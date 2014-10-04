AMD'nin yeni nesil FX işlemcileri, Samsung tarafından üretilecek

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin yakın gelecekteki en büyük iş ortağı Samsung olabilir. Güney Kore merkezli firma, LSI bölümü altında aynı zamanda kendisi ve diğer firmalar için çip üretimi de gerçekleştiriyor. Uzun süre Apple'ın tek tedarikçisi olan firma, karşılıklı açılan patent davalarından sonra pozisyonunu kaybetmeye başlamıştı. Apple'ın en yeni SoC tasarımı olan A8'in, konuya hakim kaynaklardan edinilen bilgilere göre sadece %30'unu Samsung üretiyor, geriye kalan %70'lik bölümünü ise dünyanın en büyük bağımsız döküm firması olan TSMC üstleniyor.
Exynos serisi işlemci ailesiyle henüz istediği hacme ulaşamayan ancak dahilite LTE modeme sahip modellerle vites yükseltmek isteyen Samsung, üretim için yeni müşteriler bulmuş gibi görünüyor. Sene sonu itibariyle 14nm geometrisiyle üretime hazırlanan firmanın Apple ile özel bir işbirliğine giderek, A9 işlemcisinin çok büyük bir kısmını gerçekleştireceği düşünülüyor. Bu düşüncenin arkasındaki neden ise, TSMC'nin 20nm sonrasında 16nm sürecine geçiş yapacak olması. Dolayısıyla en ileri teknolojiyi isteyen Apple, A9'da tek partnerle ilerleyerek tüm işi Samsung'a verebilir, eğer bu teknolojiye sahip diğer isim olan bir şekilde Intel devreye girmez ise.
Samsung'un sözleşme yaptığı belirtilen bir diğer isim ise Qualcomm. SoC tarafında rakip olan şirketler, ileri teknoloji için birliktelik yapacak gibi görünüyor. Snapdragon 810 ve 808 gibi yüksek performanslı yeni nesil 64-Bit işlemcilerini 20nm için uyarlayan Qualcomm, ARM'ın referans çekirdek tasarımını baz alan bu işlemciler sonrasında gelecek yılın sonlarına doğru anons edeceği Krait 500 mimarisine sahip özelleştirilmiş 64-bit işlemcilerini ise Samsung tesislerinde 14nm FinFET sürecine sokacak gibi görünüyor. Samsung tarafında en büyük sürpriz ise, ilk defa x86 çekirdek üretimine başlayacak olması.
Henüz resmi olarak anons edilmiş olmasa da AMD, yeni nesil işlemci mimarisinin üretiminde Samsung ile yakınlık kurmak üzere. Sunnyvale merkezli şirketin tepe yöneticisi Rory Read, Deutsche Bank Teknoloji Koferansı'nda, Zen kod adını taşıyan yüksek performans sınıfı yeni bir x86 işlemci çekirdeği üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Üretim tarafında da hamle yapmak isteyen firma, Samsung'un kapısını çalan üreticiler arasında yer alıyor çünkü organik bağının olduğu GlobalFoundries'in kısa sürede 14nm'ye geçiş yapması çok kolay değil.
Ortaya çıkan bilgilere göre GlobalFoundries (bilmeyenler için, Arap sermayesinin AMD'nin üretim tesislerini alıp, yenilerini de ekleyerek oluşturduğu çip üretim firması), 14nm FinFET teknolojisini lisanslamak için Samsung ile görüşme halinde. Anlaşma olup olmayacağı henüz bilinmiyor ancak görünen o ki AMD, ihtiyaç duyduğu ileri üretim teknolojisi için bir şekilde Samsung'dan istifade edecek gibi. Broadwell mimarisi ile birlikte 14nm sürecine adım atan Intel, mobil tarafta rekabetçi olabilmek adına süreci Core M serisi tablet sınıfı işlemciler başlatmış ve Core iX serisi 14nm işlemcilerini 2015'te sunacağını bildirmişti.
AMD'nin çekirdek tasarımı ne aşamada henüz bilinmiyor ancak en iyi ihtimalle 2015 sonlarına doğru hazır olursa eğer, 2016 ile birlikte, yani Intel'den yaklaşık bir yıl sonra AMD'nin yeni nesil 14nm işlemcilerini görüyor olacağız. Samsung'un açıklamasına göre 14nm üretim teknolojisi, 20nm ile kıyaslandığında %35 daha az enerji tüketimi, %20 daha fazla işlem gücü ve %15 daha az yer kaplıyor. Tabi bu değerler, ARM mimarisini baz alan SoC'ler için geçerli. x86 tasarımı için durum ne olur, açıkçası bunu henüz bilmiyoruz.
