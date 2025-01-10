AMD FSR 4.0 ve FSR 3.1 karşı karşıya getirildi: İşte sonuçlar

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Tam Boyutta Gör AMD, CES 2025 kapsamında yepyeni teknolojilerini ve ürünlerini tanıtırken, bunlardan en önemlisi Radeon RX 9070 ekran kartları ve FSR 4.0 oldu. Ancak gerçekleştirilen duyuruda bu teknolojinin FSR 3'ten ne kadar iyi olduğu veya performansına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı. Şimdi ise bu sorular yanıt bulmaya başladı. Hardware Unboxed tarafından FSR 4 ve FSR 3.1 yan yana gösterildi.

FSR 4.0 için ilk görüntüler paylaşıldı

Yeni paylaşılan görüntülere dikkatlice bakarsanız, özellikle Performans Modu ile yapılan karşılaştırmalarda FSR 4'ün iyileştirmeleri açıkça görülüyor. Örneğin, Ratchet & Clank: Rift Apart oyununda, FSR 4 sayesinde bir sahnedeki yeşil şeffaf odanın içinde yer alan partiküller net bir şekilde görünürken, FSR 3.1'de bu detaylar belirgin değil ve karışık bir görselle karşılaşılıyor.

Tam Boyutta Gör Üstelik FSR 3.1, görsellerde belirgin bir titreşim (shimmering) ve detay kaybı yaşarken, FSR 4 daha net ve kararlı bir görüntü sunuyor. Bir diğer karşılaştırmada, FSR 3.1'de karakter etrafındaki halkada tanım eksikliği ve parlamalar mevcut. FSR 4 ise daha rafine ve düzgün bir görüntü sağlıyor.

Tam Boyutta Gör FSR 4'ün en dikkat çekici gelişmelerinden biri, ghosting probleminin belirgin şekilde azaltılması. Özellikle hareketli partiküller, FSR 4 ile daha pürüzsüz ve net bir şekilde görünürken, FSR 3.1'de bu alanlarda ciddi bozulmalar mevcut. Stadyumda oturan seyirciler, FSR 4 ile daha detaylı görünürken, FSR 3.1'de bu detaylar belirgin değil.

AMD Radeon RX 9070 XT ve 9070 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı 9 sa. önce eklendi

Son olarak FSR 3.1'in titreme sorunları, FSR 4 ile neredeyse tamamen giderilmiş. Merdivenler artık çok daha düzgün ve akıcı görünüyor. AMD, FSR 4.0 ve Radeon RX 9070 serisi için herhangi bir tarih paylaşmadı. Ancak son raporlar, her ikisinin de 20 Ocak'tan itibaren erişilebilir olacağını göteriyor. Ayrıca teknolojinin FSR 3.1'den farklı olarak yalnızca RX 9070 serisine özel olması bekleniyor. Kıyaslama videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz

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