş grafik birimi sayesinde kullanıcıların karşı karşıya kaldığı modern farklı iş yükleri için (özellikle grafik odaklı) yüksek performansı vaad ediyor. Peki Radeon HD 6550 IGP'si hangi özellikerle geliyor? AMD'ye göre yeni grafik birimi, pek çok oyunu kabul edilebilir seviyelerde oynatabilecek.

Radeon HD 6000 serisindeki Tessellation odaklı mimari güncellemeleri de içeren 400x paralel işlem birimine sahip Radeon HD 6550'nin çalışma frekansı ise 594MHz olarak belirlenmiş durumda. Bununla yetinmeyen AMD, Radeon HD 6550 entegre grafik biriminin, Turks GPU'sunu kullanan Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670 modelleriyle paralel olarak (Dual GPU) modunda kullanılacağını belirtiyor ve Radeon HD 6550 IGP'si ve Radeon HD 6670 kombinasyonunu Radeon HD 6690 olarak tanımlıyor.

Intel'in, 22nm Ivy Bridge işlemcileri öncesinde entegre grafik tasarımında güncelleme yapmayacağı dikkate alınırsa Radeon HD 6550 entegre grafik birimi ile AMD, bu alandaki en hızlı çözüme sahip olacak. Bu arada son bir not olarak AMD'nin yıl sona ermeden Fusion A8-3550'den daha hızlı model veya modeller sunmayı planladığını da belirtelim.