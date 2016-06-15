AMD'nin yeni Zen tabanlı en üst seviye sunucu işlemcisi 64 izlek birimine sahip

AMD'nin yeni Zen mimarisiyle ilgiliyle ilgili bilgiler gelmeye devam ederken, bu kez mimariye sahip bir işlemcinin bilgileri internete sızdı. 32 çekirdekli Zen mimarili işlemci 64 izlek birimine ve 64MB L3 ön bellek boyutuna sahip.

Naples kod adına sahip yeni Zen mimarili işlemcinin her çekirdeği kendine özel olarak 512KB ön belleği barındırıyor. Bir Zen çekirdekleri kümesinin 8MB L3 ön belleği paylaştığı işlemci toplamda 64MB L3 ön bellek boyutuna ulaşıyor. GlobalFoundries tarafından 14nm FinFET süreciyle üretilen işlemci 16 çekirdekli bir versiyona da sahip. 8 bağımsız bellek kanalına sahip olan Naples 128 adete kadar 3. nesil PCIe yoluna sahip. Bu yeni işlemciyi oldukça hızlı NVMO bellek kontrolcüleri ve sürücülerini destekler konuma getirirken, Naples'in 32 adet SATA ve NVMe sürücüsünü desteklediğini söylemekte yarar var.

Yüksek hızlı 16 x 10GbE ağ desteğine de sahip olan Naples işlemcisi sunucularda SP3 LGA soketine konumlandırılıyor. 35W'dan 180W'a kadar olan aralıkta TDP değerine sahip 2,4,16 ve 32 çekirdekli Zen mimarili sunucu işlemcilerinin 2016 sonu, 2017 yılı gibi piyasada yer alması bekleniyor.

http://www.fudzilla.com/news/processors/40888-amd-naples-zen-has-32-cores&date=613