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ARM: 2015'e kadar dizüstü bilgisayar pazarında %20 paya ulaşacağız

7 yıl
3,9b
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16
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM tepe yöneticisi Warren East, The Wall Street Journal gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarının lideri olan şirket, 2015 yılına kadar dizüstü bilgisayar pazarında %10-20 pazar payı hedefliyor. Microsoft'un masaüstünde ilk defa ARM desteği sunacağı Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkmasıyla birlikte ARM işlemci kullanan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların piyasaya sürülmesi beklenirken, ARM tarafında kayar nokta performansını %50 geliştirip pil tüketimini %30 oranında azaltacak Cortex-A15 tasarımının 2013'te yaygınlaşmasıyla birlikte şirket daha da rekabetçi olacak.
ARM tepe yöneticisi açıklamasında, Intel'in akıllı telefonda yaratacağı etkinin daha fazlasını dizüstü bilgisayar pazarında gerçekleştireceklerini söylüyor. Intel'in akıllı telefon pazarında %5-10 oranında pay elde edeceğini öne süren Warren East, 2014 veya 2015'te dizüstü bilgisayar pazarındaki paylarının %20'ye ulaşabileceğini iddia ediyor. ARM'ın yükselişi sürerken, Intel ve AMD  de yongada sistem formundaki çip tasarımlarına daha fazla ağırlık vermeye başlıyor. AMD tepe yöneticisi Rory Read, ARM tarzı daha fazla entegre özellik içeren işlemci tasarımlarına olan gereksinime dikkat çekerken, Intel de 2014 model Broadwell işlemcileriyle gerçek anlamda ilk yongada sistem - SoC- tarzı işlemci çözümlerini sunmayı planlıyor. 


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Rubisco 7 yıl en beğenilen
x86'dan kasıt düşük seviye cihazlar ise (medfield benzeri yapılar,brazos vs) bazı durumlarda belki olabilir.
Daha üst ve ciddi anlamda performans : imkansız

Düşük güçte ucuz (netbookdan daha ucuz) , dokunmatik ekranı olmayan ve 10" den daha büyük : Fiyatına göre yapacağı işleri kabul eden olursa ilginç bi seçim. Dokunmatik ekranı + klavye üstüne katlanır ekran gibi bişey, yani tablete dönüşme imkanı olursa yine ilginç olur.Bu tarz aletler şimdi de var ve çok satmıyor çünkü pahalı, insanlar ya hepten portatiflik peşinde, ya daha stil karizma sahibi ve iyi sayılacak donanım peşinde, ya iyi güzel donanım yada ucuzluk peşinde. mac alacak adama böyle bi notebook beğendiremezsin. O zman onlar zaten denklem dışındalar. Geriye performansına göre ne kadar ucuz olabileceği kalır, o da 300$ altına ne kadar inilebileceği. Aynı zamanda insanlara, neden tablet değil de aynı çipi içeren notebook alayım sorusuna cevaplar lazım.

Tablete takılabilen ve bi anlamda notebook gibi olan aletler de notebook kapsamına katılıyorsa ne ala o da başka bi bakış açısı.

Alakasız olarak dokunmatik ekran olmadan mouse ile android oyunlarını oynamak da tuhaf bazı durumlarda.
x86'dan kasıt düşük seviye cihazlar ise (medfield benzeri yapılar,brazos vs) bazı durumlarda belki olabilir.Daha üst ve ciddi anlamda performans : imkans...
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Yossi Kohen 6 yıl fx57
fx57





 

ARM tepe yöneticisi Warren East, The Wall Street Journal gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarının lideri olan şirket, 2015 yılına kadar dizüstü bilgisayar pazarında %10-20 pazar payı hedefliyor. Microsoft'un masaüstünde ilk defa ARM desteği sunacağı Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkmasıyla birlikte ARM işlemci kullanan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların piyasaya sürülmesi beklenirken, ARM tarafında kayar nokta performansını %50 geliştirip pil tüketimini %30 oranında azaltacak Cortex-A15 tasarımının 2013'te yaygınlaşmasıyla birlikte şirket daha da rekabetçi olacak.

 

ARM tepe yöneticisi açıklamasında, Intel'in akıllı telefonda yaratacağı etkinin daha fazlasını dizüstü bilgisayar pazarında gerçekleştireceklerini söylüyor. Intel'in akıllı telefon pazarında %5-10 oranında pay elde edeceğini öne süren Warren East, 2014 veya 2015'te dizüstü bilgisayar pazarındaki paylarının %20'ye ulaşabileceğini iddia ediyor. ARM'ın yükselişi sürerken, Intel ve AMD  de yongada sistem formundaki çip tasarımlarına daha fazla ağırlık vermeye başlıyor. AMD tepe yöneticisi Rory Read, ARM tarzı daha fazla entegre özellik içeren işlemci tasarımlarına olan gereksinime dikkat çekerken, Intel de 2014 model Broadwell işlemcileriyle gerçek anlamda ilk yongada sistem - SoC- tarzı işlemci çözümlerini sunmayı planlıyor. 




saçların yan tarafını 7mm ,üst kısmını 15 mm civarı kesiyorum. genetic olan kellik efektini katlanabilir hale getiriyorum.
bu adamda böyle yapmalı.
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wentiaoch 6 yıl
Üstüne bir de misler gibi bir debian kurdummuydu deme keyfime...
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Prequel 7 yıl
web17400
Zaten performans olarak arm mimarisinin x86 karşısında hiç şansı yok.