Geleneksel çiplerin aksine aynı Intel'in son iki jenerasyonda yaptığı gibi üç boyutlu olarak geliştirilen 14nm FinFET teknolojisinde, isim olarak FinFET kullanılmasının sebebi, transistörlerin arasındaki kapıların balık yüzgeci şeklinde tasarlanmış olması. Çip tasarım gurusu Jim Keller öncülüğündeki ekip tarafından gelitirilen Zen çekirdek tasarımında AMD'nin, Bulldozer mimarisini bir kenera bırakarak SMT (Eşzamanlı Çokluizlek) teknolojisinden istifade yepyeni büyük bir çekirdek inşa edeceği. DDR4 ve PCIe 4 gibi teknolojilere destek verecek Zen mimarisi, önce 14nm, hemen ardından da 10nm FX işlemcileriyle piyasaya çıkacak ve muhtemelen yüksek frekanslı olacaklar.
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Yorumların çok amatörce. Öyle bir karşılaştırma ancak ve ancak "aynı işlemci"nin farklı üreticiler tarafından üretilip karşılaştırılmasıyla ortaya çıkar. Ve şu zamana kadar böyle bir karşılaştırmayı sadece iphone un işlemcisinde gördük. Apple aynı işlemciyi hem samsunga hem de tsmc ye ürettirdi ve 16nm tsmc üretimi işlemcinin 14nm samsung üretimi olandan biraz daha verimli olduğu ortaya çıktı. Yani senin dediğinin tam tersi. E dünyanın en büyük fason yonga üreticisi tsmc olduğuna göre millet salak demekki bi sen akıllısın.
Ayrıca neye dayanarak samsung intelden daha kaliteli üretim yapıyor diyorsun? Samsung kendi fabrikasında Core i7 üretti de bizim mi haberimiz yok?
(20 sene sonra bugün toplamak için kılı kırk yardığımız bilgisayarlar ne halde olacak acaba )
yıllar önce amd inteli çok ezdi.. intelin pentium d üretim döneminde , amd piyasanın yarısına yakını doldurmuştu.. intal batar mı söylencisi bile ortaya çıktı.. ardından inteli kurtaran işlemci doğdu """Intel® Core™2 Duo Processor E6300"" inteli kurtaran işlemcidir.. 1,8 hızında gelen bu işlemci 3,0 ghz saat hızlarına kadar dayanıyordu.. üstelik o zamnların meşhur şovlarla ile piyasaya sunuldu.. işlemci fanı sökülüyordu..fansız olarak işlemci çalıştırılıyordu.. başka bilgisayarda fansız işlemciler 5dk içerisinde kömür oluyordu.. C2D 6300 saat hızını düşürerek çalışmaya devam ediyordu.. Sıcaklık etkilemez reklamı AMD ye göndermeydi.. intel daha sonra hiç durmadı.. q6600 lar geldi.. efsane işlemci.. ardından e 8xxx .. AMD o sıralar ne yazık ki ddr2 de ısrar edip duruyordu.. piyasa ddr3 ile çalkalanıyordu.. amd nin yeni teknolojik gelişmelere çok cevap vermesi bu kadar geride kalmasına neden oldu.. HALEN GEÇ CEVAP VERİYOR.. DDR4 piyasaya çıkalı 2 yıldan fazla oldu.. şu an ddr3 fiyatlarından daha ucuz.. ama amd de kullanamazsın.. aynı PCI e 3.0 üretimi 6 yıldır piyasada AMD halen kullanmıyor.. 1500 tl ye aldığım ekran kartını neden %75- 85 arasında performans alayım.. neden % 15-25 performans kaybı yaşayayım.. AMD yi tüm donanımcılar seviyor.. bilgisayar dünyasına çok şeyler kattı.. ama kadrosunu değiştirmeden bu iş olmaz.. kimse 14nm peşinde değil.. varsın 14nm olmazsın 28 nm olsun ama güncel teknoloji kullanmama izin versin.. 8 , 16 çekirdekle bu iş olmuyor..
Ne yapıyoruz ki zaten?
Aşırı zor matematik işlemleriyle mi uğraşıyordu tüm gezegen?
amd ısınma dönemi çoktan değişti.. ama bazı şeyler değişmedi ne yazık ki, AMD ile DDR4 kullanabilirmiyim.. Ekran kartım PCI-e 3.0 veriyolunu kullanıyor.. amd nin hangi yonga seti PCI e 3.0 veri yolu desteği var??
hocam amd çok şey kattı bilgisayar dünyasına ama şu geriden gelme polikasını değiştirmedi bir türlü.. DDR2 iki yıl ısrar etti.. daha önce DDR2 çift veri yolu yerine uzun süre tek veri yolunda ısrar etti.. 6 yıldır PCI -e 2.0 veriyolunda ısrar ediyor.. üstelik Ekran kartı üretiminde bir tane PSI e 2.0 üretmemesine rağmen.. üstelik PCI e 3.1 update versiyonunuda üretiyor.. ama işlemci kanadında 3.1 desteği veren ne işlemcisi nede anakart yongası var..
Saygılarımla ..
Umarım yalan çıkar. Çok fazla samsung kullandım ve samsung çok kalitesiz ürünler yapıyor. Bugüne kadar sevip saydığım, kullanıp kullandırtığım amd'den beni tiksindirtebilecek kadar güvensizim samsung'a.
Ayrıca arkasında samsung gibi marka bir ismide alınca artık amd nin en büyük kozu olan f/p de kalmayacaktır...