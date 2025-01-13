Tayvan'dan onay çıktı: TSMC, 2nm teknolojisini ABD'ye taşıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC, 2nm süreci için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce Arizona’da kurulacak üç tesis için ABD hükümetinden 6,6 milyar dolarlık fon sağlanmış, ilk fabrikanın ise 2025 başından itibaren 4nm üretime geçeceği paylaşılmıştı. Şimdi TSMC, 2nm için de Tayvan hükümetinin onayını almış olabilir.

30 milyar dolarlık yatırım

Tayvan Ekonomi Bakanı J.W. Kuo geçtiğimiz günlerde TSMC’nin 2 nm üretim süreci hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bilmeyenler için Taipei hükümeti, daha önce Tayvan’daki çip üretiminin yurt dışındaki tesislerden bir veya iki nesil önde olmasını şart koşuyordu. Ancak Kuo, bu politikanın artık geçerli olmadığını ve kararın TSMC'ye bırakıldığını belirtti.

Buna göre TSMC'nin Arizona'daki Fab 3 tesisinde, 10 yıl sonuna kadar 2nm çiplerin üretimine başlanması planlanıyor. Bu arada Kuo, ileri teknoloji çip üretim tesislerinin yurt dışında kurulmasının yüksek maliyetli olacağını söylüyor. Yapılan açıklamaya göre 2nm çip üretimi için gerekli ekipmanların ve altyapının Amerika'da kurulması yaklaşık 30 milyar dolarlık bir yatırıma mal olacak.

Tayvan'ın stratejik konumunu koruyacak

Bilim ve Teknoloji Bakanı Wu Cheng-wen ise TSMC'nin 2025 sonrası ABD'de 2nm çip üretimine başlayabileceğini ifade etti. Üstelik Kaohsiung tesisinde beklenenden daha erken deneme üretimlerine başlanabileceğine dair söylentiler de gündemde. Wu, Tayvan’ın küresel yarı iletken üretimindeki liderliğinin, TSMC’nin yurt dışında üretim yapması durumunda bile korunacağını vurguladı.

TSMC, 2nm ile yarı iletkenlerde yeni döneme geçiyor 1 hf. önce eklendi

Ayrıca tüm Ar-Ge faaliyetlerinin Tayvan'da kalacağının altını çizen Wu, Amerika’nın da çip tasarım teknolojileri ve fikri mülkiyet konularında lider olduğunu düşünüyor. Kısaca TSMC, 2nm genişletme planları kapsamında küresel çapta üretimi artırırken, Tayvan'ın stratejik konumunu da koruyabilmiş olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Tayvan'dan onay çıktı: TSMC, 2nm teknolojisini ABD'ye taşıyor