AOC'den 2560 x 1440 piksel Super PLS panele sahip 27-inç LCD monitör: Q2770PQU

LCD monitör üretiminde uzman firmalardan AOC, 27-inç büyüklüğündeki yeni LCD monitörü Q2770PQU'yu tüketicilerle bir araya getirmeye hazırlanıyor.

İlk bakışta oldukça sade tasarımıyla göze çarpan Q2770PQU; 27-inç büyüklüğünde, 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı Super PLS panele ev sahipliği yapıyor. Super PLS (Plane-to-Line Switching) panel teknolojisinin, Samsung'un imzasını taşıdığını belirtmekte fayda var. Samsung'un yaptığı açıklamalara göre Super PLS panel teknolojisi, IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisine kıyasla %10'lara varan oranlarda daha yüksek parlaklık seviyesi, %15'lere varan oranlarda daha düşük üretim maliyeti ve biraz daha başarılı görüntü kalitesi gibi avantajlar içeriyor. LED arka aydınlatmanın ve ekonomi modunun katkılarıyla LCD monitör, çalışma esnasında 29.05 watt kadar enerji harcamakta.

Griden griye 5 ms piksel tepki süresi, 300 cd / m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 80.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 0.311 mm x 0.311 mm piksel aralığı ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı sunan Q2770PQU bir hayli zengin bağlantı seçenekleriyle geliyor. VGA (D-Sub), DVI, HDMI ve DisplayPort girişlerine sahip olan LCD monitörün üzerine aynı zamanda 4 tane USB portu yerleştirilmiş. Bu USB portlarından 2 tanesi USB 2.0 standartlarıyla, geriye kalan 2 tanesi ise USB 3.0 standartlarıyla uyumlu. LCD monitörde dahili ses sistemi de esgeçilmemiş.

Yüksekliği 130 mm değiştirilebilen, duruş açısı toplamda 25 derece ayarlanabilen ve 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabilen Q2770PQU'yu dilediğiniz takdirde duvara monte edebiliyorsunuz. LCD monitörün, VESA standardına (100 mm) desteği söz konusu.

AOC, Q2770PQU'yu Avrupa'da 500 Euro civarında satışa sunmayı planlıyor. Q2770PQU ile ilgili daha fazla görsele aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.aoc-europe.com/uploads/media/2013-12-10_AOC_Press_Release_q2770Pqu_EN.pdf