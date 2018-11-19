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ARM tabanlı Windows bilgisayarlarda yerleşik uygulama dönemi

Geliştiriciler artık ARM tabanlı Windows 10 bilgisayarlar için 64-bitlik yerleşik uygulama hazırlayabilecek. Microsoft gerekli yazılım geliştirme aracını yayınladı.
6 ay
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ve Qualcomm ortaklığında dizüstü bilgisayar pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla başlayan ARM tabanlı Windows bilgisayar projesi gelişmeye devam ediyor. Yonga tarafında Snapdragon 850’ye terfi eden konseptin yazılım tarafında da önemli bir adımı gerçekleşti.

64-bit geçişi başlıyor

İlk modelden bu yana Windows 10 uygulamalarının sadece 32-bit versiyonlarına izin veriliyor ve özel bir emülatör üzerinde çalışması sağlanıyordu. Mayıs ayında Microsoft yerleşik olarak 64-bitlik uygulamaları çalıştıracak yeni yazılım aracını ön izlemeye sunmuştu. Bu hafta ise araç nihai kullanıma açıldı.

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Visual Studio 15.9 sürümü içerisinde gelen yazılım aracı ile birlikte geliştiriciler yerleşik olarak 64-bit uygulama geliştirebiliyorlar veya 32-bitlik uygulamalarını yeniden derleyerek 64-bite uyarlayabiliyorlar. Yeni uygulamalar C++ ve .NET Native tabanlı olmak kaydıyla Microsoft Store üzerinden yayınlanabilecek. Aksi durumda ise geliştiriciler kendi siteleri üzerinden uygulamalarını yayınlayabilecek.

Uygulamaların yerleşik olarak çalıştırılması performansı artırmasının yanı sıra enerji verimliliğine de önemli katkı yapacak. ARM tabanlı Windows bilgisayarlar açısından önemli bir hamle sayılan 64-bit desteğinin geliştiricileri de daha fazla bu platforma çekeceği tahmin ediliyor.

 

https://www.engadget.com/2018/11/18/windows-10-arm-app-creation-tools/ Yorum Yaz
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dr20mouse 6 ay
Microsoft bu işi yapıyor Apple bakıyor. Bide güya çok süper işlemcileri var. Varsa madem neden bu işe girişmiyorlar?
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interwap 6 ay
Intel ve ARM farkı bakalım nasıl etkiyecek?
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SEO-Uzmanı 6 ay
bu işten intel baya zararlı çıkacak gibi ! :)
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FRAPS_TR 6 ay
Modern uygulamalar çalışacak sanırım. Win exe Eski uygulamalar yok.
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Y-ZiyA 6 ay
Hey gidi Wintel hey...
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