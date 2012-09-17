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AMD'nin tabletlere yönelik Hondo APU'su şimdilik sadece Windows 8 ile çalışacak

6 yıl
2,8b
1
32
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM mimarisini taşıyan mobil işlemcilerin hakimiyet sürdüğü tablet pazarında, Intel, Atom tabanlı Clover Trail ile yakın zamanda pazardan pay kapmayı planlıyor. AMD ise pazara Hondo adını verdiği APU ailesi ile girme hazırlıkları yapıyor.

Daha önce farklı APU çözümleriyle tablet pazarında boy gösteren AMD, istediği başarıyı elde edememişti. Hondo çözümü, firmanın en ciddi atılımı olarak değerlendiriliyor. 

Brazos-T mimarisini temel alan Hondo APU'ları düşük enerji tüketimi ve yüksek performans özelliğiyle ön plana çıkıyor. Uygulama kullanımında 2 watt, 720p video oynatımında 2.1 watt, kablosuz ağ üzerinden internete bağlanıldığında 1.6 watt seviyesinde enerji harcayan Hondo APU'ları çift Bobcat çekirdeği kullanıyor. 

Windows 8'in "Her Zaman Açık, Her Zaman Bağlı" özelliğine de destek sunacak işlemcilerde, DirectX 11, OpenCL 1.1, DirectCompute ve Full HD video oynatma gibi özellikler de sunulacak.

Ancak Hondo APU'larını ilk olarak Windows 8 tabletlerde görebileceğiz. Bir açıklama yapan AMD, Hondo APU'sunun sadece Windows 8 tabletlerde kullanılacağını, ekosistemin üreticilere yeterli fırsatı sunduğu için böyle bir karar aldıklarını ve diğer pazarlara yayılmanın gerekli olmadığını belirtirken bunun şimdilik böyle olacağını da özellikle vurguladı. Ayrıca Linux desteği için çalışmaların devam ettiği de belirtildi.

Windows 8 tabanlı tabletlerin genel pazardan yüzde 15-20 pay alacağı tahminlerine bakıldığında, AMD'nin başarılı olduğu takdirde orta-üst seviye segmentte kendisine sağlam bir yer edinebilir.

Aynı dönemde Intel'in Clover Trail işlemcisi ile rekabete girişecek olan AMD Hondo APU'su farklı olarak Linux desteği de sağlayacağı için, düşük enerji harcayan sunucular için avantaj elde edebilir. Ancak her iki üretici de tablette Android işletim sistemini tercih etmiyor. 

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2205758/amds-hondo-will-only-support-windows-8-at-launch Yorum Yaz
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Mr.Legend 6 yıl
Ne kadar fazla üretici, o kadar rekabet, o kadar da uygun fiyat.
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nurettinaz 6 yıl
Wp 8 tabler ve pda lar için oldukça sağlam geliyor. Nedeni her geçen gün daha da artan çeşitli markalarım wp li telefon üretmeye karar vermeleri ve bu haberde de olduğu gibi amd gibi grefik işlemci alanında en büyük rakibinden daha iyi ayrıca cpu olarakta göreceli olarak iyi olan bir markanın sadece wp8 lerde çalışacak bir işlemci geliştirmesi bence android ve ios platformlarını korkutmaya ve tedirgin etmeye başlamıştır diye düşünüyorum.
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abdulmusavvir 6 yıl
Çalıştığım firma iş başvurularında hem Android hem Windows bilgisini soruyor, iş bu noktada iken herkes rahat olsun, bu rekabet bitmez. Belki isteyerek android öğrenmedik ama artık androidsiz de olmuyor.
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Foxbat 6 yıl
Hondo'lu tablette MW2 oynayan adamın videosunu izledikten sonra x86 ve Win 8 ikilisinin çok iyi iş yapacağını söyleyebilirim. Batuist arkadaşımızın dediği gibi insanların aklında PC ve Windows bir bütün gibi. Çoğu kullanıcı elindeki tableti bir tür eğlence - internette gezinme aracı olarak algılıyor ama işin içine Windows 8 girince bu bakış açısı da değişecektir. Bence insanlar Win 8 tabletleri daha "Bilgisayar" olarak algılayacaktır.
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müntekim 6 yıl
aceleciburak
3X3CUT0R APular yine iş başında
Inş. amd bu sektörde dikiş tuturur.
APUlar iş başında ama haberleri 3-4 aydır adam akıllı yapılmıyor paso mobilhaber olduğu için site anca kıytırık haberleri buralarda görüyoruz ... dur bakalım eleştirmeyeceğim bir süre bakalım durum ne olacak Ekim ayında APU incelemesi görebilecekmiyiz ... Eksen bilgisayar bile Hp nin yeni AMD A10 4600M Apusunu stoklara koymuş bir test bile göremedik teknoloji sitelerinde ... bu arada HP nin makinesi için eksenbilgisayar.com/...

