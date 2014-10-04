AMD'nin yeni nesil FX işlemcileri, Samsung tarafından üretilecek

AMD'nin yakın gelecekteki en büyük iş ortağı Samsung olabilir. Güney Kore merkezli firma, LSI bölümü altında aynı zamanda kendisi ve diğer firmalar için çip üretimi de gerçekleştiriyor. Uzun süre Apple'ın tek tedarikçisi olan firma, karşılıklı açılan patent davalarından sonra pozisyonunu kaybetmeye başlamıştı. Apple'ın en yeni SoC tasarımı olan A8'in, konuya hakim kaynaklardan edinilen bilgilere göre sadece %30'unu Samsung üretiyor, geriye kalan %70'lik bölümünü ise dünyanın en büyük bağımsız döküm firması olan TSMC üstleniyor.

Exynos serisi işlemci ailesiyle henüz istediği hacme ulaşamayan ancak dahilite LTE modeme sahip modellerle vites yükseltmek isteyen Samsung, üretim için yeni müşteriler bulmuş gibi görünüyor. Sene sonu itibariyle 14nm geometrisiyle üretime hazırlanan firmanın Apple ile özel bir işbirliğine giderek, A9 işlemcisinin çok büyük bir kısmını gerçekleştireceği düşünülüyor. Bu düşüncenin arkasındaki neden ise, TSMC'nin 20nm sonrasında 16nm sürecine geçiş yapacak olması. Dolayısıyla en ileri teknolojiyi isteyen Apple, A9'da tek partnerle ilerleyerek tüm işi Samsung'a verebilir, eğer bu teknolojiye sahip diğer isim olan bir şekilde Intel devreye girmez ise.

Samsung'un sözleşme yaptığı belirtilen bir diğer isim ise Qualcomm. SoC tarafında rakip olan şirketler, ileri teknoloji için birliktelik yapacak gibi görünüyor. Snapdragon 810 ve 808 gibi yüksek performanslı yeni nesil 64-Bit işlemcilerini 20nm için uyarlayan Qualcomm, ARM'ın referans çekirdek tasarımını baz alan bu işlemciler sonrasında gelecek yılın sonlarına doğru anons edeceği Krait 500 mimarisine sahip özelleştirilmiş 64-bit işlemcilerini ise Samsung tesislerinde 14nm FinFET sürecine sokacak gibi görünüyor. Samsung tarafında en büyük sürpriz ise, ilk defa x86 çekirdek üretimine başlayacak olması.

Henüz resmi olarak anons edilmiş olmasa da AMD, yeni nesil işlemci mimarisinin üretiminde Samsung ile yakınlık kurmak üzere. Sunnyvale merkezli şirketin tepe yöneticisi Rory Read, Deutsche Bank Teknoloji Koferansı'nda, Zen kod adını taşıyan yüksek performans sınıfı yeni bir x86 işlemci çekirdeği üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Üretim tarafında da hamle yapmak isteyen firma, Samsung'un kapısını çalan üreticiler arasında yer alıyor çünkü organik bağının olduğu GlobalFoundries'in kısa sürede 14nm'ye geçiş yapması çok kolay değil.

Ortaya çıkan bilgilere göre GlobalFoundries (bilmeyenler için, Arap sermayesinin AMD'nin üretim tesislerini alıp, yenilerini de ekleyerek oluşturduğu çip üretim firması), 14nm FinFET teknolojisini lisanslamak için Samsung ile görüşme halinde. Anlaşma olup olmayacağı henüz bilinmiyor ancak görünen o ki AMD, ihtiyaç duyduğu ileri üretim teknolojisi için bir şekilde Samsung'dan istifade edecek gibi. Broadwell mimarisi ile birlikte 14nm sürecine adım atan Intel, mobil tarafta rekabetçi olabilmek adına süreci Core M serisi tablet sınıfı işlemciler başlatmış ve Core iX serisi 14nm işlemcilerini 2015'te sunacağını bildirmişti.

AMD'nin çekirdek tasarımı ne aşamada henüz bilinmiyor ancak en iyi ihtimalle 2015 sonlarına doğru hazır olursa eğer, 2016 ile birlikte, yani Intel'den yaklaşık bir yıl sonra AMD'nin yeni nesil 14nm işlemcilerini görüyor olacağız. Samsung'un açıklamasına göre 14nm üretim teknolojisi, 20nm ile kıyaslandığında %35 daha az enerji tüketimi, %20 daha fazla işlem gücü ve %15 daha az yer kaplıyor. Tabi bu değerler, ARM mimarisini baz alan SoC'ler için geçerli. x86 tasarımı için durum ne olur, açıkçası bunu henüz bilmiyoruz.

Geleneksel çiplerin aksine aynı Intel'in son iki jenerasyonda yaptığı gibi üç boyutlu olarak geliştirilen 14nm FinFET teknolojisinde, isim olarak FinFET kullanılmasının sebebi, transistörlerin arasındaki kapıların balık yüzgeci şeklinde tasarlanmış olması. Çip tasarım gurusu Jim Keller öncülüğündeki ekip tarafından gelitirilen Zen çekirdek tasarımında AMD'nin, Bulldozer mimarisini bir kenera bırakarak SMT (Eşzamanlı Çokluizlek) teknolojisinden istifade yepyeni büyük bir çekirdek inşa edeceği. DDR4 ve PCIe 4 gibi teknolojilere destek verecek Zen mimarisi, önce 14nm, hemen ardından da 10nm FX işlemcileriyle piyasaya çıkacak ve muhtemelen yüksek frekanslı olacaklar.



