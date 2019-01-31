Turkcell Hesabım uygulaması yenilendi ‘Dijital Operatör’ oldu

Koyu renklerin hakim olduğu Hesabım uygulamasının yeni tasarımında beyaz rengin yoğunlukta olduğu açık renklerin tercih edildiğini görüyoruz. Turkcell numaralarınızı ve Superonline üyeliğinizi uygulamaya ekleyebilirsiniz. Turkcell abonelerine internet, dakika vb. avantajların hediye edildiği Salla Kazan devam ediyor. Salla Kazan hakkınızı kullanmadıysanız ana ekranda büyük bir baloncukla karşılaşacaksınız.Ayrıca Bkz. "Siri Kestirmeleri tehlikeli olabilir"
İşlem Merkezi bölümünden kalan kullanımlarınızı görüntüleyebilir, Salla Kazan’a katılabilir, faturanızı görüntüleyebilir, ek paket alabilir ve abonelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Türk Telekom ve Vodafone müşterilerinin de kullanabileceği Dijital Mağaza bölümünde cihaz, uygulama, paket tekliflerini ve kampanyaları inceleyebilir, dilerseniz satın alabilirsiniz.
Yardım bölümünden ise yapay zekalı Turkcell Asistan botu ile yardım taleplerinize çözüm bulabilir ve en yakın Turkcell mağazalarını görüntüleyebilirsiniz.
Diğer operatörlerin müşterileri de kullanabilir
Turkcell’li olmasanız bile Dijital Operatör’ü kullanabilirsiniz. Turkcell’li olmayan müşteriler Dijital Mağaza’da telefon, aksesuar veya teknolojik ürünlerimizi inceleyebilir, Turkcell uygulamalarını indirebilir, Turkcell’li müşterilerin hattına TL yükleyebilir ve Turkcell’e numara taşıma talebinde bulunabilirler. Turkcell’i olmayan müşteriler, çekilişlere de katılabilecekler.
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diğer yorumlara ek olarak ekranda direk konulan paket al yenile vs vs gibi şeyler çoçuklar için tuzak çocuk açsın da görün DO yu.
Eskisine can kurban.
4.4 sürümünden
ama eski ve hafızası yetersiz telefonlar için lite sürümü lazım
1 Misafir
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