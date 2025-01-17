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    AMD, Zen 6 mimarisini TSMC 3nm sürecinde üretebilir

    Son iddialara göre AMD, gelecekteki Zen 6 mikro mimarisinde üretim süreçlerinde önemli değişiklikler yapacak. Aktarılanlara göre Zen 6’nın CCD kalıbı TSMC’nin 3nm sürecinde üretilebilir.
    AMD, Zen 6 mimarisini TSMC 3nm sürecinde üretebilir Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden AMD, gelecek yeni nesil Zen 6 mikro mimarisinde üretim süreçleri temelinde önemli değişiklikler yapabilir. Daha önce AMD hakkında doğru bilgiler paylaşan ChipHell forumundaki bilgilere göre Zen 6’nın CCD kalıbı TSMC’nin 3nm N3E sürecinde üretilebilir. Ayrıca I/O yongalarının (cIOD ve sIOD) da 4nm N4C üretim sürecinde yenileneceği ifade ediliyor.

    Zen 6 için TSMC N3E iddiası

    TSMC'nin N3E üretim süreci, mevcut N5 sürecine kıyasla yüzde 20 hız artışı, yüzde 30’dan fazla enerji tasarrufu ve yaklaşık yüzde 60 mantıksal yoğunluk artışı sunuyor. Bu süreçte EUV çift desenleme tekniği kullanılarak bu iyileştirmeler mümkün kılınıyor. Mevcut Zen 5 işlemci çekirdeklerinde kullanılan TSMC N4P ise N5’e göre sınırlı iyileştirmeler sunuyor.

    Eğer AMD, Zen 6 ile işlemci alanındaki liderliğini devam ettirmek istiyorsa TSMC’nin gelişmiş N3E üretim sürecine geçmesi en doğru tercih olacaktır. Öte yandan bir diğer dikkat çekici yeniliğin ise I/O yongalarında olacağı iddia ediliyor. AMD, bu yongaları mevcut 6nm üretim süreci yerine 4nm N4C sürecinde üretmeyi değerlendiriyor. Bu geçiş, özellikle masaüstü işlemcilerde dikkat çekici yeniliklere olanak sağlayabilir. Örneğin daha gelişmiş bir entegre GPU (muhtemelen RDNA 3.5 mimarisi), daha güçlü entegre NPU veya DDR5 bellek kontrolcülerinin daha yüksek hızlara ulaşan CUDIMM’ler için optimize edilmesi gibi avantajlar elde edilebilir.

    AMD, bilindiği gibi bir sonraki işlemci neslinde de AM5 soket ile devam edecek. Dolayısıyla PCIe cephesinde herhangi bir güncelleme öngörülmüyor. Bu platform, cIOD’un 28 adet PCIe Gen 5 hattı sunmasını sağlıyor. Ancak, işlemcinin USB arayüzünde bir güncelleme yapılabilir ve on-die bir kontrolcü sayesinde USB4 desteği eklenebilir. AMD'nin Zen 6 tabanlı işlemcilerinin 2026 sonunda çıkması bekleniyor.

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