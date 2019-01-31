Turkcell Hesabım uygulaması yenilendi ‘Dijital Operatör’ oldu

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Turkcell Hesabım uygulaması yenilendi. Tasarımı baştan aşağıya yenilenen uygulamanın adı Dijital Operatör oldu. Dijital Operatör uygulaması sayesinde Turkcell ve Superonline abonelik işlemlerini tek bir uygulama üzerinden yönetebiliyorsunuz. Turkcell’li olmasanız bile Dijital Operatör'ün bazı özelliklerini kullanabilirsiniz.

Koyu renklerin hakim olduğu Hesabım uygulamasının yeni tasarımında beyaz rengin yoğunlukta olduğu açık renklerin tercih edildiğini görüyoruz. Turkcell numaralarınızı ve Superonline üyeliğinizi uygulamaya ekleyebilirsiniz. Turkcell abonelerine internet, dakika vb. avantajların hediye edildiği Salla Kazan devam ediyor. Salla Kazan hakkınızı kullanmadıysanız ana ekranda büyük bir baloncukla karşılaşacaksınız.

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Yeni güncelleme ile birlikte uygulamanın özellikleri İşlem Merkezi, Mağaza ve Yardım olmak üzere üç ana sayfa altında toparlanıyor.

İşlem Merkezi bölümünden kalan kullanımlarınızı görüntüleyebilir, Salla Kazan’a katılabilir, faturanızı görüntüleyebilir, ek paket alabilir ve abonelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Türk Telekom ve Vodafone müşterilerinin de kullanabileceği Dijital Mağaza bölümünde cihaz, uygulama, paket tekliflerini ve kampanyaları inceleyebilir, dilerseniz satın alabilirsiniz.

Yardım bölümünden ise yapay zekalı Turkcell Asistan botu ile yardım taleplerinize çözüm bulabilir ve en yakın Turkcell mağazalarını görüntüleyebilirsiniz.

Diğer operatörlerin müşterileri de kullanabilir

Turkcell’li olmasanız bile Dijital Operatör’ü kullanabilirsiniz. Turkcell’li olmayan müşteriler Dijital Mağaza’da telefon, aksesuar veya teknolojik ürünlerimizi inceleyebilir, Turkcell uygulamalarını indirebilir, Turkcell’li müşterilerin hattına TL yükleyebilir ve Turkcell’e numara taşıma talebinde bulunabilirler. Turkcell’i olmayan müşteriler, çekilişlere de katılabilecekler.