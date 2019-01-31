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Turkcell Hesabım uygulaması yenilendi ‘Dijital Operatör’ oldu

Turkcell Hesabım uygulamasının hem adı hem de tasarımı yenilendi. Dijital Operatör ismiyle yenilenen uygulamayı sadece Turkcell aboneleri değil diğer operatörlerin müşterileri de kullanabilecek.
3 ay
20,6b
1
61
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell Hesabım uygulaması yenilendi ‘Dijital Operatör’ oldu
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Turkcell Hesabım uygulaması yenilendi. Tasarımı baştan aşağıya yenilenen uygulamanın adı Dijital Operatör oldu. Dijital Operatör uygulaması sayesinde Turkcell ve Superonline abonelik işlemlerini tek bir uygulama üzerinden yönetebiliyorsunuz. Turkcell’li olmasanız bile Dijital Operatör'ün bazı özelliklerini kullanabilirsiniz.

Koyu renklerin hakim olduğu Hesabım uygulamasının yeni tasarımında beyaz rengin yoğunlukta olduğu açık renklerin tercih edildiğini görüyoruz. Turkcell numaralarınızı ve Superonline üyeliğinizi uygulamaya ekleyebilirsiniz. Turkcell abonelerine internet, dakika vb. avantajların hediye edildiği Salla Kazan devam ediyor. Salla Kazan hakkınızı kullanmadıysanız ana ekranda büyük bir baloncukla karşılaşacaksınız.

Ayrıca Bkz. "Siri Kestirmeleri tehlikeli olabilir"
Yeni güncelleme ile birlikte uygulamanın özellikleri İşlem Merkezi, Mağaza ve Yardım olmak üzere üç ana sayfa altında toparlanıyor.

İşlem Merkezi bölümünden kalan kullanımlarınızı görüntüleyebilir, Salla Kazan’a katılabilir, faturanızı görüntüleyebilir, ek paket alabilir ve abonelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Türk Telekom ve Vodafone müşterilerinin de kullanabileceği Dijital Mağaza bölümünde cihaz, uygulama, paket tekliflerini ve kampanyaları inceleyebilir, dilerseniz satın alabilirsiniz.

Yardım bölümünden ise yapay zekalı Turkcell Asistan botu ile yardım taleplerinize çözüm bulabilir ve en yakın Turkcell mağazalarını görüntüleyebilirsiniz.

Diğer operatörlerin müşterileri de kullanabilir

Turkcell’li olmasanız bile Dijital Operatör’ü kullanabilirsiniz. Turkcell’li olmayan müşteriler Dijital Mağaza’da telefon, aksesuar veya teknolojik ürünlerimizi inceleyebilir, Turkcell uygulamalarını indirebilir, Turkcell’li müşterilerin hattına TL yükleyebilir ve Turkcell’e numara taşıma talebinde bulunabilirler. Turkcell’i olmayan müşteriler, çekilişlere de katılabilecekler.

Dijital Operatör: Google Play || App Store  

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The Red Devil 3 ay en beğenilen
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Yanıtla +27
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__kadıköyRAP__ 3 ay
her açışta düt düt diye bağırması hoş olmamış
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zebvural 3 ay
Eski hali daha güzeldi berbat olmuş yeni uygulama
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Lene 1 ay
Ohbeee işlem Tamam.. Teşekkürler

Harika oldu..
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__kadıköyRAP__ 1 ay
uzun ekran görüntüleri alınamadığı için eskisine geri döndüm, şu görüntüyü özlemişim

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Lene 1 ay __kadıköyRAP__
Nasıl döndün.. Yenisini bende beğenmiyorum..
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master1453 3 ay
Turkcell Rehber Yedekleme Nasıl Yapılır? teknouser.com/...
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DH Misafiri 3 ay
süperonline dakikalarını göstermiyor.
diğer yorumlara ek olarak ekranda direk konulan paket al yenile vs vs gibi şeyler çoçuklar için tuzak çocuk açsın da görün DO yu.
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Jazzalyn 3 ay
Hallettim

Eskisine can kurban.
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oceangoing17 3 ay
Faturalıda kampanyalı paket tarife değimini görebilen varmı nasıl bir güncellemeymiş bu güzelim programın içine ettiler
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DH Misafiri 3 ay
hiç güzel değil .. beş kuruş etmez.. eskisi çok iyiydi.. taş devri gibi.. bunu yapan mühendis türkceli batırmaya çalışıyor.. bumu sadelik. karmakarışık
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__kadıköyRAP__ 3 ay
bi önceki 8.8 sürümünü kullanmak isteyenler merak etmesin daha uzun yıllar kullanmaya devam edebilecekler güncellemezlerse, kasım 2016 tarihli 4.4 sürümü bile çalışıyor şu an salla kazan falan da var, 4.3 sürümü de çalışıyor ama salla kazan tepki vermiyor onda
4.4 sürümünden
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__kadıköyRAP__ 3 ay
uygulamada ne yapıyorsunuz ki bu kadar memnuniyetsizsiniz arkadaşlar, kalan kullanıma bakıyoruz salla kazan yapıyoruz bitti gitti işte isterse dünyanın en tırt uygulaması olsun
ama eski ve hafızası yetersiz telefonlar için lite sürümü lazım
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yeumyang01 3 ay __kadıköyRAP__
Ben Turkcell ile ilgili herşeyi uygulamadan yapıyorum dolayısıyla güzel sorunsuz bir uygulama istemem doğal paket TL yükleme tarife değişikliği kampanyalar ile ilgili bilgiler TL hareketleri kalan kullanımlar aklınıza ne gelirse yenilik gelmesine gelsin tasarımı beğenmedim diğer operatörlerin uygulamasına dönmüş
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yeumyang01 3 ay
Konuya bir anket eklense anket sonuçları turkcelle gonderilse belki sonuç gelir eski sürümü isteyenler yeni sürümü isteyenler diye
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