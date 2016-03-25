AMOLED ekranlar artık LCD ekranlardan daha ucuza üretilebiliyor

AMOLED ve LCD ekran teknolojileri uzun bir süredir ekran panellerinde kullanılıyor. Her ne kadar LCD ekranlar daha fazla tercih edilse de bunun ana sebebi maliyetin daha ucuz olmasıydı. 2015'in son çeyreğinde ortalama AMOLED ekran üretim milayeti $17.10 iken LCD ekranlarda bu rakam $15.70 seviyesindeydi. Böyle bakıldığında fark ufak gibi görünse de üreticilerin milyonlarca cihaz ürettiklerini göz önüne alırsak aslında toplam maliyeti önemli ölçüde arttırıyor.

AMOLED ekranlar LCD'ye göre bazı avantajlara sahip. İncelik, enerji tasarrufu, daha yüksek kontrast, derin doygunluk ve renk doğruluğu (kişisel olarak değişebilir) gibi konularda sunulan bu avantajlar özellikle Samsung'u AMOLED ekran tercih etmeye itiyordu. 2016'nın ilk çeyreğinde ise ilk kez AMOLED üretim maliyetleri LCD'nin altına düştü.

IHS Technology'nin paylaştığı rapora göre 2016'nın ilk üç ayında yapılan üretimlere baktığımızda AMOLED panellerin ortalama üretim maliyeti (5-inç Full HD) 14.30$ seviyesine kadar geriledi. Bir çeyrekte böyle büyük bir düşüş yaşanması gerçekten şaşırtıcı. Bunun yanı sıra LCD maliyetleri de 14.60$ seviyesine geriledi ancak AMOLED'e karşı fiyat avantajını koruyamadı. Rakamların Full HD paneller için geçerli olduğunu hatırlatalım, yeni QHD panelleri içeren bir rapor henüz bulunmuyor. Yine de Full HD hala sıkça tercih edilen bir çözünürlük, bu da AMOLED panelleri daha yaygın bir şekilde görebileceğimiz anlamına geliyor.

http://www.androidauthority.com/amoled-displays-now-cheaper-than-lcd-682080/