TSMC CEO’suna göre ABD’deki çip üretim tesisi Tayvan’ın gerisinde kalacak

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Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), ABD'deki Arizona fabrikasında en son çip teknolojilerini Tayvan'dan önce kullanamayacak. Şirketin CEO'su ve Başkanı C.C. Wei, bunun nedenlerini karmaşık uyum süreçleri, yerel inşaat düzenlemeleri ve izin alma prosedürlerindeki zorluklara bağladı.

“Her adım izin gerektiriyor”

C.C. Wei, Arizona'da yeni bir fabrika inşa etmenin, Tayvan'daki süreçlere kıyasla en az iki kat daha uzun sürdüğünü belirtti. Ulusal Tayvan Üniversitesi'nde konuşan Wei, “Her adım bir izin gerektiriyor ve izin onaylandıktan sonra Tayvan'dakinden en az iki kat daha uzun sürüyor” dedi. Bu nedenle, şirketin en yeni teknolojileri Tayvan'dan önce ABD'de kullanmasının zor olduğunu ifade etti.

Tam Boyutta Gör TSMC, Apple ve Nvidia gibi devlerin kullandığı gelişmiş çiplerin başlıca üreticisi konumunda ve Arizona'da üç büyük fabrika için 65 milyar dolarlık yatırım yapıyor. TSMC, çip üretiminin çoğunun, özellikle de en gelişmiş çipler için Tayvan'da kalacağını söyledi. Bununla birlikte Wei, geçtiğimiz günlerde çeşitli zorluklara ve maliyet aşımlarına rağmen Arizona fabrikasının Tayvan'dakiyle aynı kalitede çip üreteceğinden emin olduğunu söyledi.

Çalışan eksikliği ve yüksek maliyetler

Wei, Arizona projesinin uzamasında nitelikli iş gücü eksikliği, tedarik zincirindeki boşluklar ve çip fabrikalarına yönelik düzenlemelerin eksikliğinin etkili olduğunu söyledi. Ayrıca kimyasal tedarikmaliyetlerinin ABD'de Tayvan'a göre beş kat daha yüksek olduğuna dikkat çeken Wei, sülfürik asidi Tayvan'dan Los Angeles'a gönderip oradan Arizona'ya taşıdıklarını ifade etti. Ayrıca, inşaat işçilerinin yarısını Texas'tan Arizona'ya getirdiklerini, bu durumun taşıma ve konaklama maliyetlerini artırdığını söyledi.

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ABD hükümeti, çip üretimini Asya ağırlıklı bir sektörden çıkararak coğrafi riskleri dağıtmayı hedefliyor. Bu bağlamda TSMC’nin Arizona’daki yatırımı için 6,6 milyar dolarlık bir teşvik paketi sunuldu. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, geçtiğimiz hafta TSMC'nin Arizona’da ABD’li müşterileri için gelişmiş 4 nanometre çipler üretmeye başladığını duyurarak, bunun Biden yönetiminin yarı iletken projelerindeki önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

En nihayetinde, tüm bu desteklere rağmen TSMC'nin Tayvan dışındaki operasyonlarının, özellikle de en ileri teknolojiler için, ciddi zaman ve maliyet zorluklarıyla karşı karşıya olduğu açıkça görülüyor.

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