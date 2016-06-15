Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin yeni Zen tabanlı en üst seviye sunucu işlemcisi 64 izlek birimine sahip

AMD'nin yeni Zen mimarisini kullanan işlemcilerine ait bilgiler netleşmeye başladı. Naples kod adına en üst seviye sahip sunucu işlemcisi 32 çekirdeğe ve 64 izlek birimine sahip. Detaylar haberimizde.
2 yıl
7,6b
1
15
İşlemci
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
AMD'nin yeni Zen tabanlı en üst seviye sunucu işlemcisi 64 izlek birimine sahip
AMD'nin yeni Zen mimarisiyle ilgiliyle ilgili bilgiler gelmeye devam ederken, bu kez mimariye sahip bir işlemcinin bilgileri internete sızdı. 32 çekirdekli Zen mimarili işlemci 64 izlek birimine ve 64MB L3 ön bellek boyutuna sahip.
Naples kod adına sahip yeni Zen mimarili işlemcinin her çekirdeği kendine özel olarak 512KB ön belleği barındırıyor. Bir Zen çekirdekleri kümesinin 8MB L3 ön belleği paylaştığı işlemci toplamda 64MB L3 ön bellek boyutuna ulaşıyor. GlobalFoundries tarafından 14nm FinFET süreciyle üretilen işlemci 16 çekirdekli bir versiyona da sahip. 8 bağımsız bellek kanalına sahip olan Naples 128 adete kadar 3. nesil PCIe yoluna sahip. Bu yeni işlemciyi oldukça hızlı NVMO bellek kontrolcüleri ve sürücülerini destekler konuma getirirken, Naples'in 32 adet SATA ve NVMe sürücüsünü desteklediğini söylemekte yarar var.
Yüksek hızlı 16 x 10GbE ağ desteğine de sahip olan Naples işlemcisi sunucularda SP3 LGA soketine konumlandırılıyor. 35W'dan 180W'a kadar olan aralıkta TDP değerine sahip 2,4,16 ve 32 çekirdekli Zen mimarili sunucu işlemcilerinin 2016 sonu, 2017 yılı gibi piyasada yer alması bekleniyor.

http://www.fudzilla.com/news/processors/40888-amd-naples-zen-has-32-cores&date=613 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkexecuter 2 yıl en beğenilen
Umarım AMD bu yeni ZEN mimarisi ile beklenen (yada umulan desem daha doğru) performs değerlerine ulaşır. Zira intel monarşisi herkesin yeterince canını sıkmış durumda.
Umarım AMD bu yeni ZEN mimarisi ile beklenen (yada umulan desem daha doğru) performs değerlerine ulaşır. Zira intel monarşisi herkesin yeterince canını sıkmış d...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vjdrsjejv 2 yıl smart1978
smart1978
Bu ne ya " izlek "
Dogru ceviri yapsaniza ...
tr.wikipedia.org/...

Genelde hep izleği kullanıyorlar.
smart1978Bu ne ya " izlek "Dogru ceviri yapsaniza ...tr.wikipedia.org/...Genelde hep izleği kullanıyor...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IUnknown 2 yıl

izlek turk dil kurumuna göre keçi yolu patika demek. thread e izlek demek kimin aklına geldiyse bir daha aklına bişey gelmesin.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IUnknown 2 yıl

izlek turk dil kurumuna göre keçi yolu patika demek. thread e izlek demek kimin aklına geldiyse bir daha aklına bişey gelmesin.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Interceptor_0000 2 yıl
180 watt oldukça düşük bir değer gerçekten. intel in 24 çekirdekli işlemcisi 165 watt tdp'ye sahip. 32 çekirdek ve 180 watt gerçekten iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 yıl
Izlek nedir?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 2 yıl
Intelin 7 bin dolarlık işlemcisi 24 çekirdek ve 48 izlekle geliyor. Kas gücü bunda daha iyi olacak gibi. Performansta ve dahasi fiyatta da memnun ederse güzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trolenyum 2 yıl
180 watt nedir arkadaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
der_Kaiser 2 yıl
2 gün önceki haberi daha yeni veriyorsunuz.
Ama Intel ya da Apple haberi olsa anında verirdiniz.
Bukadar taraflı olmayın lütfen.
Şanslıyım ki biraz ingilizce biliyorum ve wccftech, fudzilla gibi sitelerden haber okuyabiliyorum.
Peki ingilizce bilmeyen arkadaşalarımız ne yapsın?
Onların bu haberleri 2 gün sonra okumaları haksızlık değil mi?
Apple, Intel ayrıcalığı mı yapmaya çalışıyorsunuz?
Siz bir teknoloji haberleri sitesisiniz ve teknolojiyle ilgili haberleri firma/marka ayrımı yapmadan en kısa sürede ziyaretçilerinize ulaştırmanız gerekir diye düşünüyorum.
Yoksa yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 2 yıl
32 çekirdekle en güçlü sunucu işlemcisi rahat olur
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 2 yıl
AMD bu sene
Bi sayı bulup gelicem an........ağlatacam.

