AORUS Gen4 AIC 8TB SSD ile 15GB/s veri aktarımı

GIGABYTE yeni dörtlü PCIe 4.0 SSD adaptörünü tanıttı. 4’e kadar NVMe SSD’yi içine alabilen cihaz, 15GB/s veri aktarım hızı sunabiliyor.

AORUS Gen4 AIC SSD 8TB, tam bir PCIe 4.0 x16 slotu kullanıyor ve içerisinde 4 tane 2TB M.2-2280 SSD barındırıyor. Phison PS5016-E16 kontrolcüsünden gücünü alan SSD’ler, GIGABYTE tasarımı özel heatsink ve fan ile yüksek performansını koruyor.

5,5mm saf bakır bir soğutucu blok ile gelen cihaz, bir adet fan, bir taban plakası ve sekiz termal sensöre sahip. AORUS Storage Manager yazılımı ile kontrol edilebilen SSD, ses yönetiminde de üç moda sahip: Sessiz, Dengeli ya da Performans.

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modu, yani tam performans için konfigüre edilmiş bir AORUS Gen4 AIC, PCIe 4.0 x16 slotuna takıldığında bilgisayarahızı sunuyor.