TSMC, Exynos işlemcilerinin üretimini reddetmiş olabilir: Peki ama neden?

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni nesil 3nm üretim sürecinde büyük sorunlar yaşadığı biliniyor. Bu sorunlar neticesinde Exynos 2500 işlemcisini piyasaya süremeyen şirket, Qualcomm'a yönelmek zorunda kalmıştı. Samsung'un bu sorunlar yüzünden gelecekteki amiral gemisi işlemcilerinin üretimi içinTSMC ile anlaşma yapmaya çalıştığı iddiaları ortaya çıkmıştı. Son gelen bilgiler TSMC'nin anlaşmayı reddettiğini iddia ediyor.

Teknolojik sırların çalınmasından endişe etmiş olabilir

X platformunda Jukanlosreve isimli kullanıcının iddiasına göre TSMC, Samsung'la anlaşma yapmayı reddetti. Sebebi tam olarak bilinmese de, kullanıcıya göre TSMC, üretim sürecindeki teknolojik sırlarının Samsung tarafından ele geçirilmesinden endişe duyduğu için böyle bir karar almış olabilir.

Arm, kendi çiplerini geliştirmeyi planlıyor 1 gün önce eklendi

Dolayısıyla Samsung gelecek nesil çipleri için kendi üretim teknolojilerine güvenmek durumnda kalacak. Son gelen bilgiler Samsung'un 3nm işlem düğümünde işleri rayına soktuğunu iddia ediyordu. Ancak bu üretim sürecinde Galaxy Watch Ultra için geliştirilen Exynos W1000 çipi dışında piyasaya çıkmış bir işlemci bulunmuyor.

Yakın zamanlı bir haber, Samsung'un 2026 yılı için Galaxy S26 serisinde tamamen Exynos çiplere geçiş yapmayı hedeflediğini iddia ediyordu. Samsung ayrıca 2nm işlem düğümü üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin bu çabalarının bir sonuç verip vermeyeceğini zaman gösterecek.

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