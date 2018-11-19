LG Q9 özellikleri detaylanıyor

Akıllı telefon pazarında bir türlü beklediği çıkışı yapamayan LG daha çok üst seviyeye odaklandığı serilerini genişletmeye devam ediyor. Yeni üye LG Q9 ile ilgili özellikler detaylanmaya başladı.

LG Q9 özellikleri

Bilindiği üzere firma G serisi amiral gemisinin alt versiyonu olarak görülebilecek Q serisini başlatmıştı. Bu yıl LG Q7 ve Q8 olarak iki model piyasaya çıkaran firma gelecek yıl başlarında da Q9 modelini piyasaya sürecek.

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6.1 inçlik çentikli ekranı daha önce sızdırılan modelin bazı özellikleri daha ortaya çıktı. Buna göre 4GB RAM bellek barındıran telefonda 32GB veya 64GB depolama kapasitesi seçenekleri olacak. Kutudan Android 8.1 işletim sistemi ile çıkacak model NFC de destekliyor.

Yonga seti konusunda bilgi yok ancak Q8 modelinde Snapdragon 450 yer alıyordu. Bu bakımdan Snapdragon 632 gibi bir tık daha iyi bir yonga seti karşımıza çıkabilir. LG Q9 modelinin CES 2019 fuarında tanıtılması bekleniyor.