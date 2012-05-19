ARM: 2015'e kadar dizüstü bilgisayar pazarında %20 paya ulaşacağız

ARM tepe yöneticisi Warren East, The Wall Street Journal gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarının lideri olan şirket, 2015 yılına kadar dizüstü bilgisayar pazarında %10-20 pazar payı hedefliyor. Microsoft'un masaüstünde ilk defa ARM desteği sunacağı Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkmasıyla birlikte ARM işlemci kullanan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların piyasaya sürülmesi beklenirken, ARM tarafında kayar nokta performansını %50 geliştirip pil tüketimini %30 oranında azaltacak Cortex-A15 tasarımının 2013'te yaygınlaşmasıyla birlikte şirket daha da rekabetçi olacak.

ARM tepe yöneticisi açıklamasında, Intel'in akıllı telefonda yaratacağı etkinin daha fazlasını dizüstü bilgisayar pazarında gerçekleştireceklerini söylüyor. Intel'in akıllı telefon pazarında %5-10 oranında pay elde edeceğini öne süren Warren East, 2014 veya 2015'te dizüstü bilgisayar pazarındaki paylarının %20'ye ulaşabileceğini iddia ediyor. ARM'ın yükselişi sürerken, Intel ve AMD de yongada sistem formundaki çip tasarımlarına daha fazla ağırlık vermeye başlıyor. AMD tepe yöneticisi Rory Read, ARM tarzı daha fazla entegre özellik içeren işlemci tasarımlarına olan gereksinime dikkat çekerken, Intel de 2014 model Broadwell işlemcileriyle gerçek anlamda ilk yongada sistem - SoC- tarzı işlemci çözümlerini sunmayı planlıyor.



