AMD'nin yeni nesil FX işlemci ailesi fiyatlanıyor

AMD'nin önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı ikinci nesil FX işlemcilerine ait fiyat bilgileri netleşiyor. Piledriver kod adını taşıyan güncellenmiş Bulldozer mimarisine sahip çekirdek tasarımının kullanıldığı FX Vishera işlemcileri, ilk etapta iki tanesi 8 çekirdekli, bir tanesi 6 çekirdekli ve biri de 4 çekirdekli olmak üzere toplamda dört yeni model piyasaya sürmüş olacak.

AMD'nin yeni işlemcileri modeline göre 4.2GHz'e kadar çıkan hızlarda görev yapacaklar. Yine modeline göre 8MB ile 16MB arasında değişen bellek kapasitelerine sahip olan işlemciler, Soket AM3 formunda olacak ve mevcut anakart modelleriyle kullanılabilecekler. 32nm fabrikasyon süreci ile geliştirilen yeni işlemci ailesinin fiyatları ise oldukça agresif görünüyor. Ortaya çıkan bilgilere göre AMD'nin en hızlı masaüstü işlemci modeli 200 doların altında bir fiyatla lanse edilecek.

- AMD FX-8350 - 199$: 8 çekirdek, 4.00~4.20 GHz TurboCore, 16 MB bellek

- AMD FX-8320 - 175$: 8 çekirdek, 3.50~4.00 GHz TurboCore, 16 MB bellek

- AMD FX-6300 - 135$: 6 çekirdek, 3.50~4.10 GHz TurboCore, 14 MB bellek

- AMD FX-4300 - 125$: 4 çekirdek, 3.80~4.00 GHz TurboCore, 8 MB bellek