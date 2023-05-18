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    Xiaomi imzalı MediaTek Dimensity 8200-Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri

    MediaTek, Xiaomi iş birliği ile geliştirilen Dimensity 8200-Ultra yonga setini duyurdu. Peki Snapdragon 7+ Gen 2'ye rakip olacak işlemci neler sunuyor? İşte Dimensity 8200-Ultra özellikleri.
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    Xiaomi imzalı MediaTek Dimensity 8200-Ultra tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon işlemcileri söz konusu olduğunda pazarın güçlü isimlerinden MediaTek, Dimensity ailesinin yeni üyesi Dimensity 8200-Ultra yonga setini duyurdu. Peki Xiaomi iş birliği ile geliştirilen işlemci neler sunuyor? İşte Dimensity 8200-Ultra özellikleri.

    Dimensity 8200-Ultra özellikleri

    Paylaşılan detaylara göre MediaTek Dimensity 8200-Ultra, Aralık 2021'de tanıtılan Dimensity 8200'ün güncellenmiş bir versiyonu olacak. Buna göre 4nm üretim sürecini temel alan işlemcide, dört adet Cortex A78 çekirdeği ve Cortex A55 çekirdeği bulunuyor. MediaTek'e göre Dimensity 8200-Ultra, popüler kıyaslama platformu AnTuTu'da 900.000 puanı aşan etkileyici bir performansa sahip.

    Xiaomi imzalı MediaTek Dimensity 8200-Ultra tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    MediaTek ve Xiaomi arasındaki iş birliği ise, Dimensity 8200-Ultra'nın görüntüleme yeteneklerini optimize etmek amacıyla her iki şirketin güçlü yönlerinden yararlanıyor. 

    Bildiğiniz üzere Xiaomi, Imaging Brain adlı görüntü işleme algoritması ile anlık görüntü yakalama ve gece sahneleri gibi alanlarda önemli bir başarı elde etti. Bu noktada MediaTek, Dimensity 8200-Ultra'nın Imaging Brain algoritmasının tüm potansiyelinden yararlanacağını söylüyor.

    Bunlar arasında seri çekim (Burst) modunda yüzde 235'lik hız artışına ek olarak henüz açıklanmayan 38 görüntüleme işlevi bulunuyor. Dolayısıyla yeni platform, mükemmel görüntü işleme efektleri, gelişmiş performans ve güç verimliliği ile karşımıza çıkacak diyebiliriz.

    MediaTek Dimensity 8200-Ultra'dan güç alacak ilk telefonun, Xiaomi Civi 3 olması bekleniyor. Konu hakkında yapılan açıklamada ise MediaTek Kablosuz İletişim İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Chen Junhong, ''Civi 3'ün şık tasarımı, etkileyici performansı ve olağanüstü görüntüleme yetenekleriyle tüketicileri şaşırtacağını'' söyledi.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 6 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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