Tayvan'dan onay çıktı: TSMC, 2nm teknolojisini ABD'ye taşıyor

30 milyar dolarlık yatırım
Tayvan Ekonomi Bakanı J.W. Kuo geçtiğimiz günlerde TSMC’nin 2 nm üretim süreci hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bilmeyenler için Taipei hükümeti, daha önce Tayvan’daki çip üretiminin yurt dışındaki tesislerden bir veya iki nesil önde olmasını şart koşuyordu. Ancak Kuo, bu politikanın artık geçerli olmadığını ve kararın TSMC'ye bırakıldığını belirtti.
Buna göre TSMC'nin Arizona'daki Fab 3 tesisinde, 10 yıl sonuna kadar 2nm çiplerin üretimine başlanması planlanıyor. Bu arada Kuo, ileri teknoloji çip üretim tesislerinin yurt dışında kurulmasının yüksek maliyetli olacağını söylüyor. Yapılan açıklamaya göre 2nm çip üretimi için gerekli ekipmanların ve altyapının Amerika'da kurulması yaklaşık 30 milyar dolarlık bir yatırıma mal olacak.
Tayvan'ın stratejik konumunu koruyacak
Bilim ve Teknoloji Bakanı Wu Cheng-wen ise TSMC'nin 2025 sonrası ABD'de 2nm çip üretimine başlayabileceğini ifade etti. Üstelik Kaohsiung tesisinde beklenenden daha erken deneme üretimlerine başlanabileceğine dair söylentiler de gündemde. Wu, Tayvan’ın küresel yarı iletken üretimindeki liderliğinin, TSMC’nin yurt dışında üretim yapması durumunda bile korunacağını vurguladı.
Ayrıca tüm Ar-Ge faaliyetlerinin Tayvan'da kalacağının altını çizen Wu, Amerika’nın da çip tasarım teknolojileri ve fikri mülkiyet konularında lider olduğunu düşünüyor. Kısaca TSMC, 2nm genişletme planları kapsamında küresel çapta üretimi artırırken, Tayvan'ın stratejik konumunu da koruyabilmiş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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