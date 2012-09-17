AMD'nin tabletlere yönelik Hondo APU'su şimdilik sadece Windows 8 ile çalışacak

ARM mimarisini taşıyan mobil işlemcilerin hakimiyet sürdüğü tablet pazarında, Intel, Atom tabanlı Clover Trail ile yakın zamanda pazardan pay kapmayı planlıyor. AMD ise pazara Hondo adını verdiği APU ailesi ile girme hazırlıkları yapıyor.





Daha önce farklı APU çözümleriyle tablet pazarında boy gösteren AMD, istediği başarıyı elde edememişti. Hondo çözümü, firmanın en ciddi atılımı olarak değerlendiriliyor.





Brazos-T mimarisini temel alan Hondo APU'ları düşük enerji tüketimi ve yüksek performans özelliğiyle ön plana çıkıyor. Uygulama kullanımında 2 watt, 720p video oynatımında 2.1 watt, kablosuz ağ üzerinden internete bağlanıldığında 1.6 watt seviyesinde enerji harcayan Hondo APU'ları çift Bobcat çekirdeği kullanıyor.





Windows 8'in "Her Zaman Açık, Her Zaman Bağlı" özelliğine de destek sunacak işlemcilerde, DirectX 11, OpenCL 1.1, DirectCompute ve Full HD video oynatma gibi özellikler de sunulacak.





Ancak Hondo APU'larını ilk olarak Windows 8 tabletlerde görebileceğiz. Bir açıklama yapan AMD, Hondo APU'sunun sadece Windows 8 tabletlerde kullanılacağını, ekosistemin üreticilere yeterli fırsatı sunduğu için böyle bir karar aldıklarını ve diğer pazarlara yayılmanın gerekli olmadığını belirtirken bunun şimdilik böyle olacağını da özellikle vurguladı. Ayrıca Linux desteği için çalışmaların devam ettiği de belirtildi.





Windows 8 tabanlı tabletlerin genel pazardan yüzde 15-20 pay alacağı tahminlerine bakıldığında, AMD'nin başarılı olduğu takdirde orta-üst seviye segmentte kendisine sağlam bir yer edinebilir.





Aynı dönemde Intel'in Clover Trail işlemcisi ile rekabete girişecek olan AMD Hondo APU'su farklı olarak Linux desteği de sağlayacağı için, düşük enerji harcayan sunucular için avantaj elde edebilir. Ancak her iki üretici de tablette Android işletim sistemini tercih etmiyor.