AOC'den LED aydınlatmalı iki yeni LCD monitör: e2219Ph ve e2436Pa

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Küresel pazardaki sayılı LCD monitör üreticilerinden AOC, LED aydınlatmalı iki yeni model hazırladı: e2219Ph ile e2436Pa.
1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve 5 ms tepki süresi gibi teknik özellikleri paylaşan LCD monitörlerden e2219Ph 22-inç, e2436Pa ise 24-inç boyut sunuyor. Çözünürlüğe baktığımızda ise e2219Ph 1680 x 1050 piksel; e2436Pa 1920 x 1080 piksel çözünürlükle geliyor.
24-inç'lik e2436Pa'da D-Sub, DVI ve HDMI bağlantıları yer alırken, 22-inç'lik e2219Ph'de HDMI bağlantısı bulunmuyor. AOC, e2219Ph için 169 Euro, e2436Pa için 189 Euro fiyat belirlemiş. Yeni LCD monitörlerin tahmini yurtdışı çıkış tarihi kasım ortası olarak değerlendiriliyor.
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22-inç'lik e2219Ph'de HDMI bağlantısı bulunmuyor? o kadar para ver HDMI elveda.