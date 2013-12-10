AOS TR'de iPhone 5s'in gönderimi artık stoktan yapılıyor

1 Kasım'da satışa sunulmasından bu yana stok sıkıntısından dolayı birçok kullanıcıya gönderim ve teslimat konusunda saç baş yoldurtan iPhone 5s'de sonunda arz-talep dengesi sağlandı.

Yaklaşık 1,5 aylık süreçte gönderim süresi 3-5 haftaya kadar yükselen iPhone 5s'lerin gönderim süresi bugünden itibaren sıfırlandı. Diğer bir deyişle, altın renkli 16GB'lık iPhone 5s dışında kalan diğer tüm iPhone 5s'ler, artık direkt olarak stoktan tüketiciye gönderilecek.

Hatırlanacağı gibi yeni iPhone 5s'lerin gönderim süresi geçtiğimiz haftalarda öncelikle 3-5 güne, daha sonra ise 1-3 iş gününe kadar gerilemişti.

Apple Online Store Türkiye'de olduğu gibi aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu diğer birçok ülkede de iPhone 5s'in gönderimi direkt olarak stoktan yapılırken; ülkemiz için altın renkli 16GB'lık iPhone 5s'in gönderim süresi ise 3-5 işgünü seviyesinde olmayı sürdürüyor.