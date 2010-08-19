AMD'nin mobil işlemci pazarındaki payı 2. çeyrekte arttı

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC, işlemci pazarının iki çeyrek sonuçlarını içeren yeni raporunu yayınladı. Hazırlanan çalışmaya göre ikinci çeyrekte %3.6 büyüyen işlemci pazarında Intel, %80.7 olan pazar payı (bir önceki çeyrekte %81 idi) ile liderliğini korurken, AMD ise payını %18.8'den %19'a çıkartmayı başardı.

AMD'nin ikinci çeyrek sonuçlarına baktığımızda özellikle mobil işlemci segmentinde kaydadeğer bir artış yaşandığını görüyoruz. İlk çeyrekte %12.1 olan mobil işlemci pazar payını ikinci çeyrekte %13.7 seviyesine çıkartan AMD'nin bu başarısında özellikle Nile platformunun etkili olduğunu söylenebilir. Mobil pazardaki önemli kazanıma rağmen masaüstü ve sunucu platformları ise AMD'nin kaybettiği alanlar oldu. Masaüstünde Intel, %0.5'lik artış ile %72.2'lik paya sahipken, sunucu pazarında ise %3.3 artışla payını %93.5'e çıkartmış durumda.

IDC'nin çalışmasına göre ikinci çeyrekte VIA'nın pazar payı ise %0.3 olarak gerçekleşti.