AMD'nin yeni nesil FX işlemci ailesi fiyatlanıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı ikinci nesil FX işlemcilerine ait fiyat bilgileri netleşiyor. Piledriver kod adını taşıyan güncellenmiş Bulldozer mimarisine sahip çekirdek tasarımının kullanıldığı FX Vishera işlemcileri, ilk etapta iki tanesi 8 çekirdekli, bir tanesi 6 çekirdekli ve biri de 4 çekirdekli olmak üzere toplamda dört yeni model piyasaya sürmüş olacak.
AMD'nin yeni işlemcileri modeline göre 4.2GHz'e kadar çıkan hızlarda görev yapacaklar. Yine modeline göre 8MB ile 16MB arasında değişen bellek kapasitelerine sahip olan işlemciler, Soket AM3 formunda olacak ve mevcut anakart modelleriyle kullanılabilecekler. 32nm fabrikasyon süreci ile geliştirilen yeni işlemci ailesinin fiyatları ise oldukça agresif görünüyor. Ortaya çıkan bilgilere göre AMD'nin en hızlı masaüstü işlemci modeli 200 doların altında bir fiyatla lanse edilecek.
- AMD FX-8350 - 199$: 8 çekirdek, 4.00~4.20 GHz TurboCore, 16 MB bellek
- AMD FX-8320 - 175$: 8 çekirdek, 3.50~4.00 GHz TurboCore, 16 MB bellek
- AMD FX-6300 - 135$: 6 çekirdek, 3.50~4.10 GHz TurboCore, 14 MB bellek
- AMD FX-4300 - 125$: 4 çekirdek, 3.80~4.00 GHz TurboCore, 8 MB bellek
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2. nesil fx 8350 199$
nasıl bir orantı bu
geriden geliyor doğrudur ama intel gibi at koşturacağı kendine ait fabrikası yok artık ... intel kendi bünyesinde fabrikaları olduğu için istediği gibi takılıp 14 nm testlerini yapıyor ama AMD ise GlobalFoundries in eline bakmakta artık ki AMD nin elinde fabrikalar olsaydı yine 45 nm de kalırdık ...
GlobalFoundries te de şöyle bir durum bar Qualcomm/Rockchip vb. ARM tabanlı SoC çözümlerini 28 nm üreteceği için verimsiz bir üretim olacağını düşünmüyorum ki ARM ile 20 nm üretmenin hazırlıklarına başladı GlobalFoundries firması ...
AMD nin sorunu bir çok segmentte ürününün olması ve hepsine odaklanmak istemesi ... şuan FX lerdeki 2 3 senelik Eforu sadece APU ya yönlendirseydi eminim ivy Bridge ile sıkı rekabet eden APU lar görürdük ... görürdükte fiyatlar ne alemde olurdu allah bilir ...
ortalama 250 lira civarına A8 5600K 300 - 320 lira civarınada A10 5800K almak var makul fiyat fiyata göre ise yüksek başarım ...
28 nm Kaveri APU lar ile bu durum daha da üst noktaya çıkacak ve APU nun kullanım avabtajı daha net bir şekilde gözlemlendiği için anlaşılmasıda kolaylaşacak ...
wccftech.com/...
buldozer 1 deki mimarisel sıkıntılar hala devam ediyor gibi gözüküyor test sonuçları yine pert
bilgi fakirisin!! başka firmaların ürünlerini kullan, sonra gel yorum yap,,
2013'te Intel soket değiştiriyor. AMD ise AM3+ ile devam edecek. Bunu da AMD hanesine + olarak yazalım. Bu arada iddialara göre Intel, Haswell işlemcileri için OEM üreticilerden "Abzürd" denecek miktarda çok para istiyormuş (Özellikle mobil ve ultrabook üreticilerinden).
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