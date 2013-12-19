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AOC'den 2560 x 1440 piksel Super PLS panele sahip 27-inç LCD monitör: Q2770PQU

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,2b
1
21
Monitör
knight
Haber Editörü
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AOC'den 2560 x 1440 piksel Super PLS panele sahip 27-inç LCD monitör: Q2770PQU
LCD monitör üretiminde uzman firmalardan AOC, 27-inç büyüklüğündeki yeni LCD monitörü Q2770PQU'yu tüketicilerle bir araya getirmeye hazırlanıyor.
İlk bakışta oldukça sade tasarımıyla göze çarpan Q2770PQU; 27-inç büyüklüğünde, 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı Super PLS panele ev sahipliği yapıyor. Super PLS (Plane-to-Line Switching) panel teknolojisinin, Samsung'un imzasını taşıdığını belirtmekte fayda var. Samsung'un yaptığı açıklamalara göre Super PLS panel teknolojisi, IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisine kıyasla %10'lara varan oranlarda daha yüksek parlaklık seviyesi, %15'lere varan oranlarda daha düşük üretim maliyeti ve biraz daha başarılı görüntü kalitesi gibi avantajlar içeriyor. LED arka aydınlatmanın ve ekonomi modunun katkılarıyla LCD monitör, çalışma esnasında 29.05 watt kadar enerji harcamakta.
Griden griye 5 ms piksel tepki süresi, 300 cd / m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 80.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 0.311 mm x 0.311 mm piksel aralığı ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı sunan Q2770PQU bir hayli zengin bağlantı seçenekleriyle geliyor. VGA (D-Sub), DVI, HDMI ve DisplayPort girişlerine sahip olan LCD monitörün üzerine aynı zamanda 4 tane USB portu yerleştirilmiş. Bu USB portlarından 2 tanesi USB 2.0 standartlarıyla, geriye kalan 2 tanesi ise USB 3.0 standartlarıyla uyumlu. LCD monitörde dahili ses sistemi de esgeçilmemiş.
Yüksekliği 130 mm değiştirilebilen, duruş açısı toplamda 25 derece ayarlanabilen ve 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabilen Q2770PQU'yu dilediğiniz takdirde duvara monte edebiliyorsunuz. LCD monitörün, VESA standardına (100 mm) desteği söz konusu.
AOC, Q2770PQU'yu Avrupa'da 500 Euro civarında satışa sunmayı planlıyor. Q2770PQU ile ilgili daha fazla görsele aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
AOC'den 2560 x 1440 piksel Super PLS panele sahip 27-inç LCD monitör: Q2770PQU

http://www.aoc-europe.com/uploads/media/2013-12-10_AOC_Press_Release_q2770Pqu_EN.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ateist At 5 yıl en beğenilen
2k monitörler artık bu fiyattan satılmamalı
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F.Chopin 5 yıl
3 4 sene sonranin monitoru
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Bradley Cooper 5 yıl
500 euro ya led ekran alır bilgisayarıma bağlarım. gerçekten çok pahalı
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carterjr 5 yıl
Bişey sormak istiyorum yakın zaman monitör aldım lg 22en33 280 lira verdim sizce fazlamı vermişim?
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sedoman34 5 yıl
Teknoloji bu kadar gelismisken bu tur cihazlara butunlesik android isletim sistemli bir eklenti gayet iyi olurdu,gerektiginde panel tek basina bircok islemi yerine getirebilir,en azindan secenek dahilinde eklenmeli100 eurofarkla,
Usb wifi aparat takarak,nete girilip,tv izlenebilir,film seyredilir,basit oyunlar oynanabilir,tabiki klavye baglanabilir,veya dokunmatik panel alternatifi ile.
-android
-windows
-dokunmatik
,secenekleriyle.
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cbrieria 5 yıl
Gittiğim kursta iki tip monitör var, biri aoc. Bazı gradientler aocta gözükmüyor, yani renk performansı pek iyi değil. Bu modelde durum nedir bilmiyorum fakat söylemek istedim.
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sedoman34 5 yıl
Teknoloji bu kadar gelismisken bu tur cihazlara butunlesik android isletim sistemli bir eklenti gayet iyi olurdu,gerektiginde panel tek basina bircok islemi yerine getirebilir,en azindan secenek dahilinde eklenmeli100 eurofarkla,
Usb wifi aparat takarak,nete girilip,tv izlenebilir,film seyredilir,basit oyunlar oynanabilir,tabiki klavye baglanabilir,veya dokunmatik panel alternatifi ile.
-android
-windows
-dokunmatik
,secenekleriyle.
Yanıtla
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memo006 5 yıl
Garanti konusunda başarılı bence benim eski LCD monitörün bozulmustu Garanti'den yeni led monitör verdiler şu ince olanlardan gayet basarili
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metebyr 5 yıl
herşey iyi güzel netlik parlaklık vs ama ips panel çok göz yoruyor. çok parlak arkadaş kıssanda ayardan bi garip parlaklık var. bu teknolojiler telefonda iyi oluyor çünkü telefona oyun da oynasan 30 dkdan fazla aralıksız bakmazsın ışığı kısarsın falan ama monitörde saatlerce oyun oynayınca ağrıtıyor gözü uyku yapıyor yorgunluk yapıyor. dükkanda tn panel var sabahtan akşama bakıyorum sıkıntı yok, evimde ips var 2 saat oyun oynasam hissediyorum gözlerimdeki ağrıyı. bu da çok parlak ve ipsden daha netmiş bu da ağrıtır. tn panele göre ips çok cafcaflı renkler çok şıkıdım şıkıdım ama ilk yarım saat böyle. alakasız oldu galiba ama 2k ya çok geçesim var, tn modeli çıkarsa ipsden vazgeçerim düşünmeden. tabi ucuzlaması da lazım bla bla bla.
(umarım ips panel kullanıp gözü ağrıyan tek ben değilimdir :/ )
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Fear of the Dark 5 yıl
Olmuş.
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abdulmusavvir 5 yıl
Dokunmatik yada OLED haberleri bekliyoruz, şu haberdekinde en azından 4k olsaydı.
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ogzkrs 5 yıl
USB portlar olmasa 400 avrodan fazla olmazdı bu.
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depeche35 5 yıl
Çerçeve genişliği bana nedense Xperia Z1 i hatırlattı....
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umut_baris 5 yıl
Çerçevesinde sanırım fırçalanmış metal görünümü verilmiş. Çok severim bu fırçalanmış metal görünümünü. Ayrı bir hava veriyor bence.

Ancak ö taraftaki lcd panelin etrafındaki çerçeve genişlikleri biraz daha azaltılmalıydı bence. Önden biraz kalın görünüm havası veriyor.

Monitörün hitap ettiği kitle belli. Ona sözümüz yok.
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