Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tayvan'dan onay çıktı: TSMC, 2nm teknolojisini ABD'ye taşıyor

    Halihazırda 3nm çip üretim teknolojisi için tam kapasite çalışan TSMC, 2nm sürecini ABD'ye taşımayı planlıyor. Yarı iletken devi, son bilgilere göre Tayvan'ın onayını almış olabilir.
    Tayvan'dan onay çıktı: TSMC, 2nm teknolojisini ABD'ye taşıyor Tam Boyutta Gör
    Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC, 2nm süreci için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce Arizona’da kurulacak üç tesis için ABD hükümetinden 6,6 milyar dolarlık fon sağlanmış, ilk fabrikanın ise 2025 başından itibaren 4nm üretime geçeceği paylaşılmıştı. Şimdi TSMC, 2nm için de Tayvan hükümetinin onayını almış olabilir.

    30 milyar dolarlık yatırım

    Tayvan Ekonomi Bakanı J.W. Kuo geçtiğimiz günlerde TSMC’nin 2 nm üretim süreci hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bilmeyenler için Taipei hükümeti, daha önce Tayvan’daki çip üretiminin yurt dışındaki tesislerden bir veya iki nesil önde olmasını şart koşuyordu. Ancak Kuo, bu politikanın artık geçerli olmadığını ve kararın TSMC'ye bırakıldığını belirtti.

    Buna göre TSMC'nin Arizona'daki Fab 3 tesisinde, 10 yıl sonuna kadar 2nm çiplerin üretimine başlanması planlanıyor. Bu arada Kuo, ileri teknoloji çip üretim tesislerinin yurt dışında kurulmasının yüksek maliyetli olacağını söylüyor. Yapılan açıklamaya göre 2nm çip üretimi için gerekli ekipmanların ve altyapının Amerika'da kurulması yaklaşık 30 milyar dolarlık bir yatırıma mal olacak.

    Tayvan'ın stratejik konumunu koruyacak

    Bilim ve Teknoloji Bakanı Wu Cheng-wen ise TSMC'nin 2025 sonrası ABD'de 2nm çip üretimine başlayabileceğini ifade etti. Üstelik Kaohsiung tesisinde beklenenden daha erken deneme üretimlerine başlanabileceğine dair söylentiler de gündemde. Wu, Tayvan’ın küresel yarı iletken üretimindeki liderliğinin, TSMC’nin yurt dışında üretim yapması durumunda bile korunacağını vurguladı.

    Ayrıca tüm Ar-Ge faaliyetlerinin Tayvan'da kalacağının altını çizen Wu, Amerika’nın da çip tasarım teknolojileri ve fikri mülkiyet konularında lider olduğunu düşünüyor. Kısaca TSMC, 2nm genişletme planları kapsamında küresel çapta üretimi artırırken, Tayvan'ın stratejik konumunu da koruyabilmiş olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en hızlı film izleme sitesi landirenzo lpg yorum marshal lastik kimin westworld hangi platformda 1.0 ecoboost kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız