ARM tabanlı Windows bilgisayarlarda yerleşik uygulama dönemi

Microsoft ve Qualcomm ortaklığında dizüstü bilgisayar pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla başlayan ARM tabanlı Windows bilgisayar projesi gelişmeye devam ediyor. Yonga tarafında Snapdragon 850’ye terfi eden konseptin yazılım tarafında da önemli bir adımı gerçekleşti.

64-bit geçişi başlıyor

İlk modelden bu yana Windows 10 uygulamalarının sadece 32-bit versiyonlarına izin veriliyor ve özel bir emülatör üzerinde çalışması sağlanıyordu. Mayıs ayında Microsoft yerleşik olarak 64-bitlik uygulamaları çalıştıracak yeni yazılım aracını ön izlemeye sunmuştu. Bu hafta ise araç nihai kullanıma açıldı.

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Visual Studio 15.9 sürümü içerisinde gelen yazılım aracı ile birlikte geliştiriciler yerleşik olarak 64-bit uygulama geliştirebiliyorlar veya 32-bitlik uygulamalarını yeniden derleyerek 64-bite uyarlayabiliyorlar. Yeni uygulamalar C++ ve .NET Native tabanlı olmak kaydıyla Microsoft Store üzerinden yayınlanabilecek. Aksi durumda ise geliştiriciler kendi siteleri üzerinden uygulamalarını yayınlayabilecek.

Uygulamaların yerleşik olarak çalıştırılması performansı artırmasının yanı sıra enerji verimliliğine de önemli katkı yapacak. ARM tabanlı Windows bilgisayarlar açısından önemli bir hamle sayılan 64-bit desteğinin geliştiricileri de daha fazla bu platforma çekeceği tahmin ediliyor.