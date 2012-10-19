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AMD'nin yeni nesil FX işlemci ailesi fiyatlanıyor

6 yıl
2,1b
1
24
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı ikinci nesil FX işlemcilerine ait fiyat bilgileri netleşiyor. Piledriver kod adını taşıyan güncellenmiş Bulldozer mimarisine sahip çekirdek tasarımının kullanıldığı FX Vishera işlemcileri, ilk etapta iki tanesi 8 çekirdekli, bir tanesi 6 çekirdekli ve biri de 4 çekirdekli olmak üzere toplamda dört yeni model piyasaya sürmüş olacak.
AMD'nin yeni işlemcileri modeline göre 4.2GHz'e kadar çıkan hızlarda görev yapacaklar. Yine modeline göre 8MB ile 16MB arasında değişen bellek kapasitelerine sahip olan işlemciler, Soket AM3 formunda olacak ve mevcut anakart modelleriyle kullanılabilecekler. 32nm fabrikasyon süreci ile geliştirilen yeni işlemci ailesinin fiyatları ise oldukça agresif görünüyor. Ortaya çıkan bilgilere göre AMD'nin en hızlı masaüstü işlemci modeli 200 doların altında bir fiyatla lanse edilecek.
- AMD FX-8350 - 199$: 8 çekirdek, 4.00~4.20 GHz TurboCore, 16 MB bellek
- AMD FX-8320 - 175$: 8 çekirdek, 3.50~4.00 GHz TurboCore, 16 MB bellek
- AMD FX-6300 - 135$: 6 çekirdek, 3.50~4.10 GHz TurboCore, 14 MB bellek
- AMD FX-4300 - 125$: 4 çekirdek, 3.80~4.00 GHz TurboCore, 8 MB bellek

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perikentli 6 yıl en beğenilen
ha söle yav biraz donanım haberleri görmek istiyoruz ne bu paso telefon haber :))
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yakmac 6 yıl
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nurettinaz 6 yıl
Bu fiyatlar ne böyle. Bildiğin sudan ucuz. AMD gerçekten çok iyi işler çıkartsada neden gerekn ilgiyi bir türlü göremiyor anlayabilmiş değilim.
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IBreak4LoveI 6 yıl
inş dedikleri gibi %15 lik bi performans artışı olur :D
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Salinas 6 yıl
AMD FX-8350 i7 ile kıyaslayabilirsek gelişme var demektir.
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MyCoDeR 6 yıl
Beyler ciddi ciddi buraya yazıyorum bu çıkacak işlemciler bir önceki bulldozer işlemcilerinden hiç bir değişiklik ve perfromans artışı olmuyucak ahanda bakında görün.
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Onurhan61 6 yıl
Şu performansı 3.3(3.5 te olur)ghz de verse amd den daha iyisi yok fiyat/ultraperformans ürünü olur
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Sonyali 6 yıl
fx 8150 220$
2. nesil fx 8350 199$
nasıl bir orantı bu
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Hobar 6 yıl
Bu işlemciler 32nm olmamalıydı. AMD üretim tekniğinde sürekli bir adım geriden geliyor malesef.
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aceleciburak 6 yıl Hobar
Hobar

Bu işlemciler 32nm olmamalıydı. AMD üretim tekniğinde sürekli bir adım geriden geliyor malesef.

geriden geliyor doğrudur ama intel gibi at koşturacağı kendine ait fabrikası yok artık ... intel kendi bünyesinde fabrikaları olduğu için istediği gibi takılıp 14 nm testlerini yapıyor ama AMD ise GlobalFoundries in eline bakmakta artık ki AMD nin elinde fabrikalar olsaydı yine 45 nm de kalırdık ...

GlobalFoundries te de şöyle bir durum bar Qualcomm/Rockchip vb. ARM tabanlı SoC çözümlerini 28 nm üreteceği için verimsiz bir üretim olacağını düşünmüyorum ki ARM ile 20 nm üretmenin hazırlıklarına başladı GlobalFoundries firması ...

AMD nin sorunu bir çok segmentte ürününün olması ve hepsine odaklanmak istemesi ... şuan FX lerdeki 2 3 senelik Eforu sadece APU ya yönlendirseydi eminim ivy Bridge ile sıkı rekabet eden APU lar görürdük ... görürdükte fiyatlar ne alemde olurdu allah bilir ...

ortalama 250 lira civarına A8 5600K 300 - 320 lira civarınada A10 5800K almak var makul fiyat fiyata göre ise yüksek başarım ...

28 nm Kaveri APU lar ile bu durum daha da üst noktaya çıkacak ve APU nun kullanım avabtajı daha net bir şekilde gözlemlendiği için anlaşılmasıda kolaylaşacak ...
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renklem 6 yıl
Ne kadar doğru bilemem ancak bu sitede AMD FX-8350'e ait olduğu iddia edilen birkaç test sunulmuş. İşlemci mühendislik örneği:
wccftech.com/...
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highgen 6 yıl renklem
renklem

Ne kadar doğru bilemem ancak bu sitede AMD FX-8350'e ait olduğu iddia edilen birkaç test sunulmuş. İşlemci mühendislik örneği:

wccftech.com/...

buldozer 1 deki mimarisel sıkıntılar hala devam ediyor gibi gözüküyor test sonuçları yine pert
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grafman09 6 yıl
IhtiyarDelikanli
Celeron işlemcileri yakalar umarım

bilgi fakirisin!! başka firmaların ürünlerini kullan, sonra gel yorum yap,,
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Kirk Lee 6 yıl
32nm'de kalmış olsada umarım mimaride iyileştirmeler yapılmıştır. yoksa intel 22nm ile daha tercih edilebilir olur...
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Foxbat 6 yıl
Bence FX8350, 3570k ile 3770k arasında bir yere yerleşir. Fiyat avantajıyla da öne geçebilir. Eğer güç tüketimi de iyileştirilmişse Intel'e yıllardan sonra tekrar alternatif konumuna bile gelebilir.

2013'te Intel soket değiştiriyor. AMD ise AM3+ ile devam edecek. Bunu da AMD hanesine + olarak yazalım. Bu arada iddialara göre Intel, Haswell işlemcileri için OEM üreticilerden "Abzürd" denecek miktarda çok para istiyormuş (Özellikle mobil ve ultrabook üreticilerinden).
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