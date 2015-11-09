Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'ye çekirdek sayısını doğru vermediği için dava

Zaman zaman teknoloji devlerine müşterilerden çeşitli konularda dava açıldığına şahit oluyoruz. Doğru bilgilendirilmediklerini veya mağdur edildiklerini iddia eden müşterilerin hedefi bu kez AMD.
3 yıl
6,7b
1
47
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD'ye çekirdek sayısını doğru vermediği için dava


Tüketici elektroniği pazarında iPhone 4'ün anten skandalında olduğu gibi pek olayda tüketicilerin, yanıltıldığını iddia ederek firmalara dava açtığına şahit oluyoruz. Yeni dava bu kez çekirdek sayısının doğru olarak verilmediği iddiasıyla AMD'ye açıldı.

AMD bilindiği gibi Bulldozer mimarili işlemcilerinde farklı bir yöntem kullanıyordu. İki ayrı çekirdeği tek bir pakette toplayan AMD, bu pakete bir işlemcinin yapabileceği görevleri yüklüyor ve ayrıca tek bir kayar nokta birimi ile komut seti atıyordu. Bununla birlikte Windows üzerinde bu paket iki çekirdek olarak görünüyordu.

AMD bu yöntemi kullanan Bulldozer mimarili işlemcilerinin 8 çekirdekli olduğunu belirtmişti ancak aslında birbirinden bağımsız çalışmadığı için 4 adet çekirdek söz konusuydu. Davayı açan müşteri bu yöntem yüzünden performans düşüşü yaşadığını ve standart bir müşterinin bu detayları bilmesinin mümkün olmadığı için AMD'ye güvendiğini, AMD'nin de bu güveni suistimal ettiğini dile getirdi. 

Davada Bulldozer işlemcileri satın alan onbinlerce müşterinin mağdur olduğu belirtilirken AMD'nin Kaliforniya eyaletinin Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Haksız Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği iddia ediliyor. Bu nedenle oluşan zarardan ötürü de tazminat ödemesi isteniyor. AMD cephesinden ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.  

http://arstechnica.com/gadgets/2015/11/amd-sued-over-allegedly-misleading-bulldozer-core-count/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr.RetroWave 3 yıl en beğenilen
aklıma nedense nvidia'nın 3.5 gb'ı geldi.
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JiggySaw 3 yıl
patren
sonucta fiziksel 8 cekirdek var 4 cekildek fizeksel 4 cekirdek sanal olsa neyse