Modundan çıkmaz....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 2 yıl Patren
Daha bunun zeppelin apusu var bide hsa kullanan,Amd çıkarsa da artık piyasaya,bi canlılık gelse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Bu ne ya " izlek "
Dogru ceviri yapsaniza ...
tr.wikipedia.org/...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vjdrsjejv 2 yıl smart1978
smart1978
Bu ne ya " izlek "
Dogru ceviri yapsaniza ...
tr.wikipedia.org/...

Genelde hep izleği kullanıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 2 yıl
Habere göre en yükseği 180 watt TDP'ye sahipmiş ve 32 çekirdek olandır muhtemelen. O zaman epey güzel şeylerin geldiğini düşünmek mümkün gibi. Umarım vadettikleri şeyler gerçekleşir. Alıp alamayacağımı bilmiyorum ama artık yeni işlemcileri görmek için sabırsızlanıyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkexecuter 2 yıl en beğenilen
Umarım AMD bu yeni ZEN mimarisi ile beklenen (yada umulan desem daha doğru) performs değerlerine ulaşır. Zira intel monarşisi herkesin yeterince canını sıkmış durumda.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7593 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, zen ve
8 etiket daha naples amd zen server cpu sunucu işlemcisi İşlemci Donanım Caner Köksel "Rust in Peace" Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Huawei Honor 5X, 8 milyon satış barajını geçti 2 yıl Microsoft'un Windows 10 temiz kurulum aracı artık indirilebilir durumda 2 yıl AMD Radeon RX 480M ile ilgili ilk bilgiler geldi 2 yıl Pinterest, Fleksy klavyesinin arkasındaki ekibi satın aldı 2 yıl Ünlü yönetmen Michael Bay şimdi de sanal gerçekliğe el atıyor 2 yıl Sony Playstation E3 2016 hakkında her şey 2 yıl Metal kasalı Meizu M3S duyuruldu 2 yıl Karşınızda Zotac GeForce GTX 1080 AMP Extreme: Kaslı ve hızlı 2 yıl Asus'dan metal gövdeli bütçe dostu model: Zenfone Pegasus 3 2 yıl Apple enerji satmak için ruhsat başvurusu yaptı 2 yıl Çelikten 10 kat güçlü, alüminyumdan 5 kat hafif: Vibranyum 2 yıl Alibaba'nın patronu: Sahte ürünler gerçeklerinden daha iyi ve daha ucuz 2 yıl Apple 2016 Tasarım Ödülleri sahiplerini buldu 2 yıl Android işletim sistemindeki bir açık, aşırı batarya tüketimine sebep oluyor 2 yıl Falcon 9 iniş yapabilecek mi? SpaceX birazdan en zor görevlerinden birine çıkıyor (İniş başarısız) 2 yıl AMD Radeon RX 470 ve 460 ayrıntıları netleşiyor 2 yıl 96 çekirdekli sunucu ile Cinebench 15 rekoru 2 yıl Alienware, ilk OLED ekranlı oyuncu dizüstü modelini satışa sunuyor 2 yıl Panasonic’den dayanıklılık odaklı Toughpad FZ-A2 tablet 2 yıl Samsung, LCD üretiminden vazgeçiyor yeni hedef esnek OLED ekranlar 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN AMD'nin yeni Zen tabanlı en üst seviye sunucu işlemcisi 64 izlek birimine sahip Sonraki Küresel birincil enerji tüketimi yalnızca %1 arttı 2 yıl Hitachi, kolon ve meme kanserini tespit edebilecek bir idrar testi geliştiriyor 2 yıl Dünyanın en güçlü roketi fırlatıldı: İşte o inanılmaz görüntüler 2 yıl Mobil uygulama patlaması sona erdi 2 yıl OnePlus 3 resmiyet kazandı: İnce profil ve 6GB RAM 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 için 2 Ağustos işaret ediliyor 2 yıl Apple, tüm platformlarda yeni dosya sistemine geçiyor 2 yıl Bundle, Android platformunda da hızla büyüyor 2 yıl TCG Zafer fırkateyni batırılarak emekli edildi 2 yıl Volkswagen'in başı bu sefer Kore'de dertte 2 yıl Sony Playstation VR 13 Ekim'de $399'dan satışa sunuluyor 2 yıl Microsoft ve Sony dünyanın en büyük 12 telefon üreticisi listesine giremedi 2 yıl Snapdragon 430'lu Xiaomi Redmi 3s resmiyete kavuştu 2 yıl Acer Aspire R14 "Fiyat/Performansıyla Dikkat Çeken" 2si1 arada dizüstüyü inceliyoruz 2 yıl Xbox Scorpio: Şimdiye kadar ki en güçlü konsol 2 yıl Samsung Galaxy S7 serisi için 25 milyon satış tahmini 2 yıl Hava kirliliği milyonlarca kişinin ölümüne sebep olacak 2 yıl Braun’dan DonanımHaber kullanıcılarına özel ödüllü anket! 2 yıl Sony Xperia X ve XA ülkemiz fiyatları belli oldu 2 yıl Vivo'nun bir sonraki akıllı telefonu şeffaf olabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim