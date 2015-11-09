AMD'ye çekirdek sayısını doğru vermediği için dava





Tüketici elektroniği pazarında iPhone 4'ün anten skandalında olduğu gibi pek olayda tüketicilerin, yanıltıldığını iddia ederek firmalara dava açtığına şahit oluyoruz. Yeni dava bu kez çekirdek sayısının doğru olarak verilmediği iddiasıyla AMD'ye açıldı.





AMD bilindiği gibi Bulldozer mimarili işlemcilerinde farklı bir yöntem kullanıyordu. İki ayrı çekirdeği tek bir pakette toplayan AMD, bu pakete bir işlemcinin yapabileceği görevleri yüklüyor ve ayrıca tek bir kayar nokta birimi ile komut seti atıyordu. Bununla birlikte Windows üzerinde bu paket iki çekirdek olarak görünüyordu.





AMD bu yöntemi kullanan Bulldozer mimarili işlemcilerinin 8 çekirdekli olduğunu belirtmişti ancak aslında birbirinden bağımsız çalışmadığı için 4 adet çekirdek söz konusuydu. Davayı açan müşteri bu yöntem yüzünden performans düşüşü yaşadığını ve standart bir müşterinin bu detayları bilmesinin mümkün olmadığı için AMD'ye güvendiğini, AMD'nin de bu güveni suistimal ettiğini dile getirdi.





Davada Bulldozer işlemcileri satın alan onbinlerce müşterinin mağdur olduğu belirtilirken AMD'nin Kaliforniya eyaletinin Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Haksız Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği iddia ediliyor. Bu nedenle oluşan zarardan ötürü de tazminat ödemesi isteniyor. AMD cephesinden ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

http://arstechnica.com/gadgets/2015/11/amd-sued-over-allegedly-misleading-bulldozer-core-count/