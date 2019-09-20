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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AORUS Gen4 AIC 8TB SSD ile 15GB/s veri aktarımı

    Gigabyte'ın oyun odaklı alt markası AORUS, yeni 8TB kapasiteli PCIe 4.0 arayüzüne sahip SSD kutusunu tanıttı. Cihaz 4 NVMe diskle saniyede 15GB veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor.
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    HDD / SSD
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    AORUS Gen4 AIC 8TB SSD ile 15GB/s veri aktarımı
    GIGABYTE yeni dörtlü PCIe 4.0 SSD adaptörünü tanıttı. 4’e kadar NVMe SSD’yi içine alabilen cihaz, 15GB/s veri aktarım hızı sunabiliyor.
    AORUS Gen4 AIC SSD 8TB, tam bir PCIe 4.0 x16 slotu kullanıyor ve içerisinde 4 tane 2TB M.2-2280 SSD barındırıyor. Phison PS5016-E16 kontrolcüsünden gücünü alan SSD’ler, GIGABYTE tasarımı özel heatsink ve fan ile yüksek performansını koruyor.
    5,5mm saf bakır bir soğutucu blok ile gelen cihaz, bir adet fan, bir taban plakası ve sekiz termal sensöre sahip. AORUS Storage Manager yazılımı ile kontrol edilebilen SSD, ses yönetiminde de üç moda sahip: Sessiz, Dengeli ya da Performans.
    RAID 0 modu, yani tam performans için konfigüre edilmiş bir AORUS Gen4 AIC, PCIe 4.0 x16 slotuna takıldığında bilgisayara 15GB/s’lik sıralı okuma-yazma hızı sunuyor.


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    Perturbator 1 sa.
    Ekran kartına benziyor
    Harika hızlar gerçekten ancak yazma ömrü de bi okadar önemli konu bence.
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    Morphinz 1 sa.
    Kaç TB yazma ömrü sunuyor önemli olan nokta burası.
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    Spider_hip 2 sa.
    Vaov süpermiş. Şimdi intelin daha önümüzdeki sene çıkartacağı, yeni anakart bile sattıracağı 10. Nesilde bunlar takılamayacak mı? Eski teknoloji mi kalıyor?
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    Godolphin 3 sa.
    Buda videosu arkadaşlar.

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    Jon_Kar 3 sa.
    Google Amazon Microsoft sunuculari rahatladi
    Adamlar dusuk boyutlu hddlere milyonlarca dolar para oduyordu
    Birkac seneye 50tb ssd de goruruz
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    orhanyaltir 3 sa.
    İnanılmaz bir hız ya
    Saniyede 15 GB veri aktarımı yapan Bi pc de herşey üst düzey olması lazım diye düşünüyorum
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