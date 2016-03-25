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AMOLED ekranlar artık LCD ekranlardan daha ucuza üretilebiliyor

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte ekran panelleri de rekabetin arttığı bir sektör haline geldi. Rekabetin getirisi ise üretim maliyetlerinin azalması oldu.
3 yıl
4,5b
1
17
Cep Telefonu Diğer
Oğuz Avcı
Editör
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AMOLED ve LCD ekran teknolojileri uzun bir süredir ekran panellerinde kullanılıyor. Her ne kadar LCD ekranlar daha fazla tercih edilse de bunun ana sebebi maliyetin daha ucuz olmasıydı. 2015'in son çeyreğinde ortalama AMOLED ekran üretim milayeti $17.10 iken LCD ekranlarda bu rakam $15.70 seviyesindeydi. Böyle bakıldığında fark ufak gibi görünse de üreticilerin milyonlarca cihaz ürettiklerini göz önüne alırsak aslında toplam maliyeti önemli ölçüde arttırıyor.
AMOLED ekranlar LCD'ye göre bazı avantajlara sahip. İncelik, enerji tasarrufu, daha yüksek kontrast, derin doygunluk ve renk doğruluğu (kişisel olarak değişebilir) gibi konularda sunulan bu avantajlar özellikle Samsung'u AMOLED ekran tercih etmeye itiyordu. 2016'nın ilk çeyreğinde ise ilk kez AMOLED üretim maliyetleri LCD'nin altına düştü.
IHS Technology'nin paylaştığı rapora göre 2016'nın ilk üç ayında yapılan üretimlere baktığımızda AMOLED panellerin ortalama üretim maliyeti (5-inç Full HD) 14.30$ seviyesine kadar geriledi. Bir çeyrekte böyle büyük bir düşüş yaşanması gerçekten şaşırtıcı. Bunun yanı sıra LCD maliyetleri de 14.60$ seviyesine geriledi ancak AMOLED'e karşı fiyat avantajını koruyamadı. Rakamların Full HD paneller için geçerli olduğunu hatırlatalım, yeni QHD panelleri içeren bir rapor henüz bulunmuyor. Yine de Full HD hala sıkça tercih edilen bir çözünürlük, bu da AMOLED panelleri daha yaygın bir şekilde görebileceğimiz anlamına geliyor.

http://www.androidauthority.com/amoled-displays-now-cheaper-than-lcd-682080/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Amoled artık nerdeyse her konuda avantajlı olmaya başladı samsung oldukça iyi para yiyecek gibi duruyor...
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Umutcan 3 yıl
Daha çok modelde amoled ekran görmemiz lazım artık, senelerdir lcd lcd baydı.
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aBouT 3 yıl
Note 5 vs samsung telefonların ekranına bakıyorum aga ne canlılıktır bu..
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serkan78689 3 yıl
mu5tafa
Apple amolede geçip samsung a para kazandıracak yine..

samsungdan almıyabilir elbet başka üreticilerde vardır.
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MühendisMurat 3 yıl
AMOLED candır, canandır, bana Samsung aldıran özelliklerin en başında gelir kendisi ve tam parlaklıkta kendi telefonuma bakıp diğer telefonlara baktığımda bir bebek gibi sevesim gelir telefonumu.


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seFaßjk 3 yıl serkan78689
serkan78689

mu5tafa

Apple amolede geçip samsung a para kazandıracak yine..


samsungdan almıyabilir elbet başka üreticilerde vardır.





Eğer iyisini almak istiyorsa pek seçenek yok gibi.


shiftdelete.net/...
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ultiMance 3 yıl serkan78689
serkan78689
mu5tafa
Apple amolede geçip samsung a para kazandıracak yine..

samsungdan almıyabilir elbet başka üreticilerde vardır.

Kimden alacak Samsung dan başka büyük çapta AMOLED üretimi yapan firma yok ki %95 pazar payı var
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mu5tafa 3 yıl
Apple amolede geçip samsung a para kazandıracak yine..
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DH Misafiri 3 yıl
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stalker(1979) 3 yıl
Ooo iyi olmuş bu giriş seviyesi telefonlarda bile full hd amoled ekran görürüz belki :)
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Jeopol 3 yıl
htc bunu duyuca sok gecirdi
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tempestatem 3 yıl
Lumia 820'deki superblack li amoled inanılmazdı. siyahı kesinlikle ayıramıyordunuz.
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Das Boot 3 yıl
Beklediğim gelişmeydi. Umarım Amoled monitörleri de görürüz. Aslında tv'de Oled kullanılıyor ikisinin de temeli ayni fakat monitör goremedim hiç.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Angelica 3 yıl Das Boot
Schiffsführer
Beklediğim gelişmeydi. Umarım Amoled monitörleri de görürüz. Aslında tv'de Oled kullanılıyor ikisinin de temeli ayni fakat monitör goremedim hiç.

Iki yildir monitor alcam alamiyorum. Amoled monitorleri bekliyorum. Siyahlarina hastayim. Oledler, amoledler kadar duzgun siyah veriyor mu bilmiyorum.
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aviator_ 3 yıl
Hiç amoled ekran telefon kullanmadım.
Arkadaşların Samsung telefonları ışıl ışıl parlıyor. Bir daha muhakkak amoled ekran bir telefon alacağım.
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MHEC 3 yıl
hayırlısı olsun
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LCD, amoled ve
4 etiket daha ekran panelleri Cep Telefonu Diğer Mobil Teknolojiler Oğuz Avcı
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