Neden? x86 güç tüketimi verimliliğini arttırırken, arm performansı arttıramıyor mu? Bence performans-verimlilik dengesini en iyi tutan kazanacak. İş aslında x86 vs arm değil de, CISC vs RISC değil mi?. Karmaşık komut seti mi, basitleştirilmiş komut seti mi en uygun şartlarda daha iyidir? Yani bugün bir son çıkan en iyi performanslı x86 masaüstü işlemcisi ayarında bir arm işlemci olsaydı aynı mimari boyutlarda arm daha mı kötü performans verirdi, denk mi olurdu yoksa daha mı iyi olurdu? Çok iyi hazırlanmış bir RISC, CISC'in yapabileceği herşeyi aynı performansta yapamaz mı? Hatta ismindeki R harfinden dolayı daha az güç tüketimiyle daha fazla performans sunamaz mı? Ama bu soruların cevabı ne kadar biliniyor o da meçhul. Net bir cevabı bilinseydi sanmıyorum ki iki firma iki ayrı mimariyi savunsun. Eh onlar bilmiyorsa da hiç kimse bilemez herhalde. Sanırım bekleyip görmekten başka bir çaremiz yok.
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scutaro 6 yıl
asterisk*

x86 arm savaşı çok yakın.

Windows 8 ve ARM tabanlı işlemci ile performans beklemek hayal bence. ARM işlemcilerinin x86 tabanlı işlemciler rekabet edicek seviyeye gelmesi için daha çok zaman var.
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me.ke 7 yıl
bu bakış açısıyla zor...
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web17400 7 yıl
Bence tamamen yanıltıcı bir açıklama olmuş.Amd bile bu piyasada(dizüstü) %20 paya ulaşamazken arm hayal görüyor.Sanki x86 tabanlı işlemciler güç tüketimi olarak hiç gelişmeyecek 3d transistör tasarımı,12 nm'ye inen tasarımlar fark yaratmayacak.Zaten performans olarak arm mimarisinin x86 karşısında hiç şansı yok.Geleceğin tamamen mobil alanda olduğunu görüp intel ve amd'yi pazara sokmazlarsa çok daha büyük iş başarırlar.Bir de son dönemde oluşan bu x86 düşmanlığını anlayamıyorum.
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Guest-BF8E9B238 7 yıl
Piyasada durumu ne olur bilemem de teknik olarak bakarsak olaya mobil savaşını arm kazanacak gibi. Intel güç tüketimini düşürüp yonga alanını küçültmeye çalışıyor fakat büyük oranda performans kaybediyor. Arm ise bir yandan tüketimi daha da düşürürken diğer taraftan perf. arttırıyor.

Hayalim 4 çekirdekli cortex-a15 ve gelişmiş bir powervr gpu lu 12" civarı bir makina. Konu ile alakasız olacak ama dreamcast kullanmış arkadaş varsa bilir. 200 mhz risc işlemci ve 100 mhz powervr gpu ile o zaman için görenleri hayrete düşüren oyunları 60 fps ile oynatıyordu.
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servetportakal 7 yıl
Tam aradığım tarz bilgisayarlar olur. Isınma yok, fan yok, güç tüketimi düşük, batarya ömrü uzun... Üstüne bir de misler gibi bir debian kurdummuydu deme keyfime...
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asterisk* 7 yıl
x86 arm savaşı çok yakın.
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Rubisco 7 yıl
x86'dan kasıt düşük seviye cihazlar ise (medfield benzeri yapılar,brazos vs) bazı durumlarda belki olabilir.
Daha üst ve ciddi anlamda performans : imkansız

Düşük güçte ucuz (netbookdan daha ucuz) , dokunmatik ekranı olmayan ve 10" den daha büyük : Fiyatına göre yapacağı işleri kabul eden olursa ilginç bi seçim. Dokunmatik ekranı + klavye üstüne katlanır ekran gibi bişey, yani tablete dönüşme imkanı olursa yine ilginç olur.Bu tarz aletler şimdi de var ve çok satmıyor çünkü pahalı, insanlar ya hepten portatiflik peşinde, ya daha stil karizma sahibi ve iyi sayılacak donanım peşinde, ya iyi güzel donanım yada ucuzluk peşinde. mac alacak adama böyle bi notebook beğendiremezsin. O zman onlar zaten denklem dışındalar. Geriye performansına göre ne kadar ucuz olabileceği kalır, o da 300$ altına ne kadar inilebileceği. Aynı zamanda insanlara, neden tablet değil de aynı çipi içeren notebook alayım sorusuna cevaplar lazım.

Tablete takılabilen ve bi anlamda notebook gibi olan aletler de notebook kapsamına katılıyorsa ne ala o da başka bi bakış açısı.

Alakasız olarak dokunmatik ekran olmadan mouse ile android oyunlarını oynamak da tuhaf bazı durumlarda.
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Rubisco 7 yıl
2013 için %30 idi, şimdi 2015 için %20 mi oldu.
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resler 7 yıl
MS, ARM işlemcili ürünlerde çalışacak Win8 lisansı için üreticilerden 100 dolar istediği sürece o biraz zor olacak.
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turbo-powwer 7 yıl
Anlaşılan ilerleyen yıllarda mobil cihazlarda performans sıçraması göreceğiz. Bu en çok da bizim işimize yarar.
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Nef'i 7 yıl
Bu da pazarın gidişatı hakkında bir fikir veriyor.
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