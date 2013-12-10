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AOS TR'de iPhone 5s'in gönderimi artık stoktan yapılıyor

5 yıl
920
1
17
iPhone
Shady
Haber Editörü
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AOS TR'de iPhone 5s'in gönderimi artık stoktan yapılıyor
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1 Kasım'da satışa sunulmasından bu yana stok sıkıntısından dolayı birçok kullanıcıya gönderim ve teslimat konusunda saç baş yoldurtan iPhone 5s'de sonunda arz-talep dengesi sağlandı.

Yaklaşık 1,5 aylık süreçte gönderim süresi 3-5 haftaya kadar yükselen iPhone 5s'lerin gönderim süresi bugünden itibaren sıfırlandı. Diğer bir deyişle, altın renkli 16GB'lık iPhone 5s dışında kalan diğer tüm iPhone 5s'ler, artık direkt olarak stoktan tüketiciye gönderilecek.

Hatırlanacağı gibi yeni iPhone 5s'lerin gönderim süresi geçtiğimiz haftalarda öncelikle 3-5 güne, daha sonra ise 1-3 iş gününe kadar gerilemişti.

Apple Online Store Türkiye'de olduğu gibi aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu diğer birçok ülkede de iPhone 5s'in gönderimi direkt olarak stoktan yapılırken; ülkemiz için altın renkli 16GB'lık iPhone 5s'in gönderim süresi ise 3-5 işgünü seviyesinde olmayı sürdürüyor. 

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Thathurts 5 yıl en beğenilen
isterse 4 saatte göndersin param yok
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okan_cehapelioglu 5 yıl
dikkat ediyorum her hafta iphone gönderim süresi haber konusu oluyor.Bu habermi simdi, haber niteliği taşıyormu oda tartışılır.şimdide alışveriş sitelerindeki ürünlerin stoklarımı haber yapılacak?
bu arada keşke gm discovery'nin stok durumunu haber yapsaydınız zira baya faydalı haber olurdu çünkü forumda günlerce haftalarca gm discovery arayan arkadaşlar oldu alışveriş sitelerinde telefoncularda
dikkat ediyorum her hafta iphone gönderim süresi haber konusu oluyor.Bu habermi simdi, haber niteliği taşıyormu oda tartışılır.şimdide alışveriş sitelerindeki ü...
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Recharged 5 yıl
Fırsatçı firmalar ve insanlar çuvalladı ben ona seviniyorum. Yurt dışından getirip yüksek fiyatlara satamıyorlar artık.
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Batuist 5 yıl
aos daha ucuz olur belki dedik ama o da anladı Türk insanının asgari ücretle çalışıp bu parayı vereceğini
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eozenir 5 yıl
taze b..a çabuk sinek konar. bitti şimdi. hala bu aleti alan varsa ne diyim. beyin var bedava kullanın diyecem ama.
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OverClocK1ng 5 yıl
16GB ile 32Gb arasındaki fiyat farkına bak.
Dayamalı döşemeli.
iPhone5 in 16GB ı ile 32GB ının üretim maliyeti arasındaki maliyet farkının 7 Dolar yani 15 TL olduğunu düşününce.
Kolcenter'ın ne düzeyde olduğunu düşünün artık.
15 lira pahalıya üret, 300 lira Kolcenter...
Bunlar geçen gün 11 Dolara 10.400 mAh şarj istasyonu üreten Xiaomi'yi görsünler de nasıl kullanıcı dostu olunur diye feyz alsınlar:
donanimhaber.com/...
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cabriolet1981 5 yıl
Yeterli stok yığmadan niye piyasaya sürerler ki.. 5 hafta ne ya..
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DarthLuca 5 yıl
hepsiburada.com da mutfak robotu gönderim süresi aynı gün kargo ertesi gün teslim...
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doctor5945 5 yıl
1-3 gün arasında yazan kısma takılmayın ayın 8 inde sipariş geçtim ürün ups kargo ile bugün teslim edildi 32 gold modeli çok hızlılar.
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rCoder 5 yıl
Demekki alan yok :)
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Recharged 5 yıl
Fırsatçı firmalar ve insanlar çuvalladı ben ona seviniyorum. Yurt dışından getirip yüksek fiyatlara satamıyorlar artık.
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Cengiz Elektronik 5 yıl
Verildi KONU KİLİT.

forum.donanimhaber.com/...
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Godolphin 5 yıl
16Gb farka 300TL bu iste bir gariplik var.
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Tesla Nikola 5 yıl Godolphin
Godolphin
16Gb farka 300TL bu iste bir gariplik var.

SSD kullaniyor ne sandin
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Nokia Specialist 5 yıl
100 tane sipariş verdim ileride çocuklarım satar simit alır harika yatırım sağ olun
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