AMD'nin tabletlere yönelik Hondo APU'su şimdilik sadece Windows 8 ile çalışacak

Haber Editörü
ARM mimarisini taşıyan mobil işlemcilerin hakimiyet sürdüğü tablet pazarında, Intel, Atom tabanlı Clover Trail ile yakın zamanda pazardan pay kapmayı planlıyor. AMD ise pazara Hondo adını verdiği APU ailesi ile girme hazırlıkları yapıyor.
Daha önce farklı APU çözümleriyle tablet pazarında boy gösteren AMD, istediği başarıyı elde edememişti. Hondo çözümü, firmanın en ciddi atılımı olarak değerlendiriliyor.
Brazos-T mimarisini temel alan Hondo APU'ları düşük enerji tüketimi ve yüksek performans özelliğiyle ön plana çıkıyor. Uygulama kullanımında 2 watt, 720p video oynatımında 2.1 watt, kablosuz ağ üzerinden internete bağlanıldığında 1.6 watt seviyesinde enerji harcayan Hondo APU'ları çift Bobcat çekirdeği kullanıyor.
Windows 8'in "Her Zaman Açık, Her Zaman Bağlı" özelliğine de destek sunacak işlemcilerde, DirectX 11, OpenCL 1.1, DirectCompute ve Full HD video oynatma gibi özellikler de sunulacak.
Ancak Hondo APU'larını ilk olarak Windows 8 tabletlerde görebileceğiz. Bir açıklama yapan AMD, Hondo APU'sunun sadece Windows 8 tabletlerde kullanılacağını, ekosistemin üreticilere yeterli fırsatı sunduğu için böyle bir karar aldıklarını ve diğer pazarlara yayılmanın gerekli olmadığını belirtirken bunun şimdilik böyle olacağını da özellikle vurguladı. Ayrıca Linux desteği için çalışmaların devam ettiği de belirtildi.
Windows 8 tabanlı tabletlerin genel pazardan yüzde 15-20 pay alacağı tahminlerine bakıldığında, AMD'nin başarılı olduğu takdirde orta-üst seviye segmentte kendisine sağlam bir yer edinebilir.
Aynı dönemde Intel'in Clover Trail işlemcisi ile rekabete girişecek olan AMD Hondo APU'su farklı olarak Linux desteği de sağlayacağı için, düşük enerji harcayan sunucular için avantaj elde edebilir. Ancak her iki üretici de tablette Android işletim sistemini tercih etmiyor.
http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2205758/amds-hondo-will-only-support-windows-8-at-launch Yorum Yaz Paylaş Tweetle
eğer amd olacak ise ,o paraya z585 alınır.Asıl asus n56dp yakında ülkemize gelecekmiş o alınır hakikaten.
GPU tarafındaki tecrübesi ile bu segmentte iyi iş yapabileceğini düşünüyorum.
GPU tarafındaki tecrübesi ile bu segmentte iyi iş yapabileceğini düşünüyorum.
Dünyanın en büyük iki işlemci üreticisi neden android için işlemci üretmiyor olabilir? pazar payı bu kadar yüksek olduğu halde? Sorunun cevabı anroidde olabilir mi acaba? yada sanal makine üzerinde çalışan androidde diyelim?? artı windows8li tabletlerin genel pazardan alacağı pay haberde 15-20 olarak yazılmış ama sanırım bu editörün şahsi görüşü.. bu oran kısa vade için geçerli olabilir ama orta ve hatta özellikle uzun vadede windows tabletler çok daha yüksek pazar paylarına sahip olacaktır. çünkü piyasada yada PC sektöründe bir "windows" algısı vardır. aynı algı tabletlerede sıçrayacaktır. nasıl ki normal bir kullanıcı linux işletim sistemli bir PC almıyorsa zamanı gelcek insanlar sadece windows tabletlere yönelicek.. yani PC dünyasındaki işletim sistemi algısı aynen tablere taşınacak.. tabi bu öngörüm 10 yıllık bir zaman dilimi içerisine yayılacak bir değişimi içermektedir. 5 yıl öncede söyledim yine söyliyim bu zaman zarfı içerisinde de netbook diye birşey kalmayacak..
Bir insan aynı işi 2 farklı şekilde halledebiliyorsa bunun da tartışması saçma olur,işinizi görün de, androidle mi gördünüz, windowsla mı gördünüz benim için önemli değil, deneyimini aktaranlara öyle ters mesajlar yazılıyorki insanlar taraf gibi görünüyorlar, neyi kullanmak istiyorsanız onu kullanın arkadaşım, beni ırgalamaz.
En az 10" tablet tavsiye ederim, windowsdaki düzeninizi dahi kurabilirsiniz. Sıradışı bir şeylerle uğraşmıyorsanız zaten belli bir zaman sonra windows yada android sizin için farketmeyecektir.