Tam olarak değil. 1 modülde 2 integer birimi, 2 L1 cache var, fakat 1 floating point birimi ve 1 L2 cache var. Yani ne tam 1 çekirdek, ne de 2 çekirdek. AMD Intel den kaç yıl önce 8 çekirdek diye satmaya başladı ama işte aslında tam olarak 8 çekirdek falan değil. Çekirdek sayımız daha çok, daha iyi performans veriyoruz diye bir algı oluşturdu AMD ama birçok işlemde floating point birimi gerekli... Bu işlemlerde 8 çekirdek değil 4 çekirdek performansı alıyorsunuz. Buna AMD'nin cevabı bu işlemleri GPU da yapın oldu. Milyonlarca programın tekrar yazılması çok kolay olduğu için (!), kendi yedikleri haltı böyle savundu adamlar...
patrensonucta fiziksel 8 cekirdek var 4 cekildek fizeksel 4 cekirdek sanal olsa neyseTam olarak değil. 1 modülde 2 integer birimi, 2 ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bugatti1907 3 yıl
İntel hyper threading ile olmayan çekirdekleri var gösterir. Amd olan çekirdekleri yok gösterir.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hasan07-36 3 yıl
Böyle saçmalık olmaz. Böyle bir dava açan ya düzenbazdır ya da teknolojiye kafası basmıyordur. Birçok kullanıcı AMD'nin 8xxx serisinin 8 zayıf çekirdekli, Intel'in i5 ve i7 serisinin 4 güçlü çekirdekli olduğunu bilir ve ona göre tercih yapar. Hatta internetteki zibilyon tane teste bakar ona göre işlemci alır. Bulldozer çıkmadan da aynı muhabbet söz konusuydu. Phenom işlemcilere de mi dava açılması gerekiyor dönemindeki diğer Intellerden çekirdek performansı düşük olduğu için? Hatta aynı adam ekran kartlarında da dava açsın. Ben şu kadar shader birimi var diye aldım ama şu kadar daha az shaderli karttan performansı daha düşük desin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 3 yıl
amd bizi yıllar evvel bulldozer çıkacak şöyle tozunu attırıcaz böyle tozunu attırıcaz masallarıyla ters köşe yapmıştı bulldozer çıktığında herkes gördükü bulldozer değil olsa olsa bullfos olurmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemecem21 3 yıl
Performans düşüşü yaşıyorum demesi garip olmuş. Kazıklandım, beklediğim bu değildi falan demeliydi bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Intel de AMD de yalancı; ellerindeki teknoloji ile ikisi de vadettikleri performansı veremez. Boşu boşuna tartışıyor sunuz. Sadece AMD kötünün iyisi (en azından daha düşük maliyet söz konusu); dolayısı ile takılmadan yapabildiklerine takılarak yapamadıklarına bakın sadece ve hangisi kesenize göre ise onu alın. Ben tavsiye ederken, kullanıcının bilgisine bakıyorum. Anlama ve öğrenme niyeti varsa AMD de Intel de öneriyorum, yoksa Intel. Ama bana sorarsanız, aynı işi yapabildikleri sürece AMD.
Intel'in de yediği çok nane var (yok mu?), sırf ucuz olsun ve az elektrik üretsin diye kırptığı i7'ler hiç bir halt yiyemiyor. Hele harici gpu'nuz yok ve apu'ya bağlı kalacaksanız, performansı unutun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 3 yıl
bu teknolojiyi zamanında intel firmasıda kullanmıştı ama başarısızlık söz konusu olduğu için performansta bıraktı devam ettirmedi. şu U ibareli işlemcilerde zaten rezalet ötesi 5. nesilde kim dikkat etti bilinmez ama artık 4 çekirdek 5500U mimarisi ve üstü ve amd' nin işlemci özelliklerinde görünen şeklin aynısı görünüyor performansı da gayet iyi amd firmasına dava açan yarın İNTEL firmasına da açarsa şaşmamak lazım. Ayrıca eski phenom II x6 mimarisine göre uçar kaçar bir farkı olmadığı fx mimarisinin bilinen bir şey. Fx mimarisinde 8370 ve üzeri olan modeller dışında Phenom mimarisini geçen cpu yok. Fx 9 xxx serisine deyinmiyorum bile neresinden tutsak elimizde kalıyor güç tüketimi rezalet ısı durumu rezalet e bu kadar rezaletin üstüne artık geçsin Phenom mimarisini. cpuboss.com/...
linkteki örnek durumu gözler önüne yeterince sunuyor biri sözde 8 çekirdek diğeri saf 4 çekirdek gıdım ilerlemiş durumda aradaki fark % 12 civarı fazla değil. intelin attığı farka bakarsa 980 mimarisine % 80 civarı 4. nesilde amd firmasının attığı kazık ortada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
despair 3 yıl
artık hep diyorum ile başlayan bütün mesajları okumaya korkuyorum.. İşin şakası bir yana rekabetin çok fazla kızışmadığı ortamda firmaların bu şekilde rahat hareket etmeleride kaçınılmaz. Biri ben nasıl olsa üstünüm kafasında fiyatları fahiş miktarlarda, diğeri ise ben nasıl olsa fiyat performans kitlesini çekiyorum kafasında. Hala daha ortada ciddi bir rekabetten bahsetmek çok zor. Bu iki işlemci arasında ciddi anlamda teknik olarak tüm ayrıntıları hakkında net bir fikir sahibi olmasamda, iki işlemcinin de bir çok versiyonunu tecrübe etmiş biri olarak, yani anlıyacağınız gündelik kullanımlarda ya da oyun performansları açısından intel farkını gösteriyor belki fakat bu fiyatları gerçekten hakedecek bir fark mı orası tartışılır. Amd'ye bu tür bir dava açılıyorsa bizlerin de Intel'e neredeyse tekelci gibi fiyat belirlemesi, en azından Türkiye sınırları içersinde fiyatların gerçekten komik seviyelerde olması hakkında kanuni yollardan izleme başlatmaları gerekiyor. tabi bunlar olabilitesi düşük varsayımlar. Fakat ben bu fiyatları hakkettiğini düşünmüyorum. Yurt dışı ya da Yurt içi Amd yine de 4 ya da 8 çekirdek 2+1 yada 1 bilmiyorum fakat Tüm müşterilere ulaşabilmek için yine de Intelden daha insaflı oldukları kanısındayım. Umarım Intele çelme çakan birileri çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
Wosvagen mi satın almış AMD yi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 3 yıl
muvaZaa xD
amd pişmanlıktır intel ayrıcalıktır inşallah intel cpu piyasasında rakipsiz kalır

Hayırdır kazıklanma dürtün mü depreşti? İnşallah 3. 4. 5. 6. rakipler çıkar da ortam şenlenir, rekabet olur.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muvaZaa xD 3 yıl serafon
serafon

muvaZaa xD

amd pişmanlıktır intel ayrıcalıktır inşallah intel cpu piyasasında rakipsiz kalır


Hayırdır kazıklanma dürtün mü depreşti? İnşallah 3. 4. 5. 6. rakipler çıkar da ortam şenlenir, rekabet olur.

hayır kazıklanma dürtüm depreşmedi amd de adam akıllı işlemciler üretsin piyasaya benchmark testlerine bakıyorum amdnin en yüksek profilli işlemcisi çoğu kez core i5 ten geride kalıyor daha core i7 ye kafa tutabilecek işlemcileri bile yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkange 3 yıl
muvaZaa xD
amd pişmanlıktır intel ayrıcalıktır inşallah intel cpu piyasasında rakipsiz kalır

intel ya da herhangi bir firma rakipsiz kalırsa fiyatları da rakipsiz yüksek olur.
Bu sene çıkacak yeni teknoloji 5 sene sonra çıkar.
Yüksek paraya düşük ürün almaya başlarız.
Rekabet her zaman tüketici yararınadır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atof 3 yıl
bu konunun bir kısmına bir amd kullanıcısı olarka katılıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
2.bir vw skandalimi doğuyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6721 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, amd bulldozer ve
5 etiket daha amd bulldozer lawsuit amd bulldozer dava İşlemci Donanım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yeni Apple TV'nin kutu içeriğine yakından bakıyoruz 3 yıl Mobilite: Sony Xperia Z5 Türkiye'de, HTC One A9 fiyatı, Huawei Kirin 950 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim