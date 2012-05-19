ARM: 2015'e kadar dizüstü bilgisayar pazarında %20 paya ulaşacağız

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
ARM tepe yöneticisi Warren East, The Wall Street Journal gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarının lideri olan şirket, 2015 yılına kadar dizüstü bilgisayar pazarında %10-20 pazar payı hedefliyor. Microsoft'un masaüstünde ilk defa ARM desteği sunacağı Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkmasıyla birlikte ARM işlemci kullanan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların piyasaya sürülmesi beklenirken, ARM tarafında kayar nokta performansını %50 geliştirip pil tüketimini %30 oranında azaltacak Cortex-A15 tasarımının 2013'te yaygınlaşmasıyla birlikte şirket daha da rekabetçi olacak.
ARM tepe yöneticisi açıklamasında, Intel'in akıllı telefonda yaratacağı etkinin daha fazlasını dizüstü bilgisayar pazarında gerçekleştireceklerini söylüyor. Intel'in akıllı telefon pazarında %5-10 oranında pay elde edeceğini öne süren Warren East, 2014 veya 2015'te dizüstü bilgisayar pazarındaki paylarının %20'ye ulaşabileceğini iddia ediyor. ARM'ın yükselişi sürerken, Intel ve AMD de yongada sistem formundaki çip tasarımlarına daha fazla ağırlık vermeye başlıyor. AMD tepe yöneticisi Rory Read, ARM tarzı daha fazla entegre özellik içeren işlemci tasarımlarına olan gereksinime dikkat çekerken, Intel de 2014 model Broadwell işlemcileriyle gerçek anlamda ilk yongada sistem - SoC- tarzı işlemci çözümlerini sunmayı planlıyor.
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Daha üst ve ciddi anlamda performans : imkansız
Düşük güçte ucuz (netbookdan daha ucuz) , dokunmatik ekranı olmayan ve 10" den daha büyük : Fiyatına göre yapacağı işleri kabul eden olursa ilginç bi seçim. Dokunmatik ekranı + klavye üstüne katlanır ekran gibi bişey, yani tablete dönüşme imkanı olursa yine ilginç olur.Bu tarz aletler şimdi de var ve çok satmıyor çünkü pahalı, insanlar ya hepten portatiflik peşinde, ya daha stil karizma sahibi ve iyi sayılacak donanım peşinde, ya iyi güzel donanım yada ucuzluk peşinde. mac alacak adama böyle bi notebook beğendiremezsin. O zman onlar zaten denklem dışındalar. Geriye performansına göre ne kadar ucuz olabileceği kalır, o da 300$ altına ne kadar inilebileceği. Aynı zamanda insanlara, neden tablet değil de aynı çipi içeren notebook alayım sorusuna cevaplar lazım.
Tablete takılabilen ve bi anlamda notebook gibi olan aletler de notebook kapsamına katılıyorsa ne ala o da başka bi bakış açısı.
Alakasız olarak dokunmatik ekran olmadan mouse ile android oyunlarını oynamak da tuhaf bazı durumlarda.