eğer amd olacak ise ,o paraya z585 alınır.Asıl asus n56dp yakında ülkemize gelecekmiş o alınır hakikaten.
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batkent 6 yıl
Şuanki a6 ve a8 apulardaki yakaladığı grafik başarısını tablete taşırsa çok güzel olur.
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dellino 6 yıl
AMD geç te olsa ultra taşınabilir segmentte ben de varı diyebilecek.
GPU tarafındaki tecrübesi ile bu segmentte iyi iş yapabileceğini düşünüyorum.
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dellino 6 yıl
AMD geç te olsa ultra taşınabilir segmentte ben de varım diyebilecek.
GPU tarafındaki tecrübesi ile bu segmentte iyi iş yapabileceğini düşünüyorum.
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JoeyBane 6 yıl
Enerji verimliliği muazzam.
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Batuist 6 yıl
Ancak her iki üretici de tablette Android işletim sistemini tercih etmiyor.

Dünyanın en büyük iki işlemci üreticisi neden android için işlemci üretmiyor olabilir? pazar payı bu kadar yüksek olduğu halde? Sorunun cevabı anroidde olabilir mi acaba? yada sanal makine üzerinde çalışan androidde diyelim?? artı windows8li tabletlerin genel pazardan alacağı pay haberde 15-20 olarak yazılmış ama sanırım bu editörün şahsi görüşü.. bu oran kısa vade için geçerli olabilir ama orta ve hatta özellikle uzun vadede windows tabletler çok daha yüksek pazar paylarına sahip olacaktır. çünkü piyasada yada PC sektöründe bir "windows" algısı vardır. aynı algı tabletlerede sıçrayacaktır. nasıl ki normal bir kullanıcı linux işletim sistemli bir PC almıyorsa zamanı gelcek insanlar sadece windows tabletlere yönelicek.. yani PC dünyasındaki işletim sistemi algısı aynen tablere taşınacak.. tabi bu öngörüm 10 yıllık bir zaman dilimi içerisine yayılacak bir değişimi içermektedir. 5 yıl öncede söyledim yine söyliyim bu zaman zarfı içerisinde de netbook diye birşey kalmayacak..
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Executor Arhentir 6 yıl
APu'lar yine iş başında
Inş. amd bu sektörde dikiş tuturur.
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Rubisco 6 yıl
Kıytırık Z2460 (Medfield) telefon Xolo Androidi çatr çatr çalıştırırken ondan çok çok daha ilerde olan Hondo faln mı sorun çıkartacak . Olaylara teknoloji sanki sütten çıkmış ak kaşıkmış gibi, günlük hayatın çirkinliklerinden uzakmış gibi bakarak yorum yapan o kadar çok insan var ki bu ne saflık birader demek az kalır bence.
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1963bursa 6 yıl
SystemApps, konuda bu mesaj hariç 2 mesajım var, RT karşılaştırmam ilk mesajda. Son mesajımda söylediğimi tekrar etmek istemiyorum, cevap yazan arkadaşlar başlığı biraz daha dikkatli okusunlar lütfen.
Bir insan aynı işi 2 farklı şekilde halledebiliyorsa bunun da tartışması saçma olur,işinizi görün de, androidle mi gördünüz, windowsla mı gördünüz benim için önemli değil, deneyimini aktaranlara öyle ters mesajlar yazılıyorki insanlar taraf gibi görünüyorlar, neyi kullanmak istiyorsanız onu kullanın arkadaşım, beni ırgalamaz.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Android'den keyif alarak kullanmak istiyorsanız biraz üstüne düşmeniz lazım, hepimiz insanız belli alışkanlıklarımız bizi rahat ettirebiliyor, android'e ısınamayan arkadaşlara ilk tavsiyem bu işletim sistemini 800x480 çarpanlı cihazlarda kullanmamalarıdır, yüksek çözünürlükte iyice alıştıktan sonra düşük çözünürlükler de kafa götürüyor ama ilk kullanımlar yüksek olmalı.
En az 10" tablet tavsiye ederim, windowsdaki düzeninizi dahi kurabilirsiniz. Sıradışı bir şeylerle uğraşmıyorsanız zaten belli bir zaman sonra windows yada android sizin için farketmeyecektir.
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hacı.basat 6 yıl
Çağatay, dikkat et, Suizan ediyorsun, varsayım üstünden insanlar itham edilmez, ayıp falan değil, doğrudan suçtur bu haberin ola. Kullanmama gelince özellikle AutoCAD'a hayran kaldım, hızı beni mest etti, teknik resim çizen herkese sorabilirsin Autucad WS'yi. 1.2 ghz arm işlemci, 1GB ram'de hayal gibi bir hız, başta inanamadım bile, windows sürümüyle teraziye bile gelmez. Arada dünya fark var. Belliki sen kullanmamışsın.
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