AMD FSR 4.0 ve FSR 3.1 karşı karşıya getirildi: İşte sonuçlar

Yeni paylaşılan görüntülere dikkatlice bakarsanız, özellikle Performans Modu ile yapılan karşılaştırmalarda FSR 4'ün iyileştirmeleri açıkça görülüyor. Örneğin, Ratchet & Clank: Rift Apart oyununda, FSR 4 sayesinde bir sahnedeki yeşil şeffaf odanın içinde yer alan partiküller net bir şekilde görünürken, FSR 3.1'de bu detaylar belirgin değil ve karışık bir görselle karşılaşılıyor.
Son olarak FSR 3.1'in titreme sorunları, FSR 4 ile neredeyse tamamen giderilmiş. Merdivenler artık çok daha düzgün ve akıcı görünüyor. AMD, FSR 4.0 ve Radeon RX 9070 serisi için herhangi bir tarih paylaşmadı. Ancak son raporlar, her ikisinin de 20 Ocak'tan itibaren erişilebilir olacağını göteriyor. Ayrıca teknolojinin FSR 3.1'den farklı olarak yalnızca RX 9070 serisine özel olması bekleniyor. Kıyaslama videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz