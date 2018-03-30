ARKit tabanlı uygulamalar 6 ayda 13 milyondan fazla indirildi

Apple geçtiğimiz yıl, geliştiricilerin iOS işletim sistemi için artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı uygulamalar oluşturmasına izin veren ARKit platformunu duyurmuştu. iOS 11 ile birlikte kullanıma sunulan teknoloji hayli rağbet görmüş durumda. Sensor Tower'a göre bugüne kadar 13 milyondan fazla ARKit tabanlı uygulama indirildi.

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Yayınlanan analize göre bu indirme sayısının %47 gibi önemli bir kısmını oyunlar oluşturuyor. Hemen arkasından ise araçlar, eğlence uygulamaları, yaşam tarzı uygulamaları (IKEA Place gibi), fotoğraf ve video, eğitim gibi kategorilerin geldiğini görüyoruz. ARKit oyunlarının popülaritesi, özellikle de ilk yayınlandığında büyük bir ilgi gören Pokemon GO oyunu düşünüldüğünde pek de sürpriz sayılmaz.

AR uygulamalarına ilgi büyük

Aslına bakılırsa artırılmış gerçeklik oyunları çok yeni bir kavram değil. ABD merkezli oyun stüdyosu Niantic, Pokemon GO'dan önce bir AR oyununu çıkarma girişiminde bulunmuştu. Ancak dünyayı kasıp kavuran Pokemon GO ile aynı etkiyi yakalamayı başaramadı.

Bununla birlikte henüz artırılmış gerçeklik teknolojisinin ilk dönemlerindeyiz ve şüphesiz ki ilerde daha kullanışlı uygulamalar ortaya çıkacak. Umarız AR teknolojisine gösterilen bu ilgi daha fazla geliştiriciyi, ARKit veya Google’ın ARCore platformu için uygulama geliştirmeye teşvik eder.

https://sensortower.com/blog/arkit-six-months