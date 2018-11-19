Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Q9 özellikleri detaylanıyor

LG’nin G serisi amiral gemilerinden izler taşıyan üst seviye Q serisi yeni üyesini bekliyor. CES 2019 fuarında tanıtılması beklenen LG Q9 özellikleri haberimizde.
6 ay
8,1b
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon pazarında bir türlü beklediği çıkışı yapamayan LG daha çok üst seviyeye odaklandığı serilerini genişletmeye devam ediyor. Yeni üye LG Q9 ile ilgili özellikler detaylanmaya başladı.

LG Q9 özellikleri

Bilindiği üzere firma G serisi amiral gemisinin alt versiyonu olarak görülebilecek Q serisini başlatmıştı. Bu yıl LG Q7 ve Q8 olarak iki model piyasaya çıkaran firma gelecek yıl başlarında da Q9 modelini piyasaya sürecek.

Ayrıca Bkz. "ICO projeleri yıl sonuna kadar 22 milyar dolar hacim oluşturacak"

6.1 inçlik çentikli ekranı daha önce sızdırılan modelin bazı özellikleri daha ortaya çıktı. Buna göre 4GB RAM bellek barındıran telefonda 32GB veya 64GB depolama kapasitesi seçenekleri olacak. Kutudan Android 8.1 işletim sistemi ile çıkacak model NFC de destekliyor.

Yonga seti konusunda bilgi yok ancak Q8 modelinde Snapdragon 450 yer alıyordu. Bu bakımdan Snapdragon 632 gibi bir tık daha iyi bir yonga seti karşımıza çıkabilir. LG Q9 modelinin CES 2019 fuarında tanıtılması bekleniyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/17/leaked-lg-q9-specs-reveal-6-1-inch-screen-4gb-ram-and-nfc-support/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ensei 6 ay en beğenilen
Android pie ile çıkarmak çok mu zor?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kayrabey 6 ay
Bu kafayla işleri zor. 8 ile geliyor ki peşinden 9u verdik desinler. Allah bilir bu telefon 2.799a falan çıkar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensei 6 ay en beğenilen
Android pie ile çıkarmak çok mu zor?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 6 ay
Lg hala telefon mu çıkarıyor arkadaş.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jet lag 6 ay
Biz de bu haberi bekliyorduk
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 6 ay
LG orta sınıfta kayıplarda. Amiral gemilerini eskisi gibi piyasanın uygun fiyatlı cihazları arasına sokmadıkça buna mahkumlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Snapchat, yeni AR Lens programını duyurdu 6 ay Xiaomi, Meitu marka telefonların üretiminden sorumlu olacak 6 ay Samsung, 2019'da satışa sunacağı Galaxy S10 ve katlanabilir telefondan umutlu 6 ay Google, glikoz seviyesi ölçen lensini geliştirmeyi durdurdu 6 ay Bu da DOS oyun konsolu 6 ay Google arama sonuçlarına yorum yapma özelliği geliyor 6 ay Almanya Ekonomi Bakanı: "Ne zaman Tesla kadar seksi bir otomobil yapacaksınız?" 6 ay Razer’dan motivasyon odaklı BlackWidow Lite mekanik klavye 6 ay Kripto para piyasasında kritik eşik de kırıldı 6 ay Apple CEO'su Tim Cook: Yeni bir teknoloji yönetmeliği gelmeli 6 ay Asus’tan iş istasyonu kıvamında RTX 2080 ekran kartlı oyuncu bilgisayarı 6 ay Nissan'ı iflastan kurtarmasıyla ünlenen Carlos Ghosn, vergi kaçırma suçundan tutuklandı 6 ay Sivil havacılığın seyrini değiştirecek X-59 QueSST süpersonik uçağın üretimine başlandı 6 ay Dört arka kameralı Samsung Galaxy A9 (2018) fiyatı belli oldu 6 ay Microsoft, emojileri ne kadar iyi taklit edebildiğinizi ölçen uygulama yayınladı 6 ay ARM tabanlı Windows bilgisayarlarda yerleşik uygulama dönemi 6 ay Youtube artık tam ekrandayken yorumları okumanıza izin veriyor 6 ay Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: "5G'de hedef 2020" 6 ay Windows 10 Ekim güncellemesinde bir ciddi hata daha: Microsoft ve Apple çözüm için çalışıyor 6 ay ADATA ilk QLC NAND tabanlı SSD ürününü duyurdu 6 ay GÖRÜNTÜLENEN LG Q9 özellikleri detaylanıyor Sonraki Yeni Skoda Fabia Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri 6 ay Cep bilgisayarlarının sayısı giderek artıyor 6 ay Biyobenzetim yöntemiyle ilk yerli kanser ilacı üretildi 6 ay Amazon Beklenen Cuma indirimleri başladı 6 ay Bakan’dan AKN açıklaması: “İnternet kullanımına sınırlama getirilmeyecek” 6 ay Nokia 9 PureView’un 5 arka kamera sensörüne sahip olacağı kesinleşti 6 ay Tom Lee, yıl sonu Bitcoin tahminini 15.000 dolara indirdi 6 ay Tumblr iOS uygulaması App Store’dan kayboldu 6 ay Meitu MP1801 TENAA'da listelendi 6 ay Snapdragon 8150 performansı ile piyasaya damga vuracak 6 ay Apple orijinal filmleri için Oscar avcısı A24 ile anlaştı 6 ay Samsung Galaxy Note 10 modeli 6.66 inç 4K ekranla gelebilir 6 ay Huawei P Smart (2019) özellikleri sızdırıldı 6 ay HTC, U13 modelinden vazgeçti 6 ay Samsung ön kamerayı ortam ışığı sensörüne çevirdi 6 ay Japonya 2019 yılında uçan araba prototipi üretecek 6 ay Microsoft mağazalarında Amazon Echo cihazları satmaya başladı 6 ay Sony, Xperia XZ2 Premium için Android Pie güncellemesini başlattı 6 ay Instagram, hata sonucu bazı kullanıcıların şifresini sızdırdı 6 ay ICO projeleri yıl sonuna kadar 22 milyar dolar hacim oluşturacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim